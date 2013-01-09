Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая с машины. Не скидывая клеммы на морозе. Мнение специалиста

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 16 января 2017 в 15:05

Зимний период, пожалуй, самый сложный для автомобиля, а в частности для его аккумулятора. При холодных пусках батарея очень сильно страдает – теряет заряд, и не может нормально подзарядиться, потому что она холодная (как известно холодный АКБ заряжается в разы хуже). И если вы передвигаетесь на малые расстояния, например до работы 15 минут на машине, получаются хронические «недозаряды». В общем раз в месяц, а может быть и чаще, нужна подзарядка специальным зарядным устройством. НО тут возникает еще один вопрос — а как это правильно делать? Нужно ли снимать АКБ или можно делать, не снимая с машины? Ведь сейчас в авто так много электроники которую — можно спалить. Давайте разбираться …

Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая с машины

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Рубрика: АКБ авто

Подушка двигателя. Пинается автомат. Банальная причина на моем AVEO

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 13 января 2017 в 16:56

У меня много статей про то что автомат может пинаться, толкаться в общем сопротивляться нормальной работе. И зачастую это действительно поломки или плохое масло (фильтр), которое не менялось сотни тысяч километров, почитайте хотя бы вот эту статью. Однако на днях я столкнулся с проблемой с одной стороны неожиданной, с другой очень банальной именно из-за нее автомат ведет себя из ряда вон плохо! И знаете дело тут вовсе не во внутренностях, а в навесном оборудовании двигателя …

Подушка двигателя. Пинается автомат

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Рубрика: трансмиссия автомобиля

Neoline X-COP 9100, подробный обзор. И мой отзыв, как владельца

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 12 января 2017 в 22:52

В очередной раз у меня на тестировании гибрид компании Neoline, сегодня это модель X-COP 9100. В этом устройстве сочетаются радар-детектор, видеорегистратор и функция определения стационарных камер с помощью «GPS – ГЛОНАСС» навигации. Забегая вперед скажу, что аппарат очень качественный (лично я пока не встречал оборудование лучше). Еще меня удивила запатентованная функция отключения звука при помощи жестов. В общем, есть что рассказать! Конечно же, не обойдем «ложки дегтя», они здесь тоже присутствуют (а куда же без них). Будет интересно, читайте мой подробный обзор + видео версия в конце. Оставляю свой отзыв как владельца, катаюсь уже продолжительное время …

Neoline X-COP 9100, отзывы, владельцев

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Рубрика: АвтоГаджеты

Как и какое выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Полезные советы, а также видео версия

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 10 января 2017 в 12:51

Любой автомобильный аккумулятор нужно подзаряжать — это своего рода аксиома! После пуска двигателя потери энергии восполняет генератор автомобиля, но не всегда! Например, в «холодный пуск», когда температура за бортом с крайне низкими показателями -20, — 30 градусов. АКБ охлажден и он не может нормально брать энергию, его нужно разогреть, и если вы передвигаетесь на короткие дистанции, получается «недозаряд» вашей батареи. Вследствие чего, может развиваться сульфатация пластин и уменьшение емкости. В общем один раз в месяц (а может быть и чаще) нужно подзаряжать аккумулятор и ясное дело, что для этого нужно зарядное устройство! Но вот как его выбрать? Ведь батареи бывают различных технологий? В этой статье будет подробное руководство, а также видео в конце. Однозначно полезно, так что читаем – смотрим …

Как выбрать зарядное устройство

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Рубрика: АКБ авто

Аккумуляторы WET, что это за тип. Чем отличается от AGM и GEL. Нужная информация

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 5 января 2017 в 20:20

В аккумуляторном мире достаточно много сокращений и аббревиатур. Оно и понятно автомобильный рынок сейчас полон новинок и новых технологий. Однако одной из самых старых, однозначно является тип WET, он отличается от своих более современных соплеменников AGM и GEL, как по технологии производства, так и по циклу заряда. Так что же это за тип такой, давайте разберемся подробнее …

Аккумуляторы WET

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Рубрика: АКБ авто

Как зарядить кальциевый аккумулятор. Правильная инструкция для автомобиля

  • Разместил Avto-blogger
  • Дата: 28 декабря 2016 в 20:25

Сейчас на многих современных автомобилях используются так называемые «Кальциевые аккумуляторы», обозначения «Ca/Ca», либо просто «Ca». Это современных батареи с улучшенными характеристиками, однако они отличаются от своих старших собратьев (сурьмянистые и гибридные батареи). Причем особенно сильно отличается зарядка этих АКБ, то есть их нужно заряжать по-другому, обычный цикл, применяемый для «старых» автомобильных батарей – НЕ ПОДОЙДЕТ! Да и сами старые зарядные устройства тоже не годятся …

Как зарядить кальциевый аккумулятор

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Рубрика: АКБ авто
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