Fujida Karma Pro S WIFI: крутой гибрид с 2K видеорегистратором и CPL фильтром, подробный отзыв

Много моих читателей просили меня протестировать КОМБО устройство, от известной в России компании FUJIDA, а именно модель Karma Pro S с WIFI. Гаджет интересный, продаж достаточно много, куча функций — наличие CPL фильтра, управление через WIFI, распознавание знаков, интересная работа радар-детектора, ну и цена нормальная (по современным рамкам). Использовал я его пару месяцев и мне есть, что вам рассказать. Так что если рассматриваете для покупки, смотрите до конца …

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Видеорегистратор здесь имеет разрешение 2К, а также FULL HD, но есть режим, который дает 60 кадров в секунду.

Комплектация

Сам Fujida Karma Pro S WIFI

Зарядное устройство в прикуриватель, с USB портом сверху

Присоска на лобовое стекло, с магнитной площадкой

Крепление на 3М скотче, есть для гаджета, а также для кабеля

CPL фильтр, он сразу установлен на гаджет

USB карт-ридер для чтения карт памяти

Инструкция пользователя

Комплектация достаточная, есть даже USB картридер. Коробка белового цвета, с цветными принтами.

Как я всегда замечаю в своих обзорах – подарить не стыдно.

Внешний вид

Лицевая часть – располагается основной объектив, CPL фильтр, глазок радар-детектора, датчик света (меняет яркость дисплея в зависимости от освещенности), а также динамик внизу

Верхняя часть – магнитная площадка для крепления ножки, а также две клавиши – включения и блокировки файла

Правая грань – управление видеозаписью, используются три клавиши вверх – вниз, средняя DVR — выбор.

Левая грань аналогично – только средняя клавиша (RD) выбор настроек радар GPS – комплекса

Задняя часть — большой дисплей на 3 дюйма

Нижняя грань – разъем для карты памяти

Корпус Karma Pro S имеет форм-фактор «малого фотоаппарата» (так называю в своих отзывах). В целом сделан качественно, никаких люфтов и дребезжания клавиш не обнаружено

Основное меню

Небольшой обзор на основное меню, оно здесь не обычное — разделенное, на две части:

Как я говорил сверху – справа есть клавиша DVR, при ее нажатии проваливаемся в меню видеорегистратора. Здесь настраиваем все, что касается видео части, а также подключения WIFI. Например, пункт «разрешение», есть три выбора — Super HD, Full HD и Full HD (60 кадров в секунду), интервалы записи -1,3,5 минут, распознавание знаков, WDR, спидометр и часы, экспозиция, формат карты памяти и т.д. Настроек пять страниц.

Кстати если зажать клавишу DVR (на 2 секунды) – то появятся все отснятые ролики.

Нажимаем DVR еще раз и ролик можно просмотреть прямо на дисплее нашего КОМБО.

Если нажать на клавишу слева (RD) – включаются настройки радар-детектора. Например – «режим» (про него чуть позже), голос (включен или нет), «автоприглушение» звука, настройка диапазонов (Х, К, СТ и т.д.), фильтр скорости, активация турбо режима, максимальная скорость, контроль автобусной полосы и т.д. Здесь настроек вообще 8 страниц, можно поиграться (подробнее будет в видео отзыве внизу). Если держать клавишу RD также две секунды, появятся пресеты для настройки радар-детектора, но про это чуть ниже.

В целом меню, достаточно простое разобраться сможет каждый.

Про WIFI и управление с телефона.

Прежде вам нужно скачать программу на свой смартфон, называется она FUJIDA (как собственно и наш гаджет). Если не охота искать отсканируйте QR код на коробке

Далее активируем WIFI в меню видеорегистратора — нажимая клавишу DVR — самая первая вкладка. Вам выдается сеть и пароль. НА своем смартфоне ищем и подключаемся (думаю объяснять не нужно, все элементарно).

Переходим в приложение FUJIDA. Здесь есть 5 вкладок:

Устройство – все видео и фото на гаджете. Любое вы можете скачать на свой смартфон

Телефон – скаченные видео файлы на смартфон

Он-лайн – здесь вы можете видеть изображение с камеры онлайн, через свой смартфон

Обновление ПО. Сюда приходят обновления, как аппаратной части, так и базы карт. При подключении к смартфону, вы можете через WIFI обновиться. Никаких карт памяти вытаскивать не нужно! Это очень удобно.

Ну и настройка – тут не много вкладок, но они все полезные. Например, можно выставить — цикл записи, активировать датчик удара, датчик движения, запись звука, можно посмотреть версию ПО и объем карты памяти.

В целом удобная и простая программа, что немаловажно, работает очень быстро.

Возможности и железо

Отмечу самые важные, для моего обзора:

Процессор здесь стоит от компании NOVATEK — модель 96675

Матрица от компании SONY – IMX 307 Star Night

Это почти «топовая» связка, которая позволяет снимать Fujida Karma Pro S качественное Super HD (или 2K) разрешение.

Угол разворота – 170 градусов, похоже на правду, видно идущие сбоку автомобили

Наличие WDR

Поддержка карт памяти до 128 Гб (желательно минимум 10 класс). Я пользовался на 16 Гб, хватает за глаза

Интервалы записи 1 – 3 – 5 минут

Хотя и не указано, но мне кажется, здесь стоит «суперконденсатор», а не аккумулятор. Быстро отрубается при работе от аккумулятора.

Ну а теперь, самое интересное в моем отзыве, как снимает наш FUJIDA KARMA PRO S

ДЕНЬ: Здесь нет никаких претензий. Номера читаются с больших расстояний, примерно 7 – 8 метров. Картинка четкая, без искажения. CPL фильтр реально помогает, убирает блики от солнца.

НОЧЬ: Включается ночной режим видео, да качество немного падает, но это на всех видеорегистраторах, а не только на этом. Номера различимы примерно с 6 метров. Опять же очень высокая четкость

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Как обычно тестирую в темных гаражах. Есть небольшие шумы, но они практически не мешают. Картинка хорошо читаема.

В целом качество на высоком уровне, даже FULL HD разрешение выдает четкую картинку. Я бы даже не ставил SUPER HD чтобы не напрягать процессор лишний раз.

Работа радар-детектора

Здесь она как бы трех уровневая, есть одна надстройка над другой

Первым в отзыве идет начальный уровень — чтобы включить режим выбора настроек, как я говорил сверху, нужно зажать клавишу RD на 2 секунды.

Есть 4 надстройки для радарного комплекса:

Россия – подходит для большинства городов России, детектируются все сигналы, в том числе и K, Стрелка, Лазер и т.д. уже после 10 км/ч

Смарт – это режим с оптимальными настройками, адаптирован как для трасс, та и для города, использует сигнатурную составляющую, улавливает все излучения, из-за чего иногда не может назвать тип радарных комплексов

Москва – до 110 км/ч работает чисто как GPS информатор. После 110 км/ч, начинает принимать излучения от радарных комплексов

– до 110 км/ч работает чисто как GPS информатор. После 110 км/ч, начинает принимать излучения от радарных комплексов СНГ – подходит не только для большинства городов России, но и стран СНГ, учитывая их специфику и размешенные там устройства

Второй уровень фильтр ISIGNATURE – очень интересная надстройка. Нужен для исключения ложных срабатываний, например от дверей супермаркетов, заправок, сотовых вышек, раздвижных дверей, круиз контролей и прочего

Если надпись горит белым – значит максимальный уровень работы фильтра, например в городе. Работает до 60 км/ч

Если надпись горит красным – минимальный уровень работы, используется на скоростях от 60 до 105 км/ч

Если вообще не горит, значит, выключен – на скоростях от 110 км/ч

Третий уровень в KARMA PRO S WIFI, это «ГОРОД» и «ТУРБО».

ГОРОД работает совместно с ISIGNATURE, до 60 км/ч. Здесь снижена чувствительность детектирования в некоторых режимах.

ТУРБО РАБОТАЕТ совместно с ISIGNATURE, с 60 до 110 км/ч. Здесь повышена чувствительность

После 110 км/ч, ISIGNATURE отключается, работает только ТУРБО режим на повышенной чувствительности

Все это выводит детектирование именно по излучению на высокий уровень. Лично у меня нет никаких претензий. Если точки на карте нет, а излучение идет он проговаривает либо тип радарного комплекса, например КОРДОН или другой, а если не знает — просто пищит.

По GPS также нет никаких нареканий, все точки определяется, пишется расстояние зон.

Карты обновляются практически каждый день, вы их можете заливать через WIFI в своем смартфоне. Подробнее покажу работу в видео отзыве.

Чуть не забыл — он еще и знаки сам распознает, когда вы мимо них проезжаете. Говорит 20 или 40. И пишет знак.

Крепление в машине – буквально пару слов. Как я уже говорил в обзоре выше, есть присоска + ЗМ скотч.

Тут выбирайте, что больше нравится. Кабель большой примерно 3 – 4 метра, подключение в ножку ориентировано вверх (намек на скрытую проводку). Если ослабить гайку, гаджет можно крутить на 360 градусов. Места на лобовом стекле занимает немного, что также плюс.

Отдельно хочу похвалить магнитное крепление, держит очень прочно, снимается за секунды. На ночь желательно убирать.

Сейчас видео версия отзыва, смотрим

ИТОГ

Как обычно начинаем с цены, на официальном сайте она 14990 рублей. По современным меркам это очень хорошая цена и вот почему:

Качество исполнения корпуса

Хорошее качество видео

Хорошая работа радар-детектора, а также GPS информатора (реально понравилась)

Топовое железо

Наличие CPL фильтра

Есть WIFI и управление — обновление с телефона, это отдельный плюс

Магнитное крепление, мне нравится, когда гаджет быстро снимается

Привлекательная цена

Что немаловажно – 2 года гарантии

По минусам, нельзя сказать, что сильно не понравилось. Да, нет сенсорного экрана, все управление через кнопки. Но если что-то случится с экраном, не будет дорогого ремонта. ДА и есть управление через WIFI. Нет изображения 4K, но даже и FULL HD дает прекрасную картинку, причем не будет такого большого разогрева. Ну и нет информации об аккумуляторе, хотелось бы знать

В заключение мой отзыв — очень сбалансированный ГИБРИД. Если рассматриваете как рабочую лошадку, без лишних наворотов, то вполне можно рассмотреть. А у меня на этом все, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР