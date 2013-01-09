Сейчас век инжекторных автомобилей, это уже далеко не карбюратор (в котором многие функции выполнялись механически), это машина напичканная электроникой. Управление многими функциями и параметрами машины, происходит ЭБУ (Электронным Блоком Управления). Однако этот блок сам по себе просто набор железок и микросхем, в него нужно залить определенную программу или как ее называют «прошивка», которая уже по специальным алгоритмам будет управлять всеми основными функциями (например — впрыск топлива, зажигание и т.д.). Но прошивка это всего лишь программа, которая зашивается в чипы ЭБУ, то есть эту программу можно менять, улучшать, делать более оптимизированной. Именно такое улучшение и «перепрошивка» микропрограммы и называется громким словом «ЧИП-ТЮНИНГ». НО всегда ли это благо? Стоит ли делать такое улучшение, какие есть плюсы и минусы, и не будет ли для двигателя и остальных агрегатов вреда? Давайте разбираться, как всегда будет видео в конце так что читаем — смотрим …

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