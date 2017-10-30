Если у вас нет зимней резины на дисках — то вы раз в полгода должны просто переобувать шины на ваши родные диски. Зачастую очень большое количество вопросов ко мне на блог или канал пишется именно осенью (перед зимой) ну и соответственно весной (перед летом). Ситуация как говорится не однозначная! Предлагаю вам подумать – что правильнее, лучше, дешевле ну и попутно разрушим парочку «старых» мифов. Кстати будет видео и голосование в статье внизу, так что учувствуем …

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Лично Я, вот уже который год перекидываю резину на родные диски, то есть у меня просто два комплекта покрышек, которые меняются два раза в год (осень и весной). Лично мне так нравится больше, хотя есть и минусы такой ситуации. Есть и приверженцы другого метода, что нужно иметь два готовых боевых комплекта, что от постоянной смены резина может вытягиваться и вообще терять свои размеры, но так ли это?

Разрушаем первый миф – растягивание (повреждение) покрышек

Откуда у этой темы «растут ноги»? ДА все просто — со старых советских домашних шиномонтажей, лично у меня и дед, и отец, и дядька переобувались дома в гараже. Обычно это происходило при помощи грубой мужской силы, а также подручного инструмента – скажем кувалд, ломов, монтажек и прочей прелести. Если сделать что-то не правильно, то «с дури» можно было реально вытянуть или даже порвать корд колеса! А по тем временам зимняя резина была «большой роскошью» (например «снежинка» какая-нибудь) да и разновидностей было ну очень мало. Никто даже не думал — о балансировке, все комплекты были только с шинами. Суровые были времена

Поэтому чтобы заниматься таким монтажом как можно реже (все же не все мастера переобувки), покупали диски и ставили два комплекта резины (лето и зима) и затем просто перекидывали в нужное время

Сейчас ситуация изменилась с точностью наоборот. Я просто не знаю человека в нашем городе который делает это все своими руками! Сейчас просто уйма вполне качественных шиномонтажей которые «переобувают» просто в считанные минуты. Никакой речи — про повреждение или растяжение даже не идет, обычно кромку прилегания диска и резины смачивают специальным мыльным составом и она встает как говорится «по маслу». Причем сейчас уже редко встретишь камерные варианты, 98% — бескамерные.

Повредить покрышку на таких грамотных СТО очень сложно, как и растянуть ее. Читал исследования — что при перебортовке корд испытывает намного меньшие нагрузки как скажем при ударе в яму на скорости 60 км/ч. Сейчас другие скорости, другие нагрузки, а поэтому прочность должна быть на высоте.

ДА и если подумать логически – технологии сейчас шагнули далеко вперед, резина внутри имеет специальный металлический и нитевидный каркас, состав резины за последние 10-15 лет изменился, сейчас он более прочный. Можно сделать вывод — что ничего от перебортирования не будет, это своего рода штатная и БЕЗОБИДНАЯ ПРОЦЕДУРА.

Срок службы колес

Еще одно что мне хочется отметить – а сколько работает зимняя покрышка? Вы думаете, она вечная? ДАЛЕКО НЕ ТАК. Конечно брендовые изделия могут проходить и 6-7 сезонов при каждодневной эксплуатации, но в среднем этот результат 4-5 сезонов (не больше). Так же стоит отметить что шипованная резина при потере 50% шипов, ухудшает свои характеристики в разы, не на 20-30% а именно в разы! А вот такая потеря происходит как раз через 4-5 лет. Тут вам нужно либо дошиповывать ее, чтобы вернуть ездовое качество, либо менять.

ДА и если у вас пробег не большой, то опять же через срок в 5 лет, резина может попросту потрескаться от старости (например не правильно хранили), а это уже опасно. Так что как бы вы не крутили, но менять покрышки через такой срок придется (есть конечно исключения, у меня друг прокатался 6 сезонов, но есть и другие примеры когда меняют через год — два).

Экономическая составляющая

С растяжением разобрались – сейчас это просто миф. НО многие скептики могут мне сейчас написать – «Погоди, а как же деньги? Ведь за каждую перебортовку нужно платить! И это зачастую не дешево!» ДА друзья это так. НО давайте посчитаем вместе.

Для примера я возьму свой бывший автомобиль Chevrolet AVEO (кузов T300). Там у меня стояли диски 205/55 R16. Если покупать полный комплект оригинальных литых дисков, то стоимость составляет примерно 5-6000 рублей колесо, если брать неоригиналы – можно найти качественные за 4000. ТО есть комплект около 16-18000 + один раз монтаж, балансировка, «соски» + еще 1200 рублей. В итоге получаем около 20000руб. Конечно можно взять штампованные варианты (они стоят намного дешевле, около 1500 за колесо), но смотрятся они ужасно, не мой вариант.

Если не покупать диски, то есть просто перебортировать существующие колеса, просто меняя резину каждые полгода, то одна такая операция в нашем городе стоит – 1200рублей, сюда входит – снять и установить колеса, мойка, монтаж, балансировка (причем на СТО у меня работают знакомые парни, они мне делали за 1000). ПОЛУЧАЕМ В ИТОГЕ – за год я должен отдать 2400 за два раза «переобувки» (осень, весна).

СРАВНИВАЕМ – комплект дисков 20000 и год переобувки 2400руб (20/2,4=8,3года). ТО есть чтобы мне окупить литье, нужно было ОКОЛО 8 ЛЕТ. Даже если взять его дешевле скажем не за 20, а за 15 все 4 колеса, то получаем все равно 6 лет — только тогда смысл есть! В итоге если вы катаетесь всего 5 лет и дальше продаете машину, то окупить диски НИКОГДА НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Теперь о плюсах и минусах того или другого варианта

Резина на дисках

Примерно половина автомобилистов пользуется этим методом, и зачастую это уже бывалые водители с большим стажем (которые помнят старые авто).

ПЛЮСЫ:

Такой вариант «переобувки» подойдет тому, у кого есть гараж (ну или какое-то другое «большое» место хранения), ведь резина на дисках тяжелее и хранить ее не так удобно, скажем на балконе.

Перекидываем в гараже, поэтому не нужно стоять в очередях на шиномонтаж

Не тратим деньги

Можно по нескольку раз менять резину в любое удобное время (хоть зимой опять лето поставить)

МИНУСЫ:

Вы должны иметь навыки пользования домкратом, баллонным ключом, секретками если они есть, компрессором, должны уметь и знать про как проверить давление в шинах и какое является нормальным. НУ и банально должны запачкать руки, что скажем для девочек проблематично.

Не окупится за 5 лет, нужно кататься дольше. Сейчас современное «литье или ковка» стоит дорого.

Не проверяется каждый год балансировка

Нет совета мастера по перекидыванию шин. Зачастую на СТО мастер может посоветовать исходя из износа, куда поставить эти, а куда другие

НА некоторых машинах есть датчики давления, если поставите другие диски, то нужно покупать датчики или диски с датчиками, а это ДОРОГО! Иначе у вас будет светить ошибка на панели приборов

Резина без дисков (перебортовка)

Именно таким методом пользуюсь сейчас я, а также много в основном неопытных водителей, которые хотя быть уверены в своей резине на последующие полгода.

ПЛЮСЫ:

Начнем с дисков, их покупать не нужно. Если покупаете новый автомобиль это серьезная экономия

На шиномонтаже проверят резину на прорези, проколы. Мастер посоветует какую одеть на ведущие колеса, а какие на другую ось. НУ и балансировка, правильная накачка (нужное давление)

Вы сами не возитесь с домкратами, насосами и прочим, все сделают за вас

МИНУСЫ:

Переобуваемся мы в основном когда «петух клюнет в одно место», а это значит — что на шиномонтажах будут очереди и запись чуть ли не на два дня.

НУ и конечно придется платить каждый раз за перекидывание (хотя мы уже разобрались что это выгоднее)

Вот такая вот статья получилась, для тех кто не хочет читать, видео версия.

А сейчас голосование вы перебортируете резину или она у вас на дисках? Мне интересно ваше мнение проголосуйте, пожалуйста.





На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР