Видеорегистратор — DDPAI DASH CAM Mola N3: мой подробный обзор и отзыв

Друзья, сегодня на обзоре один из самых известных 2K видеорегистраторов на АЛИЭКСПРЕСС и на ОЗОН. Производит его компания DDPAI, название ему DASH CAM Mola N3. У меня на обзоре немного обновленная версия, которая имеет выход USB TYPE-С в площадке крепления (раньше было mini-USB), однако у меня версия без GPS датчика (его докупаете отдельно, если он нужен), зато в комплекте есть задняя камера (есть приставка PRO). Как вы поняли, здесь разрешение основной камеры 2K, то есть 2560 на 1600 точек. Здесь нет никаких встроенных мониторов, а все управление происходит по WIFI с вашего смартфона. Но самое главное цена, она здесь очень приятная, однако все по порядку читаем отзыв до конца …

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Свой обзор я строил на опыте эксплуатации в почти три недели. И мне есть, что вам рассказать.

Комплектация

Сам DASH CAM Mola N3 PRO

Зарядное устройство в прикуриватель

Кабель USB – USB TYPE-C, для подключения гаджета

Крепление на лобовое стекло, оно на 3М скотче, в нем есть два входа для подключения питания и задней камеры

Пленка, лопатка и запасной 3М скотч

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Как я говорил сверху обзора, у меня версия с камерой заднего вида. Она докупается отдельно, устанавливается в салон автомобиля, то есть это не уличная защищенная от влаги камера.

Также у меня есть комплект, постоянного подключения. То есть напрямую к аккумулятору, чтобы писать таймлапсы когда машина стоит на парковке или стоянке.

Здесь есть функция разряда аккумулятора, до определенного значения. Но про это в отзыве, чуть позже.

Внешний вид

Сам видеорегистратор очень компактный, легко помещается у меня в ладони. Имеет вытянутый корпус, вообще похож на пухлую «флешку»

Лицевая часть – основной объектив.

Верхняя грань – основная площадка для крепления и питания.

Справа — есть разъем для карты памяти, под резиновой заглушкой

Внизу — располагается клавиша RESET, основной микрофон и динамик

Как я говорил сверху, DASH CAM Mola N3 не имеет никаких мониторов, здесь концепция управления по смартфону и скрытого крепления. Корпус качественный никаких нареканий здесь просто нет.

МЕНЮ

Я часто стал замечать в своих обзорах, что производители отказываются от стандартного меню, вот и здесь управление через смартфон.

Для начала вы должны скачать программу, называется она – DDPAI, как наш гаджет. Но я отсканировал из инструкции по QR-коду. Как обычно есть для Android и для Apple.

Далее все очень просто, заходим в программу — она сама может подключиться к гаджету, вам даже ничего вводить не нужно (хотя если хотите, можете сменить пароль для WIFI).

Появляется главное окно, идет онлайн трансляция с камеры, внизу есть строка записи, также в режиме онлайн. Вы можете переместиться в любую точку, просмотреть запись, а также при необходимости скачать данный кусок к себе на смартфон.

Мой отзыв — очень удобная функция.

Кстати это работает и с задней камерой тоже, на видео справа в углу есть значок переключения между камерами, на задней камере также есть — онлайн строка записи. Перемещаемся по ней, если нужно смотрим и скачиваем.

Стоит отметить — обе камеры пишут одновременно.

Чтобы зайти в настройки, нужно нажать иконку шестеренки, которая находится сверху.

Открываются основные настройки – их много, они тонко настраивают как переднюю, так и заднюю камеру. Например, вы можете задать: звук гаджета (причем очень тонко), сделано в виде ползунка.

Настройка задней камеры – например, повернуть изображение. Разрешение записи – есть не только 2K, но и даже 2K+, оно немного больше.

Есть включение выключение микрофона, настройка WIFI, управление хранилищем и т.д.

Отдельно хочется поговорить про режим ТАЙМЛАПСА (или режима парковки). Можно задать записывать — нормальное видео, замедленное видео или не писать вообще ничего. Также задается длительность режима парковки, вплоть до 48 часов, есть и защита аккумулятора автомобиля.

НО! Важно отметить в обзоре, работает это только с дополнительной проводкой (которая покупается отдельно), напрямую от аккумулятора. После подключения, появляется меню, где вы можете выбрать напряжение, при котором видеорегистратор отключится, например 12,4 или вообще 12 Вольт (мой отзыв – это удобно для ночного просмотра, видеорегистратор берет не много энергии, а поэтому напряжения аккумулятора хватит не на одни сутки)

Теперь, когда вы выключаете зажигание — регистратор переходит в режим парковки. Если задали замедленное видео, гаджет будет писать 1 кадр в секунду, видео получится как бы ускоренным (подробнее в видео обзоре внизу). Таким образом, в 1 минуту такого видео, вмещается примерно 20 – 25 минут реального времени. Кстати ТАЙМЛАПС пишется не только на основную камеру, но и на заднюю, они работают вместе. Как обычно можете переключиться с одной камеры на другую в меню.

Карты на 64 Гб или тем более на 128, хватит не на одни сутки.

В целом меню и подключение, очень простое и понятное.

Возможности, железо и видео

Про железо, я все перечислять не буду, затрону только самые важные для себя показатели.

Процессор — SigmaStar SSC 8629Q и матрица от Omnivision, модель — OS05A10. Это бюджетные процессор и матрица, которые используются для систем видеонаблюдения. Однако зарекомендовали они себя хорошо, можно сказать крепкий середнячок. Глупо ждать в дешевом устройстве, мощные и топовые решения

Объектив – F1.8, 6 стеклянных линз

Угол разворота – 140 градусов, похоже на правду, машины видно на уровне передних колес.

Разрешение — 2K (1600p): 2560×1600, только 30 кадров в секунду

Наличие WDR

Поддержка карт памяти до 128 Гб

Суперконденсатор вместо аккумулятора. Это хорошо проработает намного дольше.

Пару слов, про заднюю камеру — разрешение FULL HD, 1920 Х 1080, 25 кадров в секунду. Угол разворота тут меньше, порядка – 125 градусов.

Ну а теперь самое интересное в моем отзыве. Как снимает наш DDPAI DASH CAM Mola N3, буду сразу показывать и переднюю и заднюю камеры.

ДЕНЬ: Картинка достаточно четкая, номера видны с большого расстояния, примерно 8 метров.

Задняя камера, также поразила, да битрейт здесь значительно ниже, однако и номера и общая обстановка читается также с 8 метров.

НОЧЬ: Качество ожидаемо падает, номера различимы примерно с 4 – 6 метров, однако общая картинка вполне достойная

Задняя камера на удивление хорошо снимает ночью, да ее засвечивают фары сзади идущих автомобилей, но примерно в 4 метрах, читается все — и номер, и лица, и сам автомобиль. Также прекрасно читается общая обстановка.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: В целом картинка достаточно четкая, появляются небольшие шумы которые не мешают общей обстановки.

Задняя камера также поразила, не смотря, что ей достается мало освещения, она выдает вполне сносную картинку.

Если раскрыть основной файл через специализированные программы, видно — разрешение 2560Х1600, 30 кадров в секунду. Битрейт – 19,5 Мбит/сек. Это чуть выше среднего показателя (в 16 – 17 Мб/сек), однако топовые устройства имеют (25 – 30 Мб/сек), но и стоят они в разы дороже.

Задняя камера у DDPAI — FULL HD, 25 кадров, 8 389 Кбит/сек (или примерно 8 Мб/сек), не смотря на такой скромный показатель, выдает вполне читаемую картинку.

За бюджетную цену основного устройства, картинка очень даже неплохая.

Крепление в машине

Буквально пару сов про крепление.

Во-первых, повернуть на 360 градусов не получится, сам кронштейн жесткий. Однако регистратор можно повернуть как на лобовое стекло, так и в салон, он будет работать и так, и так. Скажем если вы водитель такси, это очень удобно.

Во-вторых, как я понимаю, если вы не таксист, гаджет сделан для скрытой установки за зеркалом заднего вида. Приклеил и забыл. Как собственно и заднюю камеру, но для этого я вам рекомендую купить комплект скрытой проводки с функцией таймлапс. Штука реально прикольная.

Также здесь есть быстросъемное крепление, быстро снимается и устанавливается, это также плюс.

Сейчас видео версия обзора, смотрим

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены. Как я писал выше у нас идет комплект DDPAI DASH CAM Mola N3 + камера заднего вида, цена на АЛИЭКСПРЕСС 7400 рублей. Хотя если вам не нужен комплект, один только видеорегистратор можно найти за 4000 рублей. Я считаю за 2K + WIFI + управление со смартфона + функцию ТАЙМЛАПС + камеру заднего вида, это адекватная цена. Однако, если вам нужно скрытую проводку + GPS, все это стоит отдельных денег.

Качество картинки здесь достойное, как на основной камере, так и на задней, я был даже немного удивлен за такую цену.

Кстати на устройство приходят постоянные обновления прошивки, то есть он становится лучше.

По минусам, в качестве придирки – не совсем есть русская локализация и озвучка (программа почти переведена, но есть вперемешку английские и русские обозначения), нет поворотного крепления (хотя здесь другая концепция).

В целом очень неплохой аппарат, если вам нужна рабочая лошадка с 2K, и современным подключением через WIFI, можете присмотреться. На этом заканчиваю свой отзыв, думаю он вам был полезен, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР