Крутой бустер CARKU ELITE: подробный обзор и видео отзыв

Давно у меня уже не было обзоров на зарядно-пусковые устройства для автомобилей, в простонародье ПУСКАЧЕЙ (или БУСТЕРОВ). Но приходит зима, и они сейчас очень востребованы. Сегодня расскажу вам про очень интересную модель, от компании CARKU, называется она ELITE. Это топовое устройство из новой линейки, которое обладает высокими токами пуска и большой емкостью. Как обычно будет текстовый обзор, а также видео отзыв внизу. Так что читайте или смотрите …

Пару слов, про компанию CARKU, она была одной из первых, кто сделал такие «пускачи» для автомобилей, они можно сказать пионеры. Я делал обзоры на их устройства еще 7 лет назад, когда другие производители даже и не думали ими заниматься. Компания существует и сейчас, продолжая выпускать качественную продукцию.

Комплектация

Сам Carku ELITE

Клещи для аккумулятора

Адаптер типа мама, для прикуривателя

Зарядка в прикуриватель с USB TYPE-C на конце, она, кстати, может выдавать 100W, но про это чуть позже

Провод с USB – USB TYPE С

И провод с двумя USB TYPE С на концах

Чехол для переноски

Гарантия и инструкция пользователя

Корпус

Он плоский и вытянутый, собственно как у многих подобных зарядно-пусковых устройств. Достаточно массивный, примерно 1,5 мои ладони, а ладонь у меня не малая. Однако его можно попробовать засунуть в карман куртки.

Верхняя часть сделана из полированного пластика, под ней имеется ЖК экран с отображением различной информации. Также сверху находятся две клавиши включения и BOOST.

Отдельно в обзоре расскажу про клавишу BOOST, зачем вообще нужна эта кнопка. Если у вас аккумулятор не сильно разряженный, может еще крутить двигатель, но для запуска этого мало, после того как вы накинете клеммы от CAR-KU, он сам перейдет в режим READY, так и будет написано на дисплее. Значит — запуск разрешен.

Если же аккумулятор вообще высажен в ноль, либо его вообще нет. Тогда «пускач» сам ничего не определит. Тогда и нужно нажимать кнопку BOOST (лично такой жесткий тест я и сделал, про это чуть ниже в видео отзыве). Но запуск вообще без аккумулятора, сильно изнашивает батарею гаджета. Лучше все же накидывать сверху разряженного аккумулятора.

Передняя грань – здесь расположились основные выходы, под резиновой заглушкой. Это основной разъем для клещей, DС OUT – разъем 15Вольт (10 Ампер) для подзарядки, например ноутбуков.

Два разъема USB, который белого цвета поддерживает максимум 5 Вольт, 2,4 Ампера, второй который синий поддерживает быструю зарядку до 18Ватт, а также им можно заряжать 12Вольтовые устройства с током в 1,5 ампера.

НО и самое интересное — это разъем USB TYPE-C, который имеет вход (IN) и выход (OUT), то есть через него можно заржать сам «бустер», например от обычной зарядки для телефона или прикуривателя автомобиля, причем он пишет мощность вашего зарядника (очень интересная функция). Также от него можно заряжать различные гаджеты, которые поддерживают USB-TYPE C. Причем этот разъем автоматически определяет напряжение от 5 Вольт до 20 Вольт, может отдать мощность в 100 Ватт, то есть, например заряжать ноутбук.

На задней части есть фонарь с тремя режимами работы, но он больше номинальный. Хватит подсветить на расстоянии около 2 метров.

НА других гранях ничего нет, корпус сделан из софт-тач пластика, который не пачкается. Исключением является только верхняя крышка, глянцевая поверхность для ПУСКАЧА, не очень удачное решение

По характеристикам

В своем обзоре отмечу только самые важные характеристики CARKU ELITE. Начну, пожалуй, с емкости, она тут действительно не плохая, 20 000 мА*ч. Как заверяет производитель, может запустить технически исправный автомобиль примерно 40 раз при полном заряде. Это похоже на правду, у меня при одном пуске без АКБ расходовал примерно 4% от емкости (про это чуть ниже в видео отзыве)

Пусковой ток здесь – 600 Ампер

А вот пиковый ток – 1500 Ампер

Это очень хорошие показатели (намного выше, чем у дешевых бустеров). Таким образом, он может запустить большое количество двигателей. Бензин до 8 литров, а дизель до 5 литров.

Внутри стоит Li-pol батарея, причем она состоит из 4 ячеек, что позволяет выдавать большие токи пуска.

Мой автомобиль KIA OPTIMA, после ночи (то есть холодный), без аккумулятора, при температуре окружающей среды в – 7 градусов, завел без проблем.

Все же я вам рекомендую посмотреть видео отзыв, там во второй части есть запуск двигателя

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены. Если верить сайту MIGOWATT, это официальный представитель CAR-KU в России, стоимость ELITE – 17 290 рублей. Да, сейчас цены подросли.

Что вы получаете:

Во-первых, проверенная временем компания CARKU

Во-вторых, качество самого продукта и честные характеристики «пускача». Бывает, что дешевый Китай пишет одно, а на практике совсем другое

Третье, высокая емкость. Хватит на несколько запусков исправного автомобиля

Четвертое, высокие токи пуска. Практически для всей линейки моторов

Пятое, гарантия 1 год. Это важно, ведь стороннее дешевое устройство может выйти из строя после нескольких пусков двигателя.

Как я уже говорил сверху, компания CARKU делает качество, поэтому я могу вам советовать модель ELITE. Все характеристики будут реальными, а не нарисованными.

На этом все, вот такой обзор получился — что думаете про этот бустер? Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.