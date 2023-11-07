ТОП лучших сигнатурных радар-детекторов 2023 года

Ко мне часто приходят запросы на ТОПЫ различных гаджетов, начиная от видеорегистраторов, заканчивая ПУСКАЧАМИ (или бустерами). В качестве эксперимента я решил начать именно с радар-детекторов, как ни странно это достаточно популярный запрос. Многие хотят себе приобрести дополнительно к видеорегистратору. Я собрал «ТОП», которые я уже тестировал или которые буду тестировать. В этом видео мы не будем досконально их изучать, а я просто вам покажу самые лучшие, на мой взгляд сигнатурные радар-детекторы в 2023 году. Как обычно будет текстовая версия, а также подробный видео обзор в конце …

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Для моего рейтинга, я взял три «топовых» гаджета, которые сейчас существуют на нашем рынке. Вы можете смело брать любой из них, они все работают достаточно хорошо. Это стандартные радар-детекторы, в стандартном для них корпусе, то есть плоский и вытянутый. Здесь нет ПАТЧ-антенн, они все рупорные варианты, также есть GPS, а в некоторых моделях WI-FI

МЕСТО №3 Neoline X-COP 6000S

Третье место в ТОПЕ лучших сигнатурных радар-детекторов. Отличный Корейский производитель, который давно держит планку качества.

Комплектация тут самая аскетичная – есть провод для питания, ну и сама присоска на лобовое стекло. Собственно все.

Радар-детектор с сигнатурной составляющей, поэтому в городе работает отлично. Ложных срабатываний минимум, не пищит на каждый пойманный сигнал. Оповещения проговариваются не только в голосовом виде, но и дублируются на дисплей. Поэтому если звук надоедает, его можно убавить или вообще отключить.

Есть различные режимы работы — от ГОРОДА, до X-COP, также можно задавать различные ограничения, по скорости и по режимам

В моем городе, он распознает все стационарные точки по GPS, а также улавливает излучения. Кстати есть и интервальные зоны. Подробно про работу будет в видео версии внизу.

По минусам — обновления происходят через USB флешку, то есть вы скачиваете обновления с сайта, далее вы закидываете их на USB, после вставляете в радар-детектор, ну и обновляете.

Да вам не нужно ставить программы на компьютер, но человеку, который сталкивается с обновлением впервые, не совсем легко это сделать. Да и чтобы обновить, нужно каждый раз заходить на сайт, выкачивать обновления, скидывать на носитель. В общем, это отнимает время.

МЕСТО #2 SHO-ME G-1000 Signature

Второе место в ТОПЕ лучших, опять же знаменитый Корейский производитель. И из названия можно понять, что здесь также сигнатурная составляющая.

Здесь комплектация чуть лучше. К стандартному кабелю питания, кабелю обновления и присоске на лобовое стекло, добавляется липкий коврик (я знаю, что многие им пользуются и это мягко сказать желательно в комплектации радар-детектора).

Работает также отлично в городе, никаких лишних «пиликаний» здесь почти нет. Ложных «сработок» минимум, видно, что сигнатурная составляющая на высоте.

Опять же есть несколько режимов работы, при которых меняется чувствительность, например ГОРОД, ТРАССА, и т.д. Сейчас заострять на этом внимание не буду, все это есть в подробных статьях на сайте.

Как и у оппонента выше, у этого радар-детектора — есть звуковые составляющие, а также информация дублируется на дисплей. Если вам громко, можно его убавить, либо вообще выключить звук и пользоваться только информацией с дисплея.

Здесь есть GPS, все стационарные точки, которые есть у нас в городе, четко отображаются и проговариваются, также есть интервальные зоны по GPS. В целом больших нареканий по его работе нет, также подробно о работе можно будет посмотреть видео внизу

По минусам — опять же чтобы обновить нужно, устанавливать специальную программу на компьютер и далее через кабель заливать базу данных.

Для поколения старше, это мягко сказать проблематично

МЕСТО #1 ROADGID DETECTED PRO

Самая продвинутая модель в нашем ТОПЕ лучших радар-детекторов 2023 года. Есть сигнатурная составляющая, а также имеет продвинутую и удобную систему обновления, но про это чуть ниже

Комплектация, как и у SHO-ME здесь полная: кабель для питания, кабель для обновления (на всякий случай), присоски на лобовое стекло, а также липкий коврик (за него сразу плюс).

Как и свои конкуренты, не пищит на все и вся, сигнатурная составляющая детектирует именно сигналы от камер и радарных комплексов, ложных «срабатываний» тут минимум.

Как и у оппонентов есть различные режимы работы — от ГОРОДА, до ТРАССЫ. Есть и различные ограничения, все гибко настраивается вручную, если это вам нужно

Есть детектирование, как голосом, так и информацией на дисплее, также при необходимости можете убавить или отключить звук, если он вам надоедает.

Кстати ROADGID, заверяет, что дальность приема сигналов у этого радар-детектора может быть в 2 км, это при максимальной чувствительности. Здесь есть система ESP (расшифровывается как Extreme Sensitivity Platform). Конечно, идеально она работает на трассе при больших скоростях, в городе она не всегда бывает нужна.

В общем, работает он также хорошо, как и конкуренты,

А вот изюминка модели DETECTED PRO, что он как продвинутые КОМБО может обновляться через WIFI. Честно, даже удивительно, что кто-то это реализовал на радар-детекторе.

Я не буду сильно углубляться в саму программу (все же у нас не обзор), на телефон можно поставить приложение, затем связаться с радар-детектором и залить новую базу данных GPS. То есть сделать это можно даже в машине, никуда устройство носить не нужно. Реально это очень удобно. Базы GPS всегда свежие, обновления каждый день.

ПО ЦЕНЕ

В конце как обычно пройдемся по цене:

Самый дешевый сигнатурный радар-детектор в нашем «ТОПЕ» на данный момент является SHO-ME G-1000 Signature, его цена на официальном сайте 9790 рублей.

Второй по цене, идет Roadgid Detected Pro, здесь цена чуть дороже 10 990 рублей, но плюсов у него масса

Третий и самый дорогой это NEOLINE X-COP 6000S, цена – 11990 рублей, почти 12 000 рублей

Я создал небольшую табличку вам для понимания, посмотрите, я вам немного поясню свой выбор. Как устройства они все находятся в ТОПЕ, по работе и по настройкам, нареканий тут минимум.

ОДНАКО: Почему ROADGID на первом месте, да банально — что у него хорошая комплектация, есть обновление через WIFI, приложение на телефоне, базу обновляй хоть каждый день в машине (никаких флешек и кабелей не нужно), причем цена нормальная.

Второе место у SHO-ME только потому что — он самый дешевый и у него также хорошая комплектация. Однако обновление только через кабель, хотя GPS базы обновляются каждый день, но я думаю таскать его домой не очень удобно

Третье место у NEOLINE, потому что — он самый дорогой (почти 12 тысяч), нет коврика в комплекте. Обновления через USB флеш, да это немного удобнее, чем у SHO-ME, но опять же таскать каждый день домой, выкачивать базы, устанавливать через USB разъем, мне кажется это немного муторно

Сейчас как и обещал, видео версия обзора

Вот такой вот ТОП получился, можете смело брать любой из представленных радар-детекторов, они все проверенные временем. Пишите в комментариях, что вы думаете об этих устройствах, мне будет интересно. А на этом у меня друзья, все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.