Есть ли передачи на вариаторе? Ответ удивит

Я очень часто в своих материалах, рассказываю про автоматические коробки передач. Всего их три типа – АКПП (классическая автоматическая трансмиссия), вариатор ну и конечно робот. Все мы привыкли, что у вариаторной коробки вроде как нет передач, а у остальных они отчетливо есть. Однако современные технологии не стоят на месте и если посмотреть CVT под другим углом, оказывается тут не все так однозначно. Передачи есть, они похожи на классический автомат, но все же есть определенные тонкости …

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Изначально передача на вариаторе была одна – задняя, сделали ее из-за экономии места, так как планетарный механизм позволяет работать как вперед, так и назад. Про это чуть позже, сейчас в двух словах вспомним, как работает вариатор

Как работает вариатор?

Почему многие называют эту трансмиссию бесступенчатой? ДА просто, потому что изначально она не имела никаких передач (или в народе — скоростей).

Если утрированно рассказать про устройство – есть два вала, которые могут менять свой диаметр. Между которыми натянут ремень или цепь. Изменение рабочего диаметра происходит благодаря схождению или расхождению специальных конусов.

Таким образом, когда диаметр одного вала уменьшается – в тоже время диаметр второго увеличивается. Благодаря этому происходит плавное изменение передаточного числа. Здесь нет никаких рывков и толчков как на классических автоматах или роботах.

Именно за плавность и любят вариаторы, это можно сказать идеальная городская трансмиссия.

Несколько проблем

Однако в такой конструкции есть несколько проблем:

Это реализация задней передачи, сделать ее достаточно сложно

Нагрузки при старте автомобиля. Как правило, идет самый большой износ конусов

Задняя передача на старых вариаторах делала эту коробку действительно физически большой. Механизм который устанавливали за валами, был примерно такой же по объему.

Также нагрузка на зеркала конусов, при старте с места самая большая. Ведь многие давят педаль в пол, пробуксовки в снегу или песке также не придают ресурса (колеса могут буксовать, а затем резко вылететь на жесткое покрытие). Страдают не только конусы ну и ремень вариатора.

От этих проблем нужно было избавляться.

Передачи вариатора

Решением оказалась планетарная передача. Причем изначально она была нужна только для получения комфортной задней передачи, то есть механизм был не такой громоздкий.

Реализовано это было так. Перед двигателем и трансмиссией был установлен гидротрансформатор, он частично убирает дергания при старте с места (про это чуть ниже). ЗА ним устанавливали одноступенчатую планетарную передачу, как вперед, так и назад.

Достаточно только поменять направление солнечной шестерни и автомобиль мог двигаться как вперед, так и назад. Как я писал сверху механизм действительно компактный, поэтому его можно было «засунуть» даже в малый корпус, скажем для переднего привода.

НО! Планетарную передачу можно было бы использовать не только для движения назад, ведь вперед она также работает. Причем такая конструкция как гидротрансформатор + планетарный механизм действительно могут продлить срок службы вариатора. Ведь они что-то типа демпфера — убирают излишнюю нагрузку при старте автомобиля, либо когда он где-то буксует.

Таким образом, уходит часть нагрузки на зеркало конуса, а также на ремень вариатора. Причем конструкция зарекомендовала себя только с лучшей стороны, ресурс прибавился примерно на 30 – 50%. Поэтому инженеры внедрили и вторую передачу. Ведь первый планетарный ряд работал только до 15 – 20 км/ч, а дальше водитель опять мог «придавливать» на педаль газа. Вторая передача работает уже до 30 – 40 км/ч. Что еще больше продлевает ресурс механизма.

Таким образом, передачи на вариаторе решают две критически важные задачи – задний ход и ресурс.

Однако отличия от автомата действительно есть и они существенные

Отличие передач вариатора

В автоматической коробке передач, если грубо выразиться, первичный вал (от двигателя) и вторичный вал (к колесам), соединяются как раз планетарными передачами. То есть здесь они непосредственно работают, меняют передаточные числа.

В вариаторе все по-другому — да есть планетарный ряд, но он служит только для соединения вала от двигателя с первичным валом вариатора, здесь нет прямого соединения как на автомате, по сути, это промежуточное звено.

Механизмы вроде похожие, а назначения разные – это стоит понимать.

Минусы внедрения передач

Минусы тут стандартные, всего их три:

Это более сложная конструкция . Ведь в гидроблок добавляются пакеты соленоидов, которые руководят подачей давления в пакеты фрикционных дисков

. Ведь в гидроблок добавляются пакеты соленоидов, которые руководят подачей давления в пакеты фрикционных дисков Обслуживание . Масло в вариаторе нужно менять еще чаще, чтобы не загрязнять соленоиды, каналы гидроблока, иначе пакеты фрикционов будут пробуксовывать, что негативно скажется на конусах и ремне

. Масло в вариаторе нужно менять еще чаще, чтобы не загрязнять соленоиды, каналы гидроблока, иначе пакеты фрикционов будут пробуксовывать, что негативно скажется на конусах и ремне Перегрев. Опять же коробку стоит эксплуатировать бережно, буксовать, таскать грузы, любые движения, что приводят к перегреву мягко сказать нежелательны. Страдают не только конусы и ремень, но и фрикционные диски

Минусы есть, но если грамотно использовать коробку, то они несущественны

Сейчас видео версия, смотрим

ИТОГ: Практически на всех современных вариаторах всех марок (НИССАН, МИЦУБИШИ, ЛАДА, РЕНО, КИА, ТОЙОТА и т.д.) есть планетарные передачи, механизм которых похож на АКПП, обычно это две вперед и она назад. Реализовано это было для заднего хода, а также для продления ресурса вариатора, он стал действительно дольше ходить, сейчас все меньше историй, когда выходит из строя в 60 – 70 000 км.