Как очистить лобовое стекло – снаружи и изнутри: убираем налет с автомобиля

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Многие из вас знают — как сложно очистить лобовое стекло до идеального состояния. Его можно тереть всякими средствами — спиртами, очистителями, даже кислотами. Применяя тряпки, газеты, да и просто бумагу – но все равно остаются разводы и налет как бы вы не старались. Конечно, можно отправится на профессиональный «детейлинг», но цены там мягко сказать кусаются. Мне кажется, я нашел идеальный способ, как отмыть стекла автомобиля, причем не только изнутри, но и снаружи. Всего два приема, которые доступны каждому. Как обычно будет текстовая версия + видео в конце статьи …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Если сейчас посмотреть на лобовое стекло моего автомобиля, то оно мягко сказать не идеальное, причем я его мыл не так давно, весной этого года. Однако от выдыхаемого воздуха, работы кондиционера — печки, пыли и т.д., образуется налет. Его прекрасно видно ночью, по ореолам от фар автомобиля, вот посмотрите скриншот ролика с видеорегистратора.
Этот налет снижает видимость — мягко сказать небезопасно, да что рассказывать вы и сами все это знаете.
НО чистить «лобовуху», нужно не только изнутри, но и снаружи. Чтобы убрать разводы от фар встречных автомобилей.
Для начала нужно разобраться, а откуда налет на верхней части, как он образовывается?
Все банально и просто — это водный камень или «кальценат» на лобовом стекле автомобиля снаружи. Банально это кальций и известь, которые одинаково оседают на различных поверхностях от длительного воздействия воды, например на чайнике, или скажем на стекле душевой кабины, также на машине. Убрать их не так просто, щетки стеклоочистителя с этим не справляются, нужно смывать специальными средствами.
Смотрите, если намочить автомобиль на мойке — посмотреть на стекла, то капли не скатываются, а как бы держатся на поверхности, их держит кальций. Именно он ухудшает видимость снаружи, его обязательно нужно очистить.
Причем сделать это можно обычными бытовыми средствами, которые делятся на две категории:
Я использую СИЛИТ, но не подумайте это не реклама, им лучше мыть стекла душевой кабины, работает идеально. Видно где есть налет, и где его уже нет.
На мойке распыляем на лобовое стекло автомобиля, ждем 5 – 6 минут. После нанесения средства, нужно почистить губкой для мытья посуды поверхность, грубой стороной.
Для примера нанес на половину стекла СИЛИТ, на другой стороне делать этого не стал. Спустя 6 минут (больше не нужно) все обильно смываем водой, смотрим на результат.
Там где не было средства, если очень присмотреться, можно увидеть белые точки, это как раз и есть водный камень. С другой стороны, таких точек просто нет. Поверхность идеально чистая и гладкая, вода не держится, буквально скатывается – идеально отмыли.
Обрабатывайте стекла снаружи раз в полгода средством от налета, разводов не останется.
Теперь переходим внутрь. Как бы мне сейчас кто не рассказывал, но отмыть «лобовуху» изнутри, это то еще занятие. Я перепробовал все, но идеально метода до сегодняшнего дня не нашел.
Что я придумал — одновременно с аккумуляторной мойкой, мной был приобретен робот-мойщик окон, живу я на первом этаже, пыль очень часто оседает на поверхности. Жена у меня просто в восторге от него, ибо это новая моющая модель (в него можно залить воду), отмывает без разводов, до идеального состояния со второго раза, только тряпочки меняй. Их кстати в комплекте 10 штук (они не оставляют разводов)
Так вот — а почему бы им не отмыть лобовое стекло изнутри в машине, подумал я! Сказано сделано.
Один раз я запускал его на сухую, то есть он проходил с сухими тряпками. Делать это обязательно, так указывает производитель в инструкции.
Затем меняю тряпки на новые, наношу средство для мытья окон, запускаю повторно.
Поверхность внутри, идеально чистая, я в восторге!
Во-первых, робот очень сильно прижимается к лобовому стеклу, так рукой давить у вас, скорее всего не получится (особенно если покатая плоскость, как у меня).
Во-вторых, он как бы шлифует, тряпка несколько раз прокручивается на одном месте, такой эффект «несильной» полировальной машины.
В-третьих, он практически не пропускает места, то есть покрывает всю площадь. Сами вы все равно можете пропустить какой-то участок
Сейчас мне многие смогут написать – стоит такой робот для мойки дорого, смысла нет. Друзья, его можно не покупать, их сейчас очень много сдают в аренду. Сутки стоят от 600 до 800 рублей. Вы отмоете не только лобовое стекло автомобиля, но и квартиру можете отчистить
Конечно есть, куда же без них. У меня робот плоский, не имеет никаких выступов сверху. Но есть варианты с круглой насадкой сверху, которая сильно выпирает. Банально не пролезет, если лобовое стекло сильно завалено в салон.
Еще один минус. Он катается только по более-менее ровной поверхности, если есть закругления, там он банально упадет. Поэтому я вставлял по бокам, 5 см проставки из полипропилена (валялся в гараже), он в них упирается и дальше не едет. То есть 5 см по бокам, вам придется ручками отмыть, но это вообще не страшно.
Еще раз — так как он отмывает лобовое стекло изнутри, у вас так не получится, все равно будут какие-то разводы, непромытые места и т.д. Робот-мойщик на одном месте несколько раз крутит тряпку. Для примера — у меня он не смог внизу заднего стекла проехать, рукой там мне также сложно достать и промыть, три раза сам оттирал, все равно налет был виден (пришлось тереть 5 – 6 раз и то не факт что идеально получилось). А робот разводы убрал за два раза, причем очень качественно. Сейчас стекло, как спереди, так и сзади просто сияет.
От фонарей ночью, также нет никаких ореолов – разводов. Поверхность – прозрачная, почти как новая. Конечно есть потертости, но это уже от эксплуатации.
Сейчас видео версия, смотрим
Вот такие вот советы, пользуйтесь, особенно попробуйте отмыть роботом, если у вас поверхность не сильно завалена как у меня, а почти вертикальная, это вообще идеальный способ чистки. На этом все искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР
Добавить комментарий