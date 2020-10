TELWIN DRIVE 13000. Подробный обзор и мой отзыв

Скоро зима, а это значит — зарядно-пусковые устройства будут востребованы как никогда. Сегодня я хочу поговорить о серьезном бренде, который уже давно выпускает сварочное оборудование и пусковые устройства для автомобилей, но сейчас мы поговорим про «ПУСКАЧИ», на литиевых батареях. Бренд – «TELWIN», модель – DRIVE 13000. Знаю что для многих бренд не известный, но поверьте, он достаточно именитый. Как обычно будет подробный обзор, ну и мой видео отзыв в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Немного о компании TELWIN. Она уже много десятков лет выпускает сварочное оборудование, а также зарядные устройства для аккумуляторных батарей, производства находятся во многих странах. Именно этот «зарядно – пусковой» экземпляр, это относительная новинка для производителя (выпускается около 4 лет), отмечу, что их производят на мощностях в Китае, однако они проходят многоступенчатую проверку, так что в качестве сомневаться не стоит. Имеют маркировку СE (то есть проходят для Европы), а также имеют сертификацию для EAC.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сам пускач

Клещи для присоединения к АКБ

Зарядное устройство от прикуривателя

Зарядное устройство от сети 220В

Шнур для зарядки смартфонов

Шнур и переходники для ноутбуков

Бокс для переноски и хранения

Инструкция пользователя и гарантийный талон

В целом комплектация богатая, есть все, чтобы использовать не только как ПУСКАЧ, но и как ПОВЕР-БАНК для смартфонов и ноутбуков.

Коробка выполнена в красно-белых тонах с цветными принтами (подарить не стыдно).

РАЗЪЕМЫ и КОРПУС

Лицевая часть. Два светодиода фонаря и разъем для клещей. Фонарь здесь чисто номинальный, диоды слабые, стекло матовое, хватит осветить на расстоянии до полуметра, не более того.

Правая грань. Основные выходы (два USB, а также OUT 12V/10A, OUT 19V/3.5А, IN 12V/1A)

Верхняя часть. Индикатор заряда и клавиша включения

НА других поверхностях ничего нет.

В целом форм фактор TELWIN DRIVE 13000, похож на много других зарядно-пусковых устройств, имеет прямоугольный корпус. Хочется отметить малые габариты, реально можно засунуть в карман куртки (это плюс). Единственное, что мне здесь не очень понравилось это маркий глянцевый пластик, в руках он очень быстро «залапывается».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как я указал сверху обзора, модель называется DRIVE 13000, однако емкость устройства немного меньше, всего — 12000 мАч

Однако имеет отличные пусковые характеристики:

Ток пуска – 450А

Максимальный ток до — 1500 А. Это очень хорошие показатели. Обычно у «Китайских гаджетов» максимальный ток всего 800А. Такие показатели позволяют запускать объемные бензиновые и дизельные моторы

Два USB порта, 5 Вольт, один порт – 1А, второй порт – 2,1А

Разъемы для зарядки ноутбуков – 12 Вольт (10А) и 19 Вольт (3,5А)

Подключал как телефоны, так и ноутбук, все работает и прекрасно заряжается, тут долго рассказывать нечего. С точки зрения портативного зарядного устройства для гаджетов, просто идеальная вещь.

Токи пуска очень внушительные, позже в моем обзоре их мы обязательно проверим.

РАБОТА ПУСКАЧА

Решил проверить на своей KIA OPTIMA, причем сделать жесткий тест. Отсоединил одну клемму (минусовую), то есть запуск без аккумулятора.

Двигатель у моей машины 2,0 литра (то есть уже не 1,4 – 1,6 литра), если запустит, то значит запаса по мощности достаточно.

Подсоединяем, загорелись лампочки на приборной панели, значит, запуск разрешен. Негативный момент — никаких дополнительных индикаций на ПУСКАЧЕ нет, ни звуковых, ни световых. Не понятно готов он к запуску или нет.

Поворот ключа, мотор прокручивается и легко запускается. Еще раз хочу отметить в моем отзыве, вся нагрузка легла на DRIVE 13000, аккумулятор был отключен и не принимал даже косвенного участия.

TELWIN работает, никаких нареканий — просто нет.

Сейчас видео отзыв, смотрим.

ИТОГ

Подводим итог по нашему зарядно-пусковому устройству. Как обычно начинаем с цены, если верить данным Яндекс Маркета, она составляет – 12000 рублей. Нужно отметить – НЕ МАЛО! Цена выходит за «психологическую отметку» в 10000 рублей.

ПЛЮСЫ:

Именитый бренд

Я склонен верить характеристикам (очень часто Китайские производители, завышают показатели)

Высокие пусковые токи

Богатая комплектация + бокс в комплекте

Много выходов, можно заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки

Миниатюрный корпус, можно засунуть даже не в глубокий карман, что для зимы актуально

МИНУСЫ:

Цену хотелось бы немного меньше

Номинальный фонарь. Светит плохо, на природе практически не применим

Маркий корпус из полированного пластика

При запуске не издает никаких звуков и световых сигналов, не понятно готов он к запуску или нет

Мне не удалось проверить TELWIN DRIVE 13000 на более объемных моторах, однако если 1500 А пикового тока это правда, то вам любой мороз, на любом автомобиле не страшен! ТО есть не важно, какой у вас мотор 3,0 – 3,5 литра, или объемные дизеля, запуск всегда будет уверенным. Еще бы цену ниже 10000 и однозначно можно брать.

А на этом я заканчиваю свой обзор, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.