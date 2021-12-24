Dunobil Strom Wireless: обзор пускача + видео отзыв

Доброго всем дня. Сегодня на обзоре интересное пуско-зарядное устройство от компании Dunobil, модель Strom Wireless. Такого ПУСКАЧА, у меня еще не было, он не только может запускать автомобили, но и заряжает смартфоны без проводов. Имеет компактный корпус, а также цветной индикатор, который располагается сверху. Как обычно будет текстовая версия + мой подробный видео отзыв в конце …

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Действительно, почему раньше многие разработчики пуско-зарядных устройств не додумались до беспроводной зарядки гаджетов, ведь сейчас это актуально. Не нужно никаких проводов, просто положил смартфон сверху и зарядка пошла. Причем основная функция Strom Wireless, это запуск автомобиля, то есть можно рассчитывать на емкий и мощный аккумулятор

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Само устройство

Клещи для подключения к аккумулятору автомобиля

USB кабель для зарядки гаджета

Зарядное устройство в прикуриватель автомобиля

НУ и конечно инструкция пользователя и гарантийный талон

Зарядника от 220В – нет, да он и не нужен, ведь через кабель USB – type С, можно зарядиться от любого блока питания телефона.

Комплектация не такая богатая, как хотелось бы, многие производители комплектуют чехлом, и различными проводами — переходниками

КОРПУС и РАЗЪЕМЫ

Dunobil Storm Wireless, достаточно компактный. По размерам чуть больше современного смартфона. Хочу отметить в своем отзыве — удобно то, что можно положить в карман и использовать как POWER BANK.

Основные порты расположены на передней части. Это два USB для зарядки различных устройств (первый – 5В – 2,4А, второй либо 5В – 3,4А, либо 9В – 2,5А, ну и 12В – 2А). Разъем USB TYPE-C используется для зарядки самого девайса (потребляет 5В-2А).

Также спереди располагается — фонарик, есть несколько режимов работы. Он номинальный (как на многих ПУСКАЧАХ такого класса) — один светодиод, освещает пространство около метра. Под резиновой заглушкой слева – находится основной разъем для тококлещей

Верхняя часть — имеет небольшой цветной дисплей (на нем видно статус зарядки, а также остаток батареи).

Ну и самое интересное – это беспроводная зарядка. Работает она так, нажимаем клавишу включения, кладем сверху телефон (главное чтобы он поддерживал беспроводную зарядку), и она автоматически начинается.

Кстати мощность может варьироваться от 5 до 10W

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

Емкость – 10 000 мАч (хватит на несколько запусков автомобиля)

Пусковой ток – 300А

Пиковый ток – 600А

Это средние характеристики, но они подойдут для многих автомобилей (В,С и D классов). Как заверяет производитель, бензиновые варианты запускает до 5 литров, а вот дизель до 2,0 литров.

Батарея используется Li-Pol, около 1000 циклов заряда – разряда.

ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ

Как обычно в своих обзорах или отзывах (кому как нравится), я запускаю свой автомобиль. У него двухлитровый двигатель, что создает достаточно сильную нагрузку на ПУСКАЧ, особенно если отключить основной аккумулятор.

Обычно запуск происходит с подключенным АКБ, и если он даже вполовину разряжен, он немного помогает запуску двигателя

НО мы же хотим жесткий тест, поэтому скидываем минусовую клемму с батареи. И напрямую подключаем к ПУСКАЧУ. Запуск осложняется еще тем, что ночью на улице было – 24 градуса, то есть масло густое. Сейчас уже утро и температура немного поднялась, но все равно – 17 есть.

После подключения клемм к Storm Wireless, на клеммах загорелась зеленая лампа, значит пуск разрешен.

На приборной панели зажглись все приборы, машина ожила. Поворот ключа и машина с первого раза запускается. Я не вижу каких-то глобальных проблем. Все работает!

Сейчас видео версия отзыва, посмотрите

ИТОГ

Цена Dunobil Strom Wireless около 8490 рублей. Много это или мало?

Для начала плюсы:

Качественный небольшой корпус (можно переносить в кармане, зимой это крайне важно)

Цветной дисплей с информацией сверху

Есть USB порты для зарядки гаджетов

Сам ПУСКАЧ можно зарядить от любого блока питания смартфона

Большая емкость в 10 000 мАч

Можно использовать как POWER BANK

Есть беспроводная зарядка смартфонов (функция крутая, причем есть быстрая зарядка в 10W)

Гарантия производителя

По минусам:

Аскетичный комплект, хотелось, хотя бы какой-нибудь чехол

Средние параметры пускового тока. Рассчитанные в основном на легковые автомобили B,С,D классов. Объемный мотор, запустить не получится (особенно дизель). Но и задачи у этого компактного устройства другие

В целом, очень универсальный гаджет. Можно использовать как ПОВЕР БАНК, очень понравилась компактность и беспроводная зарядка. ДА и в качестве ПУСКАЧА, свободно запускает мою машину.