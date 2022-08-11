Как очистить лобовое стекло – снаружи и изнутри: убираем налет с автомобиля

Многие из вас знают — как сложно очистить лобовое стекло до идеального состояния. Его можно тереть всякими средствами — спиртами, очистителями, даже кислотами. Применяя тряпки, газеты, да и просто бумагу – но все равно остаются разводы и налет как бы вы не старались. Конечно, можно отправится на профессиональный «детейлинг», но цены там мягко сказать кусаются. Мне кажется, я нашел идеальный способ, как отмыть стекла автомобиля, причем не только изнутри, но и снаружи. Всего два приема, которые доступны каждому. Как обычно будет текстовая версия + видео в конце статьи …

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Если сейчас посмотреть на лобовое стекло моего автомобиля, то оно мягко сказать не идеальное, причем я его мыл не так давно, весной этого года. Однако от выдыхаемого воздуха, работы кондиционера — печки, пыли и т.д., образуется налет. Его прекрасно видно ночью, по ореолам от фар автомобиля, вот посмотрите скриншот ролика с видеорегистратора.

Этот налет снижает видимость — мягко сказать небезопасно, да что рассказывать вы и сами все это знаете.

НО чистить «лобовуху», нужно не только изнутри, но и снаружи. Чтобы убрать разводы от фар встречных автомобилей.

Как очистить лобовое стекло от налета снаружи?

Для начала нужно разобраться, а откуда налет на верхней части, как он образовывается?

Все банально и просто — это водный камень или «кальценат» на лобовом стекле автомобиля снаружи. Банально это кальций и известь, которые одинаково оседают на различных поверхностях от длительного воздействия воды, например на чайнике, или скажем на стекле душевой кабины, также на машине. Убрать их не так просто, щетки стеклоочистителя с этим не справляются, нужно смывать специальными средствами.

Смотрите, если намочить автомобиль на мойке — посмотреть на стекла, то капли не скатываются, а как бы держатся на поверхности, их держит кальций. Именно он ухудшает видимость снаружи, его обязательно нужно очистить.

Причем сделать это можно обычными бытовыми средствами, которые делятся на две категории:

Уксусная кислота – это самый бюджетный вариант, но есть минусы. У нее достаточно высокая концентрация, не понятно как она будет воздействовать на лакокрасочное покрытие (ЛКП)

– это самый бюджетный вариант, но есть минусы. У нее достаточно высокая концентрация, не понятно как она будет воздействовать на лакокрасочное покрытие (ЛКП) Специальные средства типа «АНТИНАЛЕТ» или похожие. У любой хозяйки их масса, например «СИЛИТ», «МИСТЕР МУСКУЛ» и т.д. Они рассчитаны на удаление налета со смесителей, душевых кабин, сантехники и т.д. У них также есть кислоты в составе, однако они размешены так, чтобы не навредить ни резинкам, ни ЛКП

Я использую СИЛИТ, но не подумайте это не реклама, им лучше мыть стекла душевой кабины, работает идеально. Видно где есть налет, и где его уже нет.

На мойке распыляем на лобовое стекло автомобиля, ждем 5 – 6 минут. После нанесения средства, нужно почистить губкой для мытья посуды поверхность, грубой стороной.

Для примера нанес на половину стекла СИЛИТ, на другой стороне делать этого не стал. Спустя 6 минут (больше не нужно) все обильно смываем водой, смотрим на результат.

Там где не было средства, если очень присмотреться, можно увидеть белые точки, это как раз и есть водный камень. С другой стороны, таких точек просто нет. Поверхность идеально чистая и гладкая, вода не держится, буквально скатывается – идеально отмыли.

Обрабатывайте стекла снаружи раз в полгода средством от налета, разводов не останется.

Как отмыть лобовое стекло изнутри, без разводов?

Теперь переходим внутрь. Как бы мне сейчас кто не рассказывал, но отмыть «лобовуху» изнутри, это то еще занятие. Я перепробовал все, но идеально метода до сегодняшнего дня не нашел.

Что я придумал — одновременно с аккумуляторной мойкой, мной был приобретен робот-мойщик окон, живу я на первом этаже, пыль очень часто оседает на поверхности. Жена у меня просто в восторге от него, ибо это новая моющая модель (в него можно залить воду), отмывает без разводов, до идеального состояния со второго раза, только тряпочки меняй. Их кстати в комплекте 10 штук (они не оставляют разводов)

Так вот — а почему бы им не отмыть лобовое стекло изнутри в машине, подумал я! Сказано сделано.

Один раз я запускал его на сухую, то есть он проходил с сухими тряпками. Делать это обязательно, так указывает производитель в инструкции.

Затем меняю тряпки на новые, наношу средство для мытья окон, запускаю повторно.

Поверхность внутри, идеально чистая, я в восторге!

Во-первых, робот очень сильно прижимается к лобовому стеклу, так рукой давить у вас, скорее всего не получится (особенно если покатая плоскость, как у меня).

Во-вторых, он как бы шлифует, тряпка несколько раз прокручивается на одном месте, такой эффект «несильной» полировальной машины.

В-третьих, он практически не пропускает места, то есть покрывает всю площадь. Сами вы все равно можете пропустить какой-то участок

Сейчас мне многие смогут написать – стоит такой робот для мойки дорого, смысла нет. Друзья, его можно не покупать, их сейчас очень много сдают в аренду. Сутки стоят от 600 до 800 рублей. Вы отмоете не только лобовое стекло автомобиля, но и квартиру можете отчистить

Есть ли минусы?

Конечно есть, куда же без них. У меня робот плоский, не имеет никаких выступов сверху. Но есть варианты с круглой насадкой сверху, которая сильно выпирает. Банально не пролезет, если лобовое стекло сильно завалено в салон.

Еще один минус. Он катается только по более-менее ровной поверхности, если есть закругления, там он банально упадет. Поэтому я вставлял по бокам, 5 см проставки из полипропилена (валялся в гараже), он в них упирается и дальше не едет. То есть 5 см по бокам, вам придется ручками отмыть, но это вообще не страшно.

Еще раз — так как он отмывает лобовое стекло изнутри, у вас так не получится, все равно будут какие-то разводы, непромытые места и т.д. Робот-мойщик на одном месте несколько раз крутит тряпку. Для примера — у меня он не смог внизу заднего стекла проехать, рукой там мне также сложно достать и промыть, три раза сам оттирал, все равно налет был виден (пришлось тереть 5 – 6 раз и то не факт что идеально получилось). А робот разводы убрал за два раза, причем очень качественно. Сейчас стекло, как спереди, так и сзади просто сияет.

От фонарей ночью, также нет никаких ореолов – разводов. Поверхность – прозрачная, почти как новая. Конечно есть потертости, но это уже от эксплуатации.

Сейчас видео версия, смотрим

Вот такие вот советы, пользуйтесь, особенно попробуйте отмыть роботом, если у вас поверхность не сильно завалена как у меня, а почти вертикальная, это вообще идеальный способ чистки. На этом все искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР