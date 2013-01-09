В предыдущей статье – можно ли заряжать аккумулятор, не снимая с машины, я немного затронул зарядку в холодный период времени. Но мои читатели захотели подробнее разобраться в этой теме. Для нашей страны холод и морозы, вещь уже привычная, но всегда неприятно, когда «источник питания» просто разряжается и не может завести ваш автомобиль. Также короткие поездки, могут просто «убивать» ваш батарею – все дело в том, что зарядка аккумулятора на морозе намного отличается от плюсовых температур. Виновником выступает плотность электролита, а также увеличение внутреннего сопротивления …