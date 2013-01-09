Зимний период, пожалуй, самый сложный для автомобиля, а в частности для его аккумулятора. При холодных пусках батарея очень сильно страдает – теряет заряд, и не может нормально подзарядиться, потому что она холодная (как известно холодный АКБ заряжается в разы хуже). И если вы передвигаетесь на малые расстояния, например до работы 15 минут на машине, получаются хронические «недозаряды». В общем раз в месяц, а может быть и чаще, нужна подзарядка специальным зарядным устройством. НО тут возникает еще один вопрос — а как это правильно делать? Нужно ли снимать АКБ или можно делать, не снимая с машины? Ведь сейчас в авто так много электроники которую — можно спалить. Давайте разбираться …