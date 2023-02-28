Зимние дворники для автомобиля: чем отличаются от летних. Стоит ли их покупать? Мой отзыв после двух лет использования

Все знают, что щетки для лобового стекла (многие их называют дворниками) есть летние. В свою очередь они подразделяются на: – каркасные, бескаркасные и гибридные. Но вот многие даже не догадываются, что есть так называемые зимние варианты. Они идеально работают, когда валит снег, лобовое стекло покрывается льдом – обычный летний дворник попросту с этим не справляется (банально весь замерзает). Есть много отзывов в интернете – которые хвалят варианты для зимы, другие пишут – пустая трата денег, а где же правда? Стоит ли их покупать и чем они отличаются? Я уже два года катаюсь с такими стеклоочистителями и мне есть, что вам рассказать …

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Начну с того что я раньше также катался с летними вариантами, у меня на машине (KIA OPTIMA 2017) с завода шли гибридные варианты, позже я ставил бескаркасные и каркасные. Но вся троица работала зимой мягко сказать отвратительно. Вообще одна из ошибок многих водителей — они думают, что зимние дворники нужны только зимой. А вот и нет друзья, они идеально работают весной и поздней осенью – именно тогда на дорогах большое количество всякой грязи, а температуры минусовые. Зачастую идет липкий снег, который просто намертво прилипает к летней резинке на щетке.

Зимние дворники для автомобиля отличие от летних

Перед тем как я подробнее расскажу о своем отзыве (чуть ниже), хочу подробно объяснить, чем же эти зимние щетки отличаются от летних и почему они лучше работают в морозы. Итак:

Начнем с крепления к поводку дворников. Оно на массивной металлической пластине. Чтобы таскать такую большую щетку, крепление должно быть прочным. Также желательно чтобы оно закрывалось пластиковой защелкой, чтобы снег не проходил внутрь и не замерзал там (кстати, не всегда такое бывает)

Резиновый чехол. Все крепление дворника, полностью закрывается в резиновый чехол. Чтобы вода, наледь не проходила до механизма. Соответственно ничего замерзать не будет

Сама резинка (или как называют — лезвие). Она намного массивнее (выше чем летнее), а также имеет четкую форму пирамидки. Здесь нет никаких прорезей типа елочки, как на летних дворниках. За счет этого – льду негде образовываться, от трения об стекло вся наледь отваливается за несколько взмахов

Есть мнение — что резинка зимней щетки мягче, чем летняя (или состоит из другого состава), из-за этого она практически не скрипит в мороз. Возможно это и правда, но на ощупь определить сложно, возможно что-то и есть (лично у меня за два года использования — скрипов минимум)

Еще момент, вариант для зимы намного тяжелее — имеет высокий корпус (не только из-за лезвия), но и самого каркаса.

Минусы зимних дворников

Их не много, но они есть. Они существенны в основном при передвижении по трассе, в городе практически все идеально

Цена . Да она выше, чем на летних собратьев. Примерно в два раза. Но одно то, что стекло у вас будет всегда чистое, думаю можно переплатить.

. Да она выше, чем на летних собратьев. Примерно в два раза. Но одно то, что стекло у вас будет всегда чистое, думаю можно переплатить. Поднимает на скорости. Мне кажется это единственный реальный минус (а не высосанный из пальца). Тут смысл какой – так как корпус высокий, да еще закрыт резиновым чехлом, такая щетка на скорости очень сильно поднимается набегающим воздухом. Из-за этого при высоких скоростях (скажет от 100 — 120 км/ч) на трассе, они могут не так эффективно чистить лобовое стекло. Но кто зимой, в слякоть, так гоняет на трассах?

Состав. Опять же летом использовать не желательно, состав как самого лезвия дворника, а также чехла, плохо переносят палящее солнце. Так что нужно снимать до зимы, так они проходят максимально долго

Вообще тут как с шинами для автомобиля, поставили зимние и щетки поменяли. Ведь снег и наледь не за горами.

Стоит брать или нет? Мой отзыв

Честно – раньше скептически относился к таким зимним стеклоочистителям, поэтому брать их не торопился. Однако ко мне на канал (видео будет внизу) вышел один из интернет магазинов, прорекламировать их, потом менеджер куда-то исчез – а вот куча щеток осталась.

Решил попробовать, и знаете что друзья. Почему я раньше их не использовал зимой! Мой отзыв – однозначно положительный, они работают и еще как.

Начнем с утреннего запуска, когда у вас все стекло завалено снегом. Они его прекрасно убирают за несколько взмахов, причем сами не примерзают к поверхности лобового стекла.

Но, чудес не бывает. Если у вас есть лед на стекле, намерз за ночь, они не уберут его чудесным образом, не отковыряют. Вам нужно дождаться пока лет сам отойдет. И вот тогда они начнут работать на все 100%.

Даже если идет снег — не важно, даже если идет дождь со снегом, все равно «намерзания» на поверхности не будет, ему попросту не зацепится. Поэтому работают всегда в номинале. Для города в снегопады, однозначно рекомендую

Сейчас многие смогут написать – да ладно катаюсь с летними и не парюсь. А вообще у меня есть подогрев лобового стекла. Подогрев то есть, но он греет поверхность, причем чем холоднее на улице, тем прогрев будет не такой эффективный. А вот когда валит снег как из ведра, то на летних – неважно греется «лобовуха» или нет, будут куски льда.

Заключение про бортик

Чуть не забыл. Зимние дворники есть различных типов, но одно из отличий – у них разные формы пирамидки. У одних она четкая и ровная, вот именно такую и нужно брать.

У других есть небольшая зазубрина на боковой поверхности. Не знаю зачем это делается, возможно, я что-то не понимаю, но такие варианты работают немного хуже.

На них больше намерзает снега, да он также уходит от нескольких взмахов, но происходит это дольше. Так что если есть возможность, берите без него

Сейчас полезное видео

На этом заканчиваю, изобретение однозначно полезное, я с ними откатал уже две зимы и они как новые (однако летом я их снимаю и убираю обратно в коробку, до следующего сезона).

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