Как и какой выбрать антифриз: для автомобиля на замену и добавку?

Многие задумываются над заменой антифриза, только когда он уже ушел (уровень упал ниже нормы), либо когда он уже потемнел – почернел (тогда в мозгу появляется сомнение что здесь что-то не так). И вот тут возникает глобальный вопрос – какой у меня был залит? Марку я давно не помню, бутылка давно потеряна, да еще есть куча подгрупп какие – то G11, G12, G13 (есть фирменные антифризы со своими допусками). Что это все значит, как выбрать и какой залить? Начинается мытарство по форумам, вроде банальный вопрос, становится не таким простым. Сегодня я вам немного помогу – опишу, как и какой антифриз выбрать для вашего автомобиля. Разберем полную замену, а также возьмем случай с добавкой (когда нужно немного долить). Будет текстовый материал, а также видео внизу …

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В самом начале я хочу сказать: — этот материал будет полезен всем, например кто ездит на ТОСОЛЕ, кто боится использовать наш антифриз, вместо импортного. Ну и тем кто не хочет отдавать огромные деньги за фирменную охлаждающую жидкость и ищет недорогой аналог

Нужно ли менять антифриз?

Почему-то на просторах интернета, есть одно устойчивое мнение, что замена светлой жидкости, которая еще не почернела, не помутнела, а имеет прозрачный вид – необязательна!

Суть в чем, есть на ЮТУБ много горе экспертов, которые говорят — что антифриз вообще менять не нужно. Набрал в шприц — посмотрел на просвет – светлый, значит катайся дальше. Кошмар одним словом, я бы такие видео вообще банил.

Еще из университета (а я учился на машиностроительном факультете), есть такая информация – она в открытом доступе, кто ее ищет, мог легко и просто найти. Если грубо, антифриз состоит всего из трех основных компонентов:

База. В основном сейчас (если грубо) – этиленгликоль (или редко пропиленгликоль ) — это простые двухатомные спирты, маслянистой консистенции, практически без запаха, немного вязкие, если замерить плотность, то она составляет – 1,112-1,113 г/см3 (если замерять при 20 градусах Цельсия). Температура закипания 196°С, а вот замерзает уже при – 12, — 13 °С (поэтому обязательно нужно разводить с водой)

В основном сейчас (если грубо) – ) — это простые двухатомные спирты, маслянистой консистенции, практически без запаха, немного вязкие, если замерить плотность, то она составляет – 1,112-1,113 г/см3 (если замерять при 20 градусах Цельсия). Температура закипания 196°С, а вот замерзает уже при – 12, — 13 °С (поэтому обязательно нужно разводить с водой) Дистиллированная вода . Если соединить гликоли и воду, то можно получить составы которые не будут замерзать, примерно до – 65 градусов. А может и еще ниже.

. Если соединить гликоли и воду, то можно получить составы которые не будут замерзать, примерно до – 65 градусов. А может и еще ниже. Третий компонент присадки – их много типов, они заточены под разные задачи. Если брать название, то — лобридные, карбоноксилатные, гибридные, традиционные (под традиционными я имею в виде — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины и т.д).

Наверное, немного запутал …

Однако все присадки защищают от коррозии (различными методами), защищают от кавитации, вспенивания. А также есть даже флуоресцентные присадки (если антифриз где-то потек, его можно было бы увидеть ультрафиолетовой лампой).

И тут внимательный зритель мне скажет – погоди, а зачем нафиг присадки? Если скажем смесь этиленгликоля и дистиллированной воды, может работать до – 65 градусов?

Действительно этот состав рабочий, однако, он очень сильно разрушает металлы, даже тот же алюминий или медь он просто «съедает».

Вот чтобы этого не происходило — добавляют присадки. Которые, оставляют все полезные свойства, однако убирают коррозию, это если на пальцах друзья.

НО в чем глобальная проблема? Да в том, что от температуры, от воздействия с металлами, от влаги, которая засасывается через пробку расширительного бачка с воздухом. Присадки через определенное время изнашиваются, разрушаются и перестают работать. И вот тогда в «полный рост», начинается разрушения вашего двигателя изнутри. Начинает разъедать, блок, помпу, патрубки и прочее. И через определенный промежуток времени, расширительный бачок станет либо черным, либо темно-коричневым. Также из-за износа антикавитационных присадок, охлаждение мотора может быть не таким эффективным, тут и до перегрева недалеко.

Нельзя, запомните! Менять антифриз на просвет, это вообще дичь! Если машина прошла 150 000 км, а жидкость еще светлая, это не значит, что она работает. У каждого производителя, у каждой группы антифризов (G11, G12, G13) – есть свой пробег, даже свой срок, при котором его нужно менять. Это уже давно известный факт. Для примера G11 – меняется через 60 000 км или 3 года эксплуатации, G12 – уже около 100 000 км или 5 лет, а вот G12+ или G13 – может ходить и по 150 000 км.

Антифриз красный, зеленый, синий

Еще одна большая ошибка в вопросе — какой выбрать антифриз, покупка по цвету (рассказывал здесь). Изначально компания VOLKSWAGEN разработала свой стандарт VW, ввела группы антифризов. Была строгая градация по цвету.

Например:

G11 был синим или зеленым

G12, G12+ — красным (или с оттенком красного)

G13 – фиолетовым (или как многие называют пурпурным).

Кстати и G12++ также может быть фиолетовым.

Покупателю все было понятно, что у него залито, он выбирал чисто по цвету. Но не все производители приняли этот стандарт. Причем у других производителей есть свои стандарты и свои цвета, которые в корне могут отличаться друг от друга.

Такие стандарты как:

США – SAE, ASTM;

Японии – JIS;

Англии – BS;

Франция – AFNOR;

Италии – CUNA

В России есть также свои допуски, во-первых ГОСТ 28084-89, во-вторых АВТОВАЗ ввел стандарт ТТМ, есть и ТУ. Сейчас все перечислять не буду, не в этом суть

Есть много производителей, которые могут делать G12+ не только красным, но и желтым, синим, зеленым. Да каким вздумается. Но у него есть строгое соответствие нескольким стандартам, или нашему ГОСТу.

В итоге, если у вас в бачке залита — зеленая жидкость, это еще не значит что на прилавке магазина зеленая жидкость такая же, как у вас. Вам нужно посмотреть на стандарт своего автомобиля.

Импортный антифриз или наш

Еще одна ошибка в вопросе, какой выбрать антифриз, многие ищут именно импортную жидкость, даже если она стоит в разы дороже. Мне лично это не совсем понятно.

Если жидкость сделана по определенному стандарту, который подходит для вашего автомобиля, почему бы его не взять? Есть наш Российский антифриз (компаний, кстати, несколько десятков), который ничем не хуже, причем дешевле.

Интересный факт — чем дешевле состав, тем меньше его подделывают (про подделку у меня есть интересная статья)

Сейчас наша химическая промышленность (я сейчас именно про антифризы), на достаточно высоком уровне. Есть много различных брендов, которые вы можете выбрать — скажем ЛАВР, ФЕЛИКС, СИНТЕК, БАРС и т.д.

Для примера если взять БАРС, его выпускает компания «ТосолНН» находится в Нижегородской области, город Дзержинск. Имеет все сертификаты соответствия. А производитель двигателей ЯМЗ (ПАО АВТОДИЗЕЛЬ), выдал официальный допуск на использование в своей продукции. Также у них огромная линейка почти под все силовые агрегаты.

Так что я настоятельно рекомендую посмотреть отечественные аналоги, качество ничем не уступает, а иногда даже превосходит импортные жидкости.

Какой антифриз выбрать на добавку

Здесь разберем вариант, когда вам нужно не полностью заменить антифриз. Взять на добавку, возможно даже один литр. Про цвет мы определились, что брать по цвету нельзя. Остальное вы не знаете – какой был у вас залит, инструкцию по эксплуатации потеряли. Что делать тогда?

Ошибка здесь в том, что многие думают – если один антифриз, смешается с другим. То сразу пойдет необратимая реакция, он свернется в хлопья. Еще один момент многие думают, что скажем в ТОСОЛ, ни в коем случае нельзя добавлять антифриз.

Начну с простого — ТОСОЛ, это тот же самый антифриз, похожий на G11 (по классификации Volkswagen), просто ТОСОЛ разработали у нас в СССР, как ответ на западные жидкости. По сути это одинаковые составы. И вы можете смело, добавлять G11 в ТОСОЛ и обратно.

Многие мне пишут чем заменить ТОСОЛ, его так мало сейчас в продаже, конечно же G11-м антифризом.

Ответ на вторую часть вопроса – если вы не знаете, какой залит у вас антифриз, но вот прям вообще, вам линию интернета обрезали и «глушилками» отрубили телефон. Тогда заливайте самые продвинутые составы – это G12++ или G13. Они совестимы со всеми низшими допусками. Есть еще такое понятие как МУЛЬТИФРИЗ, по сути это тот же G13 или G12++

Коротко в чем отличие антифризов. Мы разобрали что этиленгликоль или пропиленгликоль + дистиллированная вода у них одинаковые. Разница только в присадках.

А вот тут есть три больших лагеря:

G11 – это неорганические присадки (обычно это фосфары, бораты, силикаты, нитриты, многие другие). Образуют внутри как бы защитную пленку для борьбы с коррозией. Минус в том, что для теплонагруженных автомобилей это не совсем хорошо

G12 – это органические присадки (обычно используют карбоновую кислоту, отсюда название «карбоксилатные»). Они не образуют пленку, а локализируют очаги появляющейся коррозии.

G12++, G13 – гибридные присадки, то есть содержат сразу и неорганические, и органические типы.

Получается, если не знаете что у вас залито — берем G12++, либо G13, либо МУЛЬФРИЗ, либо универсальный состав и добавляем.

Но в идеале, нужно знать свой допуск антифриза, покупать именно такой.

Концентрат или антифриз что лучше?

Еще одна «глобальная ошибка», в вопросе, как выбрать антифриз. Вопрос концентрата и готовой жидкости. Зачастую можно услышать мнение — качественный только в концентратах, он работает чуть ли не до – 70, — 80 градусов, брать нужно именно его!

Мне не совсем понятна такая логика, да и вам уже не совсем понятна, ибо вы уже немного разобрались в вопрос. Но я еще раз повторю. Концентрат – это банально две составляющие, скажем этиленгликоль + присадки.

Его в обязательном порядке нужно разводить дистиллированной водой, чтобы получить готовую жидкость (то есть будет уже три составляющих, как и положено).

Кстати интересный факт: концентрат, да и вообще этиленгликоль замерзает уже при -12, -13 градусах Цельсия (а не при -70, -80 как многие думают). Все потому что этиленгликоль имеет строго выстроенные в ряд молекулы, а вода имеет хаотично двигающиеся молекулы. При соединении, получается интересная реакция, готовая жидкость будет иметь порог замерзания намного ниже.

Плюсом концентрата, является только одно, что вы можете сделать жидкость хоть до – 65 градусов, обычно на канистре всегда идет нужная пропорция воды.

А готовый антифриз на полке, уже имеет размешанный состав, там все три составляющих. И он сделан до определенной температуры.

В качестве итога

В заключении скажу – антифриз нужно выбирать именно того стандарта, что прописал вам производитель (и не всегда этот стандарт G11 – 12 – 13 и т.д.), тогда он будет работать на все 100%.

Для примера на KIA OPTIMA, стандарт MS 591-08, он зеленого цвета. Оригинальный стоит космических денег, поэтому брать его, смысла нет.

Забиваем в интернете этот стандарт, выходит огромная куча аналогов, есть различных цветов — красные, синие, зеленые. Я выбрал фирмы TOTACHI, есть мой допуск – цвет зеленый, брал на добавку всего 1 литр.

Вы должны поступать именно также, берете на свой автомобиль допуск, потом ищите в интернете.

Но если опять же не знаете, какой выбрать, все данные вы потеряли и машина старая. Либо выходят непонятные компании с иероглифами (такое бывает с Японскими автомобилями). Тогда при замене (или добавлении до уровня) лейте G12++ (два плюса, это важно), ну или G13.

Они совместимы со всеми стандартами, различных производителей. ИХ кстати можно лить при полной замене.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

Думаю, мой материал вам помог, сейчас вы сами для себя сделаете правильный выбор. Напишите свой комментарий, какой вы заливаете и почему. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР