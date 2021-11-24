Pioneer VREC-170RS: видеорегистратор с WI-FI модулем. Подробный обзор и мой отзыв

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Компания Pioneer выпустила новый продукт, сейчас это видеорегистратор с WI-FI модулем и большим углом обзора, название ему — VREC-170RS. Также в нем встроен модуль GPS, поэтому он видит все стационарные точки, которые находятся в городах. Как я называю такие гаджеты (в своих обзорах) – «2 в 1», не хватает только радарного комплекса, но тогда это был бы уже полноценный «КОМБО». Если вы рассматриваете этот вариант для покупки, я вам советую прочитать мой отзыв, а также посмотреть видео версию внизу …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Сейчас становится модно, производители внедряют в видеорегистраторы (а также КОМБО) управление по WI-FI здесь это также реализовано, причем достаточно неплохо, через свою фирменную утилиту. Но про это чуть ниже, а для начала распаковка
В целом комплектация стандартная для видеорегистраторов.
Коробка сделана из плотного картона, имеет стандартные для компании Pioneer цвета (бело-красные) с цветными принтами. Так что в подарок будет самое то.
Лицевая часть. Основной объектив, а также динамик
Верхняя грань. Место для крепления присоски, а также разъем для питания
Правая сторона. Разъем для карты памяти (кстати он закрыт специальной заглушкой)
Левая грань. Клавиша включения
Нижняя грань. Микрофон, и клавиша RESET
Задняя часть. Основной 3,0 дюймовый сенсорный IPS-дисплей. Вы всем управляете через прикосновение внизу экрана.
Корпус Pioneer VREC-170RS – небольшой, выполнен в виде маленького фотоаппарата. Качество отличное ничего не болтается, люфта и скрипов не замечено
Как я писал выше в своем обзоре, меню вызывается нажатием на экран, значок «три черты».
Оно достаточно подробное:
Разрешение видео, длина видео, режим парковки, экспозиция, оповещение о камерах, о превышении скорости, LDWS, поиск спутников, часовой пояс и т.д. (подробнее расскажу в видео отзыве внизу)
То есть настраивается все, от спутников, до разрешения видео и настроек WI-FI модуля.
Чтобы перейти в другой пункт меню, нажимаем сенсорные клавиши «вниз и вверх», для подтверждения – жмем галочку.
Если выйти на главный дисплей, то можно увидеть «иконку» в виде папки, там хранятся все отснятые видео файлы.
В целом, все легко читаемо, разобраться сможет каждый, даже не искушенный в технике, водитель
Видеорегистратор может работать с любыми телефонами (планшетами), на системах IOS и Android. Вам нужно скачать приложение, называется оно «Dash Camera Connect» (от компании Pioneer). Просто забиваем в поиск (GOOGLE PLAY или App Store) и скачиваем, важно чтобы был Pioneer как разработчик.
Приложение легко ставится и запускается.
После вам нужно подключиться к своему Pioneer VREC-170RS, для этого нужно активировать WI-FI на устройстве.
Подключение немного не стандартное, в каком плане? Вам не нужно активировать WI-FI, он постоянно включен на устройстве, просто ищем сеть в своем смартфоне. Название сети будет что-то типа – «Pioneer_ 8710_b5ff», у вас может немного отличаться.
А вот пароль, указан только в самом видеорегистраторе. Для этого нужно перейти в меню, найти вкладку – «беспроводное подключение», зайти в нее и там уже будет пароль. У меня он «восемь восьмерок», но опять же, у вас он может быть другой (также при необходимости вы можете поменять пароль и название сети)
Далее заходим в приложение Dash Camera Connect (при правильном подключении, появится главный экран)
Что мы видим (три основных вкладки):
В целом приложение и вообще связь со смартфоном, стабильная и быстрая. Причем нет каких-то сложных «заморочек». Лично мне понравилось, всем советую управлять по телефону.
Процессор — MStar 8339D. Это бюджетное, но стабильное решение. В хорошей оптимизации с матрицей может выдавать вполне качественную картинку.
Матрица — GC2063. Также находится в бюджетном классе, используется в основном в системах видеонаблюдения, а также автомобильных видеорегистраторах. Забегая вперед, оптимизация процессора и матрицы здесь хорошая (примеры видео можно будет увидеть в видео отзыве)
Разрешение – максимальное 1920Х1080
Частота кадров – 30 в секунду
Значение апертуры – F2.1 (чем оно ниже, тем лучше)
Разворот по диагонали – 139 градусов, что неплохо
Автоматические WDR и HDR. Включаются автоматически
Интервалы записи – 1, 3, 5 минут
Дисплей – 3,0 дюйма, сенсорный, IPS
Встроенный WI-FI модуль
Встроенный GPS-модуль
Аккумулятор — Li-pol, 470 мАч.
Поддержка карт памяти – минимум 10 класс, от 16 до 32 Gb. Советую брендовые варианты (как выбрать карту, читаем здесь)
Наличие систем безопасности ADAS (в частности FCWS – критическое приближение к автомобилю, а также LDWS – удержание в полосе). То что есть эти системы однозначно плюс, но по своему опыту скажу, что пользуются ими единицы.
Теперь как обычно поговорим о качестве картинки. Сразу всех хочу предупредить, у нас достаточно бюджетное устройство. То есть оно не стоит 20 – 30 000 рублей, а находится в диапазоне до 10 000.
ДЕНЬ: Картинка можно сказать идеальная (опять же в своем ценовом диапазоне). Номера читаются с большого расстояния (примерно 10 метров), также отчетливо видны знаки, пешеходы, мелкие детали.
НОЧЬ: Качество ожидаемо падает (это не проблема этого устройства, любой аппарат даже за 30 000, будет ночью снимать хуже). Однако четкость картинки и яркость остается (здесь хорошо справляется WDR), номера читаются примерно с 6 – 8 метров, шум проявляется, но он минимальный. Для ночных съемок, качество видео на высоте
ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Шумов чуть больше, но они не существенны. В целом четкость не падает, а остается на высоком уровне. Каких-то больших претензий у меня нет
Для своего класса качество видео у Pioneer VREC-170RS находится на очень высоком уровне.
Наверное, все знают что такое Speedcam.online. Это расширенная и постоянно обновляемая GPS база стационарных точек (радар-детекторов, камер, контроля полосы общественного транспорта, постов ДПС и т.д. всего 9 типов объектов) не только Российской Федерации, но и близлежащих к нам стран — Белоруссии, Украины, Казахстана, Абхазии, Молдовы, Кыргызстана и т.д.
В целом работа почти не вызывает нареканий, все стационарные точки нашего города определяются, проговаривается ограничение скорости, а также указывается расстояние до точки. Если вы превышаете, то горит красный значок на дисплее.
Также в «МЕНЮ» устройства, вручную можете установить скоростной режим с которого начинается превышение скорости. ТО есть +10, +20 или даже + 30 км/ч. Это удобно, для контроля скоростного режима.
Базы постоянно обновляются на официальном сайте Pioneer (примерно два раза в месяц).
Насчет АВТОДОРИИ. В этом году фиксацию на эту систему отменили (точнее штрафы с нее). И Pioneer (используя базу от «Speedcam») внедрил эту «отмену» в свой видеорегистратор. Сейчас просто отображаются две точки как обычные радар-детекторы. Достаточно оперативная работа.
В целом все стандартно. Присоска – лобовое стекло. Есть шарнир с гайкой, если ее ослабить, можно поворачивать на 360 градусов (то есть на сотрудника ГИБДД, повернете запросто).
Также сам корпус небольшого размера и он не перекрывает большую зону лобового стекла.
По минусам: Крепление в корпусе, позиционируется как быстросъемное (есть рычажок, за который вы тяните и присоска отходит). НО само крепление сделано очень близко к разъему для питания (оно кстати также идет наверх, видно сделано для скрытой проводки), и снять присоску если вы не вытаскиваете кабель для питания, практически не возможно.
ТО есть вам нужно для начала отсоединить питание, потом уже снять присоску. Неудобно!
Сейчас видео версия обзора, смотрим.
В конце отзыва, как обычно начинаем с цены. Если верить Яндекс маркету, стоимость – 8300 рублей. Давайте подумаем много это или мало? Сколько стоит сейчас обычный (без всяких наворотов) видеорегистратор, примерно 3500 – 4000 рублей, добавьте сюда WI-FI модуль, управление с телефона (фирменное приложение), сенсорный IPS-дисплей, GPS-модуль, хорошее качество картинки – вот вам и 7000 – 8000 рублей.
ПЛЮСЫ:
МИНУСЫ:
Мне всегда нравились аппараты от компании Pioneer, нет в них каких-то сильных глюков, зависаний. Почти все работает, так как нужно. Вот и в VREC-170 RS стабильность на высоте. Есть приложение на телефоне, так оно летает, WIFI соединение, «коннектится» быстро, работает с большой скоростью, а самое главное вы получаете высокого уровня качество картинки. Могу ли я вам его советовать, однозначно да. Еще бы цену в районе 7000, вообще было хорошо. А на этом у меня все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
Добавить комментарий