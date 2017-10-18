Итак, свершилось, компания Inspector обновила свой один из самых удачных гаджетов и сделала его еще более современным и продвинутым. Речь идет о КОМБО устройстве SCAT SE (я уже тестировал обычную версию). НО именно приставка «SE» дает нам понять – что здесь все по-другому, здесь реализовано новое железо + сигнатурный режим + emap — все и сразу как говорится. Эту новинку ждали многие мои читатели и зрители, сегодня я выкладываю свой полный и честный обзор, будет и видео отзыв …

Inspector SCAT SE - отзывы


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну пожалуй с того что внешне обычный Inspector «SCAT» и «SCAT SE» идентичны, если бы не было надписи «SE» отличить было бы не возможно. НО разница как говорится в деталях, давайте начнем с упаковки и комплектации.

Комплектация

  • Само КОМБО устройство

Сам гаджет

  • Держатель с присоской на лобовое стекло

Присоска

  • Держатель с 3M скотчем

Держатель с 3M скотчем

  • Зарядное устройство в прикуриватель

зарядное устройство в прикуриватель

  • Кабель питания для скрытого подключения

Кабель для скрытого питания

  • USB карт-ридер

USB карт-ридер

  • Чехол для переноски устройства

Чехол

  • Инструкция и гарантийный талон

инструкция + гарантийный талон

Комплектация реально хорошая есть все и даже больше (я про чехол имею в виду). Здесь только плюсы каких-то нареканий просто нет

ВНЕШНИЙ ВИД. Друзья я не буду описывать еще раз этот гаджет, все же он в один в один похож на обычный «SCAT» (чтобы у вас не было «каши в голове»), те же разъемы, тот же корпус и дисплей (просто перейдите по ссылке там все есть). Здесь вся разница внутри, в меню и начинке – ИМЕННО В ЭТОМ И ЕСТЬ ОТЛИЧИЯ и они существенные!

МЕНЮ

Оно опять же полностью копирует своего старшего собрата, те же 4 плитки:

  • ВР – режим видеорегистратора
  • РД – режим радар-детектора
  • ОБЩИЕ – настройки системы
  • ПРОСМОТР – роликов которые были отсняты

4 плитки

Такие же «горячие клавиши» на основном дисплее:

  • Внесение геоточки
  • Уровень звука
  • Яркость дисплея
  • Запись (вкл-выкл)
  • Звук (вкл-выкл)
  • Отключение экрана
  • Выбор режима радар-детектора

НО есть и критичные различия. Остановимся на них подробнее

  • Появляется сигнатурный режим, слева снизу можно увидеть «ПОДПИСЬ» или «ПОДПИСЬ IQ». То есть с режимами «ГОРОД», «ГОРОД (1,2)», «ТРАССА» можно выбрать более продвинутые системы
  • Еще одно отличие, которое можно видеть в меню и на дисплее, это так называемая функция «eMap». Сейчас есть несколько систем отображение на дисплее. «ВР» – просто видеорегистратор, «РД» – просто радар-детектор, «РД+ВР» – Радар-детектор + Видеорегистратор и «eMap» — наложение картографической информации в реальном времени.

Подпись IQ

Что такое «eMAP»? НА дисплее вашего КОМБО отображается карта, внизу есть надписи улиц по которым вы передвигаетесь. Также отображается ваша скорость и разрешенная на данном участке.

EMAP

Основная функция это автоматическое переключения режимов ГОРОД/ТРАССА исходя из информации о месте нахождения. То есть пока передвигаетесь по городу, работает «ГОРОД», как только выезжаете за предел города, включается «ТРАССА». Соответственно автоматически меняется чувствительность и настройки.

Также реально плюсами для меня является отображение скорости на данном участке дороги, отображается не только ваша, но и разрешенная.

Около заправки

Функция реально полезная и уникальная (раньше я ее не видел в других гаджетах), однако есть и минус. Работает она (как заверяет производитель) только с обычным «IQ» режимом. А вот с «ПОДПИСЬ» и «ПОДПИСЬ IQ» поддержки нет (подробнее о работе покажу в видео отзыве).

Все меню регулируется через большой 3,5 дюйма TFT дисплей, нужно отметить, что он сенсорный и имеет прекрасный отклик.

Возможности SCAT SE

Традиционно хочется сказать пару слов о выборе карты памяти. Здесь они поддерживаются от 8 и аж до 256Гб! Как обычно я вас предупреждаю, что нужно брать нормальных производителей (а не «дикий нонейм» из Китая), только тогда будет работать нормально и качественно.

В возможностях и кроются основные различия. И это уже не прежний девайс, он стал мощнее и точнее

ЖЕЛЕЗО И РАБОТА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

  • Процессор Ambarella A12A35 (792 МГц). Это одно из основных различий, старая версия комплектовалась процессором A7, а вот A12 на данный момент является самым «топовым» и передовым. Он поддерживает не только высокую частоту кадров но и продвинутую функцию HDR (картинка становится более четкой, днем убирается большая часть засветов). Здесь производителя нужно только похвалить.
  • Сенсор OmniVision OV4689 (1/3″). Старый знакомый, также отличное решение, которое хорошо себя уже зарекомендовало.
  • Разрешение записи Super HD 2304×1296 (18/15/12 Мб/с)
  • Частота кадров 30 в секунду.
  • Формат видеозаписи .MP4 (H.264 кодек)
  • Угол обзора объектива 170° (широкоугольный)
  • Циклическая запись с автостартом
  • Акселерометр (G-сенсор)
  • Коррекция экспозиции
  • Встроенный аккумулятор (520 мАч) — рассчитан на 20-30 минут автономной видеозаписи с отображением уровня заряда на экране устройства

День

Ночь

Все плюсы очевидны, SUPER HD качество, мощный процессор (который кстати еще и не так сильно греется и потребляет меньше энергии), продвинутый сенсор и широкий угол обзора. Ролики получаются очень качественными и четкими, ЛИЧНО Я СТАВЛЮ 4,5 ИЗ 5 БАЛЛОВ. НО есть и минусы (я хочу, чтобы производитель меня услышал) это не упрек, а так сказать «есть куда расти». Почему при таком мощном ЖЕЛЕЗЕ всего 30 к/с? Ведь здесь легко будет поддерживаться 45 – 60 к/с! Как мне кажется, в следующие прошивки нужно обязательно это заложить.

ЖЕЛЕЗО И ВОЗМОЖНОСТИ РАДАР-ДЕТЕКТОРА

Диапазоны

  • Приемник сигнала – супергетеродин
  • Обработка сигнала – цифровая
  • Угол обзора лазерного приема — 360°
  • Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М
  • K — 24.150 ГГц ±125 МГц
  • X — 10.525 ГГц ±50 МГц
  • Лазер — 800~1000 нм (180°)

Здесь целая куча настроек. Мы уже знаем как работают «ГОРОД», «ГОРОД (1,2)», «ТРАССА», «IQ» (умный режим), (они такие же как на обычном Inspector SCAT).

Работа радар-детектора

А как же сигнатурные, в чем различия?

«ПОДПИСЬ» — здесь отрабатываются сигналы, которые заложены базу, такие как:

  • «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)
  • «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ», «ОСКОН»)
  • «КРИС»
  • «ВОКОРД»
  • «ИСКРА» (вкл. «РАДИС»)
  • «БИНАР»
  • «РОБОТ»
  • «АМАТА»
  • «ЛИСД»

И другие, нужно отметить что если радар-детектора в базе нет, он определять не будет.

«ПОДПИСЬ IQ» — До скорости в 80 км/ч, работает обычный режим «ПОДПИСЬ», а вот после этого порога все неизвестные сигналы (которые определились не в сигнатуре) будут определяться в К-режиме.

Тестировал я именно в сигнатурных режимах, именно они будут интересны многим читателям и зрителям моего обзора. Что сказать работает не плохо, ставлю 4 из 5 баллов. Есть ложные срабатывания от этого ни куда не уйти, я не встречал ни одного «сигнатурника» где их вообще нет. Процент ложных срабатываний около 10-15% нужно сказать, что не так критично. Когда нет камеры в базе GPS, она определяется примерно с 170 метров (не плохой результат), в городе достаточно, а вот на трассе есть IQ режим. В целом все не плохо.

РАБОТА GPS. Здесь нареканий просто нет, все очень четко и достаточно быстро. «Холодный старт» около минуты, теплый примерно 5 – 10 секунд. ТАКЖЕ INSPECTOR можно похвалить за то, что выходят постоянные обновления баз, каждый месяц.

АВТОДОРИЯ

А работоспособность «GPS+eMap» выводят восприятие устройства на новый уровень. Здесь только плюсы минусов я не нашел.

Крепление в машине

Здесь все стандартно для такого класса гаджетов, Inspector Scat SE крепится на присоску, ну или на крепление с 3M скотчем на лобовое стекло. Питание либо скрытое (есть специальный кабель), либо через обычный «зарядник» от прикуривателя.

крепление в машине

Сам гаджет поворачивается в любую сторону, то есть повернуть на сотрудника ГИБДД можно легко и просто. Из минусов – корпус не такой маленький и может немного перекрывать дорогу, хотя если его повесить чуть выше, таких проблем нет.

Сейчас видео версия, смотрим.

ИТОГОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Что же пришло время в моем отзыве подвести итог. Я считаю что Inspector Scat SE – является одним из «титанов» рынка. Здесь очень высокое качество и не так много минусов.

ЦЕНА – если верить ЯНДЕКС МАРКЕТУ, она составляет – 14600 рублей – не мало! Однако здесь реализованы технические решения, которых нет в других гаджетах, например система eMAP. Да и качество картинки, на высоте.

ИТОГ

Могу ли я вам его рекомендовать? ОДНОЗНАЧНО ДА! Лично мне понравился. Что вы получаете за эти деньги?

  • Более мощный процессор Ambarella A12, без каких-либо тормозов
  • Качество видео SUPER HD
  • Поддержка карт памяти до 256 Гб
  • Продвинутую систему HDR
  • Сигнатурные режимы. Которые реально не идеальны (то есть не убирают 100% ложных срабатываний), однако большую часть излучений отсекают от дверей, от круиз-контролей и прочего, это уже плюс
  • Появляется функция eMAP, очень полезна особенно в другом городе.

По минусам хочется отметить следующее — есть ложные «сработки», частота кадров всего 30 в секунду, хочется большего (причем процессор позволяет), ну и цену хотелось бы немного поменьше.

Вот такой вот обзор получился, думаю вам было интересно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.