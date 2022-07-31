Видеорегистратор MIO MiVue C530: подробный отзыв

Еще одна достаточно популярная компания на рынке видеорегистраторов, а также КОМБО устройств, компания MIO. Ко мне периодически поступают вопросы протестировать их продукцию. Сегодня ко мне в руки попала – модель MiVue C530. Это средний ценовой сегмент, с интересными функциями, которые мы протестируем. Например фирменная утилита 3DNR — она улучшает съемку ночью. Также посмотрим, как ведет себя GPS информатор, как обычно будет текстовая версия обзора + видео отзыв в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Такие гаджеты я называю 2 в 1, здесь есть собственно сам видеорегистратор, а также функция GPS информатора. Наличие встроенного GPS позволяет непрерывно записывать информацию о местоположении и скорости, а также предупреждать о камерах контроля скорости. Кстати в данной модели расширенная база с более 60 различных стационарных радарных комплексов и камер.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация достаточно аскетичная, но все что нужно для работы имеется, это:

Сам видеорегистратор

Присоска на лобовое стекло

Кабель питания от прикуривателя

Инструкция пользователя и гарантийный талон

Все это запаковано в коробку с цветным принтами,

которая сделана в бело-оранжевых тонах.

КОРПУС

MiVue C530 достаточно компактная модель, как я обычно говорю в своих отзывах незаметная (почему поймете дальше)

На лицевой стороне располагается основной объектив, а также разъем для крепления. Сделано оно интересно, на скосе передней части

Левая грань – разъем для питания

Правая грань – навигационные клавиши

Задняя часть – основной дисплей, в 2,0 дюйма

Нижняя часть – разъем для карты памяти, встроенный динамик, а также клавишу RESET

Корпус качественный никаких скрипов и дребезжаний не наблюдается

МЕНЮ

Следующим в обзоре идет меню. Оно стандартное, вызывается верхней кнопкой с правой грани видеорегистратора.

Навигация осуществляется двумя клавишами ниже, подтверждение выбора самой нижней клавишей (она в красной окантовке).

Есть две страницы основных настроек:

Просмотр — здесь находятся отснятые файлы при необходимости их можно посмотреть прямо на дисплее. Хочу отметить в своем отзыве — 2,0 дюйма для просмотра реально маловато, разглядеть мелкие детали практически не возможно

Запись звука – включена или нет

База камер – в этом пункте находятся настройки GPS информатора, их много и каждый настроит их под себя. Например – дистанция предупреждения (близкая – средняя и дальняя), ограничение, можно выставить + 10 или +20 км/ч и т.д.

Парковка – тут настраивается режим парковки. В идеале ему нужен внешний источник питания, он так и пишет это, при вхождении в меню.

Однако есть режим пассивного питания, то есть он пишет от встроенной батареи, короткими отрезками (записал — выключился). Может записывать ролики до 48 часов, но как заверяет сам производитель, все зависит — сколько таких срабатываний будет (испытал как работает — можно будет посмотреть в видео обзоре внизу)

В этом подразделе есть также и другие подпункты меню, например G-Sensor с настройками чувствительности (низкая, средняя и высокая)

Запись – тут имеются подпункты касательно настройки записи видео. Самые интересные это длина файла (выбор от 1 до 5 минут), а также разрешение (есть три варианта – это 720p 30 кадров в секунду, а также 1080p и 1080pHDR те же 30 кадров в секунду), то есть активация режима HDR происходит прямо здесь.

Также MiVue C530 поддерживает функцию наложения штампа на видео, причем можно ввести свой текст, ну например номер автомобиля.

Пункт система – настраивает исходные данные: Дата – время, Приветствие, системный звук (если нужно можно отключить), громкость гаджета, язык, включение выключение экрана и т.д.

НУ и последнее — это Формат карты памяти. При необходимости можно удалить все файлы видеорегистратора.

Меню простое, есть подгруппы что удобно – разобраться сможет даже неискушенный в гаджетах человек

Технические характеристики

Отдельно в своих отзывах я затрагиваю техническую составляющую:

Процессор в данном девайсе — AIT 830

Матрица SOI JX-F32. Это бюджетные процессор и матрица, однако при должной оптимизации выдают достаточно не плохую картинку (это мы посмотрим ниже).

Разрешение как я и говорил выше 1920 на 1080 30 кадров в секунду с функцией HDR.

Апертура – F1.8, это хороший показатель, значит, ночью картинка должна быть более детализированная

Угол разворота в 150 градусов, это правда. Капот автомобиля рядом, видно на уровне передних колес.

Карта памяти – до 256Gb, лично я пользовался картой в 16Gb. Все работает без проблем

А вот какой стоит аккумулятор — информации нет. Также сколько он проработает от батареи, также не сообщается.

Ночной режим 3DNR – не подключается как-то вручную, он работает всегда автоматически. В нем есть свои плюсы, но про это чуть ниже.

Дисплей как я писал сверху – 2,0 дюйма, и видимо имеет IPS матрицу, потому как на солнце он не так сильно засвечивается

GPS информатор

По работе GPS, особых нареканий здесь нет. MiVue C530 использует базы от SpeedCam, которые постоянно обновляются.

Оповещения приятные и не раздражают слух.

Есть также оповещение о АВТОДОРИИ, которую вроде как отменили, но зона прорисовывается пишется сколько метров, указывается средняя скорость и секунды при данной скорости до окончание зоны. Есть графический контроль окончания зоны, сокращается красная полоска внизу, интересное решение.

В целом все работает хорошо, каких-то больших нареканий к информатору нет. Еще раз это не радар-детектор, это информатор который работает по GPS.

Крепление в машине

Стандартное – присоска на лобовое стекло, большой провод питания от прикуривателя. Здесь верхнее подключение, производитель как бы намекает на скрытую проводку вверх от видеорегистратора.

Удобен тем, что его можно повернуть в любую нужную сторону, вращается на 360 градусов. Так что на сотрудника ГИБДД, повернуть точно можно.

Корпус маленький, кому не нужно смотреть на дисплей регистратора, можно убрать на зеркало заднего вида и он вообще не будет мешать. Как я писал сверху обзора, может стать практически невидимым.

Съемка видео

В любом видеорегистраторе самое главное — как он пишет ролики, ибо все остальное является приятным бонусом, но не более того.

ИТАК:

Дневное видео. Картинка насыщенная (даже очень), номера различимы примерно с 7-8 метров. Бликов с автомобилей практически нет, видно, что работает система HDR

Ночное видео. Как и у всех видеорегистраторов качество картинки падает, номера различимы примерно с 5-6 метров. Также проявляется мерцание светодиодного освещения города, хотя это не сильно важно.

Насчет режима 3DNR. Большой плюс, что даже засвеченный фарами номер, чудесным образом читается. Обычно когда фары попадают на номер, свет отражается и на видео он как будто пустой, здесь же все хорошо.

Плохое освещение. Картинка хорошо читаемая, есть небольшое зерно, но оно не критичное и практически не мешает.

Если посмотреть на видеофайл через специализированные утилиты, видно — что разрешение правильное, как и частота кадров. Битрейт около 12Мбит/сек, как я и говорил это средний результат (у топовых регистраторов, битрейт может быть от 21 Мбит и выше), но и ценник здесь соответствующий

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГ

Как обычно в конце начинаем с цены MiVue C530. Самая выгодная, что мне удалось найти на Яндекс маркете около 5500 рублей. Для гаджета 2 в 1, это нормальная цена. Как говорится цена – качество

Картинка видео находится на достаточном уровне для своей цены. Приятно удивила ночная картинка (уходят приличное число засветов номеров), есть GPS информатор который хорошо работает, имеет тонкие настройки. Режим парковки с работой до 48 часов. В принципе больше и не нужно для обычной рабочей лошадки.

НА этом заканчиваю свой обзор, будет интересно почитать ваши комментарии. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР