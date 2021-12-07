Прогрев автомобиля зимой: основные ошибки

Наступает зима на большей части нашей страны, а это значит — скоро будут крайне-отрицательные температуры (у нас в регионе, могут быть до -30, — 35), а вот если смотреть на север, то там и до – 50 могут доходить. И как обычно глобальный вопрос, нужно ли прогревать автомобиль? Я сейчас говорю именно – «автомобиль», то есть не только двигатель, но и другие агрегаты, скажем туже трансмиссию, подвеску и т.д. В этой статья — я выскажу свое мнение об ошибках при прогреве автомобиля. Как обычно будет тестовая статья + видео материал. Давайте начинать …

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Вначале мне хочется отметить, что мы будем говорить и о смешных морозах скажем, в –5 или –10 градусов. А также и о суровых морозах, от – 30 и ниже. Нужно понимать, что чем ниже температура, тем больше внимания требует автомобиль.

Ошибка #5 Нужно ли прогревать двигатель

Собственно для меня это даже не вопрос, лично я всегда прогреваю двигатель, когда температура падает уже ниже – 10 градусов.

Конечно, сейчас набежит куча «экспертов» и будут мне говорить — что многие производители в своих книжках пишут – «прогревать не нужно», ибо это вредит экологии, и современные смазки сейчас позволяют не греть (про масла, кстати будет пункт ниже).

Но я как старый инженер, имею на это свое мнение. Для начала поговорим о не сильных морозах. Скажем до – 10 градусов, то есть в – 5, или там скажем в – 3 градуса, как я считаю, можно сильно и не прогревать автомобиль. Сели — подождали около 30, максимум 60 секунд и поехали, ибо масло и температурный режим позволяют

НО если температура падает до – 20, — 25 и ниже. Лично я считаю, что нужно греть, минимум 5 минут, а при – 30, -35, желательно по 10 минут. Запустили автозапуск, он как раз «тарабанит» примерно 10 минут и этого будет достаточно.

НО зачем же в сильный мороз прогревать? Этому есть несколько причин:

Масло и плохая смазка . Про это будет отдельный следующий пункт ниже

. Про это будет отдельный следующий пункт ниже Температурное расширение – сжатие. Наверное, ни для кого не секрет, что металлы при нагревании расширяются, а при охлаждении – сжимаются. Если не грузить вас сложными техническими терминами, чем ниже температура, тем это «сжимание» больше. Конечно в цилиндрах двигателя, заложено термическое расширение и сжатие. НО! Как рекомендуют многие производители — автомобиль желательно эксплуатировать до – 25 или в лучшем случае до – 30 градусов. А что происходит, скажем в -35, -40 градусов? Да то, что термическое сжатие цилиндра, находится на крайнем уровне. И банально поршню, очень сложно там ходить. А тут еще и смазка густая. И теперь представьте, что вы еще и поехали сразу, не прогревая, вот вам и повышенный износ.

Есть мнение, что 1 км пути в -25, — 30 градусов, не прогретого автомобиля равен 10 км пути летом.

Пластик в двигателе. Ни для кого не секрет, что сейчас многие навесные детали двигателя, у некоторых производителей делаются с применением пластика. Например, термостаты, датчики давления масла и т.д. Так вот, у меня был автомобиль Chevrolet AVEO, кузов T У него датчик давления масла был с пластиковой вставкой, то есть металлическая гайка, но верхняя часть из пластика. Так вот, как только температура падала до – 25, — 30 градусов и если я не тщательно прогревал двигатель, этот датчик от густого масла и температурного сжатия, тупо пробивало! Да-да друзья, ломало от мороза, и он начинал гнать через себя масло, причем машина об этом истерично указывала на панели. После того как я поменял три штуки, мастер на СТО сказал, грей минимум 10 минут в морозы и все проблемы уйдут. Собственно я так и делал, больше проблем не было. А ведь пластика в современных авто ой как много

Итог (лично мое мнение) — все эти экологи, и производители, которые пишут, завел в -30, -35 и сразу поехал, как бы не учитывают эксплуатацию автомобиля в наших реалиях. Еще раз, до – 10, можете ехать сразу, ибо температура позволяет, а вот уже в -15, — 20 лично я, прогреваю, и вам советую

Ошибка #4 Масло в мороз

Специально выделил этот пункт, чтобы раскрыть его немного подробнее. Да сейчас синтетические масла, ушли далеко вперед в технологиях производства, качестве, смазке, защите и т.д.

Конечно, чтобы эти масла заморозить, чтобы они стали твердой субстанцией, нужно крайне низкие температуры.

НО! Даже если они густеют, то прокачиваются они в разы хуже, таким образом, ваш мотор, несколько секунд будет работать почти на сухую. А вспоминаем температурное сжатие (из первого пункта), получаем в – 35 большой износ, если вы поедете сразу.

ДА и пол страны у нас катается на масле 5W30 или 5W40, а у них температура при которой они густеют – 25 градусов. А теперь подумайте, какая у них текучесть в -30 или – 35?

Конечно, есть масла 0W, например это 0W20 или 0W30. Оно практически не густеет до – 35 градусов, но потом этот процесс происходит в квадратичной прогрессии. ТО есть в – 40, оно будет течь, но опять же недостаточно быстро. И тут опять же несколько секунд работы мотора почти на сухую.

Тут совет и ошибка многих вот в чем, если у вас север и морозы стоят -40 и даже ниже, то вам доктор прописал масла 0W. НУ и чтобы избежать излишнего износа силового агрегата, дайте мотору немного поработать вхолостую, скажем те же 5 – 10 минут. ДА мотор также запустится на сухую, но не будет излишнего износа, если бы вы сразу поехали

Ошибка #3 Трансмиссия

Трансмиссий автомобиля сейчас существует 4 больших типа

Это механика

Робот

Классический гидротрасформатор, или просто АКПП

Вариатор

Смысл тут вот в чем, если механику можно вообще не прогревать, пусть даже на улице – 50 градусов. Масло там также будет густое, но конструкции почти пофиг (хотя сразу «рвать» тоже не нужно, все же есть сальники и уплотнители).

Можно не прогревать и робот на сухом сцеплении и на сухих (без масла) исполнительных механизмах (они бывают и однодисковые, и двухдисковые).

То вот остальные трансмиссии — ВАРИАТОР, АКПП и РОБОТЫ с маслами в конструкции (назовем их так), греть стоит. А я бы даже сказал обязательно прогревать

Ведь и у вариатора, и у классической АКПП, и у роботов (с жидкостями). Есть масло, оно также густеет при крайне низких температурах. В итоге, вариатор и АКПП, могут работать с рывками, что не придаст им ресурса. В случае с роботом с гидравлическими приводами, он может вообще не поехать, банально не включит передачу.

Скажу так, если вы в мороз, запустите мотор с автозапуска (машина проработает 10 минут), часть тепла перейдет и в трансмиссию от двигателя, этого зачастую достаточно чтобы получить вменяемую работу (без дерганий), ну и увеличить ресурс данного агрегата.

Ошибка #2 Подвеска

Сейчас практически в любых амортизаторах есть масло. В каких-то, его больше, в каких-то он работает в паре с газом (сейчас в этом не суть).

Многие владельцы замечали, что на морозе машина как будто «дубовая», нет такой плавности и мягкости.

Это логично. Ведь масло также замерзает и оно медленнее прокачивается через клапана амортизатора. Конечно, замерзший амортизатор гасит колебания куда эффективнее, но вы получаете излишнюю жесткость кузова.

Также замерзают все резиновые уплотнители и сальники амортизатора, они могут пропускать масло и газ, что ухудшит работоспособность в будущем. Не редко амортизаторы после холодов начинают течь, и вам приходится их менять

Чтобы прогреть подвеску, не нужно делать каких-то резких маневров первые 500 – 1000 метров пути, избегайте ударных нагрузок. Далее масло станет теплее, подвеска вернется в нормальное состояние, также амортизаторы, после такого прогрева не будут течь, ресурс их повысится

Ошибка #1 Вода и бензин

Тут не совсем ошибка, я вам хочу напомнить о такой неприятности как вода в баке. ЗА год ее собирается там предостаточно — это может быть простой конденсат, также попадает со снегом и дождями, ну и есть не совсем честные заправки.

Перед холодами ее желательно удалить от туда — иначе она может замерзнуть и запечатать вам сетку топливного фильтра и банально бензин будет хуже прокачиваться по системе. Иногда даже не хватает для запуска автомобиля.

Представьте, не запускается машина в мороз — все облазили, все просмотрели и проверили, но никак! Причем в теплом боксе заводится с полоборота!

Да и размораживатели, которые продаются в различных магазинах автохимии, помогут не сразу. А точнее не помогут, если вода уже стала льдом и на улице – 25 градусов. Они банально ее не растопят и не свяжут.

В общем, вам нужно прогревать полностью свой автомобиль, до плюсовых температур, чтобы лед в баке растаял (теплый бокс, гараж или паркинг). Далее можно добавить «удалитель влаги» или просто ацетон, сольвент или спирт. Они соединятся с водой, и выведут ее через сетку насоса, а дальше в цилиндры двигателя. Замерзание сетки при морозах не будет, машина запускаться — а также работать будет намного лучше.

Сейчас видео версия, смотрим

Греете ли вы свои автомобили или нет? Какие у вас есть полезные советы для зимы, пишите в комментариях. А на этом я заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

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