У меня на канале достаточно много тестирований автогаджетов, в основном это видеорегистраторы, антирадары или КОМБО устройства. Но речь сегодня именно о девайсах которые снимают видео файлы, все дело в том, что у многих есть функция HDR, якобы она улучшает толи съемку, толи фото, толи конечный файл. Но что она реально делает и какой процесс работы, никто не знает. Так что же давайте разбираться …

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Для начала определение

HDR (или HDRI — High Dynamic Range Imaging, если перевести дословно, то получается – Изображение высокого (расширенного) динамического диапазона) – это улучшенные технологии работы, или обработки изображения или видео, в основном затрагивающий яркость и контрастность.

Если сказать обычным человеческим языком, то эти технологии улучшают «картинку» как при съемке видео или фото, так и при проигрывании исходных файлов. Если «грубо» описать улучшения этой технологии, то – темное становится еще темнее, а светлое еще светлее, также увеличивается точность передачи изображения, а в некоторых случаях контрастность и яркость.

Как уверяют разработчики этой функции, они увеличили восприятие цветов с изображений и видео до 75-80%, хотя у обычных технологий процент восприятия намного ниже.

SDR и HDR

НА заре создания телевизионного и видео оборудования существовал один из стандартов динамического диапазона яркости и цвета, он был обусловлен одним из стандартов телевидения в те времена. НУ не могли передать большее «цветовое излучение» ламповые телевизоры, как собственно не могли ее записать стандартные на то время видеокамеры и видеомагнитофоны – если высказаться очень грубо – «технологии хромали», поэтому весь широкий диапазон яркости и цвета, сжимался до очень стандартных цветов передаваемых нашими старыми телевизорами и телевизионными вышками.

Простым языком можно сказать – что из широкой палитры красок и яркости, мы воспринимали всего около 20 – 30% (а возможно и того ниже)! Поэтому и первые фильмы были не такие реалистичные как сейчас.

Эту функцию назвали просто – SDR — Standard Dynamic Range – то есть стандартный режим отображения яркости и цвета. Это своего рода карбюратор в век инжекторных технологий.

Но сейчас появился новый, и по сути революционный режим – HDR, как я писал сверху эта функция намного увеличивает передачу яркости и цвета нашими телевизорами, а также улучшает запись нашими видео гаджетами (видеорегистраторами, телефонами) или камерами.

Как я писал выше HDR – может передать нам гораздо более реалистичную картинку, где восприятие яркости и цвета увеличивается до 75-80%.

Как работает?

Процесс работы достаточно прост, камера снимает несколько снимков с различном цветовым диапазоном, а также с различной яркостью. Обычно таких снимков может быть от 3 до 5, но вы этого не видите, потому как делается это все автоматикой и очень быстро. Позже из этих снимков, составляется один, с улучшенными характеристиками — яркостью и цветопередачей. После этого он отображается у вас на дисплее или телевизоре.

Видеокамеры — видеорегистраторы уже автоматически научились улучшать видеоизображение, которое опять же должно проигрываться на HDR устройствах.

Собственно чтобы получить максимальную эффективность, вы должны иметь не только оборудование которое записывает видео или фото в HDR, но и оборудование на котором оно будет проигрываться телевизоры, дисплеи или экраны гаджетов.

Применение в видеорегистраторах

Стоит отметить, что видеорегистраторы сейчас очень сильно развиваются, видео уже снимается не с разрешением HD (1280Х720), а зачастую с FULL HD (1920Х1080), но не редки и SUPER HD (2304х1296) или 4K (4096Х2160). Конечно с такими разрешениями детализация увеличивается, однако если на улице темно или слякотно, то разрешение тут не поможет. Нужна функция, которая будет улучшать картинку.

Именно такую задачу и носит HDR, если в светлую погоду, она работает не так заметно, то в слякоть и темное время суток она просто необходима.

Улучшается изображение всевозможных предметов – в первую очередь автомобильных номеров, пешеходов, дорожной разметки, знаков и прочего. Особенно важно видеть номерные знаки, ведь ночью они могут засвечиваться фарами автомобиля. Нужно заметить, что при спорных ситуациях (аварии), каждая мелочь просто необходима, поэтому функция HDR НЕОБХОДИМА ИМЕННО В ВИДЕОРЕГИСТРАТОРАХ!

Телевизор и телефон

В этих устройствах функция HDR применяется для улучшения изображения при просматривании видео или улучшения дисплея. Например, телевизор улучшает именно качество картинки и цветопередачи, а вот телефон, применяет эту функцию как для изображения дисплея (то есть просмотр видео, фото, браузер и просто экран), так и для съемки видео или фото на встроенную камеру.

Правда, HDR доступен не всем гаджетам, а только флагманским, на дешевых гаджетах, слишком сильно произойдет удорожание модели.

Вот так вот все просто, сейчас небольшой ролик для закрепления материала.

НА этом все, думаю было полезно. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР