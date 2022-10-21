Толщиномер ETARI ET 700 Max: подробный обзор

У меня на сайте очень много обзоров различных гаджетов, но так получилось что именно толщиномеров – небольшое количество. От каких-то обзоров я сам отказываюсь, ибо, что рассказывать они плюс-минус одинаковые. Однако сегодняшний гаджет, меня реально поразил, так «заморочится» над качеством, добавить большое количество функций, а также сделать приложение для смартфона, да-да вы не ослышались, есть связка смартфон + толщиномер, смогла только компания ETARI, с их новой моделью 2022 года — ET 700 MAX. Настоятельно вам рекомендую прочитать данный обзор …

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Теперь, если вы занимаетесь профессиональной проверкой кузова, вам не нужно как-то заморачиваться, снимать фото или видео материал с экрана толщиномера. Можно просто в пару кликов на своем смартфоне, отправить отчет заказчику в 3D формате! Лично считаю, что очень современно и удобно.

Комплектация и внешний вид

Гаджет располагается в небольшой коробке с цветными принтами, как я говорю в своих обзорах — для подарка это самое то.

Внутри есть все самое необходимое:

1) Это сам ETARI ET 700 Max

2) Прозрачный силиконовый чехол, вместе со шнурком для более удобной переноски

3) Калибровочные пленки, от 50 до 500 микрон

4) Две подложки под пленки, металлическая Fe и из цветного металла NFe

5) Также инструкция и гарантийный талон

Сам толщиномер имеет необычную форму, которая сужается ближе к низу. Корпус красного цвета, качество исполнения на высоком уровне, нет скрипов кнопок и вообще какого «болтания» и зазоров.

НА лицевой части видим основные навигационные клавиши, сверху монохромный дисплей (он кстати с подсветкой).

Нижняя часть – располагается основной датчик для измерения.

Справой части – есть TYPE С разъем, для подключения к компьютеру (есть возможность самостоятельно обновлять прошивку тем самым расширяя возможности).

НА задней части имеется отсек для двух батареек типа AAA, здесь нет встроенного аккумулятора.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Вы сейчас мне скажите – Постой! Это же толщиномер! Какое еще нафиг меню?

Я же вам говорил в начале моего отзыва — что это не просто «измеритель», а целая экосистема и МЕНЮ тут присутствует.

Для начала нужно включить наш ETARI, зажимаем среднюю кнопку.

Чтобы зайти в МЕНЮ, нужно нажать клавишу с тремя черточками

Пунктов не так много:

1) Хранение данных, запоминает 60 последних измерений, при необходимости все данные можно удалить

2) Металлическая шпаклевка – включена по умолчанию. Сейчас на рынке большую популярность набирает металлическая или как её еще называют магнитная шпатлёвка. Принцип работы и назначение у неё как и обычного состава, устранять вмятины и глубокие царапины на автомобиле. Вот только после нанесения на неё лакокрасочного покрытия обычный толщиномер покажет вам только толщину лака и краски, скрыв от вас толщину самой шпаклёвки . Некоторые устройства ее просто не определяют, а показывают как бы нормальные значения, металл как бы близко к краске. Но этот ETARI ET 700 Max, указывает толщину именно до металла кузова, а не металлической шпаклевки (я думаю, понятно объясняю).

3) Режим – стандартный и профессиональный. Со стандартным все понятно, останавливаться не будем. Но вот профессиональный режим — это нечто. Устройство покажет, какую вам нужно измерять деталь в данный момент времени. Далее предложит замерить следующую, и так весь автомобиль по кругу. После результаты сохраняются. Можно сохранить 999 автомобилей, у каждой есть по 19 позиций, на каждой позиции по 6 точек. НУ ОЧЕНЬ подробный замер.

4) Сигнал лимита толщиномера – здесь вы можете задавать звуковой сигнал при определенной толщине лакокрасочного покрытия. Банально вы «мерите» машину в ускоренном порядке, знаете что толщина краски примерно 120 до 150 микрон (замерили несколько точек). В этом пункте ставим 220 микрон, и проходим весь кузов, если где-то есть такая толщина, то ETARI подаст звуковой сигнал.

5) Калибровка – здесь ничего не обычного, есть ручная и заводская калибровки.

6) НУ и настройки. Здесь можете скинуть все свои ручные установки, а также посмотреть версию прошивки и серийный номер устройства. КСТАТИ! В случаи потери документов и чека, по этому номеру вам смогут провезти гарантийный ремонт или замену прибора по гарантии.

УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА

Пару слов в обзоре про управление через смартфон. Для начала скачиваем программу по QR коду из инструкции и устанавливаем на нужный гаджет, есть поддержка как ANDROID, так и IOS.

Активируем на смартфоне Bluetooth. Запускаем программу — включаем гаджет и он автоматически появится в программе. Далее просто подключаемся и работаем.

По сути это полная копия меню, только на смартфоне, есть и профессиональный режим. Но тут он более наглядный.

Промеряете кузов автомобиля, и все данные у вас появляются в программе на смартфоне.

Если есть поврежденная или подкрашенная деталь (она загорается красным или желтым цветом соответственно)

Отчет можно сформировать в 3D виде и отправить заказчику через любой месенджер (Вайбер, Ватсап и т.д.). Можно и просто сохранить себе в память устройства

ПРО ВОЗМОЖНОСТИ И СКОРОСТЬ ЗАМЕРА

Как я говорил выше ETARI ET 700 Max, откалиброван с завода, однако если вы захотите откалибровать прибор под себя, вы сможете сделать это буквально за несколько секунд приложив прибор к железной или алюминиевой пластине. Для особо скорпулёзных есть возможность работы по двум и даже по 5 точкам. Для всех остальных пользователей производитель рекомендует воспользоваться разделом меню заводская калибровка, после нажатия одной кнопки прибор выполнит автоматический процесс — что очень удобно.

Гарантия здесь три года, а также есть постоянная поддержка гаджета. Банально если появляются какие-то новые возможности, выходит новая прошивка, которая вам будет доступна. Прибор не надо везти в сервисный центр. Самостоятельно обновились и у вас актуальный гаджет. Кстати это касается и программного обеспечения.

Также хочется отметить в отзыве – замер здесь идет ну очень быстро 3 раза в секунду (стреляет как из автомата). При необходимости можно вести на поверхности нужной части кузова и он вам, можно сказать в режиме реально времени, покажет все изъяны.

Например, есть в этом месте сварной шов или нет, возможно переваривали табличку с номером кузова. Реально нужная функция, которой у других производителей просто нет.

Сейчас видео версия обзора, смотрим

ИТОГ

Как обычно в конце начинаем с цены. ДА она не маленькая 10900 рублей! Но давайте подумаем над функционалом. Это не просто рядовой толщиномер, это целая экосистема.

Во-первых, автоматическое определение обычного металла, цветного и отдельно Цинка.

Во-вторых, определение металлических шпаклевок, чего у многих нет. Качественное приложение (есть возможность отправки 3D отчета), постоянные обновления, скорость работы. И три года гарантии. Как вы понимаете, все это стоить дешево не может.