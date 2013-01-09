На современных автомобилях генерирующая установка, как собственно и ее ремень прошли определенную стадию эволюции. На большинстве шкивов генератора сейчас располагается так называемая — обгонная муфта, которая намного продлила срок службы этих узлов. ДА и сама ременная передача сейчас не такая как была, скажем 20 лет назад, сейчас появились так называемые — ручейковые или поликлиновые варианты, которые не только эффективно зацепляются и имею больший срок службы за счет своего строения, но и имеют больший КПД. В общем 100 – 120 000 км это соединение вас беспокоить не будет! Однако позже могут начаться проблемы, как обычно все начинается со свиста, но бывают и сползания порывы и прочее. Сегодня я хочу вам рассказать — чем это страшно, почему происходит и как собственно все это дело устранить, как обычно будет и видео версия в конце …

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Действительно раньше еще на ВАЗ 2101 ременную передачу нужно было проверять чуть ли не каждые 15 – 20 000 километров, но сейчас ходят по 100 – 120 000 и многие про этот узел просто забывают. Хотя не стоит этого делать. Если у вас автомобиль пробежал уже 80 000 километров стоит посматривать на это соединение, ведь реально при наших климатических условиях оно может выходить из строя и начинать издавать определенные свисты или даже слетать.

Слетел, порвался – какие будут последствия

В самом начале хочется ответить – что будет, если ремень генератора слетел? Очень частый вопрос ко мне на сайт и на канал. ВСЕ ПРОСТО – НИЧЕГО НЕ БУДЕТ! Зачастую ременная передача, крутит не только генерирующую установку, но и другие агрегаты, например насос ГУРА, или насос кондиционера и т.д.

Если слетел или порвался ремень — то ничего страшного не произойдет! Возможно, перестанут работать ГУР, кондиционер ну и вырабатываться электричество, то есть будет гореть лампочка аккумулятора.

Можно ли ехать? Да, можно, но НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО! Потому как АКБ будет разряжаться, именно на него пойдет вся нагрузка, он будет отдавать свой заряд для системы зажигания и накачки топлива, а насколько его хватит – ПРОГНОЗИРОВАТЬ СЛОЖНО! Потому как состояние батарей у всех разное.

Не будет работать ГУР, то есть руль станет тугой и крутить его будет очень сложно.

Не будет работать кондиционирующая установка или климат контроль, но здесь это не так критично, я бы ее при разорванном или слетевшем ремне точно бы не включал!

В общем, вывод такой – страшного ничего не случится, однако ехать долго нельзя! Только до ближайшей станции, где вам опять восстановят ременную передачу. Однако глобальной поломки не произойдет!!! Это вам не система ГРМ, там может быть все намного плачевнее

Многие спрашивают, если засвистел, значит нужно возить с собой новый? ДА не всегда, бывает банально, шкивы загрязнились или износились, но про это чуть позже.

Из-за чего слетает?

Прежде чем говорить про свисты, нужно разобраться из-за чего может просто соскользнуть со шкивов. Итак:

Заклинило сам генератор. Бывает, что встают подшипники и банально якорь не вращается. Тогда слетит или порвется за несколько секунд, такое у меня на практике было не раз.

Течет масло или солярка. От бензина бывает редко, все же он не такой маслянистый как дизельное топливо. А вот если на ремень попадает масло (неважно какое, ATF или моторное) попадает дизель, то он начинает «впитывать», и как говорят мастера «расти» в размерах. Зачастую становится широким и выходит из зацепления с зубами шкива генератора, ну и слетает. У меня на практике был такой случай, когда меняли сами масло, фильтр закрутили не плотно и из под него давило моторное масло, и забрасывало генератор и ремень. Через какое-то время все это заметили, но ременная передача уже была почти слетевшей, сидела не на тех зубах, а также боковина ее истерлась – пришлось менять, закрутили фильтр. Также пришлось снимать саму генерирующую установку и промывать ее, потому как из нее сочилось масло и раскидывало по все моторному отсеку

Слабое натяжение . Но тут он будет свистеть как «угорелый», про это чуть ниже

. Но тут он будет свистеть как «угорелый», про это чуть ниже Пришло время, износ. НУ и конечно последнее износ самого ремня, бывает что он уже «высох» потрескался от времени и уже не может держать свою форму. Тут только замена, причем, чем раньше тем лучше.

Из-за чего свистит?

У многих это проявляется по утрам, а также когда газуешь, то есть как бы под нагрузкой. Но бывает, что машина поработает какое-то время и все становится нормально, то есть свист – ПРОПАДАЕТ!

ДА хочу сразу вас предупредить — если не пропадает даже на «горячую» или прогретый мотор, то тут все может быть куда плачевнее, стоит сразу ехать на СТО и НЕ ТЯНУТЬ!

Опять же буду разбирать по пунктам:

Вода . Самой пожалуй простой и легко излечимой причиной является попадание воды на ремень. Как мы знаем, ременной узел не закрыт ничем, нет никаких кожухов и чехлов, поэтому если у вас нет защиты картера двигателя, то вода от луж может легко на него попадать. Из-за чего он даже на горячую может свистеть, правда проявляется это всего несколько секунд ну или минут. Дальше все излечивается само собой. Это может говорить как о некачественном продукте, так и о слабом натяжении – ПРОВЕРЬТЕ

. Самой пожалуй простой и легко излечимой причиной является попадание воды на ремень. Как мы знаем, ременной узел не закрыт ничем, нет никаких кожухов и чехлов, поэтому если у вас нет защиты картера двигателя, то вода от луж может легко на него попадать. Из-за чего он даже на горячую может свистеть, правда проявляется это всего несколько секунд ну или минут. Дальше все излечивается само собой. Это может говорить как о некачественном продукте, так и о слабом натяжении – ПРОВЕРЬТЕ Попадание жидкостей. Как я писал выше это либо дизель, либо масла. Правда иногда ремень может не издавать никаких звуков (скорее банально слетит), особенно если попала ATF. НО вот если попала соляра (моторное масло), то он растет и начинает выходить из пазов, вот вам и раздаются различные звуки

Как я писал выше это либо дизель, либо масла. Правда иногда ремень может не издавать никаких звуков (скорее банально слетит), особенно если попала ATF. НО вот если попала соляра (моторное масло), то он растет и начинает выходить из пазов, вот вам и раздаются различные звуки Перекосы, клин натяжителей. Есть специальные натяжные ролики, это банально подшипники и со временем их также может «клинить» или подклинивать. Ременная передача может, ходить не правильно, то есть не параллельно плоскости шкива, будет тереться об них. Вот вам и свист — причем постоянно! Срочно на СТО и смотрим. Правда в таких случаях полотно ремня будет сильно изношено, как будто кто-то стружку снимает

Клин обгонной муфты. Обгонная муфта в 95% случаев крепится на якорь генератора, служит она для гашения ударных нагрузок на ременную передачу, ведь мотор у нас работает не ровно, есть циклы как бы всплесков (когда идет сгорание топлива в цилиндрах) и циклы отвода газов (тогда наоборот идет как бы «падение»). Так вот, если якорь генерирующей установки и коленчатый вал двигателя будут связаны жестко, то эти отрывистые циклы будут воздействовать на ремень. И зачастую на машинах с муфтами он будет свистеть или «подсвистывать» не всегда, но почти постоянно. Также стоит посмотреть на полотно ремня, если оно дергается, то значит дело, скорее всего в муфте.

Шкивы. Основных всего два генератора и коленчатого вала (есть еще и насосов). Бывает такое, что они банально изнашиваются, например у генерирующей установки самый малый шкив, у коленвала самый большой, получается что нагрузка идет именно на малый, а некоторые производители делают их не из прочных металлов, а из сплава алюминия, вот и идет износ зубьев, после чего может раздаваться свист. Также у меня были случаи, когда повреждается сама дорожка, например — был удар, и зубья смялись. В любом случае нужна диагностика и замена.

Загрязнение. Тут в ремень или шкивы попадает грязь или камушки. Если их вытащить, то все пропадает. Кстати шкивы достаточно прочистить щеткой, от осевшей внизу грязи. Но не всегда это «прокатывает», зачастую мелкие камушки повреждают зубья или на ременной передаче или на металлической поверхности

Тут в ремень или шкивы попадает грязь или камушки. Если их вытащить, то все пропадает. Кстати шкивы достаточно прочистить щеткой, от осевшей внизу грязи. Но не всегда это «прокатывает», зачастую мелкие камушки повреждают зубья или на ременной передаче или на металлической поверхности Натяжение. От времени ременная передача может вытягиваться, бывает в основном из-за износа, потому как нижняя часть банально стирается. Вам стоит подтянуть соединение (обычно регулировка может быть до нескольких сантиметров) и все пройдет. Не стоит тянуть очень сильно, полотно должно иметь в самом длинном участке ход в 8 – 10мм. Но это вам уже говорит о том что скоро нужно будет менять.

От времени ременная передача может вытягиваться, бывает в основном из-за износа, потому как нижняя часть банально стирается. Вам стоит подтянуть соединение (обычно регулировка может быть до нескольких сантиметров) и все пройдет. Не стоит тянуть очень сильно, полотно должно иметь в самом длинном участке ход в 8 – 10мм. Но это вам уже говорит о том что скоро нужно будет менять. Сам ремень – износ и подделка. Опять же есть износ, от него никуда не убежишь, если пошли трещины, если визуально уже идет большое разрушение, то тут только менять. Тянуть не стоит

Вот это собственно основные проблемы.

Свистит на холодную, в чем проблема

Просто хочу именно на это вопрос, по нему как мне кажется больше всего вопросов. В основном это – попадание жидкостей (после ночи ремень еще не прогрелся), проблема с износом (трещины и потертости) и натяжением (после работы двигателя ременная передача нагревается, и свист проходит), обгонная муфта (возможно, схватила клин) и шкивы либо грязные (пыль, камушки), либо поврежденные (замена).

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Подписывайтесь на наш канал, читайте наш АВТОБЛОГ.