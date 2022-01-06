Нужно ли включать фары перед запуском двигателя в мороз? Дальний или ближний свет

В этом материале я хочу проверить на своем автомобиле один совет. Что якобы нужно включать фары перед пуском двигателя в мороз (на несколько секунд или даже минуту). Это должно оживить аккумулятор (про это чуть ниже), запустить в нем химическую реакцию, которая якобы его разогреет. Кто-то пишет, что нужно включать не просто фары, а дальний свет для лучшего химического процесса внутри АКБ. Лично сам давно хотел проверить эту гипотезу, но сейчас у меня в руках появился тестер батареи, и можно снять все точные данные. Как обычно будет текстовая версия + видео …

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В самом начале хочу сказать, что такие рекомендации, про включение фар перед пуском двигателя в морозы, часто писали в инструкциях старых машин. Например, ВАЗ в 90 – 2000 х годах. ДА и сейчас во многих автошколах учат на 15 – 30 секунд, включить фары, музыку и т.д.

ТО есть дать аккумулятору небольшую нагрузку, чтобы немного оживить его.

Аккумулятор и мороз

Перед экспериментом, несколько секунд про зимний сезон и морозы. Многие водители (особенно новички), думают, что в мороз АКБ работает также как и летом. Но это совсем не так. Все дело в том, что конструкция аккумулятора автомобиля, вот уже 100 лет практически не менялась. То есть он остаётся свинцово-кислотным, внутри есть электролит (смесь дистиллированной воды и серной кислоты) который взаимодействует с пластинами из свинца. Так вот — этот электролит (даже если АКБ заряжен на 100%) на морозе становится более вязким, что снижает способность проводить ток.

Емкость падает в разы, например:

В – 20 емкость всего половину от номинальной,

В -25 остается всего 45% и чем ниже температура, тем хуже.

Также генератор менее эффективно заряжает АКБ, а в крайне-отрицательные температуры (от – 35 и ниже) заряд настолько минимальный, что практически останавливается.

Зачем включать фары на морозе?

В интернете есть такая информация, что в сильные морозы, для увеличения пускового тока, нужно просто включить фары на 1 – 2 минуты (кто-то пишет на 30 секунд), пойдет химический процесс внутри батареи и пусковой ток повысится. Что позволит — легче запустить двигатель

Теоретически это работает идеально. Пластины (как плюсовая, так и минусовая) зачастую покрываются кристалликами льда на морозе (ведь в электролите есть дистиллированная вода).

После включения питания, начинает идти химический процесс внутри аккумулятора, что топит эти «микрокристаллики». Площадь пластин увеличивается, что дает намного больший пусковой ток и емкость.

Раньше такой процесс называли прогревом аккумулятора. Хотя я не склонен верить, что идет какой-то глобальный разогрев батареи, пусть даже есть и небольшая нагрузка

Реальный эксперимент

Я слышал много различных доводов с одной и другой стороны (кто-то пишет, что нельзя включать фары перед пуском двигателя в мороз), но решил все проверить сам. Чтобы отсечь все предвзятую точку зрения.

У меня здесь нет никакой заинтересованности просто эксперимент. Который думаю, будет полезен и вам!

Как я писал сверху, у меня есть специальное диагностическое устройство (тестер) для аккумулятора, брал на АЛИЭКСПРЕСС, но не в этом суть, таких тестеров огромное количество (главное чтобы показывали правду, этот вроде как более-менее точный проверяли на нескольких машинах, несколько раз). Он полностью показывает состояние аккумулятора.

Решил замерить данные после ночи, в мороз (без запуска двигателя), потом включить фары на 1 – 2 минуты (все же 30 секунд, считаю мало для запуска реакции внутри) и замерить после.

Указываем тип батареи, у меня AGM поверхность (то есть плоский тип). НУ и пусковой ток у меня 800А

Исходные данные после ночи:

Напряжение 12,24В

Пусковой ток – 525А.

Сопротивление – 4,68 мОм

SOH (State Of Health), перевод — состояние здоровья. В нашем случае «состояние батареи» – 43%. Это не удивительно, ночью был мороз – 24 градуса и как я говорил сверху, емкость упала в два раза, банально электролит подмерз.

Включаю фары на 1 — 2 минуты. Запускаем секундомер, после выключаю, вместе с зажиганием в машине (фары без зажигания не работают). Пока выключал фары, работали еще секунд 20 — 30

И опять замер:

Напряжение упало – до 11,81В,

Зато пусковой ток вырос аж до – 570А! ТО есть + 45А пускового тока

Сопротивление упало до 4,34 мОм (напомню, чем ниже сопротивление, тем лучше). Видно пластины очищаются от кристалликов льда.

НУ и SOH стал – 50%! ТО есть после 1 – 2 минут работы фар, + 10% SOH!

Видим, что внутри пошел химический процесс, взаимодействия электролита с пластинами. Не думаю, что происходит огромное количество выделения тепла, но химия процесса точно происходит

Получается что эффект есть! Пусковой ток и SOH выросли, хотя и напряжение упало.

ИТОГ

Если подсчитать мощность, перемножить напряжение на силу тока

Первый случай 12,24В Х 525А = 6426 Вт

Второй случай 11,81В Х 570А = 6731,7 Вт

Мощность возросла на 305,7 Ватта.

Лично я сам не верю в чудеса, но получается эффект есть. Причем лично я, держал включенными фары на морозе, не 15 – 30 секунд (как делают это многие), а 1 – 2 минуты.

НО! У меня есть три комментария:

У меня AGM аккумулятор, возможно с обычными АКБ будет немного по-другому

Стоит ксенон в автомобиле , возможно при розжиге он намного больше потребляет энергии, что ускоряет химические процессы внутри

, возможно при розжиге он намного больше потребляет энергии, что ускоряет химические процессы внутри Ну и третье емкость — 80 Ач, то есть аккумулятор большой. Возможно на малых батареях эффект будет не так заметен.

Сейчас видео версия, смотрим

И под конец для «хейтеров», еще раз — я не верю, что происходит глобальный процесс разогрева аккумулятора, от включения фар на морозе. Но верю, что идет химический процесс внутри (который возможно очищает пластины от кристалликов льда). Также энергия не берется не откуда, если взять исходную мощность моего аккумулятора в идеале это 800А Х 12,7В = 10160 Вт, а мы добились всего 6731,7Вт. Получается что фары немного пробуждают аккумулятор. Лично сам в шоке, но прибор упрямо показывает такие данные.