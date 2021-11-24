Pioneer VREC-170RS: видеорегистратор с WI-FI модулем. Подробный обзор и мой отзыв

Компания Pioneer выпустила новый продукт, сейчас это видеорегистратор с WI-FI модулем и большим углом обзора, название ему — VREC-170RS. Также в нем встроен модуль GPS, поэтому он видит все стационарные точки, которые находятся в городах. Как я называю такие гаджеты (в своих обзорах) – «2 в 1», не хватает только радарного комплекса, но тогда это был бы уже полноценный «КОМБО». Если вы рассматриваете этот вариант для покупки, я вам советую прочитать мой отзыв, а также посмотреть видео версию внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сейчас становится модно, производители внедряют в видеорегистраторы (а также КОМБО) управление по WI-FI здесь это также реализовано, причем достаточно неплохо, через свою фирменную утилиту. Но про это чуть ниже, а для начала распаковка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам видеорегистратор

Зарядное устройство в прикуриватель

Присоска крепление на лобовое стекло

Страховочный джут (веревка). Если из-за смены влажности на лобовом стекле окажется вода и присоска отвалится, то регистратор повиснет на ней, и не завалится за педаль тормоза, например

Инструкция пользователя и гарантийный талон

В целом комплектация стандартная для видеорегистраторов.

Коробка сделана из плотного картона, имеет стандартные для компании Pioneer цвета (бело-красные) с цветными принтами. Так что в подарок будет самое то.

КОРПУС И РАЗЪЕМЫ

Лицевая часть. Основной объектив, а также динамик

Верхняя грань. Место для крепления присоски, а также разъем для питания

Правая сторона. Разъем для карты памяти (кстати он закрыт специальной заглушкой)

Левая грань. Клавиша включения

Нижняя грань. Микрофон, и клавиша RESET

Задняя часть. Основной 3,0 дюймовый сенсорный IPS-дисплей. Вы всем управляете через прикосновение внизу экрана.

Корпус Pioneer VREC-170RS – небольшой, выполнен в виде маленького фотоаппарата. Качество отличное ничего не болтается, люфта и скрипов не замечено

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Как я писал выше в своем обзоре, меню вызывается нажатием на экран, значок «три черты».

Оно достаточно подробное:

Разрешение видео, длина видео, режим парковки, экспозиция, оповещение о камерах, о превышении скорости, LDWS, поиск спутников, часовой пояс и т.д. (подробнее расскажу в видео отзыве внизу)

То есть настраивается все, от спутников, до разрешения видео и настроек WI-FI модуля.

Чтобы перейти в другой пункт меню, нажимаем сенсорные клавиши «вниз и вверх», для подтверждения – жмем галочку.

Если выйти на главный дисплей, то можно увидеть «иконку» в виде папки, там хранятся все отснятые видео файлы.

В целом, все легко читаемо, разобраться сможет каждый, даже не искушенный в технике, водитель

Отдельно про WI-FI

Видеорегистратор может работать с любыми телефонами (планшетами), на системах IOS и Android. Вам нужно скачать приложение, называется оно «Dash Camera Connect» (от компании Pioneer). Просто забиваем в поиск (GOOGLE PLAY или App Store) и скачиваем, важно чтобы был Pioneer как разработчик.

Приложение легко ставится и запускается.

После вам нужно подключиться к своему Pioneer VREC-170RS, для этого нужно активировать WI-FI на устройстве.

Подключение немного не стандартное, в каком плане? Вам не нужно активировать WI-FI, он постоянно включен на устройстве, просто ищем сеть в своем смартфоне. Название сети будет что-то типа – «Pioneer_ 8710_b5ff», у вас может немного отличаться.

А вот пароль, указан только в самом видеорегистраторе. Для этого нужно перейти в меню, найти вкладку – «беспроводное подключение», зайти в нее и там уже будет пароль. У меня он «восемь восьмерок», но опять же, у вас он может быть другой (также при необходимости вы можете поменять пароль и название сети)

Далее заходим в приложение Dash Camera Connect (при правильном подключении, появится главный экран)

Что мы видим (три основных вкладки):

Управление камерой. Здесь идет видео с основного объектива в режиме он-лайн, также можем сделать фото и записать защищенный фрагмент.

Записанные фрагменты. Как видео, так и фото, защищенные файлы, фото и парковка. Здесь вы их можете просмотреть и переписать на телефон (подробнее будет в видео отзыве)

Настройки. По сути, дублируются основные настройки меню (не все, но основные) – длина записи, разрешение видео, пароль и сеть WIFI, также можно посмотреть версию приложения, скинуть все на заводские настройки и т.д.

В целом приложение и вообще связь со смартфоном, стабильная и быстрая. Причем нет каких-то сложных «заморочек». Лично мне понравилось, всем советую управлять по телефону.

ВОЗМОЖНОСТИ и ЖЕЛЕЗО

Процессор — MStar 8339D. Это бюджетное, но стабильное решение. В хорошей оптимизации с матрицей может выдавать вполне качественную картинку.

Матрица — GC2063. Также находится в бюджетном классе, используется в основном в системах видеонаблюдения, а также автомобильных видеорегистраторах. Забегая вперед, оптимизация процессора и матрицы здесь хорошая (примеры видео можно будет увидеть в видео отзыве)

Разрешение – максимальное 1920Х1080

Частота кадров – 30 в секунду

Значение апертуры – F2.1 (чем оно ниже, тем лучше)

Разворот по диагонали – 139 градусов, что неплохо

Автоматические WDR и HDR. Включаются автоматически

Интервалы записи – 1, 3, 5 минут

Дисплей – 3,0 дюйма, сенсорный, IPS

Встроенный WI-FI модуль

Встроенный GPS-модуль

Аккумулятор — Li-pol, 470 мАч.

Поддержка карт памяти – минимум 10 класс, от 16 до 32 Gb. Советую брендовые варианты (как выбрать карту, читаем здесь)

Наличие систем безопасности ADAS (в частности FCWS – критическое приближение к автомобилю, а также LDWS – удержание в полосе). То что есть эти системы однозначно плюс, но по своему опыту скажу, что пользуются ими единицы.

Теперь как обычно поговорим о качестве картинки. Сразу всех хочу предупредить, у нас достаточно бюджетное устройство. То есть оно не стоит 20 – 30 000 рублей, а находится в диапазоне до 10 000.

ДЕНЬ: Картинка можно сказать идеальная (опять же в своем ценовом диапазоне). Номера читаются с большого расстояния (примерно 10 метров), также отчетливо видны знаки, пешеходы, мелкие детали.

НОЧЬ: Качество ожидаемо падает (это не проблема этого устройства, любой аппарат даже за 30 000, будет ночью снимать хуже). Однако четкость картинки и яркость остается (здесь хорошо справляется WDR), номера читаются примерно с 6 – 8 метров, шум проявляется, но он минимальный. Для ночных съемок, качество видео на высоте

ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Шумов чуть больше, но они не существенны. В целом четкость не падает, а остается на высоком уровне. Каких-то больших претензий у меня нет

Для своего класса качество видео у Pioneer VREC-170RS находится на очень высоком уровне.

Пару слов про GPS/SPEEDCAM

Наверное, все знают что такое Speedcam.online. Это расширенная и постоянно обновляемая GPS база стационарных точек (радар-детекторов, камер, контроля полосы общественного транспорта, постов ДПС и т.д. всего 9 типов объектов) не только Российской Федерации, но и близлежащих к нам стран — Белоруссии, Украины, Казахстана, Абхазии, Молдовы, Кыргызстана и т.д.

В целом работа почти не вызывает нареканий, все стационарные точки нашего города определяются, проговаривается ограничение скорости, а также указывается расстояние до точки. Если вы превышаете, то горит красный значок на дисплее.

Также в «МЕНЮ» устройства, вручную можете установить скоростной режим с которого начинается превышение скорости. ТО есть +10, +20 или даже + 30 км/ч. Это удобно, для контроля скоростного режима.

Базы постоянно обновляются на официальном сайте Pioneer (примерно два раза в месяц).

Насчет АВТОДОРИИ. В этом году фиксацию на эту систему отменили (точнее штрафы с нее). И Pioneer (используя базу от «Speedcam») внедрил эту «отмену» в свой видеорегистратор. Сейчас просто отображаются две точки как обычные радар-детекторы. Достаточно оперативная работа.

КРЕПЛЕНИЕ В МАШИНЕ

В целом все стандартно. Присоска – лобовое стекло. Есть шарнир с гайкой, если ее ослабить, можно поворачивать на 360 градусов (то есть на сотрудника ГИБДД, повернете запросто).

Также сам корпус небольшого размера и он не перекрывает большую зону лобового стекла.

По минусам: Крепление в корпусе, позиционируется как быстросъемное (есть рычажок, за который вы тяните и присоска отходит). НО само крепление сделано очень близко к разъему для питания (оно кстати также идет наверх, видно сделано для скрытой проводки), и снять присоску если вы не вытаскиваете кабель для питания, практически не возможно.

ТО есть вам нужно для начала отсоединить питание, потом уже снять присоску. Неудобно!

Сейчас видео версия обзора, смотрим.

ИТОГ

В конце отзыва, как обычно начинаем с цены. Если верить Яндекс маркету, стоимость – 8300 рублей. Давайте подумаем много это или мало? Сколько стоит сейчас обычный (без всяких наворотов) видеорегистратор, примерно 3500 – 4000 рублей, добавьте сюда WI-FI модуль, управление с телефона (фирменное приложение), сенсорный IPS-дисплей, GPS-модуль, хорошее качество картинки – вот вам и 7000 – 8000 рублей.

ПЛЮСЫ:

Именитый бренд

Качественный корпус

Высокое качество видео (как днем, так и ночью)

Наличие WDR (HDR), что улучшает картинку

Наличие WIFI + управление с телефона (работает быстро)

Наличие систем безопасности ADAS

Сенсорный IPS дисплей, он хорошо читаем даже днем

GPS оповещения. Постоянные обновления баз (с официального сайта)

МИНУСЫ:

Крепление находится близко к проводу питания

НУ и в качестве придирки – бюджетный процессор и матрица

Мне всегда нравились аппараты от компании Pioneer, нет в них каких-то сильных глюков, зависаний. Почти все работает, так как нужно. Вот и в VREC-170 RS стабильность на высоте. Есть приложение на телефоне, так оно летает, WIFI соединение, «коннектится» быстро, работает с большой скоростью, а самое главное вы получаете высокого уровня качество картинки. Могу ли я вам его советовать, однозначно да. Еще бы цену в районе 7000, вообще было хорошо. А на этом у меня все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР