Замена задних тормозных колодок: с электронным ручником

После пробега на моем автомобиле в 100 000 км, пришло время менять задние тормозные колодки. Однако у меня есть одна проблема — сзади ручник электронный (или электрический). С ним процедура замены не такая быстрая и комфортная как хотелось бы. Многие применяют различные «колхозные» методы, при которых можно и разъем до ручника сломать, а также спалить движок который его сводит. Сегодня я вам расскажу простой и дешевый метод, который доступен для каждого владельца, почти любого автомобиля …

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Вначале хочу оговориться — у меня автомобиль КИА ОПТИМА 2017 года, я буду менять именно на ней. Не спешите закрывать эту статью, как я писал сверху эта инструкция подходит почти для всех автомобилей (сам лично пробовал на НИССАН, МАЗДА, РЕНО). И везде работает безотказно. Так что читайте и пользуйтесь.

В чем суть проблемы?

На автомобилях есть два типа ручного тормоза:

Это механический тип . В основном обычный тросик, который прикреплен к ручке в салоне, при ее поднимании сводятся колодки, ручник работает.

. В основном обычный тросик, который прикреплен к ручке в салоне, при ее поднимании сводятся колодки, ручник работает. Электронный тип. В салоне есть кнопка, которую вы нажимаете или поднимаете, специальный мотор, который стоит в суппорте задней оси, сводит колодки. Этот тип применяется в более дорогих авто, любо в дорогих комплектациях.

По мере износа тормозных колодок, электронный ручник все ближе прижимает колодки к диску. Поэтому чтобы их поменять, нужно развести шток электрического двигателя, иначе не хватит место для установки новых. А вот сделать это не так просто, есть все четыре основных метода

Как развести задние колодки?

Скажу так, на различных марках (и даже моделях) автомобилей, задние колодки разводятся по-разному.

Штатная система. Например, на автомобилях ФОРД, при нажатии на кнопку электронного ручника, определенным методом колодки могут автоматически разойтись для сервисного обслуживания. Такая система стоит не во всех машинах, зачастую чтобы вы ничего не испортили, производители отключают эту функцию. Вам нужно поискать такую информацию на форумах или позвонить официальному дилеру.

Специальные приспособления. Сейчас есть огромное количество специальных устройств, которые разводят колодки. Представляют собой — шток с резьбой, а также пластину (сверху) и специальную насадку внизу. Вставляете между стенкой суппорта и поршнем. Закручивая шток, колодки разводятся (внизу будет подробное видео). Минус в том, что покупать такое приспособление на один два раза – нецелесообразно, стоимость примерно от 1300 до 2000 рублей. Поэтому многие водители разводят обычной отверткой или «монтажкой»

Пассатижи – провода. Далее опишу пару народных методов. Первый — это подручные инструменты, зачастую поршень с электронным ручником имеет канавки по диаметру. Туда можно вставить какого-либо вида пассатижи (с тонкими носиками) и попробовать закрутить поршень назад. Метод этот не совсем правильный, можно порвать пыльник, а также повредить поршень. Второй метод – вообще мне не нравится, однако его часто используют на СТО. Смысл какой — если сменить «полюса» на двигателе электронного ручника, то он начнет не выкручиваться, а закручиваться назад. Но тут есть две проблемы, первая добраться до клемм, от времени пластиковый разъем двигателя становится хрупким – сломать его можно легко и просто. Вторая проблема, если вы не так что-то сделаете проводами (а вам приходится подключать аккумулятор), банально можно перемкнуть контакты, электромотор может сгореть.

Программы. Например, у дилеров КИА, есть специальное оборудование и диагностические сканеры. Они подключаются к OBD2 разъему, далее просто разводят колодки программным путем. Однако за это они берут около 2000 рублей.

Как видите вроде не сложная задача, а столько различных методов. Я вам далее расскажу о самом простом.

Сar Scanner: или развести колодки правильно

Как вы, наверное догадались, мы будет использовать программу Car Scanner. По сути, мы делаем то, что делает дилер, только в разы дешевле. Если вообще не бесплатно (про это чуть ниже).

Нам нужно взять ELM327 адаптер, про него подробно здесь. Включаем его в OBD2 разъем автомобиля, настраиваем связь (обычно делается через Bluetooth). Самое главное чтобы Car Scanner установил связь с ЭБУ автомобиля.

Пару слов о самой программе – ее можно скачать на Google Play, причем бесплатно. В ней сразу активированы все функции, но любые сложные изменения (такие например как развести колодки), в бесплатной версии вы сможете сделать – всего три раза. То есть поиграться, попыток у вас не хватит

При первом включении программы, она вам предложит добавить свой автомобиль, есть практически все марки и модели. Так что с эти проблем быть не должно.

Далее в меню, выбираете – «Кодирование и Сервис»

Следующий пункт – «Тормозная система»

«Electric parking Brake Service (Kia Optima JF)» — если у вас другая модель авто, выбирайте именно ее.

«Start Open right» — этой командой, вы открываете электронный ручник с правой стороны. Далее вам нужно сделать аналогичное, только с левой стороны (Start Open left).

Процедура выполняется при включенном зажигании. То есть развели правую и левую стороны, выключили зажигание и далее спокойно работаете.

Замена задних колодок

Особо описывать тут нечего, процедура по замене задних колодок схожа с передними:

После того как вы развели электронный ручник, вам нужно открутить суппорт. НА КИА, да и на многих других машинах, здесь есть два болта на 14. Откручиваем и отодвигаем наверх (чтобы не мешался).

После этого вытаскиваем сами колодки. Желательно прочистить все прижимные пластины, если они есть.

Проверить «пальцы» направляющих суппорта, при необходимости (если они ходят туго), сменить – добавить смазки.

Утопить поршень суппорта до конца, «после программы», это можно сделать отверткой

Заменить задние колодки, на штатные места.

Одеть суппорт сверху и закрепить его болтами.

Как убрать ошибку после замены?

После замены задних колодок с электронным ручником, скорее всего у вас на панели приборов будет висеть ошибка. Например — на КИА, это «EPB» (Electronic Parking Brake – Электронный Парковочный Тормоз).

Зачастую эта ошибка может уйти сама (после того как вы сведете задние колодки кнопкой в салоне). Но может и висеть, ее нужно сбросить.

В принципе, для сброса подойдет программа Car Scanner, однако если вы использовали ее возможности более трех раз, скинуть ошибку она вам не даст. Нужно покупать PRO версию, однако она стоит 300 рублей (многие и такую сумму не готовы платить).

Поэтому можно использовать программу TORQUE, здесь даже бесплатная версия удалит ошибку.

Для тех, кто любит смотреть, а не читать выкладываю подробное видео по теме

Думаю, кому-то помог, пишите свои комментарии – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР