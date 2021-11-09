Рейтинг зимних шин 2021 – 2022: выбираем шипованные

Всем доброго дня. Наступило время обновить рейтинг зимних шипованных шин. Прошлая статья сезона 2020 – 2021 будет по этой ссылке (кому интересно переходите и смотрите). В сезоне 2021 – 2022 появилось несколько интересных новинок (я бы сказал ожидаемых), и расстановка мест поменялась. В общем, для тех, кто еще в поиске шипованных вариантов, не затягивая начинаем …

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Вначале как обычно про параметры подбора. Берем самую популярную размерность — 205/55 R16, только шипы, они актуальны на большей части нашей страны (про липучку у меня есть отдельный рейтинг, смотрим здесь, там мало что поменялось).

Будут импортные производители, премиального сегмента. И еще что не маловажно, будут модели до 3 лет, то есть которые появились с 2018 по 2021 год, можно сказать свежак (как я считаю, в них производители вкладывают более совершенные технологии, они выигрывают у моделей 5 – 7 летней давности). При создании ТОПА опирался на данные таких именитых изданий как ADAC, ВИ БАЛАГЕЙР, а также российских изданий ЗА РУЛЕМ, АВТОРЕВЮ и т.д.

МЕСТО #5 Dunlop SP WINTER ICE 03

Про эту шину я уже рассказывал в предыдущем рейтинге (поэтому здесь кратко). Модель 2019 года. Мне удалось ее самому лично протестировать на полигоне, и она показала себя очень хорошо на льду и снегу, однако на асфальте она была одной из самых шумных. В прошлом году, я ее ставил на второе место. Но сейчас покатавшись на ней по городу, понял — что она шумнее, чем скажем МИШЛЕН или КОНТИНЕНТАЛЬ.

НО претензий по зацепу на ледяной дороге, а также по проходимости на снегу у меня просто нет, все отлично.

Имеет направленный рисунок протектора.

ПЛЮСЫ: Отличная проходимость по снегу, прекрасные сцепные свойства на льду (разгон и торможение). Умеренные удерживающие свойства на снежной каше. Самая низкая цена из ТОПА

МИНУСЫ: Шумная на асфальтовом покрытии, из-за большого количество шипов. Не так уверенно ведет себя на мокрой дороге.

В этот раз я взял цены такого популярного магазина как КОЛЕСА ДАРОМ, цена на 205/55 R16 составляет – 6290 рублей за колесо

МЕСТО #4 Goodyear UltraGrip Arctic 2

Новинка 2021 года Goodyear UltraGrip Arctic 2, пришла на замену UltraGrip Arctic. Штаб квартира бренда расположена в США, однако для России покрышки делают в Словакии или Польше, в странах СНГ пока производства нет.

Имеет направленный рисунок протектора

Улучшений у второго UltraGrip Arctic, масса.

Концепция Arctic Eagle Claw. Это новый ромбовидный шип, с закругленными кромками. Эффективно проникает в лед, снижает износ дорожного покрытия. А также способствует снижению шума. Кстати шипов на покрышке 220 штук

Технология Noise Control. Современная система шумопоглащения. Под шипами находится специальная подушка, UltraGrip Arctic 2, стал на 9% тише, чем предыдущее поколение шины

Технология Snow Grip. Переработанная система канавок и ламелей. Позволяет лучше работать на снежной дороге, а также в снежной каше.

ПЛЮСЫ: Хорошие сцепные свойства на льду (разгон и торможение), хорошая проходимость на снежном покрытии, а также снежной каше

МИНУСЫ: Умеренное торможение на мокрой дороге, не такие тихие как хотелось бы

Цена за вариант 205/55 R16, 6960 рублей.

МЕСТО #3 Continental ICECONTACT 3

Третье почетное место и тут участник прошлого моего рейтинга Continental ICECONTACT 3, производится с 2019 года, то есть модель относительно свежая.

Производство для нашего рынка, налажено в России, но есть заводы во многих странах Европы.

Имеет направленный рисунок протектора

Преимущества:

Два типа шипов, которые располагаются в различных ламелях протектора.

Запатентованный процесс закрепления шипа (как многие называют вклеенный шип). Как заверяет КОНТИНЕНТАЛЬ, шипы сидят намного прочнее, чем у оппонентов, остаются почти на весь срок службы (потери минимальны).

Применения рапсового масла и проработанный протектор. Позволяют улучшить прохождение по заснеженным дорогам, а также оставлять шину эластичной даже при крайне низких температурах

ПЛЮСЫ: Прекрасное торможение на мокром и сухом асфальте, прекрасные разгон, торможение и управляемость на льду, хорошая проходимость и управляемость в снегу. Умеренный шум, не смотря на большое количество шипов.

МИНУСЫ: Не очень хорошая управляемость на мокром асфальте (не путать с торможением на мокром асфальте)

Цена на сайте КОЛЕСА ДАРОМ — 7620 рублей за покрышку

МЕСТО #2 Michelin X-ICE NORTH 4

Michelin X-ICE NORTH 4, также участник моего предыдущего ТОПА, держит марку не смотря, что был выпущен в России, в 2018 году. Кстати для нашего внутреннего рынка также делается у нас в России. Но как крупный бренд имеет производства во многих странах мира.

Имеет направленный рисунок протектора.

Преимущества:

Имеет 250 стальных шипов, которые располагаются в специальных «звездах» на протекторе, определенным образом. Это позволяет реально уменьшить уровень шума

Шип имеет специальную раллийную форму, за счет этого улучшается торможение и сцепление на льду.

ПО ПЛЮСАМ: Michelin X-Ice North 4, зачастую выигрывает у своих более именитых конкурентов именно в разгоне, торможении и управлении на льду. Во многих тестах ей нет равной. Однако в управлении на снегу, она идет на вторых третьих местах. Также в положительные моменты можно записать акустический комфорт, она реально меньше шумит

ПО МИНУСАМ: Плохо работает на мокром асфальте, тормозной путь и управляемость оставляют желать лучшего. Высокая цена

Цена за 205/55 R16 составляет – 8990 рублей

МЕСТО #1 Nokian Hakkapeliitta 10p

Король рынка России компания Nokian, на первом месте моего рейтинга, вместе со своей новинкой 2021 года Hakkapeliitta 10p. Для России производится под Питером, в городе Всеволожске, там стоит огромный завод, на котором я был.

В этой модели производитель применил три аббревиатуры 10p, 10p SUV (для паркетников и внедорожников) и 10EV. Причем на рынке Европы модель имеет название просто Hakkapeliitta 10, без P на конце.

«P» обозначает – Perfect или Power (идеально или мощно). От европейской версии отличие в количестве шипов, здесь их больше, а также в длине шипа, он чуть выше (насколько позволяет регламент Таможенного союза). Таким образом, версия для стран СНГ увереннее чувствует себя на льду

Hakkapeliitta 10EV – Создана специально для гибридов и электромобилей. Она с пониженным уровнем шума и является самой премиальной в линейке.

Преимущества Nokian Hakkapeliitta 10p:

Новая технология двойной ошиповки «Eco Stud 10» — применяются два типа шипов, одни в центре в форме сердца, они улучшают сцепление при ускорении и торможении. Другие в боковых или плечевых зонах, они получили форму в виде трехлучевой звезды, улучшают работу в поворотах и при маневрировании.

Шина получила 220 шипов, вместо 190 как было на Hakkapeliitta 9. Улучшения при движении на льду улучшилось на 12%

Снижение шума. Несмотря что шипов больше, инженеры расположили их так, чтобы они не вступали в резонанс, таким образом, удалось снизить уровень шума на 6%, если сравнивать с предыдущем поколением

Новый протектор и смесь. Протектор чем-то похож на предыдущее поколение, однако его доработали. Изменения получили как центральная, так и боковая часть, сейчас ламели стали немного меньше, что позволяет их больше уместить на поверхности. Также глубина протектора стала больше, все это в совокупности дает прекрасное сцепление как на снегу, так и в снежной каше.

Материалы, применяемые в производстве шины на 50% натуральные, а применение рапсового масла и соснового экстракта, дают эластичность резине в большем температурном диапазоне.

ПЛЮСЫ: Превосходное сцепление и управляемость на скользких дорогах, отличное торможение на льду, отличная управляемость на снегу (при различных маневрах), снижен шум (если сравнить с прошлым поколением), низкое сопротивление качению

МИНУСЫ: Средняя управляемость на мокром асфальте, шумнее некоторых конкурентов, высокая цена

Цена за 205/55 R16 – 8870 рублей.

Сейчас видео версия, смотрим

Это был мой рейтинг зимних шипованных шин 2021 – 2022. Сюда не вошли некоторые именитые бренды, лишь только потому, что у них нет свежих моделей, а старые уже морально устаревают. Также я никому не навязываю свое мнение, можете брать любые шины из этого ТОПА, не нравится первое место, посмотрите 2, 3 или 5.

Напишите, какие шины выбрали вы для своего автомобиля и почему. А на этом все искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.