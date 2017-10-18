Итак, свершилось, компания Inspector обновила свой один из самых удачных гаджетов и сделала его еще более современным и продвинутым. Речь идет о КОМБО устройстве SCAT SE (я уже тестировал обычную версию). НО именно приставка «SE» дает нам понять – что здесь все по-другому, здесь реализовано новое железо + сигнатурный режим + emap — все и сразу как говорится. Эту новинку ждали многие мои читатели и зрители, сегодня я выкладываю свой полный и честный обзор, будет и видео отзыв …
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Начну пожалуй с того что внешне обычный Inspector «SCAT» и «SCAT SE» идентичны, если бы не было надписи «SE» отличить было бы не возможно. НО разница как говорится в деталях, давайте начнем с упаковки и комплектации.
Комплектация
- Само КОМБО устройство
- Держатель с присоской на лобовое стекло
- Держатель с 3M скотчем
- Зарядное устройство в прикуриватель
- Кабель питания для скрытого подключения
- USB карт-ридер
- Чехол для переноски устройства
- Инструкция и гарантийный талон
Комплектация реально хорошая есть все и даже больше (я про чехол имею в виду). Здесь только плюсы каких-то нареканий просто нет
ВНЕШНИЙ ВИД. Друзья я не буду описывать еще раз этот гаджет, все же он в один в один похож на обычный «SCAT» (чтобы у вас не было «каши в голове»), те же разъемы, тот же корпус и дисплей (просто перейдите по ссылке там все есть). Здесь вся разница внутри, в меню и начинке – ИМЕННО В ЭТОМ И ЕСТЬ ОТЛИЧИЯ и они существенные!
МЕНЮ
Оно опять же полностью копирует своего старшего собрата, те же 4 плитки:
- ВР – режим видеорегистратора
- РД – режим радар-детектора
- ОБЩИЕ – настройки системы
- ПРОСМОТР – роликов которые были отсняты
Такие же «горячие клавиши» на основном дисплее:
- Внесение геоточки
- Уровень звука
- Яркость дисплея
- Запись (вкл-выкл)
- Звук (вкл-выкл)
- Отключение экрана
- Выбор режима радар-детектора
НО есть и критичные различия. Остановимся на них подробнее
- Появляется сигнатурный режим, слева снизу можно увидеть «ПОДПИСЬ» или «ПОДПИСЬ IQ». То есть с режимами «ГОРОД», «ГОРОД (1,2)», «ТРАССА» можно выбрать более продвинутые системы
- Еще одно отличие, которое можно видеть в меню и на дисплее, это так называемая функция «eMap». Сейчас есть несколько систем отображение на дисплее. «ВР» – просто видеорегистратор, «РД» – просто радар-детектор, «РД+ВР» – Радар-детектор + Видеорегистратор и «eMap» — наложение картографической информации в реальном времени.
Что такое «eMAP»? НА дисплее вашего КОМБО отображается карта, внизу есть надписи улиц по которым вы передвигаетесь. Также отображается ваша скорость и разрешенная на данном участке.
Основная функция это автоматическое переключения режимов ГОРОД/ТРАССА исходя из информации о месте нахождения. То есть пока передвигаетесь по городу, работает «ГОРОД», как только выезжаете за предел города, включается «ТРАССА». Соответственно автоматически меняется чувствительность и настройки.
Также реально плюсами для меня является отображение скорости на данном участке дороги, отображается не только ваша, но и разрешенная.
Функция реально полезная и уникальная (раньше я ее не видел в других гаджетах), однако есть и минус. Работает она (как заверяет производитель) только с обычным «IQ» режимом. А вот с «ПОДПИСЬ» и «ПОДПИСЬ IQ» поддержки нет (подробнее о работе покажу в видео отзыве).
Все меню регулируется через большой 3,5 дюйма TFT дисплей, нужно отметить, что он сенсорный и имеет прекрасный отклик.
Возможности SCAT SE
Традиционно хочется сказать пару слов о выборе карты памяти. Здесь они поддерживаются от 8 и аж до 256Гб! Как обычно я вас предупреждаю, что нужно брать нормальных производителей (а не «дикий нонейм» из Китая), только тогда будет работать нормально и качественно.
В возможностях и кроются основные различия. И это уже не прежний девайс, он стал мощнее и точнее
ЖЕЛЕЗО И РАБОТА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
- Процессор Ambarella A12A35 (792 МГц). Это одно из основных различий, старая версия комплектовалась процессором A7, а вот A12 на данный момент является самым «топовым» и передовым. Он поддерживает не только высокую частоту кадров но и продвинутую функцию HDR (картинка становится более четкой, днем убирается большая часть засветов). Здесь производителя нужно только похвалить.
- Сенсор OmniVision OV4689 (1/3″). Старый знакомый, также отличное решение, которое хорошо себя уже зарекомендовало.
- Разрешение записи Super HD 2304×1296 (18/15/12 Мб/с)
- Частота кадров 30 в секунду.
- Формат видеозаписи .MP4 (H.264 кодек)
- Угол обзора объектива 170° (широкоугольный)
- Циклическая запись с автостартом
- Акселерометр (G-сенсор)
- Коррекция экспозиции
- Встроенный аккумулятор (520 мАч) — рассчитан на 20-30 минут автономной видеозаписи с отображением уровня заряда на экране устройства
Все плюсы очевидны, SUPER HD качество, мощный процессор (который кстати еще и не так сильно греется и потребляет меньше энергии), продвинутый сенсор и широкий угол обзора. Ролики получаются очень качественными и четкими, ЛИЧНО Я СТАВЛЮ 4,5 ИЗ 5 БАЛЛОВ. НО есть и минусы (я хочу, чтобы производитель меня услышал) это не упрек, а так сказать «есть куда расти». Почему при таком мощном ЖЕЛЕЗЕ всего 30 к/с? Ведь здесь легко будет поддерживаться 45 – 60 к/с! Как мне кажется, в следующие прошивки нужно обязательно это заложить.
ЖЕЛЕЗО И ВОЗМОЖНОСТИ РАДАР-ДЕТЕКТОРА
Диапазоны
- Приемник сигнала – супергетеродин
- Обработка сигнала – цифровая
- Угол обзора лазерного приема — 360°
- Прием радаров СТРЕЛКА СТ/М
- K — 24.150 ГГц ±125 МГц
- X — 10.525 ГГц ±50 МГц
- Лазер — 800~1000 нм (180°)
Здесь целая куча настроек. Мы уже знаем как работают «ГОРОД», «ГОРОД (1,2)», «ТРАССА», «IQ» (умный режим), (они такие же как на обычном Inspector SCAT).
А как же сигнатурные, в чем различия?
«ПОДПИСЬ» — здесь отрабатываются сигналы, которые заложены базу, такие как:
- «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2)
- «КРЕЧЕТ» (вкл. «СКАТ», «ОСКОН»)
- «КРИС»
- «ВОКОРД»
- «ИСКРА» (вкл. «РАДИС»)
- «БИНАР»
- «РОБОТ»
- «АМАТА»
- «ЛИСД»
И другие, нужно отметить что если радар-детектора в базе нет, он определять не будет.
«ПОДПИСЬ IQ» — До скорости в 80 км/ч, работает обычный режим «ПОДПИСЬ», а вот после этого порога все неизвестные сигналы (которые определились не в сигнатуре) будут определяться в К-режиме.
Тестировал я именно в сигнатурных режимах, именно они будут интересны многим читателям и зрителям моего обзора. Что сказать работает не плохо, ставлю 4 из 5 баллов. Есть ложные срабатывания от этого ни куда не уйти, я не встречал ни одного «сигнатурника» где их вообще нет. Процент ложных срабатываний около 10-15% нужно сказать, что не так критично. Когда нет камеры в базе GPS, она определяется примерно с 170 метров (не плохой результат), в городе достаточно, а вот на трассе есть IQ режим. В целом все не плохо.
РАБОТА GPS. Здесь нареканий просто нет, все очень четко и достаточно быстро. «Холодный старт» около минуты, теплый примерно 5 – 10 секунд. ТАКЖЕ INSPECTOR можно похвалить за то, что выходят постоянные обновления баз, каждый месяц.
А работоспособность «GPS+eMap» выводят восприятие устройства на новый уровень. Здесь только плюсы минусов я не нашел.
Крепление в машине
Здесь все стандартно для такого класса гаджетов, Inspector Scat SE крепится на присоску, ну или на крепление с 3M скотчем на лобовое стекло. Питание либо скрытое (есть специальный кабель), либо через обычный «зарядник» от прикуривателя.
Сам гаджет поворачивается в любую сторону, то есть повернуть на сотрудника ГИБДД можно легко и просто. Из минусов – корпус не такой маленький и может немного перекрывать дорогу, хотя если его повесить чуть выше, таких проблем нет.
Сейчас видео версия, смотрим.
ИТОГОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Что же пришло время в моем отзыве подвести итог. Я считаю что Inspector Scat SE – является одним из «титанов» рынка. Здесь очень высокое качество и не так много минусов.
ЦЕНА – если верить ЯНДЕКС МАРКЕТУ, она составляет – 14600 рублей – не мало! Однако здесь реализованы технические решения, которых нет в других гаджетах, например система eMAP. Да и качество картинки, на высоте.
Могу ли я вам его рекомендовать? ОДНОЗНАЧНО ДА! Лично мне понравился. Что вы получаете за эти деньги?
- Более мощный процессор Ambarella A12, без каких-либо тормозов
- Качество видео SUPER HD
- Поддержка карт памяти до 256 Гб
- Продвинутую систему HDR
- Сигнатурные режимы. Которые реально не идеальны (то есть не убирают 100% ложных срабатываний), однако большую часть излучений отсекают от дверей, от круиз-контролей и прочего, это уже плюс
- Появляется функция eMAP, очень полезна особенно в другом городе.
По минусам хочется отметить следующее — есть ложные «сработки», частота кадров всего 30 в секунду, хочется большего (причем процессор позволяет), ну и цену хотелось бы немного поменьше.
Вот такой вот обзор получился, думаю вам было интересно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.
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