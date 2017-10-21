Наверное все уже слышали что с 20 октября 2017 года начинает действовать новый регламент ГИБДД, приказ МВД №664. Страниц в нем очень много, сейчас точно не помню, но что-то больше 150. Поэтому читать и выдирать нужную информацию из текста — можно убить весь день (да и интересного там не так много). Я для вас подобрал самые горячие выдержки, которые напрямую связаны с простыми автолюбителями. В общем читаем, в конце статьи будет видео версия (для тех кому лень) …

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НУ что друзья хочу сказать что новый регламент в основном рассчитан на защиту сотрудников ГИБДД, как видно государство решило огородить их от всякого рода троллей из сети, которые достают «служителей закона», снимают их, доказывают какие они умные и прочее. Сейчас делать это будет намного сложнее. НУ что не будем тянуть, я собрал 10 самых ГОРЯЧИХ пунктов.

Камеры контроля за скоростью, можно будет ставить где угодно

Что здесь поменялось – раньше не возможно было ставить «камеры» или «радары» в зоне временных ограничений. Ведь реально — можно поставить, скажем «знак 40» на трассе и спрятать радар за ним, даже если ремонт закончился.

А потом «письма счастья», штрафы! Однако как заверяют сотрудники (начальство) ГИБДД, такого быть не должно! Руководство заверяет что у них есть все сроки ремонта всех дорог России и поэтому даже если «камеру» не убрали вовремя, то «писем счастья» слать не будут. Также не запрещается ставить камеры в салоне, в кустах и т.д. Однако машину должно быть видно! НО есть и послабления — если ведется ремонт дорог или на аварийных участках дорог, автомобиль может быть скрыт при помощи рельефа местности (поворотами, пригорками и прочими объектами инфраструкторы).

Инспекторы получили возможность останавливать водителей для проверки где угодно — ранее они могли это делать только на постах

Это продиктовано только тем, что в последние годы число стационарных постов сократилось примерно в 3-4 раза. А проверять водителей нужно, на алкогольное опьянение, террористическую угрозу, подозрение в угоне. Поэтому сейчас это законодательно разрешили. Однако места для таких рейдов должны быть четко обозначены начальством.

В Регламенте больше не написано, что инспектор не должен препятствовать видеосъёмке общения с водителем (то есть он вам может ее запретить).

Опять же народ волнуется по этой теме. С одной стороны конституция не запрещает тебе снимать что угодно и кого угодно, в том числе и инспектора. С другой стороны сотрудник ГИБДД по новому регламенту может попросить вас прекратить съемку или даже стереть запись. А если вы не будете повиноваться тут и до статьи 19,3 КоАП недалеко («невыполнение требования сотрудника»), можно легко получить штраф от 500 до 1000 рублей или 15 суток ареста.

Однако как разъясняют в ГИБДД, инспектор не будет просить прекратить съемку! А будет это только в некоторых случаях, например если водитель злостно мешает исполнению сотрудника, либо проходит контртеррористическая операция.

Сотрудники ГИБДД могут теперь вас снимать

Могут использовать специальные технические средства. Как личного так и стационарного характера. Причем принадлежать они могут не только органам, но и муниципальным учреждениям. Делается это в основном для того чтобы привлечь частных инвесторов для съемки, уже сейчас работает очень много таких компаний в Москве и Подмосковье. Сейчас эту практику хотят распространить на всю Россию.

Справок о ДТП выдавать больше не будут!

Сейчас отменяется практика выдачи протоколов и постановлений – только копии! Хочется верить что страховые компании не будут вставлять палки в колеса и перестанут требовать оригиналы (сейчас кстати это прописано в законе об ОСАГО).

Документы для проверки надо будет передавать не только «без обложки».

НО и без различных удерживающих устройств. Все обложки, цепочки, зажимы «идут лесом». Сейчас сотрудник ГИБДД будет требовать снимать все это и «читай» — будет прав!

Нормы о запрете курения в новом регламенте нет

Многих это немного шокировало! НО это не означает что сотрудник ГИБДД, будет курить и дымить вам в лицо сигаретой (пусть и электронной). Вспоминаем кодекс этики госслужащих. Если ему верить, то офицер, не только не должен при вас курить, но и должен быть тактичным, культурным не хамить, не высказываться по поводу пола, вероисповедания, не ругаться матом и т.д. Если он скажет – «обезьяна с гранатой за рулем» про девушку, то за это он может реально ответить.

Выйти по первому требованию

Сейчас инспектор может вас попросить выйти из автомобиля по первому требованию, если ему покажется — что вы находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Если водителя отвезли для медицинского освидетельствования к посту ГИБДД

Если вас отвезли к посту и оказалось (после освидетельствования), что вы реально трезвый, то вас в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должны отвести обратно (к вашей машине). Норма была раньше, но работала она только если вас отвозили для мед. Освидетельствования в медицинское учреждение.

Теперь водитель может показывать не только «бумажный» полис ОСАГО, но и электронную распечатку

Это правило было и раньше, но «сотрудники» иногда юлили и говорили что все это липа, пытались выписать штраф. Сейчас этого они сделать не смогут, потому как четко прописано все в регламенте.

Сейчас видео версия смотрим.

Как я считаю что новый регламент сейчас больше защищает сотрудников дорожной полиции от всяких троллей и прочих «умных». ДОИГРАЛИСЬ одним словом. А на этом у меня все, думаю моя авторская выжимка была интересна для чтения. Искренне ваш АВТОБЛОГЕР.