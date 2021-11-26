Может ли тормозная жидкость замерзнуть? В тормозах автомобиля

Не смотря на то, что многие жидкости автомобиля работают до крайне-низких температур, при определенных обстоятельствах они могут замерзнуть. Сегодня речь пойдет о тормозной жидкости. Что будет если на улице -35, -40, жидкость не меняли несколько лет (скажем более трех), а как мы знаем — она напитывает влагу. Что произойдет? Давайте разбираться …

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Для начала нужно понимать, что тормозной жидкости необязательно замерзать, если она станет густой (но будет еще текучей), для тормозов это также плохо.

Такие разные DOT

Все тормозные жидкости, на данный момент отвечают стандартам DOT (United States Department of Transportation – Департамент транспорта соединенных штатов Америки). Именно этот регулирующий орган вывел определенные правила, по которым работают почти все производители (то есть это всемирный стандарт) Россия тут не исключение

НА данный момент на рынке существует несколько поколений DOT, по развитию транспорта:

DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Есть дополнительный класс DOT 5, DOT 5.1/ABS. Кстати сейчас стали появляться стандарты ДОТ 4.5, ДОТ 4+, а также ДОТ 6, от Российских производителей (но по своим качествам, они похожи на DOT 4+)

Хочется отметить, что DOT 1-2 были сделаны на минеральной основе, они морально устарели и сейчас не производятся. Также все реже встречается тормозная жидкость DOT 3, она также не отвечает современным требованиям

Многие думают — чем выше класс жидкости, тем лучше у нее параметры кипения, а также она не может замерзнуть. В этом есть доля правды, но различия могут быть и в составе тормозной жидкости. Сейчас существует как ы два больших класса

DOT 3, DOT 4 DOT 5.1

Сюда же можно отнести и DOT 4.5, 4+, 6

Все эти тормозные жидкости основаны на соединениях гликолей, с добавлениями борной кислоты.

Для примера DOT 3 – самая дешевая тормозная жидкость, в ней нет борной кислоты, есть только простые соединения гликолей. Имеет самую низкую температуру кипения (как сухой, так и увлажненной жидкости), замерзнуть она может при – 50 градусов (при -40 градусов у нее текучесть на уровне 1500 мм2/c – это средний показатель, то есть ваш). Быстро впитывает влагу (сильная гигроскопичность), что сильно ухудшает ее показатели, через 2 года желательно поменять.

DOT 4 – 5.1. Обладают улучшенными показателями, в них добавляют борную кислоту, которая борется с поглощением воды (банально отталкивает ее). Улучшенные показатели устойчивости к кипению, замерзнуть такая жидкость может в – 65 градусов. Текучесть в -40 (если взять средние показатели) – примерно от 1200 до 1500 мм2/c (то есть педаль будет не такой тугой). Разрешена к применению в ABS (и других системах безопасности типа ESP, EBD и т.д.). Желательно поменять через 3 года.

DOT 4.5, 4+, 6. Некоторые жидкости стандартизированы в мире, другие могут быть маркетинговым ходом локальных производителей (например Российских). Еще более улучшенные показатели устойчивости к кипению, а также замерзанию. Текучесть при морозах может быть на уровне 750 – 1000 мм2/c. Это говорит, что она будет прекрасно циркулировать по системе, не будет густеть, и прекрасно даже при сильных морозах передавать информацию в педаль. Например, от системы ABS. Замерзнуть она может при – 65, -70 градусах.

В целом современные тормозные жидкости на гликолях (иногда с добавлением с кислотами), прекрасно смазывают элементы тормозов, сальники и остальные резиновые детали. Минус в том, что они сильно гигроскопичны, при попадании даже небольшого количества воды ухудшается устойчивость к кипению, могут замерзнуть (или загустеть). А также начинают подвергать коррозии металлические элементы

DOT 5, DOT 5.1/ABS

Это другие составы, вместо соединений гликолей, у них используется силикон.

DOT 5 — основана чисто на силиконе. Высокая температура закипания, а также высокая текучесть, примерно 750 мм2/c. Практически нейтральны для резинок и металлических поверхностей. Однако плохо смазывают. Работает примерно 4 – 5 лет

DOT 5.1/ABS – на смеси силикона и гликоля. Также высокие показатели кипения, текучесть при — 40 градусах около 750 — 850 мм2/c (что очень хороший результат). Чуть больше поглощает влаги, так как есть гликоль. Чуть лучше смазывают. Работают около 4 лет.

Практически идеальные по кипению, и отталкиванию влаги тормозные составы. Имеют высокие показатели устойчивости к кипению, а также замерзают в — 65 градусов. Обладают высокой текучестью даже в сильные морозы.

ПО МИНУСАМ: Можете сказать вот они идеальные тормозные жидкости, но это не совсем так. Причем многие производители сейчас начинают от них отказываться. НО почему?

Все просто, так как силикон практически не впитывает влагу (все антидожди на его составе). Но вода все равно проникает в бачок, причем спускается она зачастую вниз тормозной системы. Она там банально может замерзнуть. ТО есть реакции на педаль вообще может не быть. И это при не таких больших морозах.

Еще один из минусов — хотя силикон и нейтрален к системе внутри (металл, резинки и т.д.), он имеет плохое смазывание. То есть износ поршней суппортов будет больше

Замерзнуть в тормозах

Вступление было большое, но вам нужно понимать — чем отличаются одни тормозные жидкости от других.

Итак, что насчет замерзания?

Гипотетически все тормозные жидкости могут замерзнуть, для этого вам нужно найти температуру всего лишь в – 65, -70 градусов. Что на территории России найти можно, но даже в Сибири температуры куда ниже.

НО! Как я писал выше, не обязательно – замерзать, просто можно стать густой жидкостью и реакция на педаль ухудшится в разы.

Как это происходит? Все просто — вода. В гликолевых составах (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, DOT 6 и т.д.) она достаточно быстро накапливается. Если вы превышаете порог 3% воды в тормозной жидкости, то она и кипит уже не в 250 градусов, а скажем в 160 – 170. А также становится густой уже в – 35, — 40 градусов.

Силиконовые составы (которых найти сейчас достаточно сложно), вообще могут создать ледяную пробку около поршней суппорта.

Почему густая жидкость это плохо?

Касается это именно зимнего сезона. Сейчас большинство автомобилей имеют различные системы безопасности, например ABS, EBD, ESP и т.д. Все они в той или иной степени связаны с тормозами (и в частности с тормозной жидкостью)

Работа ABS вообще почти напрямую контролируется педалью тормоза – когда машина срывается в занос (на скользкой дороге), то педаль будет быть вам в ногу.

Поэтому тормозная жидкость должна быть по максимуму жидкой, чтобы реакция от тормозов была быстрой, и вы могли бы принять те или иные действия.

Если «тормозуха» густеет, или даже может замерзнуть — тогда ни о какой быстрой и вменяемой реакции от систем безопасности не может быть и речи.

НО! Излишне жидкий состав, например более 750 мм2/с это тоже плохо, как заверяют многие производители – может просачиваться через прокладки и сальники

Сейчас видео версия, смотрим

В итоге, если будете следить, вовремя менять тормозную жидкость, то морозы в – 65 градусов вам не страшны. А вот если влаги уже более 3,5%, то тут и при -30, — 35 уже может загустеть, что может закончиться крайне печально. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР