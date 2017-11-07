Сейчас (в 2017 году) очень много различных мифов и слухов по поводу так называемого знака «ШИПЫ». Одни говорят что он не обязателен и клеить его не нужно, другие что обязателен и если его не нанести сзади то будет штраф, третьи клеят не правильных размеров, черно-белые распечатанные на принтере – в общем, неразберихи сейчас очень много! НУ что давайте, как говорится «отделим мух от котлет» разберемся в вопросе, как обычно будет и видео версия в конце …

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В самом начале хочется сказать, ЧТО КЛЕИТЬ ЕГО СТОИТ, ибо закон говорит – ЧТО ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО! Причем сейчас появилось много прецедентов — когда вам въезжают сзади в авто, раньше вы всегда были правы! А сейчас если нет знака, может признать обоюдную ответственность или даже что ВЫ не правы, ибо нет знака ШИПЫ! В любом случае дела по ОСАГО и КАСКО затягиваются из-за какой-то наклейки

Что говорит закон? Какой штраф?

Друзья этот знак сейчас ОБЯЗАТЕЛЕН — прописали в статье 12.5 ч.1 КоАП РФ и если вы не наклеите его на свой авто, то можете понести штраф в размере 500 рублей, вот небольшая выжимка:

предусмотрена ответственность за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 статьи 12.5 КоАП РФ.

Вроде как в самой статье разъяснения по знаку НЕТ! Но здесь есть оговорка «основные положения», а вот в них уже дословно разжевано, что и как:

п. 8 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», на транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны) — сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.

Получается что если не соблюдать эти «статью» и «положение» то можно получить штраф в размере 500 рублей, как говорится в этой же 12.5 ч.1 КоАП РФ.

Размеры по ГОСТУ, можно ли сделать самому?

Если почитать положение, то в нем расписано, какой он должен быть ПО ГОСТУ – повторю еще раз РАВНОСТОРОННИЙ, СТОРОНА ТРЕУГОЛЬНИКА 200 мм, толщина линии 1/10 стороны (то есть 2 см), и обязательно красная, а буква «Ш» — черная, должна быть на белом фоне.

Можно ли его сделать своими руками? ДА КОНЕЧНО МОЖНО! Главное чтобы он отвечал всем требованиям и был сделан по ГОСТУ, был цветной и т.д. ТО ЕСТЬ распечатать просто на листочке формата А4 черно-белый нельзя. То есть берем цветной принтер и вперед.

Однако как я считаю, что лучше купить за 30 – 50 рублей (в столице вроде до 100) и приклеить его снаружи. Вся проблема распечатанного в том – что цветной принтер нужно найти, потом как-то закрепить (скотч в помощь), да и получается нужно устанавливать внутри потому как снаружи у вас может смыть дождь.

Куда крепить?

Ходят заблуждения — что крепить его можно только на заднее стекло сверху (справа или слева), однако это не совсем так. Ни в статье, ни в положении нет пункта куда и как его нужно крепить, единственное на что могут обращать внимание сотрудники ГИБДД – это не перекрыт ли он тонировкой (то есть должен читаться иначе могут штраф влепить), и еще как мне сказал один инспектор что нужно чтобы он читался с 20 метров (хотя в законе и положении этого нет).

То есть если подвести итог – КЛЕИТЬ можно куда угодно, хоть на бампер, хоть на заднюю крышку (скажем если у вас хетчбек или универсал, на седане все же не так удобно). Здесь каких-то наказаний не будет.

С какой даты работает этот закон?

Статья была и раньше, однако она не наказывала, а просто рекомендовала, поэтому сотрудник ГИБДД не мог вас наказать, а мог только рекомендовать!

НО с 4 апреля 2017 года появились поправки которые сейчас вводят штраф, если у вас нет этого знака! Еще раз повторюсь – СЕЙЧАС ОН ОБЯЗАТЕЛЕН!

Мне много кидают роликов, что сейчас знак ШИПЫ не нужен … НО друзья, читаем статью 12.5 ч.1 + положения, там все расписано черным по белому. Не нужно казаться умнее всех.

Когда клеить не нужно?

Тут все просто — если у вас стоит ЛИПУЧКА или «всесезонка» то клеить НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ибо этот знак работает ТОЛЬКО для шипованной резины. Так что можно ездить спокойно.

Еще один вопрос – «что будет, если закрепить знак (или он уже есть), а у вас стоит липучка или всесезонка? Есть ли за это наказание?» ОТВЕТ – ничего не будет, ответственности в КоАП по этому поводу ничего не говорится, значит никаких наказаний НЕТ.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, все ваши вопросы разрешились. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.