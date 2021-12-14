Спирт, Ацетон, Сольвент в бензин. Кто лучше удалит влагу из бака?

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Наверное, не нужно рассказывать, что в баке автомобиля, через 3 – 5 лет появляется небольшое количество воды. Находится она внизу, под бензином (ибо она тяжелее), и плескается около сетки бензонасоса. В зимний период времени, эта влага может замерзнуть (даже не при сильных морозах) – запечатав сетку насоса. Причем топливо (скорее всего) проходить не будет, либо будет но плохо. В общем нужно бак осушать перед холодами. Сейчас в автомагазинах продаются специализированные «нейтрализаторы воды» (я его купил для своего эксперимента). Также буду использовать народные методы – спирт, Ацетон, Сольвент. Будем смотреть, кто лучше удаляет воду из бака (и удаляет ли вообще). Как обычно будет текстовая версия + видео в конце …
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Для начала пару слов, сколько воды может собираться за 3 – 5 лет в баке. Это все зависит от региона (чем холоднее, тем влаги больше), от конструкции бака, а также заправочных станций. Некоторые (даже сетевые заправки), могут «бадяжить» с водой. НО если брать среднюю статистику уже через 3 – 4 года, влаги примерно 0,5 – 1% от объема. То есть если у вас бак 40 литров, то воды может быть около 200 мл, как минимум.
Многие просто не знают, что у бензонасоса есть сетка топливного фильтра. Обычно она стоит внизу, уберегает топливную систему от влаги, грязи и прочих других отложений.
Так вот, она просто не пропускает воду в систему, если хотите она влагоотталкивающая, и как бы бензонасос не закачивал топливо из бака (пусть даже с высоким давлением), влага не пройдет
Конечно, можно чисто физически разобрать топливную систему, вытащить насос из бака и выкачать воду, но этот процесс трудоемкий, да еще и недешевый, если делать на СТО.
Поэтому зачастую применяют так называемые осушители, они связываются с водой внизу, образуют новое соединение (например, спирт + вода) и уже эта жидкость может пройти в топливную систему (банально насос закачает), потом она через форсунки попадет в цилиндры и сгорит там. Таким образом, происходит удаление или осушение
Существует огромное количество таких осушителей, начиная от фирменных которые продаются в магазинах. Заканчивая простыми, как говорится, дедовскими методами. Это спирты (обычно берут этиловый), Ацетон, Сольвент и т.д.
Все они добавляются в бензин, должны дойти до дна, там связаться с влагой, и уже этот состав гипотетически должен пройти через сетку топливного фильтра.
Но так ли это на самом деле?
Для своего эксперимента, я взял все эти составы, также купил сетку топливного фильтра. Но потом передумал, ибо с ней проводить эксперимент неудобно, вода банально сказывается с нее, не задерживаясь.
Взял воронку с сеткой, которая используется для заливания бензина из канистры. Там тоже стоит такая влагоотталкивающая защита. Если не пройдет через нее, значит не пройдет и через топливную сетку, что стоит на бензонасосе
Можно долго искать формулы, а можно воспользоваться «старыми знаниями», которыми раньше пользовались наши деды и отцы.
Если брать фирменный нейтрализатор, то он добавляется в пропорции 310 мл на 40 – 60 литров (так указывает производитель), что менее 1%. Лично мне кажется это мало, хотя посмотрим дальше.
Но «золотая пропорция», это 3 – 5% от объема бака. То есть на 40 литров: 1,2 – 2 литра нашего осушителя.
Как будет проходить эксперимент: на заправке я налил примерно 1 литр 95 бензина, и потом в 5 стаканчиков разлил примерно по 80 — 100 мл.
Затем в каждый добавил примерно по 1 мл воды. Как раз получается около 1% влаги в баке.
Далее будем добавлять в наши стаканчики по 4 – 5 мл, осушителя. В одном стаканчике будет только вода и бензин, просто для того чтобы проверить — что наша сетка работает.
Выливаем состав. Как видите, капелька воды катается, и не проходит вниз – работает на 100%
Первым стаканчиком у нас идет Ацетон. Именно его мы добавим в бензин примерно 4 мл (это 5% от 80 мл).
При добавлении никакой реакции не произошло, влага как была на дне, так и осталась. Ее удаление под большим вопросом, ну да ладно берем воронку
Наливаем (барабанная дробь), и ничего не происходит. Бензин прошел через сетку, а вот вода катается капелькой.
Видно, что Ацетон не работает, возможно — он дошел до влаги, но так ее и не связал. То есть все эти байки, что он прекрасно удалит водяную жидкость, всего лишь миф
Концентрация точно такая же, примерно 4 мл в стаканчик, где бензина 80 мл и 1 мл влаги.
После добавления, опять не происходит никакой реакции. Видно, что капелька катается по дну, ее ничего не связывает.
Пропускаем через «воронку» и как в случае, с предыдущим оппонентом — удалить не получается, капелька катается по сетке. Тоже провал, а ведь многие производители используют в своих осушителях в составе именно сольвент
С трудом достал 95% (сейчас в России в аптеках есть в основном 70% и то не во всех).
Исходные данные такие же, 4 мл – 80 мл – 1 мл.
После добавления спирта в бензин, пошла бурная реакция, бензин помутнел, а осадок исчез. Видно, что спирт дошел до влаги и растворил ее в бензине (то есть это работает).
Примерно через 15 минут, «бензо-спиртовой» раствор стал намного прозрачнее. Капельки на дне нет.
Наливаем в воронку – и о чудо! Состав полностью прошел через сетку, ничего не осталось.
То есть этиловый спирт в концентрации 5% работает. Причем я думаю можно лить и меньше, например 3%.
Фирму я светить не буду, не в этом суть. Исходные данные одинаковые (4мл – 80 мл – 1 мл)
Наливаем в стаканчик, и опять ничего не происходит, никакой реакции. Как мне кажется, он не удалит воду (в том числе и из бака).
Воронка – сетка – и видим капельку, которая не прошла.
Получается, что фирменный осушитель — не работает!!!
Читаем состав и не удивляемся – Сольвент, а также эфиры гликолей (то есть это этиленгликоль или пропиленгликоль). Хотя странно гликоли это тоже простые спирты, они должны связываться с влагой, но видно их концентрация слишком мала
Сейчас видео версия, смотрим.
Хочется подвести итог – единственный кто удалил влагу из бака, это этиловый спирт (нужно попробовать провести такой же эксперимент с метиловым, изопропиловым). Остальные составы, мягко сказать не работают. Да, возможно капелька воды, стала немного меньше на сетке, но все же она до конца не ушла. Говорил мне дед – воду из бака удалил только спирт, видно так оно и есть. Спасибо за внимание, искренне ваш — АВТОБЛОГЕР
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