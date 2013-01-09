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Avto-blogger
- Дата: 28 января 2017 в 10:56
Антирадары будут актуальны всегда! Конечно, сейчас очень сильно наседают КОМБО устройства, которые «3 в 1» или даже «5 в 1» (например – антирадар, видеорегистратор, GPS). Но бывает такое — что регистратор есть (скажем, подарили), но хочется докупить «продвинутый» антирадар, опознавать радар-детекторы, камеры и прочее, очень нужная функция. Если брать старые устройства, которые выпускались лет пять назад, то они были очень простые, куча ложных срабатываний и прочих прелестей. Однако сейчас они уже другого качества и класса, кроме основных функций, они имеют встроенные GPS модули, кучу настроек, то есть настроены на современные условия. Именно такого «продвинутого» представителя я сегодня буду тестировать, встречайте ARTWAY RD-301 с модулем GPS. Как обычно будет подробный тест + видео версия в конце …
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