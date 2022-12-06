Neoline x-cop 9100x: подробный обзор и мой отзыв

Я думаю уже никому не нужно представлять компанию NEOLINE, она себя прекрасно зарекомендовала на рынке автомобильной электроники. Не так давно у них вышел новый ГИБРИД радар-детектора с видеорегистратором NEOLINE X-COP9100x, по сути, это продолжение одной из популярной модели 9100. Появилась целая куча обновлений, например новый дальнобойный модуль обнаружения радарных комплексов EXD 2.0, наличие супер конденсатора вместо аккумулятора, новая система помехозащищенности и т.д. Причем цена осталось в приемлемой зоне. Это новая платформа для гаджетов NEOLINE, устройство однозначно интересное, как обычно будет текстовый обзор, а также видео отзыв в конце …

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Всем хочу напомнить, что КОМБО от компании NEOLINE производятся в Корее, это не Китай. Программное обеспечение может дорабатываться в России, то есть это своего рода такой симбиоз. Качество гаджетов всегда было на высоком уровне.

Комплектация и внешний вид

Комплектация здесь достаточно аскетичная, это:

Сам КОМБО (Neoline x-cop 9100x)

Зарядное устройство в прикуриватель

Крепление на лобовое стекло, с разъемом для питания (здесь оно на 3М скотче)

Гарантия и инструкция пользователя

Транспортировочный кейс на замке, он не большой и реально может поместиться в бардачок автомобиля. Это реально большой плюс

Однако как мне кажется применять его каждодневно, вы не будете. Гораздо полезнее было бы положить карту памяти или еще одно крепление на присоске, но это мои домыслы

Внешний вид

Корпус чем-то напоминает КОМБО 9100, только больше (на него также есть обзор на сайте). У НЕОЛАЙН вообще целая похожая линейка. Гаджет плоский – вытянутый

На передней части (она кстати из полированного пластика) — видим часть выхода для антенны, а также основной объектив (он закрыт CPL фильтром).

Верхняя часть – разъем для крепления, а также прорези для охлаждения

Задняя часть – экран 2,0 дюйма IPS матрица видно хорошо под любым углом. И механические навигационные клавиши по бокам.

Правая сторона – разъем для питания, а также для карты памяти. Есть и механическая клавиша включения

Есть и интересная функция MOTION CONTROL на нижней части – датчик выключения звука. Если вас беспокоят звуковые оповещения – проводим под устройством рукой и звук на время отключается

ГИБРИД сделан качественно, ничего не люфтит, и не скрипит. ДА и не было никогда с этим проблем у НЕОЛАЙН — делал огромное количество обзоров, всегда все было хорошо.

Про меню

Как я уже писал в своем отзыве — NEOLINE 9100x не имеет сенсорного экрана, а все основные настройки происходят при помощи механических кнопок по бокам.

Справа две клавиши – для перехода в меню и переключения режимов радар детектора.

Слева – клавиши для перемещения по меню.

В меню всего 4 основных вкладки:

Настройки видеорегистратора – Здесь находится группа настроек касательно видеосъемки, например — разрешение, яркость дисплея, автозатухание, качество видео, резкость, контраст, активация WDR, можно забить номер и наложить GPS – Глонасс координаты. Но здесь есть еще и настройки парковочного режима, причем расширенного, если запитать гибрид от аккумулятора, он сможет отслеживать напряжение бортовой сети. Ну например, выставили 11,9 или 12,1В — если напряжением упадет ниже этого показания, гаджет отключится. А это значит будет исключена проблема с севшим аккумулятором

– Здесь находится группа настроек касательно видеосъемки, например — разрешение, яркость дисплея, автозатухание, качество видео, резкость, контраст, активация WDR, можно забить номер и наложить GPS – Глонасс координаты. Но здесь есть еще и настройки парковочного режима, причем расширенного, если запитать гибрид от аккумулятора, он сможет отслеживать напряжение бортовой сети. Ну например, выставили 11,9 или 12,1В — если напряжением упадет ниже этого показания, гаджет отключится. А это значит будет исключена проблема с севшим аккумулятором Настройки радар-детектора – тут все, от настроек автоприглушения, зоны GPS без звука, активации MOTION CONTROL и даже выбора голоса, до выбора активации или наоборот отключения различных систем и камер (настроек 4 страницы, ну очень подробно). И еще про озвучку. В устройстве доступно целых 4 голоса. Один из них голос Дедпула. Не видел раньше подобного

– тут все, от настроек автоприглушения, зоны GPS без звука, активации MOTION CONTROL и даже выбора голоса, до выбора активации или наоборот отключения различных систем и камер (настроек 4 страницы, ну очень подробно). И еще про озвучку. В устройстве доступно целых 4 голоса. Один из них голос Дедпула. Не видел раньше подобного Просмотр записи – можете отдельно выбрать обычное видео, парковку или экстренную запись

– можете отдельно выбрать обычное видео, парковку или экстренную запись Обновление прошивки – закидываете на карту памяти и обновляете, ничего сложного

Меню простое и понятное, но в том числе оно очень подробное. Не тупит, что немаловажно.

Возможности и железо

Для многих очень важно в таких обзорах, какое железо стоит внутри:

Так вот — как я не искал, я не нашел информации какой стоит процессор. Ни на сайте производителя, ни в инструкции, ни на коробке

А вот матрица здесь стоит от SONY, модель опять же не ясна. Могу предположить, что здесь связка NOVOTEK + SONY. Если это так, то система очень стабильна. И причем перегревов быть не должно.

Как я говорил разрешение здесь идет FULL HD и всего 30 кадров в секунду. Есть ночной режим + CPL фильтр, он действительно убирает блики.

Карта памяти поддерживается до 256Гб, что хватит на много циклов записи.

Кстати про циклы, здесь поддерживаются от 1 до 5 минут, выбирайте любой на вкус.

Ну и также большой плюс, что внутри стоит СУПЕР КОНДЕНСАТОР, пусть он держит не так долго, зато он долговечен. Как я говорю в своих отзывах — банально через 3-4 года гаджет не откажет. А самое главное, он не вздувается и не взрывается как обычный АКБ. Угол разворота в 135 градусов, для города этого достаточно, машины сбоку видны почти на уровне передних колес.

Теперь самое интересное, как записывает видео:

Дневная запись на высоком уровне — номера различимы с большого расстояния примерно около 8 метров. CPL фильтр убирает блики от солнца. В целом никаких нареканий нет

Ночная съемка – в целом также нет больших нареканий, номера различимы примерно с 6 метров, картинка не плывет и достаточно четкая.

Плохое освещение – картинка четкая, нет рассыпания и каких-то других артефактов.

Если посмотреть через специальные программы на видео файл, то мы можем увидеть что разрешение действительно FULL HD, 30 кадров в секунду, битрейт – около 17 Мбит/сек (не скажу что это топ показатель, все же бывают результаты в 25 – 27 Мбит/сек), однако картинка находится на хорошем уровне качества.

Про работу радар-детектора

Как заверяет производитель, здесь стоит улучшенная рупорная антенна, которая работает совместно с модулем EXD 2.0. Благодаря такой связки, распознавание сигналов происходит на большем расстоянии, чем у конкурентов, заявляется что до + 130%

Также производитель добился минимального количества ложных срабатываний, за счет применения продвинутого комплекса «Z-сигнатур». Я сейчас не буду перечислять, какие радарные системы он распознает их огромное количество (информацию можно посмотреть на сайте), причем они постоянно обновляются. От себя хочу заменить, что ложных «сработок» за время моего обзора, практически не было.

Радарная часть действительно чувствительная, все стационарные точки, которые есть у нас в городе, определяются без особых проблем.

Отдельно хочется отметить о 4 режимах работы (подробнее будет в видео отзыве внизу):

Сигнатурный – отсекаются лишние помехи, передается только реальное излучение от радарных комплексов и камер

– отсекаются лишние помехи, передается только реальное излучение от радарных комплексов и камер Трасса – здесь подключается распознавание комплексов АРЕНА, которые часто применяются на трассах. Также этот режим более дальнобойный, но не такой помехозащищенный режим, как сигнатурный

– здесь подключается распознавание комплексов АРЕНА, которые часто применяются на трассах. Также этот режим более дальнобойный, но не такой помехозащищенный режим, как сигнатурный ТУРБО – самый чувствительный режим, здесь отключаются все фильтры

– самый чувствительный режим, здесь отключаются все фильтры X-COP – это умный режим, он автоматически переключается между другими основными режимами в зависимости от скорости. Например от 0 до 24 км/ч, работает сигнатурный, а вот уже после 75 км/ч включается трасса.

Лично я всегда передвигаюсь на X-COP, для меня он самый удобный.

ПРО работу GPS-ГЛОНАСС:

Базы есть не только России, но и стран СНГ и международных точек. Обновление происходит как обычно, закидываем файл на карту памяти, заходим в меню «обновление прошивки» и обновляем. На сайте выходит еженедельное обновление GPS-базы. ДА и GPS работает корректно, при холодном старте находит спутники практически моментально.

Все стационарные точки, отображаются на экране, а также проговариваются голосом. Звук действительно хороший, шкала прибавляется до 8 делений, а также есть автоматическое автоприглушение (оно настраивается отдельно в меню).

Сейчас видео версия обзора смотрим.

Цена и итог

Как обычно в конце отзыва, начинаем с цены. Производитель заверяет, что Neoline X-COP 9100x является флагманом в их линейке. Цена на официальном сайте составляет – 16990 рублей. По сегодняшним меркам, цена нормальная. Ведь NEOLINE это серьезный бренд, который собирается в Корее.

Плюсов у 9100x – много, это и хорошая съемка, как днем, так и ночью. Прекрасное проработанное меню (которое не тупит). Супер конденсатор вместо аккумулятора. Работа радарного и GPS – ГЛОНАСС комплекса. А самое главное, это как гибрид справляется с современными полицейскими комплексами. Отличная дальность детектирования и высокая помехозащищенность

Из минусов, в качестве придирки – хочется крепление с присоской, а не только с 3М скотчем. НУ и сейчас многие производители начинают обновлять гаджеты через смартфон, по средствам WI-FI, мне кажется, что уже пора смотреть в эту сторону.

В целом я однозначно могу вам советовать данный КОМБО, что вы про него думаете напишите в комментариях, а на этом у меня друзья все, всем пока …