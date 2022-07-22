Стойки стабилизатора НЕТ ИЗНОСА: мой отзыв после установки

Оригинальные стойки стабилизатора ходят относительно долго. Конечно все зависит от самого автомобиля, а также от условий эксплуатации (грунтовка – это одно, а городская дорога –совершенно другое). Но в целом минимум 50 — 60 000 км, еще раз подчеркну на оригинале пройти можно. Например, я на своей ОПТИМЕ поменял в 85 000 км (есть случаи, когда ходили и по 150 – 200 000). Однако совсем другое, когда вы начинаете брать аналоги, такие образцы можно менять хоть раз в год, причем качество угадать довольно сложно. На свой автомобиль, я решил попробовать совершенно другой продукт – полиуретановые стойки «НЕТ ИЗНОСА» у них другой принцип работы, а также достаточно большая гарантия. В общем, оставляю свой отзыв, ну и как обычно видео версия внизу …

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Конечно, можно было взять оригинальные стойки стабилизатора, но сейчас цена на них мягко сказать кусается. ДА и со старыми не все потеряно, скоро я выложу материал по подробному восстановлению. Брать китайские аналоги я принципиально не хотел, а тут подвернулись «НЕТ ИЗНОСА», решил ставить

Как «умирают» стойки стабилизатора?

Для этого нужно понять, как они устроены:

Есть металлический корпус, две чаши на концах, которые соединяются металлическим стержнем

Внутрь вставляется «сухарь», пластиковая вставка

Далее устанавливается металлический «палец», с одной стороны он идет круглый (эта часть как раз охватывается пластиковой вставкой), с другой стороны идет резьба. Под воздействием пресса (либо другого оборудования) корпус замыкает «палец» внутри

Добавляется смазка, а также одевается пыльник (это очень важно) – он препятствует попаданию пыли, влаги и грязи внутрь шарнира.

Меняется стойка стабилизатора, только тогда когда она начинает стучать, причем зачастую стук очень хорошо слышно как в салоне, так и за пределами кузова.

Причины выхода из строя одна, разбивается либо пластиковая вставка (сухарь). Либо происходит коррозия поверхности шара пальца, а он в свою очередь начинает работать как абразив, что также изнашивает пластиковую вставку.

Пластик изнашивается от большого пробега, я уже писал сверху, что мой автомобиль прошел 85 000 км (за 5 лет).

Однако в 50% случаев выход из строя происходит из-за разрушения пыльника. Появляются порывы и трещинки, внутрь соединения попадает пыль и грязь, и они как наждачной бумагой стирают пластиковую вставку.

Поэтому очень важно смотреть состояние пыльников при техническом обслуживании автомобиля!

Однако сейчас появляются другие конструкции

Стойки стабилизатора НЕТ ИЗНОСА

Пару слов, про их строение:

Здесь также как и у оппонента есть металлический корпус с чашами на концах (однако все сходства на этом заканчиваются)

В эти чащи устанавливается палец, вот только он не круглый, а сделан в виде болта, квадратный наконечник

Далее все заливается полиуретановой смесью, которая прочно заключена в корпус

Простыми словами — внутри нет шарнирного соединения, а только полиуретановая вставка с металлическим креплением

Большой плюс, что здесь нет никаких пыльников, пластика и т.д. Грязь и влага не страшна, она банально не может навредить механизму, да и пройти через слой полиуретана также не может.

В итоге достаточно прочная конструкция, которую я и решил попробовать на своем автомобиле (оставляю вам отзыв), причем производится она у нас в стране.

Установка на автомобиль

Установка практически стандартная, не вижу смысла подробно описывать, в своем отзыве отмечу только один важный момент.

Если обычная стойка стабилизатора имеет основную гайку, то чтобы она не прокручивалась, на носике есть обработка под ключ (скажем на 8).

У стойки НЕТ ИЗНОСА, строение другое – есть две гайки, одна сзади (служит как упор), другая закручивается. Двумя ключами на 17 и 19 прочно закрепляете.

Что также важно при установке, они разные – есть правая, а также левая. ВАЖНО! Не перепутать, а то можно сразу их вывести из строя

Обычно стойки стабилизатора, окончательно затягивают на опущенной машине, если вы работаете на подъемниках. Однако здесь настолько прочное крепление, что мне показалось это излишним.

Отзыв после 500 км пробега

Пробег сейчас у меня небольшой, всего 500 км, но уже есть, что сказать в моем отзыве:

Конечно же, ушли стуки и скрипы , сейчас в салоне тишина, можете посмотреть видео внизу там более подробно

, сейчас в салоне тишина, можете посмотреть видео внизу там более подробно Руль стал опять точный . С разбитыми стойками стабилизатора, на больших скоростях руль чуть-чуть гулял, буквально на градусы. Сейчас стоит как влитой (почти как на новой машине)

. С разбитыми стойками стабилизатора, на больших скоростях руль чуть-чуть гулял, буквально на градусы. Сейчас стоит как влитой (почти как на новой машине) Мягкость подвески. Наверное, это субъективно, но со стойками «НЕТ ИЗНОСА» подвеска отрабатывает немного мягче. Видно, что полиуретановая вставка работает как демпфер, скрадывая небольшие удары от колес.

Пока мне все нравится, однако нужно будет посмотреть, как они себя зарекомендуют — зимой или через год. В интернете есть отзывы владельцев — что сразу начали скрипеть, стучать и вообще все это не работает. Даже не знаю, что им сказать – у меня пока все хорошо. Есть и другие, которые уже откатали по 50 – 80 000 км без проблем. Буду пробовать на своем автомобиле, параллельно отписываться (а также снимать видео), что происходит

Сейчас мой подробный видео отзыв, с установкой на автомобиль.

В заключении хочется отметить — производитель «НЕТ ИЗНОСА», дает на свой продукт гарантию в два года без ограничения пробега. Наводит на мысль — что смотрят за качеством, иначе, зачем им бесконечно возится с рекламацией. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

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голосов, средний:из 5)