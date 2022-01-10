Внутреннее сопротивление аккумулятора автомобиля. Разберем 60, 75, 90 Ач + таблица

Тема внутреннего сопротивления аккумулятора автомобиля – не такая популярная. Просто раньше его достаточно сложно было замерить (я имею в виду точно, кустарные методы не в счет). Сейчас же появляются приборы, которые могут показать этот параметр за считанные секунды. В этой статье (и конечно же видео, которое внизу) – поговорим над сопротивлением популярных моделей АКБ, таких как — 60, 75, 90 Ач. Также расскажу, какая существует норма для новых и изношенных батарей. НУ и для удобства будет таблица с показателями …

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Я хочу сразу предупредить — мы будем говорить о свинцово-кислотных аккумуляторах, которые используются в автомобилях. Про остальные типы литий-ионные, никель-кадмиевые и т.д., говорить не будем, они попросту не применяются в авто

Что такое внутреннее сопротивление аккумулятора?

Это сумма сопротивлений всех составных частей батареи (обычно это сопротивление поляризации и омическое). Под «омическим» нужно понимать – сумму сопротивлений составных деталей: — сепараторов, пластин, электродов, положительного и отрицательного токовывода, мостовых сварных соединений между «пакетами» пластин (и банками), а также электролита (понятно, что пластиковый корпус практически не влияет на эту величину). Измеряется в Омах. «Омический показатель» присутствует всегда (нет еще ни металлов, ни жидкостей полностью нейтральных).

Простыми словами — нормальная ЭДС (электродвижущая сила) аккумулятора может быть 13,5 В, но внутреннее сопротивление обычно приводит этот параметр к 12,7 В. Сейчас это у многих новых батарей является 100% зарядом, именно такие данные указывают многие производители (со временем эти параметры могут меняться, потому как происходит деградация АКБ).

Диагностика аккумулятора

Нужно понимать, что чем больше аккумулятору лет — тем больше показатель внутреннего сопротивления (либо бывает новый АКБ — но хранился неправильно). Влияние на все, например — на емкость, напряжение, а также силу тока.

Если у новой батареи с емкостью в 60Ач – эталонное внутреннее сопротивление всего 4-6 мОм. Напряжение без проблем поднимается до 12,7 В. Пусковой ток примерно 600 А, плотность электролита примерно – 1,27 – 1,29 г/см3

То уже 5-6 летний АКБ имеет показатель около 10 – 15 мОм (многое зависит от эксплуатации), емкость уже около 30-40Ач. Напряжение (после 3 часов после зарядки) – 12,3 – 12,5 В. Ток пуска, дай бог – 300 А, плотность электролита около 1,23 г/см3

То есть второй аккумулятор, почти полностью выработал свой ресурс. Показатель поднялся почти в 2,5 раза. И как часто это бывает из-за сульфатации пластин.

Поэтому зная показатели внутреннего сопротивления нового аккумулятора, а также Б/У (либо неправильно хранившегося), можно уже понять насколько есть износ АКБ

Поэтому простое правило при выборе новой батареи:

По возможности возьмите тестер батареи в магазин

Не все даже новые аккумуляторы «одинаково полезны»

Замерьте внутреннее сопротивление

Если оно в пределах 4 – 7 мОм (для разных емкостей оно бывает разным, про это чуть ниже). То можно брать

Если оно 7 – 10 мОм. Значит, батарея стоит долго, либо ее неправильно хранили, внутри пошли процессы сульфатации. Брать не стоит, либо нужно просить скидку.

Норма для 60 Ач

В идеале берем новый аккумулятор, который недолго стоит на прилавке, хорошо заряжен.

Вообще точных показателей нет, есть только усредненные. Но чем емкость батареи меньше, тем сопротивление внутри у нее выше.

Это сказывается тем, что размер пластин меньше — площадь соприкосновения меньше, поэтому показатель растет.

Как пишут многие производители, эталонный показатель у нового АКБ емкостью в 60 Ач, является – 4-7 мОм. Усредненные данные будут в таблице внизу

ВАЖНО — замеры желательно проводить при температуре в + 20, + 25 градусов Цельсия, ведь на морозе электролит подмерзает, и этот показатель может вырасти

Показатель для 75Ач

Этот аккумулятор, хотя и больше почти на 25%, но показатель сопротивления здесь будет практически таким же. Опять же многое зависит от производителя

Если после тестирования у вас на приборе от 3 до 7 мОм значит можно брать. Это почти 100% аккумулятор, который выдаст честные 75Ач

Опять же у нас кислотные АКБ с жидким электролитом

Сопротивление для 90Ач

Как правило, такие батареи очень большие и тяжелые, к ним же можно отнести и 80Ач, показатели у них будут практически идентичными

Норма для 80 — 90Ач, от 3 до 6 мОм, иногда я даже встречал аккумуляторы, которые выдавали около 2 мОм (но это крайне редко)

Как я писал выше, чем больше аккумулятор, тем меньше у него показатель внутреннего сопротивления из-за более массивных и больших составных частей (пластин, перемычек и т.д.)

Почему нельзя замерять в морозы?

Как я писал выше, общее сопротивление складывается от каждой составной части аккумулятора. И электролит тут не исключение.

Основные показатели АКБ снимаются при плюсовых температурах + 20, + 25 градусов. Электролит у нас жидкий и прекрасно работает внутри. То есть он входит в реакцию с пластинами, будь это разряд или заряд

НО! В отрицательные температуры, работоспособность электролита падает, ибо он банально подмерзает. Его внутренне сопротивление растет, процессы заряда – разряда падают (а в – 35, заряд будут настолько минимальным, что практически останавливается).

Если – 35, замерить внутреннее сопротивление батареи, оно будет намного выше, чем в + 25 градусов. Так замерять неправильно!

Насколько растет сопротивление в год?

Это очень сложный вопрос. Еще раз, очень много зависит от того как вы эксплуатируете свою батарею, какие у вас пробеги, какие условия, в каком климате (зачастую АКБ, которые находятся в теплом климате работают дольше).

Но если взять среднюю «температуру по больнице», рост примерно на 10 – 15% в год. Если новая АКБ, для примера, имеет показатель — 5 мОм, то уже 5 летняя будет 6 – 8,75 мОм.

А вот уже через 6 – 7 лет, показатель перешагнет 10 – 13 мОм, и сделает аккумулятор практически не применимым в морозы. Данные постараюсь свести в таблицу внизу

Рост сопротивления происходит только из-за того, что пластины обрастают сульфатами свинца. Часть поверхности пластины просто запаковывается ими. Конечно можно сделать процесс десульфатации, но не всегда он помогает

В реальной жизни, если аккумулятор проходил около 5 – 6 лет, это нормально. Ведь не всегда мы следим за батареей, иногда бросаем автомобиль, если он не запустился в мороз (и заряжаем АКБ, спустя несколько часов, а может и дней).

Пару слов про AGM и EFB

Эти батареи сделаны по другим технологиям. Как пишут многие производители, что и свинец используется другой – более очищенный. Так и электролит находится в другом состоянии (особенно у AGM).

Все это позволяет снизить внутреннее сопротивление аккумулятора:

Так версия 60Ач, AGM – имеет показатель примерно 3 – 4 мОм,

Версия 60Ач, EFB – показатель примерно 4 – 5 мОм

Это лучше, чем у обычного АКБ (там 4 – 7 мОм). Причем AGM, может очень долго иметь такое сопротивление, все дело в том, что там электролит находится в специальных матах, которые соприкасаются напрямую с пластинами и процесс сульфатации там не такой явный.

Таблица сопротивлений аккумуляторов

Емкость (Ач) Норма (новый) АКБ (мОм) Через 5 лет, средние данные, (мОм) 60 4 — 7 6 – 13 75 3 — 7 4,5 – 13 80 3 — 6 4,5 – 12 90 3 — 6 4,5 – 12

Таблица сделана для обычных батарей с жидким электролитом внутри. Второй столбец – это примерные данные, которые могут иметь ваши батареи. Большой разбег, например от 6 до 13 мОм только из-за того, что изначальные данные различные. Один АКБ идеален, он имеет 4 мОм, вы хорошо за ним ухаживали, поэтому уровень деградации всего 10% в год. Значит через пять лет стоит ожидать сопротивления от сульфатации всего 6 мОм.

Другой изначально имеет – 7 мОм, вы плохо за ним ухаживали, оставляли его (надолго без заряда) после того как мотор не запустится в мороз. Процесс сульфатации у него намного выше, тут и 13 мОм не предел. Именно такой разбег я и заложил в оба столбца таблицы.

Сейчас подробное видео, смотрим

Теперь я думаю, вам стало понятно – почему внутреннее сопротивление аккумулятора, очень важный показатель, который практически на 100% может вам рассказать о состоянии как нового, так и подержанного АКБ. Главное, производить замеры правильно.