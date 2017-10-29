Не так давно я писал статью – почему перегорают светодиоды, почитайте познавательно. Если напомнить причин всего две — это перегрев и высокое напряжение. Да и собственно они связаны между собой — чем выше «вольтаж», тем больше идет разогрев. Из этого следует — что если ограничить диоды по напряжению, то служить они гипотетически будут дольше. Вот именно для этого на различных китайских площадках продаются специальные платы – так называемые «стабилизаторы напряжения», которые могут увеличить срок службы таких ламп в разы …

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Забегая вперед скажу, что такие модули могут быть ну очень компактными, размером буквально с пятирублевую монету. Так что можно разместить куда угодно, буквально рядом с габаритной лампой.

В чем проблема?

Обычно светодиодные лампы берутся в габаритные огни наших с вами автомобилей, реже в подсветку или панель приборов. И вроде срок службы у них должен быть в разы больше ламп накаливая, однако получается все совсем наоборот. Дешевые варианты через пару месяцев начинают моргать, а через 3-4 могут вообще перегореть (наверное, все такое наблюдали на дорогах города, когда в «противотуманках» или габаритах, просто светомузыка).

Так почему такое происходит? Все банально и просто автомобильные варианты нормально работают при 12В и даже небольшой перепад в большую сторону начинает изнашивать их (как я писал выше идет разогрев и быстрая деградация).

А если вспомнит бортовую сеть автомобиля, то там практически никогда нет ровно 12В, даже если двигатель не запущен исправный аккумулятор дает 12,7В (это его нормальное напряжение). А вот после того как машина запускается генератор дает в бортовую сеть 13,8 – 14,2В (а в некоторых современных авто, где электроники навалом, может доходить до 14,5В).

Вот вам и ответ при таких ВОЛЬТАХ светодиод в любом случае долго работать не будет, как показывает практика максимум полгода и все

Конечно есть нормальные ДОРОГИЕ фирмы, которые выпускают качественные варианты, например PHILIPS, OSRAM и т.д. НО стоимость ламп, скажем в габариты, может доходить до 1500 рублей за пару, не дешево! Зато гореть будут долго.

Так что делают стабилизаторы, зачем нужны?

Как вы наверное уже догадались, они просто стабилизируют напряжение и не дают ему превышать выставленный вами порог. Сейчас есть два варианта:

Не регулируемый, который просто стабилизирует на 12В

С регулировкой, здесь вы можете вручную выставить нужное напряжение от 0,8 до 20В

Таким образом мы просто ставим верхний порог до 12, а я вам советую до 11,8В и светодиоды будут защищены от перепадов в бортовой сети. Срок службы увеличивается в разы (потому как нет преждевременной «деградации») то есть износ идет минимальный.

Конечно, сейчас есть много различных методов ограничение своими руками, многие ставят резисторы и прочее в разрыв, но зачастую работает это не так эффективно, да и «колхоз-колхозный» это!

Опять же для людей, которые не дружат с электроникой и паяльником, покупные стабилизаторы будут просты и понятны.

Мой опыт

У моего друга есть ВАЗ ПРИОРА, и он любитель засунуть LED лампы в габариты, фары подсветку и т.д. Без таких стабилизирующих элементов они реально долго не ходили (пару-тройку месяцев и все). Сейчас же один комплект дешевых вариантов ходит уже третий год, и все благодаря стабилизации!

Есть и минусы такие элементы ставятся в разрыв провода, который идет до источника, там даже указаны «IN» и «OUT» куда нужно подключать провод и откуда выводить. Стоимость за 5 штук примерно 160 рублей, то есть каждый примерно около 30. Друг выставил 11,8В подключил к платам провода и залил их клеевым пистолетом, теперь влага им не страшна.

Лично я сам купил такие платы и экспериментировал с ними, у меня есть блок питания который выдает от 15 до 24В. От него я запитал два провода и подвел на модуль, а уже с него на светодиод, выставил около 11,9. И знаете, как бы я не переключал в блоке питания напряжение, за платой оно стабильно держалось 11,9В без каких либо скачков (весь эксперимент будет на видео).

Так что вывод можно купить стабилизаторы (около 30р за штуку), сами лампочки (около 50р за штуку) и в ИТОГЕ получаете за 80 – 100р вариант, который будет работать ну очень долго (3 года точно).

Сейчас видео версия смотрим

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