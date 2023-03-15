Перфорированные диски – что это такое? Зачем нужны насечки, основные плюсы и минусы

У меня есть пару полезных статей о тормозных дисках, можете почитать здесь про вентилируемые варианты, а также об износе и минимальной толщине. Но одна глобальная тема не раскрыта, это — перфорированные варианты, да еще и с насечками. Многие их замечали на спортивных машинах, однако они все больше появляются на обычных гражданских авто. В чем их плюсы и минусы, стоит ли ставить на свой автомобиль? И действительно ли торможение улучшается в разы. Разбираем все по полочкам, как обычно будет интересное видео в конце …

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Впервые перфорация (сквозные отверстия) и насечки, появились на гоночных автомобилях, сверлились вентилируемые варианты, так как охлаждение у них лучше. Таким образом, старались улучшить торможение.

Стоит отметить — торможение действительно улучшается, тормозной путь сокращается от 5 до 10 процентов, что действительно впечатляет.

После этого «перфорация» стала распространяться и на обычные машины, однако все же это осталось элементом тюнинга, а не стандартной опцией производителей. Все потому что такие диски стоят дороже, металл и технологии производства там другие, что значительно увеличивает стоимость. Поэтому сейчас в интернете огромное количество роликов, где гаражные «Кулибины» сверлят отверстия в тормозных дисках у себя в гаражах, не всегда это правильно, поясню ниже.

Для чего нужна перфорация. Основные плюсы

Отверстия, которые сверлятся и наносятся на поверхность, нужны для лучшего охлаждения. Принцип такой — сверлятся примерно от 30 до 50 равномерно расположенных друг от друга отверстий, которые насквозь проходят тормозной диск, это увеличивает «продуваемость» всей конструкции (особенно если она вентилируемая), что однозначно хорошо сказывается на охлаждении.

Однако помимо охлаждения, отверстия эффективно отводят газы, образующиеся при соприкосновении тормозной колодки и металлической поверхности. Такие газы возникают при перегреве самой тормозной колодки, образуется, так называемый – «граничный слой» между колодками и диском (что-то похожее происходит с шайбой в «Аэрохоккеи», когда она с легкостью скользит по поверхности), в нашем случае это скольжение тормозной колодки по металлической поверхности, который препятствует эффективному сцеплению именно в экстремальные моменты.

В свою очередь — перфорация эффективно отводит эти газы, увеличивая сцепление поверхностей.

Еще раз хочу отметить, раньше это использовалось только на гоночных автомобилях, сейчас все больше в гражданском секторе. Современные машины, могут достигать приличных скоростей, скажем до 200 км/ч (иногда даже больше). Если несколько раз вы затормозите при такой скорости, то обычные вентилируемые диски и колодки — банально перегреются! Тормоза станут ватными, тормозной путь увеличится в разы. Тут и до аварии недалеко.

Именно поэтому и ставят «перфорацию», она прекрасно борется с перегревами.

Минусы перфорированных дисков

Нет идеальных устройств. И за все нужно платить. Давайте по пунктам:

Цена . Она действительно выше, причем иногда почти в два – пять раз. Все зависит от бренда.

. Она действительно выше, причем иногда почти в два – пять раз. Все зависит от бренда. Материал. Он должен быть прочнее, чем у обычных дисков, поэтому применяют другие более прочные сплавы. Ведь перфорация и насечки, «забирают часть прочности»

Износ колодок . Он априори будет выше. Перфорация и насечки (про них ниже), будут быстрее изнашивать колодки. По статистике примерно на 10%.

. Он априори будет выше. Перфорация и насечки (про них ниже), будут быстрее изнашивать колодки. По статистике примерно на 10%. Производители. Раньше были только очень дорогие компании, типа BREMBO, купить их на свой автомобиль мог не каждый. Сейчас появляется все больше «доступных» компаний, которые не уступают по качеству, например на свою KIA OPTIMA, я поставил перфорацию с насечками от GRIFF TECH (это Корея, сделана по ГОСТ, про это чуть ниже), стоимость двух передних дисков около 11 000 рублей.

Еще один минус — многие пишут, что есть шум от передней оси, из своего опыта я его не заметил, так что это субъективно.

Про прочность системы. Вот тут как мне кажется, крылся самый большой минус, поэтому хочу пояснить его (как инженер) отдельно. Да вторым пунктом, я написал, что нужен другой, более прочный материал, но даже с ним изначально были проблемы.

Суть в чем – через перфорацию, отлично проходит воздух, который набегает через вентилируемый диск. Соответственно эти места, прекрасно охлаждаются. Но есть и другие места, где отверстия сделать не возможно – там происходил локальный перегрев, из-за этого диск могло реально быстро «повести».

Банально поверхность диска получалась как зебра, одни места холодные, другие горячие, слишком большие перепады. Вот мы и подошли с вами к насечкам на поверхности.

Зачем нужны насечки или проточки на перфорированном диске?

Представляют из себя — продольные косые канавки, глубиной примерно 2 – 3 мм (все зависит от толщины диска), направлены в сторону вращения колеса, наносятся на лицевую и заднюю поверхность диска, где нет перфорации. Вот пример диска

Многие думают, что нужны только для того — чтобы очищать колодку от грязи, песка, газов от колодки и отработанного текстолита. Да это так, чтобы соприкосновение всегда оставалось на все 100%

НО! Они также нужны для равномерного охлаждения поверхности тормозного диска. Банально, воздушные потоки проходят через них, охлаждая всю поверхность (то есть где-то перфорация, где-то насечки), большего перепада температур не проявляется.

Ресурс тормозного диска увеличивается.

Покупать или сделать самому?

Вот мы и подошли к «гаражным Кулибиным», многие водители своими руками делают такой тюнинг, то есть сверлятся отверстия собственноручно, а не покупаются новые специальные диски! Правильно ли это? Однозначный ответ – НЕТ! В интернете ходит много фотографий по различным форумам с потрескавшейся плоскостью, вот посмотрите несколько.

Конечно, купить новые специальные, не всегда позволительно, как я писал выше — цены могут быть в 2 – 5 раз дороже. Однако нужно понимать, что это своего рода тюнинг вашего автомобиля, под определенные задачи.

Если же вы сами сверлите вентилируемый тормозной диск – это мягко сказать опасно:

Во-первых, у обычного варианта другой металл, а отверстия его еще больше ослабляют. Может лопнуть на скорости.

Во-вторых, при торможении у него будут зоны «перегрева» и «переохлаждения», что скорее всего приведет к быстрому растрескиванию

В-третьих, здесь нет косых насечек на поверхности.

Поэтому цены за перфорированные варианты выше в 3 – 4 раза штатных образцов. Например, на Приору перфорация может стоять от 7000 рублей за пару, тогда как обычные просто вентилируемые, можно купить за 2000 — 3000 рублей – пара.

Личный опыт

У меня автомобиль KIA OPTIMA 2017 года. Машина как я считаю отличная за свои деньги. Однако она тяжелая (около 2 тонн), позволяет на трассе идти со скоростью 150 км/ч – комфортно, практически не заметно.

Если резко начинаешь тормозить, то обычные вентилируемые диски, через два — три раза перегреваются, педаль уже не такая информативная.

Всегда думал поставить себе, вентилируемые – перфорированные диски с насечками. Но ценник всегда мягко сказать кусался. Если брать BREMBO на OPTIMA, то примерно 10 – 15 000 за штуку (комплект около 30-ки)! В итоге после долгих изучений форумов и отзывов, наткнулся на GRIFF TECH. Это корейская компания, правда, производства могут быть везде, в том числе и в Китае.

Производство и качество опережает ГОСТ. У моей машины пробег уже около 100 000 км, а поэтому диски и колодки нужно было менять. Взял все «в круг» — перед и зад, плюс колодки. Проехал уже около 500 км, никаких нареканий просто нет. Перегрева минимум. Резкое торможение даже после 4 – 5 раз, всегда оставляет тормоза информативными. В общем, скоро лето, буду наблюдать дальше.

А сейчас вы можете посмотреть видео, как я ставил эти диски и колодки.

Думаю после такой статьи, у вас все разложилось по полочкам. Возможно перфорированные диски, для обычного гражданского автомобиля и не нужны. Но для больших и скоростных машин — желательны. Тут пусть каждый решает сам. И еще такой момент – шины на автомобиле, должны стоять хорошие. Ибо если у вас стоит, мягко сказать некачественные варианты, тогда при торможении с 200 км/ч перфорированные диски, вам совсем не помогут.

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