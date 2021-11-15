Нужно ли менять масло в двигателе перед зимой (холодами)?

Почему то в нашей стране (да и странах соседях), многие считают – что нужно менять моторное масло перед зимой (ну или холодами, кому как нравится). Даже если смазка относительно свежая (скажем заменили 1500 – 2000 км назад), все равно – замена. Правильно это или нет? Надо ли так делать, хорошо это для мотора или нет. Как обычно текстовая версия + видео (для тех кто не любит читать) …





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Для начала скажу, что менять масло через такой короткий пробег, это бесполезная трата денег, в 2500 км оно еще даже светлое, и оно прекрасно переживет морозы. Хотя если денег девать не куда, можно и через 2000 – 3000 менять

Как правильно менять масло?

Я уже неоднократно говорил – что дилеры, со своим интервалом в 10 – 15 000 км (зависит от марки), неправильно меняют масло.

Все дело в том, что в больших городах пробеги автомобилей могут быть малые, скажем всего 30 км в день. А в пробках такая машина может тарабанить часами (запросто 2 – 3 в день). Таким образом правильнее менять по моточасам, а не по пробегу.

Если брать среднюю синтетику с допусками «SN/SM», то она работает примерно 350 моточасов и не всегда это соответствует пробегу в 10 – 15 000 км. Вам нужно самим рассчитать сколько часов работает ваш мотор. Про это у меня есть подробная статья, переходите и считайте.

В больших городах (жителей больше миллиона), обычно 350 м/ч – соответствует пробегу в 7500 км.

В средних городах (500 тыс. – 1 млн.) – пробег может быть 8500 – 9000 км.

И только в малых населенных пунктах, зачастую моточасы привязаны к рекомендациям дилеров.

Про отработку

Этот пункт я хочу написать, чтобы вы знали. У меня был спор с одним автолюбителем на форуме. Он говорил — что обязательно нужно менять масло перед зимой, что даже в 2000 – 3000 км пробега, оно уже потеряло часть своих свойств и оно будет густым в морозы.

Мягко сказать странное высказывание.

Когда я учился в университете (машиностроительный факультет), то нам преподаватели (да и в литературе так написано), говорили что отработанное синтетическое мало – наоборот ЖИДКОЕ. То есть текучесть у него намного лучше (порядка 5 – 8%), чем у свежего масла.

Сказывается это тем — что у «отработки» уже все присадки изношены и не работают, просто нечем создавать густую масляную пленку.

Стоит ли менять масло перед холодами?

Скажу так – если вы меняете масло в своем автомобиле по моточасам, а это будет примерно 7500 км. То замена именно перед зимой – необязательна!

Почему то многие владельцы думают — что сложный период это именно зима. А как же лето? Ведь бывает жара в +50 градусов (на юге), и масло также испытывает нагрузку (только уже в другую сторону). Так что же менять и перед летом тоже?

7500 км это такая золотая середина, которая позволяет вам кататься и даже не думать холода вас ждут или жара, снег или дождь. Мотор всегда будет защищен.

Тем более не стоит делать, если вы сделали замену 1500 – 3000 км назад. Как я писал выше масло то еще свежее и даже чистое, это просто нерационально

Причины замены перед зимой

Однако есть всего три банальные причины, по которым надо менять смазку:

Залито не той вязкости . Для примера используете в моторе в теплый период 15W40, работает оно примерно до -20, -15 градусов, а дальше густеет так – что ваш мотор будет работать на сухую долгое время, может быть минуту или даже больше, а тут и до клина недалеко. Так что лейте по погоде, скажем 5W (температурный диапазон -30, -25 градусов), или даже 0W (до -40)

. Для примера используете в моторе в теплый период 15W40, работает оно примерно до -20, -15 градусов, а дальше густеет так – что ваш мотор будет работать на сухую долгое время, может быть минуту или даже больше, а тут и до клина недалеко. Так что лейте по погоде, скажем 5W (температурный диапазон -30, -25 градусов), или даже 0W (до -40) Малый годовой пробег. Скажем менее 7500 км (может быть 4000 — 5000). Зачастую у таких людей еще и короткие поездки, скажем на дачу. Масло все равно стоит заменить, ибо оно окисляется от металла двигателя. А также когда у вас короткие поездки может образовываться вода в поддоне. Двигатель горячий, воздух холодный вот вам и конденсат. Когда у вас длительные поездки, он просто выходит через клапан рециркуляции картерных газов, а когда короткие – зачастую остается

Подходит интервал замены. Например, сейчас пробег 6500 или 7000 не стоит ждать морозов и уже менять в 7500. Замените чуть раньше, мотор вам скажет – «спасибо»

Сейчас видео версия статьи, смотрим



ИТОГ: Если у вас много денег, и вы хотите менять масло через 3000 км, то запретить никто вам этого не может. НО если подходите с разумом к замене, то 7500 км это самая золотая середина. И да привязываться к погоде и временам года – НЕ НУЖНО! В 7500 смазка еще работает на 70 – 80 % от своего номинала и прекрасно защищает мотор. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР