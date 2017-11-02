После моей статьи про колеса на зиму с дисками или без, мне посыпалось достаточно много вопросов и один из самых распространенных – а стоит ли покупать подержанные или БУ зимние шины (пусть это липучка или шипы) или же подкопить и купить новые? Тут как говорится — в жизни все бывает, и к покупке не новых покрышек нужно быть готовым. НА что стоит смотреть, я вам расскажу в этой статье, ну и конечно будет видео и голосование внизу …

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Начну с того, что конечно новая зимняя резина – ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШЕ, особенно если это именитые бренды. У них каждый год выходят все более инновационные покрышки, в которых улучшается состав смеси (в резину добавляют различные материалы, улучшающие характеристики – силиконы, частички кремния и т.д.), меняется форма шипа, протектора, боковой поддержки. ДА и новая есть новая, шипы все на месте, протектор не стерт, нет проколов, шишек и порезов. НО зачастую стоит дорого, а если и размер редкий найти сложно.

Почему продают подержанные зимние шины

Давайте подумаем, по какой причине могут продавать БУ резину:

Бывает, что машину продаешь, а резина остается (ну не совсем сошелся в цене с покупателем и договорились что второй комплект останется у меня и я его продам, хотя многие отдают). Если вы брали новую машину, откатали аккуратно 3-5 лет, да и пробеги не большие то такой вариант еще более-менее может походить.

Авария. Бывает, машину разбивают так, что ее уже не восстановить. НУ и продают все по запчастям, в том числе и покрышки (причем они могут быть почти новые)

Решил поставить диски большего размера. А что такое тоже бывает, «катался» скажем на 14 диаметре, а сейчас решил поставить 15 на зиму, ну и литье прикупил, а старые скидываешь.

ШИНОМОНТАЖ. Зачастую к ним приносят много резины и они их скупают (дешевле конечно), затем продают. Эдакие «перекупы»

Резина из-за границы. Скажем Европа, Япония и т.д. Бывают от туда привозят много шин, но зимняя — как правило либо «ЕВРОЗИМА», либо липучка, их так же продают у нас.

Есть конечно еще несколько вариантов, например поврежденная шина — боковой порез или шишка, владелец честно понимает что кататься на ней опасно и честно про это пишет, НО на любой товар есть покупатель — главное ездить с умом.

Стоит ли покупать БУ? 6 пунктов

А почему бы и нет? Иногда бывает подержанная лучше, чем новая! «Это как?» – спросите вы меня, да все просто новая какой-нибудь Китай, а старая (скажем пару сезонов с пробегом в 10000 км) ХАККАПЕЛИТА 7 или даже 8 и цена не нее меньше и выглядит отлично. Что вы выберете?

Собственно при покупке нужно включать голову – смотреть и думать что покупаете, иногда реально можно сделать очень выгодную покупку. Я для вас подобрал несколько пунктов, которые помогут вам.

Возраст, срок службы

В идеале нужно покупать шины до 5 лет, ведь покрышка, даже если не устанавливалась на машину, но не правильно хранилась, может быть уже не годной. Например, их нельзя хранить на открытом воздухе, особенно под прямыми лучами солнца (ультрафиолет имеет негативное воздействие).

ДА и сами производители заверяют, что в составе резины после трех лет происходят изменения, которые ухудшают характеристики. ОДНАКО если колесо ходило 5 и даже более лет, правильно хранилось да и пробег на машине не большой, то можно рассмотреть для покупки.

Наличие шипов

Тут я думаю все понятно, чем больше целых шипов (а ведь они могут не только вылетать, но и ломаться) — тем лучше будет сцепление с дорогой (особенно ледяной, что немаловажно).

Ведь если потеряно 50% шипов, то тормозной путь может увеличиться в два раза, а если больше 60-70% то ездить на таких колесах реально опасно. Поэтому если протектор еще живой, можно поставить ремонтные шипы.

Высота протектора

Это важно и для шипованного варианта и для липучки. Ведь чем меньше (ниже) протектор тем сложнее держаться шипам, они просто выпадут. А вот у фрикционной шины, это чуть ли не главный показатель – ведь она им цепляется за поверхность и если он изношен цепляться ей не чем.

У новых зимний покрышек высота протектора примерно 10 мм. Если у БУ он остался на уровне 7-8 мм, то это хороший показатель можно рассмотреть для покупки.

Хранение, возрастные трещины на корде

Это очень плохой показатель, иногда бывает, что вроде бы колесо не такое старое (скажем всего пару лет), но корд пошел мелкими трещинками! Это нам говорит о том, что хранение было не правильным (скажем под открытым небом), свойства резины потеряны и покрышка начала разрушаться.

Через эти трещинки проходит влага, соль, грязь и это способствует ее быстрому разрушению. На скорости нет гарантии, что ее не прорвет, так что лучше отказаться от покупки.

Шишки, порезы, накладки

Опять же здесь нет ничего хорошего, все эти причины обозначают лишь одно – что силовая структура корда нарушена и в любой момент может лопнуть. Это не скрыть, поэтому продавцы про это честно говорят. Лично я бы отказался от такого выбора.

Технологии

В новых покрышках (как я уже говорил) сверху используют все более прогрессивные технологии, то есть с каждым годом промышленность выдает все более совершенный продукт. А если вы берете БУ, причем 5 летней давности, будьте готовы, что она таких характеристик не выдаст. И бесполезно сравнивать скажем ХАКАПЕЛИТУ 5 и 9, они разительно отличаются.

Россия, Китай, Европа, Япония

Отдельно хочется поговорить о производителе. Конечно, сейчас лидерами являются ЕВРОПА (например — Финляндия), Япония, ну и Корея подтянулась (неплохие — ХАНКУК). Но зачастую найти резину произведенную именно в этих странах сложно, все потому что сейчас все больше производителей переносят свои заводы в Россию, то есть локализуют производство

В России также много различных производителей (КАМА, АМТЕЛ, КОРДИАНТ и т.д.), которых просто не воспринимают в серьез – А ЗРЯ!

В общем и целом, Российские шины не плохи (будь это иностранный бренд, но произведенный у нас) либо реально отечественный. Такие подержанные варианты – РАССМАТРИВАТЬ СТОИТ, скажу так 2 – 3 сезона, для них ни о чем.

А вот Китай пока еще темная лошадка, я реально общался с парнями с ШИНОМОНТАЖА, говорят что пока нет стабильности, колеса из одной партии могут весить по-разному, причем вес зачастую отличается прилично. Бывает биение, нужно хорошо балансировать. Быстро изнашиваются, бывают появляются шишки (буквально на ровном месте) да и состав смеси зачастую не такой качественный, как скажем у именитых производителей. Поэтому и стоят в два, а то и три раза дешевле. Если берете такие колеса 4-5 летней давности, то стоит делать это реально аккуратно.

ИТОГ

Подержанную зимнюю резину брать можно, особенно если она из под машины вашего знакомого (ну или в объявлении нашли, скажем повезло), прошла какие-то смешные километры (10-15000) и всего пару-тройку сезонов, именитого бренда, хранилась ПРАВИЛЬНО в гараже. Таким образом, можно сэкономить до 40-50% и это реально хорошее приобретение, еще прокатаетесь 3 сезона — 100%.

Бывает и другая ситуация, когда вам продают машину (скажем ей пять лет) и продавец говорит «накинь» за зимнюю резину, вот ее нужно смотреть досконально! Может она банально убитая дальше некуда, шипов нет, корд потрескался, да и протектор стертый. Тогда лучше ее оставить продавцу, а себе «выкружить» скидку на авто и купить новую.

Тут какого-то сверх секрета нет, просто ВКЛЮЧАЙТЕ ГОЛОВУ, смотрите состояние, дату и все сразу поймете. Убитый вариант видно не вооруженным взглядом.

Сейчас видео версия, смотрим

Сейчас голосование, что вы покупаете, считаете лучше подержанные (БУ) шины или новые





НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.