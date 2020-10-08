TELWIN DRIVE 13000. Подробный обзор и мой отзыв

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Скоро зима, а это значит — зарядно-пусковые устройства будут востребованы как никогда. Сегодня я хочу поговорить о серьезном бренде, который уже давно выпускает сварочное оборудование и пусковые устройства для автомобилей, но сейчас мы поговорим про «ПУСКАЧИ», на литиевых батареях. Бренд – «TELWIN», модель – DRIVE 13000. Знаю что для многих бренд не известный, но поверьте, он достаточно именитый. Как обычно будет подробный обзор, ну и мой видео отзыв в конце …
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Немного о компании TELWIN. Она уже много десятков лет выпускает сварочное оборудование, а также зарядные устройства для аккумуляторных батарей, производства находятся во многих странах. Именно этот «зарядно – пусковой» экземпляр, это относительная новинка для производителя (выпускается около 4 лет), отмечу, что их производят на мощностях в Китае, однако они проходят многоступенчатую проверку, так что в качестве сомневаться не стоит. Имеют маркировку СE (то есть проходят для Европы), а также имеют сертификацию для EAC.
В целом комплектация богатая, есть все, чтобы использовать не только как ПУСКАЧ, но и как ПОВЕР-БАНК для смартфонов и ноутбуков.
Коробка выполнена в красно-белых тонах с цветными принтами (подарить не стыдно).
Лицевая часть. Два светодиода фонаря и разъем для клещей. Фонарь здесь чисто номинальный, диоды слабые, стекло матовое, хватит осветить на расстоянии до полуметра, не более того.
Правая грань. Основные выходы (два USB, а также OUT 12V/10A, OUT 19V/3.5А, IN 12V/1A)
Верхняя часть. Индикатор заряда и клавиша включения
НА других поверхностях ничего нет.
В целом форм фактор TELWIN DRIVE 13000, похож на много других зарядно-пусковых устройств, имеет прямоугольный корпус. Хочется отметить малые габариты, реально можно засунуть в карман куртки (это плюс). Единственное, что мне здесь не очень понравилось это маркий глянцевый пластик, в руках он очень быстро «залапывается».
Как я указал сверху обзора, модель называется DRIVE 13000, однако емкость устройства немного меньше, всего — 12000 мАч
Однако имеет отличные пусковые характеристики:
Ток пуска – 450А
Максимальный ток до — 1500 А. Это очень хорошие показатели. Обычно у «Китайских гаджетов» максимальный ток всего 800А. Такие показатели позволяют запускать объемные бензиновые и дизельные моторы
Два USB порта, 5 Вольт, один порт – 1А, второй порт – 2,1А
Разъемы для зарядки ноутбуков – 12 Вольт (10А) и 19 Вольт (3,5А)
Подключал как телефоны, так и ноутбук, все работает и прекрасно заряжается, тут долго рассказывать нечего. С точки зрения портативного зарядного устройства для гаджетов, просто идеальная вещь.
Токи пуска очень внушительные, позже в моем обзоре их мы обязательно проверим.
Решил проверить на своей KIA OPTIMA, причем сделать жесткий тест. Отсоединил одну клемму (минусовую), то есть запуск без аккумулятора.
Двигатель у моей машины 2,0 литра (то есть уже не 1,4 – 1,6 литра), если запустит, то значит запаса по мощности достаточно.
Подсоединяем, загорелись лампочки на приборной панели, значит, запуск разрешен. Негативный момент — никаких дополнительных индикаций на ПУСКАЧЕ нет, ни звуковых, ни световых. Не понятно готов он к запуску или нет.
Поворот ключа, мотор прокручивается и легко запускается. Еще раз хочу отметить в моем отзыве, вся нагрузка легла на DRIVE 13000, аккумулятор был отключен и не принимал даже косвенного участия.
TELWIN работает, никаких нареканий — просто нет.
Сейчас видео отзыв, смотрим.
Подводим итог по нашему зарядно-пусковому устройству. Как обычно начинаем с цены, если верить данным Яндекс Маркета, она составляет – 12000 рублей. Нужно отметить – НЕ МАЛО! Цена выходит за «психологическую отметку» в 10000 рублей.
ПЛЮСЫ:
МИНУСЫ:
Мне не удалось проверить TELWIN DRIVE 13000 на более объемных моторах, однако если 1500 А пикового тока это правда, то вам любой мороз, на любом автомобиле не страшен! ТО есть не важно, какой у вас мотор 3,0 – 3,5 литра, или объемные дизеля, запуск всегда будет уверенным. Еще бы цену ниже 10000 и однозначно можно брать.
А на этом я заканчиваю свой обзор, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.
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