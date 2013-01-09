Что такое HDR. Что это такое, как функция в видеорегистраторе, телевизоре или даже в телефоне

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 29 января 2017 в 17:29

У меня на канале достаточно много тестирований автогаджетов, в основном это видеорегистраторы, антирадары или КОМБО устройства. Но речь сегодня именно о девайсах которые снимают видео файлы, все дело в том, что у многих есть функция HDR, якобы она улучшает толи съемку, толи фото, толи конечный файл. Но что она реально делает и какой процесс работы, никто не знает. Так что же давайте разбираться …

Что такое HDR

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Рубрика: АвтоГаджеты

ARTWAY RD-301 GPS. Подробный обзор, полный отзыв + видео версия

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 28 января 2017 в 10:56

Антирадары будут актуальны всегда! Конечно, сейчас очень сильно наседают КОМБО устройства, которые «3 в 1» или даже «5 в 1» (например – антирадар, видеорегистратор, GPS). Но бывает такое — что регистратор есть (скажем, подарили), но хочется докупить «продвинутый» антирадар, опознавать радар-детекторы, камеры и прочее, очень нужная функция. Если брать старые устройства, которые выпускались лет пять назад, то они были очень простые, куча ложных срабатываний и прочих прелестей. Однако сейчас они уже другого качества и класса, кроме основных функций, они имеют встроенные GPS модули, кучу настроек, то есть настроены на современные условия. Именно такого «продвинутого» представителя я сегодня буду тестировать, встречайте ARTWAY RD-301 с модулем GPS. Как обычно будет подробный тест + видео версия в конце …

ARTWAY RD-301 GPS

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Рубрика: АвтоГаджеты

Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. Подробно, плюс видео

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 26 января 2017 в 20:38

Сейчас век инжекторных автомобилей, это уже далеко не карбюратор (в котором многие функции выполнялись механически), это машина напичканная электроникой. Управление многими функциями и параметрами машины, происходит ЭБУ (Электронным Блоком Управления). Однако этот блок сам по себе просто набор железок и микросхем, в него нужно залить определенную программу или как ее называют «прошивка», которая уже по специальным алгоритмам будет управлять всеми основными функциями (например — впрыск топлива, зажигание и т.д.). Но прошивка это всего лишь программа, которая зашивается в чипы ЭБУ, то есть эту программу можно менять, улучшать, делать более оптимизированной. Именно такое улучшение и «перепрошивка» микропрограммы и называется громким словом «ЧИП-ТЮНИНГ». НО всегда ли это благо? Стоит ли делать такое улучшение, какие есть плюсы и минусы, и не будет ли для двигателя и остальных агрегатов вреда? Давайте разбираться, как всегда будет видео в конце так что читаем — смотрим …

Чип-тюнинг двигателя плюсы минусы

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Рубрика: Электрика автомобиля

Одоранты. Что это такое и зачем они нужны природному газу

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 25 января 2017 в 19:33

Этот материал будет полезен всем (а особенно тем автомобилистам, которые ездят на газу – пропан – бутан, метан). Многие уверенны — что газ сам по себе пахнет и когда происходят утечки запах идет именно от него. НО зачастую это не всегда так! Чтобы уловить «утечку» в конечный состав нужно что-то добавить. Именно из-за безопасности, практически во все применяемые газообразные составы (на которых мы ездим), добавляются так называемые – «одоранты». Чтобы мы с вами могли «поймать» носом …

Одоранты - что это такое

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Рубрика: Топливо

Пирометр что это такое. Подробные фото и видео, а также зачем нужен в машине

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 23 января 2017 в 20:51

На днях с одного китайского известного сайта, мне пришел инфракрасный пирометр. С одной стороны не совсем автомобильный гаджет, ведь он имеет широкое применение. С другой стороны брал именно для авто, чтобы контролировать температуру аккумулятора и скажем системы охлаждения. Однако многие не знают — что это такое и как он работает. Сегодня не сложная, но однозначно полезная статья, в которой я вам расскажу о принципе работы. Будет и фото и видео. В общем читайте …

Пирометр что это такое

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Рубрика: АвтоГаджеты

Электролит коричнево цвета в аккумуляторе. В одной или нескольких банках. Почему и что делать

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 22 января 2017 в 15:45

Недавно мне написал один парень в соц.сетях про электролит коричневого цвета в аккумуляторе. Собственно причина банальна – перед зарядкой плотность во всех банках была 1,15 г/см3, одна банка имела темный (коричневого цвета электролит). После заряда, АКБ нормально зарядился, банка стала прозрачной. Почему такое происходит и что делать? Если честно то такое бывает и не с оной банкой, а бывает и во всех шести. Давайте разбираться …

Электролит коричнево цвета в аккумуляторе

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Рубрика: АКБ авто
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