Аккумуляторная мойка высокого давления: мой отзыв после покупки

Сейчас в сети набирает обороты новый продукт — это аккумуляторная мойка высокого давления. То есть устройство, которое работает не от сети 220 Вольт, а именно от аккумулятора, также как шуруповерт, пила или другие устройства (если хотите это сейчас тренд). Большим плюсом является то — что вы не привязаны к месту, вам не нужен водопровод, розетка. Достаточно налить воду в емкость и мойте хоть в гаражах. А вот насколько она хорошо работает, какие тут есть подводные камни, расскажу в этой статье. НУ и как обычно мой видео отзыв в конце …

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Забегая вперед, хочу сказать — что аккумуляторная мойка не такая мощная как от 220 Вольт (про это чуть ниже), но лично я ее брал для определенной задачи – мыть двигатель автомобиля. Вот для этого она подходит идеально

В чем проблема обычной мойки высокого давления, которая работает от 220В? ДА просто если пользоваться ей, то можно повредить провода — оплетку, различные пластиковые шлейфы и разъемы. Ведь давление у них начинается от 110 БАР или АТМОСФЕР и может доходить до 145 АТМОСФЕР! Поэтом мыть двигатель такими устройствами я вам не советую. Она заточена именно на кузов автомобиля, причем для стационарного использования.

Аккумуляторная мини мойка

Сейчас их продается огромное количество на одном известном сайте. Цены бегают примерно от 2500 до 3500 рублей. Однако я брал здесь, от компании ДАДЖЕТ, модель AQUAGUN. Можете заказать хоть через ОЗОН или ВАЙЛДБЕРРИС. Стоимость примерно такая же – 2990 рублей.

Идет она в специальном кейсе (он не большой примерно как у «шуруповерта»). Аккумуляторная мойка разборная — носик лежит отдельно перед использованием его нужно прикрутить.

В комплектации есть:

Аккумулятор на 1,5 Ампера

Шланг для воды — 5 метров

Сетка на шланг для опускания в ведро или другие емкости (чтобы никакая грязь не попала).

Три насадки на носик, одна бьет струей (то есть ноль градусов), другая веером в 40 градусов, третья нужна для образования пены (специальная мини емкость)

НУ и зарядное устройство для аккумулятора в розетку 220В

В чем плюс этой мини мойки именно для меня? Как я писал выше в своем отзыве брал ее именно для мойки мотора. Давление у нее до 30 Атмосфер, оно чисто физически не может навредить пластиковым защелкам, проводам, хомутам и прочему. А как мне показалось, что если одеваете насадку в 40 градусов давление ниже, возможно до 25 Атмосфер.

Работать от встроенного аккумулятора она может примерно 30 минут (хотя тут также есть сюрприз). И расходует воды – 4 литра в минуту. Ведра вам хватит примерно на 2 – 3 минуты, все зависит от объема

Мойка двигателя

Упражнялся на своем автомобиле, пришло время отмыть двигатель после зимней соли и весенней грязи.

Предварительно я закрываю все части, где вода «мягко сказать» нежелательна — это ЭБУ, генератор, ну и воздухозаборник. Делаю это обычными пакетами, метод реально рабочий. Также снимаю минусовую клемму с аккумулятора, чтобы ничего не замкнуло, саму батарею оставлю на месте

Наливаем ведро воды, у нас оно в 13 литров, заодно проверим потребление воды

Для начала нужно намочить двигатель и сбить верхнюю грязь. Аккумуляторная мойка с этим прекрасно справляется.

Я купил шампунь для автомобиля, он универсальный подойдет и для двигателя. Заливаем его в насадку для распыления пены (что идет в комплекте), устанавливаем ее на носик. Начинаем распылять на подкапотное пространство и двигатель. Пена не сказать что очень густая, она смешивается с водой, но ее хватает.

Также важно для отзыва — расход пены примерно половина бутылочки за 2 минуты.

Ждем 10 – 15 минут. Пусть пена разъедает грязь.

А пока можно оценить расход воды, он примерно, такой как заверяет производитель — из ведра уходит 8 литров за 2 – 3 минуты. Приходится часто бегать за водой.

Далее все смываем. Шампунь поработал прекрасно, но он очень сильный и плохо смывается, однако аккумуляторная мойка справляется и с ним, давления прекрасно хватает. Чтобы вымыть полностью моторный отсек, пришлось потратить три ведра воды, то есть около 30 литров

После все просушиваю сжатым воздухом и оставляю сушиться на солнце.

Заключительный момент, это протирка всех пластиковых элементов под капотом чернителем для резины.

Мой отзыв – подкапотное пространство отмылось просто идеально! Посмотрите сами на результат.

Мойка кузова автомобиля

У многих сейчас повисает немой вопрос – а кузов автомобиля как моет?

В принципе нормально. Единственное что давление, как я говорил выше в своем отзыве, всего 30 АТМОСФЕР, а у стационарных моек от 220В от 110 АТМОСФЕР и выше, из этого и нужно исходить.

В летний период смыть несильную грязь – легко. А вот уже более сложную, например, когда машина сильно грязная, осень или весна. Нужно будет повозиться. Нет, я не говорю что она вообще не отмоет, просто времени нужно будет больше.

У меня был грязный кузов в передней части автомобиля, для начала намочил, потратил примерно полведра.

Затем нанес пену. Израсходовал примерно половину бутылочки.

После смываем — получается неплохо. Пена хорошо «снимает грязь».

Для мойки кузова мне больше понравилась насадка без угла распыления, то есть ноль. Она бьет дальше и струя сильнее, насадка в 40 процентов, делает широкий угол, но бьет не так далеко. Ее идеально использовать для мойки двигателя.

Универсальная штука

Прелесть этой аккумуляторной мойки — что вы не привязаны к месту. Главное иметь заряженный аккумулятор, а также воды с собой хотя бы в 20 – 30 литров (4 – 6 пятилитровых бутылок).

Так как двигатель и автомобиль мыл у дома друга, на его специально площадке, где ничего не растет. Решил попробовать, как эта мойка будет отмывать окна дома, насадка в ноль градусов свободно добивает до второго этажа, то есть мыть окна также можно без проблем. Единственный минус, что пена достреливает только до первого этажа. Но в целом для одноэтажного дома и этого хватает.

Для дачи также универсальная штука — друг у меня уже ее хочет взять опрыскать яблони, ведь в ведре можно развести различные средства и обработать деревья, высоты струи хватит «за глаза», бьет вверх примерно на 5 метров.

Пока упражнялся с мойкой, штатный аккумулятор работал и не подавал признаков разряда. Опять же из личных наблюдений работает больше 30 минут. Но вот что мы заметили – для нее подходят аккумуляторы от МАКИТА, просто один в один как по креплению, так видно и по мощности.

Также и штатный аккумулятор ДАДЖЕТ подходит на инструменты от МАКИТА и даже на БОШ, правда через переходник. Ставили на пилу, все работает.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГ

ДА сравнить ее с стационарной мойкой – сложно, все же задачи у них разные.

В плюс аккумуляторному варианту:

Цена. Около 3000 рублей, считаю недорого

Компактность. Реально не занимает много места

Давление до 30 АТМОСФЕР, хватает для идеальной мойки двигателя

Можно помыть кузов. Летом более чем, осенью – весной, долго, но можно

Использование в бытовых нуждах опрыскивание деревьев и кустарников, мойка окон

Не привязан к месту, мойте хоть в гаражах, электричество тут не нужно

Считаю — что стоит своих денег, можно присмотреться для покупки. Для себя брал для двигателя, эти функции выполняет на все 100%

НА этом все, напишите, что вы думаете об этом девайсе, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

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