TRENDVISION HYBRID SIGNATURE REAL 4K: обзор гибрида с реальным разрешением в 4K

Всем доброго дня друзья, у меня на сайте не так много КОМБО устройств, которые обладают разрешением 4K (3840Х2160), причем разрешение должно быть реальным, то есть тем — которое дает сам гаджет. А не интерполированным — которое «раздувается» электроникой. Не так давно компания TRENDVISION представила свою новинку под названием Hybrid Signature REAL 4K (из названия можно понять, что здесь разрешение реально 4K, без всяких интерполяций). ГИБРИД навороченный — есть управление и обновление с телефона по WIFI, CPL фильтр в наличии, управление жестами, суперконденсатор вместо аккумулятора, новая модель матрицы от SONY и еще много всего …

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Забегая вперед в своем обзоре, хочется отметить действительно высокое разрешение, по качеству очень смахивает на экшен-камеры. Проверял и смотрел файлы при помощи специальной программы, тут еще и битрейт высокий, однако все по порядку

Комплектация и внешний вид

Сам Hybrid Signature Real 4K

Антибликовый CPL-фильтр

Держатель на присоске, с магнитным креплением

Держатель на 3М скотче

Крепления на 3М скотче для укладки проводки

Автомобильное зарядное устройство

Инструкция с гарантийным талоном

Жёсткий кейс для переноски

Адаптер для карты памяти

В целом комплектация хорошая, для меня важно, что есть два комплекта креплений, не всегда люблю 3М скотч, перенести его в другой автомобиль сложно. Коробка черного цвета, с магнитным креплением, выглядит дорого. Как я отмечаю в своих отзывах — для подарка самое то.

Внешний вид

Передняя часть – основной объектив с CPL фильтром, он кстати на магнитах и легко снимается. Внизу есть прорезь для динамика

Верхняя грань – Магнитная площадка для крепления, а также две механические клавиши – включения выключения, и защиты файла от перезаписи

Задняя часть — основной сенсорный дисплей в 3 дюйма разрешением 640Х360

Нижняя грань – разъем для карты памяти, а также датчик движения, проводим рукой и отключается либо звук, либо записывается экстренный файл или фото (смотря, что вы выберете в меню)

Хочется отметить — что питание подается в магнитную ножку, в нее же можно подключить камеру заднего вида (однако это в расширенных комплектациях)

Больше ничего нет — все настройки через сенсорный дисплей. Корпус сделан качественно, никаких люфтов и скрипов не замечено.

МЕНЮ + WIFI

Теперь в обзоре поговорим об основном МЕНЮ, оно вызывается нажатием на специальный значок на главном экране.

МЕНЮ состоит из 4 блоков.

ВИДЕО . Здесь все настройки по видео, разрешение день – ночь, экспозиция, яркость, тип битрейта, WDR, цикл записи и т.д.

. Здесь все настройки по видео, разрешение день – ночь, экспозиция, яркость, тип битрейта, WDR, цикл записи и т.д. РАДАР . Настройка касательно радар-детектора, а также GPS – ГЛОНАСС комплекса. Например – выбор режима, тихий режим, беззвучное оповещение, АВТОГОРОД, Доп.превышение, максимальная скорость, отключение – включение режимов Х,К,СТРЕЛКА и т.д. Настроек масса, нужно и можно их подробнее изучать

. Настройка касательно радар-детектора, а также GPS – ГЛОНАСС комплекса. Например – выбор режима, тихий режим, беззвучное оповещение, АВТОГОРОД, Доп.превышение, максимальная скорость, отключение – включение режимов Х,К,СТРЕЛКА и т.д. Настроек масса, нужно и можно их подробнее изучать НАСТРОЙКИ . Здесь все что касается внутренних настроек, включение WIFI, Часовой пояс, Штамп времени и даты, штамп скорости, форматирование карты памяти и т.д.

. Здесь все что касается внутренних настроек, включение WIFI, Часовой пояс, Штамп времени и даты, штамп скорости, форматирование карты памяти и т.д. ПРОСМОТР. Как становится понятно, здесь можете просмотреть отснятые файлы как видео, так и фото

МЕНЮ подробное, но с другой стороны простое, легкое для понимания.

ПРО WI-FI

Чтобы управлять Hybrid Signature через WI-FI, нужно скачать специальную программу TRENDVISION CONNECT, есть QR код как на сайте, так и в инструкции. Поддерживаются обе платформы (Android и IOS). Рассказывать в обзоре установку, смысла нет, она элементарная.

Для того чтобы связать REAL 4K со смартфоном, нужно зайти в меню – настройки – WIFI и сменить статус на «ВКЛ». Появится сеть и пароль. НА своем смартфоне находим ее и подключаемся

Все — программа начала работать. Есть 4 основных вкладки (они немного дублируют основное меню)

ВИДЕО на устройстве – по сути все отснятые файлы, вы их можете скачать на смартфон

– по сути все отснятые файлы, вы их можете скачать на смартфон Загруженные видео – те которые вы уже отправили на смартфон

– те которые вы уже отправили на смартфон Обновления – они автоматически выкачиваются из интернета и далее обновляют гаджет, то есть никаких карт памяти никуда переставлять не нужно, это удобно. Кстати обновляется как прошивка, так и карты GPS – ГЛОНАСС

– они автоматически выкачиваются из интернета и далее обновляют гаджет, то есть никаких карт памяти никуда переставлять не нужно, это удобно. Кстати обновляется как прошивка, так и карты GPS – ГЛОНАСС НУ и последний пункт настройки – здесь небольшое количество настроек, но оно самое нужное. Например, длина интервала записи, настройка G-sensor, запись звука, WDR, версия прошивки, формат карты памяти и т.д.

В целом мобильное приложение легкое, не лагает и не зависает, есть все что нужно.

Возможности и железо

TrendVision Hybrid Signature Real 4K – работает на современном железе, для того чтобы тянуть такое разрешение нужно почти ТОПОВЫЕ решения

Процессор – Novatek NT96670

Матрица – SONY STARVIS IMX415 (8 Мп), лучшая на рынке видеорегистраторов на 2022 год. Эти процессор и матрица, являются почти ТОПОВЫМИ на сегодняшний день.

Угол разворота – 170 градусов, похоже на правду машины видно почти на уровне передних колес.

Объектив – 6 линз (с апертурой F – 1,8), чем ниже апертура, тем лучше снимает ночью, здесь хороший показатель

Разрешение до 4K (3960×2140), с частотой 30 кадров в секунду. Но есть и 60 кадров в разрешении FULL HD!

Наличие – WDR

Карта памяти до 128 Гб, 10 класса

Интервалы записи 1,2,3 минуты

Суперконденсатор вместо аккумулятора на 5,5В/ 2,5 нФ. Это не много и вам не хватит показать ролик на экране гаджета без внешнего питания, однако, работает он ОЧЕНЬ долго, хватит на много лет.

Ну а теперь самое интересное в моем отзыве, как снимает наш REAL 4K.

ДЕНЬ: Картинка супер четкая, номера, читаются на большом расстоянии, примерно с 12 метров. Прямо как в детективных фильмах если остановить на компьютере или планшете файл, и увеличить дальний номер или какую-то деталь, то можно вменяемо разглядеть. Про CPL фильтр, работает отлично — убирает излишние блики, даже если едешь лицом к солнцу, видео не засвечивается (сможете подробно посмотреть в видео обзоре)

НОЧЬ: Качество ожидаемо падает, однако остается на высоком уровне детализации. Номера различимы примерно с 6 – 8 метров, это хороший показатель.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Присутствует слобозаметное зерно, которое не мешает. В целом картинка хорошо читаема.

Если посмотреть через специальные программы на видеофайл, то разрешение 3840Х2160 (реально 4K), битрейт – 25,3 Мбит/сек, это высокий показатель (средний около 15 – 17), интерполяцией такого добиться сложно. При этом видео записывается без каких-либо проблем, нет никаких зависаний, дерганий и прочего. В целом за качество картинки можно поставить высокую оценку.

Работа радар-детектора

Работа радар-детектора, имеет аж 6 настроек:

Трасса – максимальная чувствительность

– максимальная чувствительность ГОРОД – отсекаются излучения, которые не применяются в городах

– отсекаются излучения, которые не применяются в городах СИГНАТУРНЫЙ – работают специальные заложенные сигнатуры

– работают специальные заложенные сигнатуры ТОЛЬКО RD – отключен GPS, работает только по излучению

– отключен GPS, работает только по излучению ТОЛЬКО GPS – отключено детектирование по излучению, работает только GPS

– отключено детектирование по излучению, работает только GPS IQ – как я считаю это самый лучший режим, он автоматически в зависимости от скорости, переключает нужные режимы. Например до 40 км/ч – ГОРОД, далее СИГНАТУРНЫЙ и т.д. (вы кстати это тонко можете настраивать)

По работе радарного комплекса, особых нареканий нет, я приложу видео, чтобы вы посмотрели. Все радарные комплексы, которые есть у нас в городе, распознаются.

Однако есть определенная особенность (которую хочу отметить в своем обзоре), чем выше у вас скорость, тем распознавание лучше. Например — если вы у радара проезжаете со скоростью 20 км/ч, это одно работает максимальная помехозащищенность, и он может распознаваться с близкого расстояния, ибо работает режим «ГОРОД». А вот если вы уже едите 60 – 70 км/ч, то распознавание происходит с более длинного расстояния, ибо работает уже другой режим, скажем «СИГНАТУРНЫЙ».

GPS (Глонасс)

Все точки которые есть у нас в городе проговариваются, также прописываются на дисплее (ну там сколько расстояния осталось, какое ограничение, а также указывается окончание зоны). «АВТОДОРИЯ» сейчас не обязательна, однако здесь есть ее отработка, то есть средняя скорость и интервал зоны.

В целом никаких претензий здесь нет.

Крепление в машине. Буквально пару слов в отзыве, про крепление в машине, как я писал сверху, сами выбираете на присоске или на 3М скотче. Магнитная площадка находится на шарнире с гайкой, то есть ослабили и можно крутить на 360 градусов и можно повернуть на сотрудника ГИБДД. Питания подходит в площадку, провод ориентирован наверх, то есть для скрытой проводки.

Вообще удобно, на ночь легким движение снимаем, а утром опять вешаем, все за несколько секунд.

Сейчас видео версия обзора, смотрим.

ИТОГ + цена

Если верить официальному сайту TRENDVISION, то цена на Hybrid Signature Real 4K, начинается от 25990 рублей. Цена нужно отметить не малая! Однако что мы получаем

Это Реальное изображение в 4К, без зависаний и тормозов

Современное железо

Сенсорный экран

Хорошая работа радарного комплекса

Постоянные обновления GPS – ГЛОНАСС, работает на базе SpeedCam

Управление через WIFI

CPL фильтр

Супер конденсатор вместо аккумулятора, будет работать долго

Магнитное крепление

По минусам, я не могу отметить — что прямо таки сильно бросилось в глаза. В качестве придирки, хотелось бы вместо 30 кадров – 60! Но с разрешением в 4K это сейчас практически никто не делает. НУ и цену хотелось бы пониже.

В целом очень мощный и проработанный гаджет, если есть запросы на такое разрешение можете рассмотреть. А на этом у меня все искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР