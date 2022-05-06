Видеорегистратор 70mai Dash Cam M500 (xiaomi): обзор и мой видео отзыв

НА просторах АЛИЭКСПРЕСС есть одна очень интересная компания, которая выпускает видеорегистраторы, называется она 70mai (она является дочкой такого гиганта как Xiaomi). Ко мне часто поступают запросы сделать обзор на эту продукцию, я вас услышал, сегодня мой отзыв на новинку 2022 года, топовый гаджет под названием DASH CAM M500. Реально интересный девайс, с прикольными фишками – например, не нужно покупать карту памяти, здесь встроена быстрая память eMMC, объем можете выбрать в зависимости от потребности (у меня вариант на 32Gb). Питания идет от современного type-c, имеется 5 мегапиксельный сенсор, есть WIFI, bluetooth, GPS, а также в комплект вы можете заказать датчики давления на шины (они работают в совокупности с видеорегистратором). В общем, мне есть, что вам рассказать, давайте начнем …

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У меня максимальная комплектация, но сам 70 mai Dash Cam M500 имеет память в 32Gb, лично я считаю — что этого достаточно.

Однако если вам этого мало, можно выбрать версии на 64 и даже на 128Gb.

РАСПАКОВКА

Коробки в которых поставляется комплект, выглядят дорого. Они черного цвета с красивыми «принтами», как я много раз замечаю — подарить не стыдно.

Что же в комплекте:

Сам гаджет Dash Cam M500

Крепление на лобовое стекло, здесь оно оригинальное

Переходник адаптер питания в прикуриватель, с 2 USB портами

Кабель USB – type C, который можно подключить в этот адаптер

Кабель питания от бортовой сети, можно подключить напрямую к аккумулятору

Так как у меня максимальный набор – есть внешние датчики давления, которые крепятся на ниппеля колес, и передают показания на смартфон (но про это чуть ниже)

Две пленки на лобовое стекло, для крепления гаджета

Есть лопатка для укладки кабеля, а также запасные блоки двухстороннего скотча

НУ и конечно руководство пользователя

КОРПУС И РАЗЪЕМЫ

70mai имеет вытянутый корпус, он небольшого размера и не имеет никаких дисплеев, все управление происходит через смартфон

Лицевая часть – имеет основной объектив

Слева – клавиша включения, она же управления. Рядом кстати расположен микрофон

Справа — имеется разъем Type С, для подачи питания. В этой же части идет место для крепления гаджета, в специальное крепление

МЕНЮ и СМАРТФОН

Как я говорил сверху своего отзыва — видеорегистратор не имеет никаких дисплеев, а единственное управление происходит при помощи смартфона.

В инструкции к Dash Cam M500, есть QR код, наводим камеру смартфона и переходим в App Store или Play Market. Далее скачиваем приложение – 70mai и проходим регистрацию.

Тут есть небольшой баг, чтобы зарегистрироваться, вам нужно ввести свою почту и дождаться на нее код, он приходит не сразу, а через какое-то время. Причем вам нужно включить и WIFI, и bluetooth, и желательно GPS-ГЛОНАСС на смартфоне. После этого у меня с третьей попытки все пришло.

Далее подключаем гаджет к питанию, коротко один раз нажимаем клавишу и активизируется WIFI соединение. Далее на смартфоне ищем эту сеть и подключаемся, ничего сложного. Стандартный пароль от сети от 1 до 8.

Клавиша сбоку является универсальной, если нажать ее один раз – включится питание, еще один раз подключение WIFI. Если нажать 4 раза подряд – форматирование встроенной памяти, 5 раз подряд – сброс на заводские настройки. Нажали и держим 3 секунды – отключение гаджета.

После подключения у вас сразу появляется видео с камеры, что говорится в режиме онлайн. Если нажать на три точки сверху, выйдет основное меню Dash Cam M500. Параметров здесь много:

Кодирование вы можете выбрать высокое или низкое. Отличие здесь только в формате, как я понял, высокая степень сжатия – подходит для популярных моделей, а низкая для всех.

Разрешение — здесь конечно не 4K, но и уже не FULL HD, а гораздо выше, 5 мегапиксельный сенсор (как снимает, будет ниже в видео отзыве). Самый максимальный показатель, 2592Х1944 30 кадров в секунду, причем соотношение сторон (4:3).Однако я выбрал 2592Х1456 соотношение сторон (16:9), так привычнее и картинка будет отображаться лучше. В общем, можете поиграться с разрешением.

Продолжительность видео – пишется интервалами в 1,2,3 минуты. В своих обзорах я использую 1 минуту, это самый лучший вариант, ролики можно быстро скинуть, да и весят они относительно немного.

Видеофайлы скачиваются из «галереи», при нажатии происходит остановка видеозаписи. Выбираете нужный вам файл на «таймлайне», далее просто скачиваете его на свой смартфон. Реально очень удобно, такого у многих производителей просто нет.

Следующие два пункта – «наблюдение за припаркованным авто» и «чувствительность столкновения», зависимы друг от друга. В одном вы включаете функцию так называемой парковки, срабатывание на удар (будет писаться короткое видео), в другом параметре, вы настраиваете чувствительность, высокую – среднюю или низкую. Есть отсрочка записи на определенное время, например на 5 минут, чтобы запись не включалась когда вы выходите из машины — хлопаете дверью.

Интервальная съемка, она же «таймлапс» — функция крайне полезная. Постоянно пишет видео, когда машина заглушена! Но работает это функция только от постоянной проводки, а не от USB, именно от аккумулятора автомобиля, когда от заглушен. Для этого есть три провода, красный – он же питание от аккумулятора, черный это минус ну или масса (питание от минуса аккумулятора или от кузова), а также желтый он «ACC», это плюс который подается от зажигания автомобиля. Так видеорегистратор понимает, когда машина «запущена» или «заглушена», в какой режим нужно переходить, нормальной съемки или интервальной.

При интервальной съемке он пишет 1 кадр в секунду, получается как бы ускоренное видео. В 1 минуту такого видео вмещается примерно 20 – 25 минут реального времени. Причем весит всего около 200 Мб, встроенной памяти в 32Gb вам хватит не на одну ночь, я уже молчу о 64 и 128 Gb, их вообще на неделю «таймлапса» хватит. Потом старые записи удаляются и записываются новые.

Справедливый вопрос – не высадит ли этот «таймлапс» аккумулятор автомобиля в ноль? Нет, здесь есть защита, если у вас сеть 12В, аккумулятор просадится максимум до 11,4В, если сеть 24В, тогда до 22,8В. Если батарея свежая, то за одну, даже 2 ночи ничего страшного не произойдет. А вот если уже «походившая», то можно и не включать эту функцию.

HDR – он же расширенный динамический диапазон. Функция полезная, особенно в солнечный день, реально убирает блики от солнца, делая картинку более детализированной. Даже те объекты которые засвечиваются, прорисовываются с этой функций намного лучше. Я встал напротив солнца, когда оно скрылось за облаками, без HDR, облака засвечиваются, получается как бы большое белое пятно. А вот если включить HDR, видны четкие очертания облаков. Функция у 70 mai Dash Cam M500 — реально работает

Водяной знак на видео — включить или нет

Отметки скорости, широты и долготы – можно накладывать на видео если нужно.

Подавление мерцания экрана – просто меняем частоту, у меня стоит 60Hz

Голосовое управление регистратором – действительно работает, однако пока только на английском языке. Можно сделать фото, записать аварийное видео, включить или выключить запись звука, активировать точку доступа (подробнее в видео отзыве)

Запись звука – включать или нет

Система ADAS – Помогает вам при вождении, говорит — когда вы ушли из полосы, а также критично приблизились к автомобилю, видит пешеходов, движение впереди и даже крен автомобиля. Все это прекрасно, и здесь на удивление работает. Но работает так навязчиво, что долго с этой системой вы ездить просто не сможете. Предупреждение, что — впереди машина, произносится каждые несколько секунд. Мягко сказать утомляет.

Задается громкость динамика, включение выключение звука.

А также есть автоматическое отключение по времени. Если у вас, каким-то образом питание не пропадет на видеорегистраторе, он может отключиться, скажем через 20 минут сам.

Системное время – можно синхронизировать с телефоном

Настраивается точка доступа — банально меняется название и пароль.

Единица измерения скорости – километры или мили

Можете выбрать язык.

Синхронизация данных маршрута движения – данные синхронизируются с мобильным телефоном в режиме движения

Формат карты памяти – удаляет все записи

Восстановление на заводские настройки

И последний значимый пункт сведения – здесь происходит обновление прошивки, она сама прилетает по воздуху и обновляет ваш гаджет, не нужно ничего нигде скачивать

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Вот и добрались в обзоре 70MAI до датчиков давления. Они также контролируются в приложении через смартфон.

Добавлять их легко и просто, на каждом есть надпись – LF (передний левый) или LR (задний левый). В приложении есть 4 пункта, где на каждое колесо добавляем свой датчик. То есть передний левый, значит Left Front.

Чтобы добавить в программу, нужно отсканировать QR код на каждом датчике, а если он по каким-то причинам не пройдет, можно ввести специальный код, который нанесен на каждый датчик. Так добавляем все 4 штуки.

Меню датчиков сверху, аналогично видеорегистратору. Пунктов тут не много

Задаем давление, в чем оно будет отображаться – я выбрал в BAR

Далее задаем давление в шинах для передних и задних колес — у меня оно примерно 2,3 БАРА

Есть отображение температуры колес.

Датчик легко разбирается, откручивается верхний корпус, есть прорезиненная прокладка, чтобы не попадала влага. Внутри батарейка формата CR1632.

В комплекте есть 4 гайки и специальный ключ. Это нужно для лучшего крепления датчика, чтобы он не слетел с колеса или его банально не открутили (так просто).

Накручиваем гайку на ниппель, далее сам датчик, после ключом затягиваем. Программа автоматически считает давление в шинах. В своем отзыве отмечу, что делать это обязательно. Иначе просто могут украсть.

После того как давление упадет, то программа покажет вам в каком колесе произошел прокол. Нужно отметить, что разница давлений тут примерно в 0,5 БАРА. То есть у меня выставлено 2,3 БАРА, до 1,8 БАРА ничего показываться не будет, а вот уже после просигнализирует как сама программа, так и видеорегистратор, он предупредит голосом. Для примера я просто открутил один датчик, и вот так он предупреждает на дисплее смартфона, а также проговаривает голосом, это будет в видео обзоре

В целом датчики вещь отличная, в моей машине есть штатные, но у кого нет – советую. Также их можно приделать на прицеп или «автодом» сзади и контролировать давление в шинах.

ПРО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор здесь стоит от компании NOVATEK, модель — NT96580. Это достаточно топовый процессор.

А вот матрица от компании OmniVision, относительно новая модель — OS05A10. Именно она вытягивает 5Mp разрешение.

Объектив имеет 6 стеклянных линз, с углом разворота в 170 градусов. Это действительно так, машины сбоку видно на уровне передних колес.

Есть GPS – ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать маршрут автомобиля, причем прокладывая его на карте.

Встроенный аккумулятор – 500 мАч.

А вот про встроенное хранилище eMMC в 32Gb, работает с очень высокими скоростями на запись – 110 – 150 МБ/с, а вот на чтение 220 – 230. Что реально много. Причем производитель заявляет очень большой срок жизни данного накопителя.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

Пару слов в обзоре про крепление. 70mai вешается за зеркало заднего вида и не мешает обзору от слова вообще. Крепление происходит на двухстронний скотч. Питание можете подать как от прикуривателя, через переходник, а также через скрытую проводку напрямую от аккумулятора и замка зажигания.

Минусами могут служить такие моменты, что его нельзя повернуть на сотрудника ГИБДД (который подойдет сбоку автомобиля), ведь крепление тут своеобразное, оно не поворачивается на 180 – 360 градусов.

Плюсами — что его можно унести с собой домой, он достаточно легко выходит из своего крепления.

КАЧЕСТВО ВИДЕО

Для видеорегистратора, самым главным является качество видео, так какое же оно у Dash Cam M500?

ДНЕВНОЕ ВИДЕО. Тут все в порядке, картинка на высоком уровне детализации. Она плавная и гармоничная нет никаких шумов. Номера можно рассмотреть с дальнего расстояния, скажем метров с 15 – 20. Детальнее конечно же в видео обзоре

НОЧНОЕ ВИДЕО. Оно ожидаемо чуть хуже. Однако все равно качество картинки остается на высоком уровне, видны как знаки, так и мелкие детали. Номера читаются примерно с 10 метров.

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Нет ни шумов, ни каких-то других артефактов. Картинка также хорошо читаема.

Если взять файл, посмотреть его характеристики через специализированные программы, видно, что разрешение правильное 2592Х1456, частота 30 кадров в секунду. А также меня поразил bit rate почти 27 Mb/s. Поток действительно серьезный, поэтому и качество картинки на высоте.

Сейчас видео отзыв, смотрим

ЦЕНЫ

Как обычно в конце обзора про стоимость данного 70mai Dash Cam M500. Как я говорил это почти «топовый» аппарат от данного производителя (хотя популярность данного бренда получили именно дешевые гаджеты). Если взять самую простую комплектацию, то на АЛИЭКСПРЕСС стоимость почти 7700 рублей, версия с кабелем для скрытой проводки – 8900, версия с 4 датчиками – 11 700 рублей, а если и 4 датчика, и комплект скрытой проводки – 13000.

70mai Dash Cam M500, это действительно видеорегистратор другого уровня — с хорошей картинкой, хорошим приложением с кучей функций, обновлениями по воздуху, имеет WIFI, bluetooth, GPS-ГЛОНАСС, порт Type-C, мощное железо, а таких фишек как встроенная быстрая память + 4 датчика на колеса, у многих производителей просто нет. Вот такой вот обзор получился, будет интересно почитать ваши комментарии, а на этом все. Искренне ваш АВТОБЛОГЕЕР.