Промышленная карта памяти (Kingston Industrial): – что это и зачем нужна?

Нечасто я рассказываю про карты памяти для видеорегистраторов (или других гаджетов) на своем сайте. Бывают, появляются интересные разработки, но не часто. Сегодня как раз одна из новинок и она реально интересная. Будем говорить про так называемую промышленную (или индустриальную) карту памяти. Сейчас их начинают производить достаточно много компаний, но одной из первых была Kingston, со своим продуктом Industrial в формате Microsd. В общем, что это такое, а также почему такие варианты нужно покупать на северах нашей страны, читаем и смотрим далее …

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Сразу хочу предупредить — такая память работает в экстремальных условиях, а это значит, для простого обывателя, причем в теплых регионах она просто может быть не нужна.

Про общие характеристики

Если брать такие карты памяти с точки зрения быстродействия, то они будут равны топовым аналогам

Например, у Kingston Industrial в формате microsd, мы можем увидеть:

Класс скорости UHS-I Speed Class U3, V30, A1. Кто не знает про эти характеристики, читаем здесь, (повторяться я не буду). Если сказать простыми словами, то скорость записи – 80 Мб/с, а чтения – 100 Мб/с (нужно отметить что показатели выше среднего уровня). Также циклов записи – перезаписи – 30 000.

Такими параметрами обладают большое количество современных аналогов от других производителей, простыми словами удивить здесь сложно. Сейчас современная электроника, требует высоких скоростей, а также длительного ресурса (будь это видеорегистратор, фотоаппарат, смартфон и т.д.)

Что такое промышленная карта памяти?

Как вы поняли отличий по скорости работы, и циклам записи – перезаписи здесь мало. НО тогда в чем же отличия?

ДА все просто, промышленные варианты могут работать при крайне низких температурах, скажем до – 40 градусов!

Вы сейчас можете сказать, а остальные карты, не могут так работать? Они что замерзают?

Все правильно, если взять обычные аналоги, то они работают все до – 25 градусов, дальше производитель не гарантирует работу (от слова вообще).

Скажу даже больше, если заморозить обычную карту (не промышленную), а на ней хранилась информация, то она банально может ее потерять.

Верхняя грань, это + 85 градусов (хотя здесь уже многие обычные аналоги приближаются к этому значению)

Где и как применять?

Как заверяет производитель в нашем случае это Kingston, применение крайне различное. Начиная от камер видеонаблюдения на столбах, заканчивая обычными видеорегистраторами

Мне на канал, да и на сайт пишут много вопросов, например почему «виснут» КОМБО, видеорегистраторы и т.д. Причин может быть масса, но вот я никогда бы не подумал, что это может происходить именно из-за памяти.

Все потому что у нас никогда не бывает крайне низкой температуры, ну будет пару раз за зиму – 30 градусов ну и все.

А вот на северах, — 40 это не редкость, раньше видеорегистраторы банально замерзали, ибо у них стояли литий-ионные аккумуляторы, но сейчас стоят «супер-конденсаторы» и они могут работать при сильных морозах.

Вот только стали карты памяти замерзать. Для таких условий, как раз и создана промышленная (или еще называют индустриальная) альтернатива.

Для тех, кто не любит читать, смотрим видео

Еще раз, если у вас температуры крайне низкие (- 40 не редкость), видеорегистратор на «супер-конденсаторах», но все равно что-то подвисает. Попробуйте заменить карту памяти, даже если она у вас крутая и брендовая. Возможно дело в ней, она банально замерзает. Вам нужно смотреть промышленный вариант, на этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР