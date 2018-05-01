Сегодня я предлагаю подумать над авто выбором – немец или японец. У многих покупателей стает такая дилемма, которую решить не так-то просто. Ведь не все покупатели практичные люди, для кого-то автомобиль может быть показателем статуса (или даже у кого-то от этого зависит его бизнес). Возьмите высшие эшелоны власти, как правило они все ездят на МЕРСЕДЕСАХ, БМВ и прочих авто родом из Германии и что-то никак на ум не приходит даже одна встреча с Японскими авто! Хотя с другой стороны для бытовых нужд, простого обывателя нужен простой и надежный авто. Так какой же автомобиль выбрать – немецкого или японского происхождения? Давайте поразмышляем, будет и видео версия в конце, а также голосование …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Я хочу построить свою статью таким образом, чтобы затронуть самые интересные места, а именно: бренд, стоимость, обслуживание, двигатель, трансмиссия, подвеска, привод, салон и эргономика. Если мы все это взвесим (поставим плюсы и минусы), думаю нам получится вывести почти идеальный авто ИМЕННО ДЛЯ РОССИЙСКИХ СУРОВЫХ РЕАЛИЙ (с нашими дорогами и зимами). Ну что поехали
БРЕНД, СТОИМОСТЬ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
БРЕНД. Никто не будет спорить, что немецкие бренды всегда стоили дорого, как я и говорил что правительства почти всех стран ездят на МЕРСЕДЕСАХ, БМВ и прочем. НО никто не воспринимает японок как что-то из ряда вот выходящее.
Вы мне скажите Серега, постой, а как же ЛЕКСУС и ИНФИНИТИ? Вот он Японский премиум! НА это я вам отвечу МАЙБАХ. Равняйте одинаковые модели, глупо сравнивать ЛЕКСУС и МЕРСЕДЕС С-Е класса, возьмите одинаковых соперников.
СТОИОМОСТЬ. Здесь немецкие автомобили будут намного дороже, если сравнивать скажем ТОЙОТА КАМРИ и МЕРСЕДЕС С-Е класса, то перевес в сторону «мерса» причем в 2,5 раза, действительно азиатские варианты будут намного дешевле.
ОБСЛУЖИВАНИЕ. Если брать авто из Германии, то у них гарантия в среднем 2 года или 100 000 км пробега, да и само ТО будет в рамках 20 – 35 000 рублей. Япония может похвастаться 3 годами и также 100 000 км пробега, однако ТО у них в разы дешевле 8 – 20 000 рублей.
Зачастую немецкие машины покупают только из-за того что вам НУЖНЫ «понты» или «статус». Если спуститься до бытового уровня, вы никогда не будите мечтать о телефоне ХУАВЕЙ (какой-бы он не был красивый и мощный), а всегда захотите себе взять либо САМСУНГ, либо АЙФОН (даже если они хуже по железу).
ДВИГАТЕЛЬ
С силовыми агрегатами также есть различия, производители пошли каждый по своему пути.
НЕМЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (далее в статье – «НП») – У них имеются как турбированные, атмосферные и дизельные варианты. Но основным мотором они избрали для себя именно ТУРБО. Обычный «атмосферник» в Европе практически вообще не встретить, у нас в России есть на бюджетных авто (типа POLO SEDAN), ну или на тяжелых внедорожниках (типа TOUAREG). Дизель хоть и продается много, но опять же таки Российским покупателям он сильно не приглянулся.
То есть в 80% случаев только ТУРБО и ничего больше. Однако вот с надежностью у них мягко сказать не очень (к 100 000 км много проблем, например с цепью, турбиной и т.д.) НО! Чуть ниже я вам расскажу путь, по которому идут эти производители.
ЯПОНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (далее «ЯП») – Здесь также есть и ТУРБО, и АТМО, и ДИЗЕЛЬ. Вот только турбированные моторы, как собственно и дизельные это не сильная сторона этих азиатских производителей. Все же бензин — ЭТО ИХ ВСЕ! И нужно отдать должное ходят они действительно долго, думаю минимум 250 – 300 000 км (хотя все равно нужно менять цепь или ремень ближе 150 000 км). ДА и технологичными их назвать сложно обычно это конструкция 10 – 15 летней давности. В защиту хочется сказать, что производство обкатано до мелочей
Теперь хочу рассказать про путь «Германских» Производителей:
- Смотрите у них задача заложена в том, чтобы машина расходовала как можно меньше. Например, если взять одинаковых лошадиных сил, «НП» и «ЯП» примерно в 180 л.с., то «НЕМЕЦ» — будет 1,8 – 2,0 литра «ТУРБО» причем будет расходовать около 10 литров на 100 км пути. А вот «ЯПОНЕЦ» будет 2,5 литра АТМО и расход около 12-13 литров по городу. ТО есть разница (минимум) в 2 литра, а это если сейчас перевести в деньги (95 бензин) – около 82 рублей со 100 км, если перемножить все это на 100 000км – 82 000 рублей! И это у нас в стране, если взять ЕВРОПУ там цены на топливо еще выше и экономия быт намного больше.
- Чем меньше объем, тем в Европейских странах платят меньше налога, вот и процветают турбовые движки
- НУ и они более экологичные. Потому как стандарты ЕВРО, делает Европа, но никак не Япония.
ТРАНСМИССИЯ
Начнем с обычной механики. У обоих оппонентов она действительно надежная, никаких проблем с ней просто нет. ДА сейчас могут быть проблемы с двухмассовым маховиком, но они проявляются и там и там, так что тут нейтралитет.
Автоматические трансмиссии у нас трех видов – это АКПП (классический гидротрасформаторный автомат), CVT (вариатор) и РКПП (робот).
НЕМЦЫ – сделали упор именно на РКПП (сейчас устанавливается примерно около 65%), АКПП и CVT, устанавливают мало. А вот с роботами проблем много (для примера возьмем туже DSG), зачастую они не выходят даже по 80 000 км
ЯПОНЦЫ – сделали упор на АКПП и ВАРИАТОР, робот у них также есть, точнее был, но они отказались от него из-за его «кривизны» (крайней ненадежности, тут вспоминается всеми горячо любима ТОЙОТА с ее реально ОЧЕНЬ убогим РОБОТОМ, который по статистике является ХУДШИМ, среди все РКПП).
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Опять же если брать всю подвеску в целом, то сейчас она одинаково надежная у обоих оппонентов. У НЕМЦЕВ были проблемы с первыми авто которые к нам шли напрямую с ЕВРОПЫ (малый клиренс и жила она на наших дорогах не так долго), сейчас все адаптировали и проблем нет.
А вот с приводом он может быть либо передний, либо задний, полный сейчас не берем все же его нет в большом распространении на обычных авто.
НЕМЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – сейчас устанавливают в большинстве задний, это примерно 60% от всего общего объема. Плюсы конечно не оспоримы, это более равномерно распределенный вес, нет вибрации в руль, нет увода в сторону при старте. НО ЕСТЬ БОЛЬШОЙ МИНУС – ЭТО ЗИМА! Зимой этот привод проигрывает
ЯПОНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – устанавливает в большинстве ИМЕННО ПЕРЕДНИЙ (на 85% авто), что очень практично для наших широт. Конечно он не такой комфортный, да и вес распределен не так хорошо. НО запомните, по снегу лучше тянуть за собой (передний), чем толкать впереди (задний)
САЛОН И ЭРГОНОМИКА
Здесь я много писать не буду, ОДНОЗНАЧНО НЕМЦЫ, это даже не оспаривается. Все технологии, все решения, расположения кнопок, спидометры, мультирули взяты ЯПОНЦАМИ именно у них. ДА и если у них кожа или дерево в салоне, значит кожа или дерево, а вот ЯП зачастую грешат пластик – «аля дерево», и кожа – «аля неубитый дермантин»
Сейчас небольшая табличка
|НЕМЕЦ
|ЯПОНЕЦ
|ПРЕСТИЖНОСТЬ, БРЕНД
|ДА
|НЕТ
|СТОИМОСТЬ
|НЕТ
|ДА
|ДВИГАТЕЛЬ (РОССИЙСКИЕ УСЛОВИЯ)
|НЕТ
|ДА
|ТРАНСМИССИЯ (РУ)
|НЕТ
|ДА
|ПОДВЕСКА
|ДА
|ДА
|ПРИВОД (РУ)
|НЕТ
|ДА
|САЛОН — КОМФОРТ, ЭРГОНОМИКА
|ДА
|НЕТ
|ИТОГ
|3
|5
Сейчас видео версия
ГОЛОСОВАНИЕ
Если подвести итог в нашей статье «Немец или Японец» получается что ЯП более предрасположены к Российским суровым условиям. У них нет сложных турбодвигателей, нет навороченных роботов и сложной электроники как у немцев, ресурсы деталей и узлов хватит на долгие сотни тысяч километров, также гарантия 3 года и ТО в среднем ценовом диапазоне. Но немцы это – престиж (если хотите понты)! В салоне несравнимый комфорт и эргономика, шумоизоляция, качественная отделка, если пересядете с салона японца в салон немца, сразу ощутите! Если бы еще и простые атмосферные двигатели (пусть и большего объема вообще цены бы не было). Однако немцы более требовательны к топливу, дорогое ТО и запчасти, скажу так немцы для людей с деньгами. Если у вас нет большой суммы денег, и хотите взять авто в кредит (особенно дорогого немца – Mercedes, BMW или AUDI) то немцы это не ваш выбор! Берите лучше японца.
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хорошая статья!
Очень актуально!
«Берите лучше японца.»(с)
Берите, но помните: транспорт у Вас может быть любой, Машина — только немецкая!
«Ребята японцы всегда были на шаг позади немцев….»
Япы однозначно не менее технологичны.
Поспорить сложно, но немного пугает турбина! Реально у друзей по 70 — 90 тысяч жила, а потому ремонт или замена!
Был немец, голф в 6 поколеннии, турбина умерла при 90000 ремонт 70 000 рублей.
Небольшой шок! Правда если заказать неоригинальную турбину — 30000 рублей, лучше но тоже не мало! Да еще не понятно сколько ходить будет! Как то так! По салону немцы лучше однозначно, автор прав!
Езжу на Опеле 6 лет. В семье две машины Зафира и Мерива — нареканий нет, но, все же с 3 года эксплуатации были существенные поломки — на 15-20 тыс. (гидроусилитель руля, модуль зажигания и катушка)…Когда ездил на Хендэ (Hyundai) за 5 лет эксплуатации не было …ни одной поломки!!!
«Дизайн японских авто всегда был агрессивным и красивым внешне» — ну тут существуют разные мнения. Японцы в дизайне обычно старались угнаться за модой — а мода это не всегда красота. В конце прошлого и начале этого века актуальным был так называемый биодизайн — так почти все японские авто и были сделаны в этом стиле. Сейчас в моде — более «кубический» дизайн, ближе к классике — так японцы на него постепенно переключаются — посмотрите на тойоту камри последнего поколения, к примеру. А классика — она всегда актуальна, немцы особо не меняли внешний вид своих автомобилей, у них итак классический дизайн, просто немного подстраивались под веяния нового времени.
Человек написавший эту статью видимо не очень шарит в тех. части, Япоши никогда не были позади немцев, так как очень хорошо развивали технологии авто, правильная аэродинамика, так же развесовка машины, а если углубиться в особенности двигателей, то лучше чем немцы, технология V-TEC которую придумали Honda на моделях civic type-R, теже самые технологии валов, взять теже JZ тойотовские технология охлаждения деталей через сопла (охлаждение поршневой головки производилось через сопла) и многое многое другое. Если взять микрокары типа смарт или мини которых считают законодателями моды, все это фуфло, немцы слизали эту же идею у япошек, перечислять можно многое… На последок скажу в чём то автор этой статьи прав, но во многом нет, японцы никогда не отставали от немцев и их авто чаще распределены на все категории людей, от нищебродов до богачей, поэтому япы во многом лучше немцев, Немцы это всё же блат.
Андрей, пока писал эту статью перелопатил просто кипы материала. Такой вопрос, где была ваша любимая ТОЙОТА скажем когда появился первый мерседес (это я сейчас очень утрировано)? Япошек всегда раньше воспринимали как что-то некачественное! Спорить долго, по вспомните хотя бы фильм назад в будущее, там есть такая цитата: — «а ну понятно почему электроника перегорела, она же японская!» К ним еще в 70 — 80 — е годы относились как к «китайцам» сейчас! И это правда! Я лично вас не переубеждаю, у немцев сейчас также много недостатков — хотя бы потому что у них много частей которые быстро выходят из строя — это «роботы», турбированные движки. ДА и обслуживание у них дорогое — это тоже правда. Но вот никогда не сравнить, если ты едешь скажем в мерседесе E класса, со скажем ТОЙОТОЙ Камри! В мерсе эргономика, комфорт, скорость, да даже швы на сидениях, сделаны по-другому! Это если хотите как сравнивать ГРАНТУ и СОЛЯРИС, к примеру. Разные лиги просто. Японцев сейчас вплотную догоняют корейцы и это тоже правда, отрыв с каждым годом минимальный, вообще современный авторынок быстро меняется.
И кстати так про двигатели как вишенка на торт, японцы много могут поглощать — в том числе и с мерсов, бмв, фольцев и т.д. А затем выдавать как свое.
Вот простой пример — двигатель СКАЙАКТИВ у МАЗДА, отличный движок, мощный типа вообще прорыв технологий. Увеличили компрессию до 13,5 атмосфер — что дало мощность и экономию топлива! Типа вот какие молодцы, как придумали! Однако вы в курсе что в советском союзе такие движки были, причем использовались довольно удачно! Но как обычно это бывает в нашей стране на военной техники, как правило на обычные авто это не шло! С развалом союза полно этой техники также скупили японцы, якобы на металлолом. Делайте выводы, вот они супер технологии …
Мне 23 года!!! З/П около 20т.р.(для нашего региона норм). 2 недели в раздумьях Ауди А4 А6 Шкода октавиа Шкода фабиа или Мицубиси лансеры мираж Мазды 626 или 6(одна мазда с автоматом 2002 г.в. 2.0 литровая)причем практически все авто конца 90х годов(ценовой категории 180-200 т.р.). Что лучше взять для комфорта и по обслуживанию что бы по карману не била?! Подскажите пожалуйста устал от выбора((((Так же перечитал массу статей, блогов, видеообзоров,спрашивал мнение знакомых(сколько людей столько и мнений).Заранее спасибо!!!
Артем, такие года для любого авто будет критичными к сожалению! 2000 года это уже 16 лет машине! Тут посоветовать сложно, если брать немцев то они дорогие в обслуге — 100%, да и части на этих авто будут уже не оригинальные, а аналоги, могут встреться и Китай. По Японцам, не так все плохо, можно взять неплохие варианты, например тот же Лансер 9, правда таких лохматых годов наверное не найдете, может добавить хотя бы тысяч 50 и рассмотреть 2005 — 2006 года. Если нет денег, тогда смотрите на япов, больше шансов взять нормальные авто.
Не согласен с тем, что японцы менее технологичны и что салон хуже. Возьмите Лексуса, там салон просто шикарный, и вообще лексус (тойота) неубиваемые и очень надежные авто. А хонда так уже третий десяток лет считается самым надежным авто в сша. Вывод: до 2005г и немцы и японцы работали на ИМЯ, теперь работают на БАБЛО!
Опель-это ДжиЭмовский кореец ДЭУ сделанный в Германии.
Да что Вы там перелопатили. Сто процентов живете в центральной части РФ.Совершенно не знакомы с японскими автомобилями. Никакого разговора вообще не может быть. Где была тойота?))) Если Вас пичкают, простите з@лупой в виде Камри и тд, это не значит, что все оно так. Тем не менее именно CVT Extroid технология стала прорывом 2000-х (хоть это и Ниссан). Система Ванос БМВ та же шляпа, что муфты VQ двигателей, VVTI. Японских адекватных турбированных движков тоже хватает JZ, RB. Тойотовские JZ-ты,, UZ-ты (наверное не просто так) любители ставят на премиум сегменты, стоит заметить, немецкого! автопрома) Японских автомобилей (большинство на РФ рынок не делают) достаточно, которые составят адекватную конкуренцию немецким автомобилям. Утверждение о салонах в корне не верно, щупал, знаю. Главное сравнение делать не БМВ 5 и Камри, ну это смешно (странный момент — на Дальнем Востоке Камри никогда не считали бизнесс или премиум сегментом, в центральной России ситуация обратная). Маджеста, Сима, Фуга, Соаррер — эти автомобили в какой-то степени даже опережают своих фашистских собратов (ни в одном немце, на тот момент, не было того, что есть в этих екземплярах). Японские автоматы достаточно надежные конструкции, был у меня Марк 91-го года выпуска (сейчас у знакомого), 2016 год в коробке этого автомобиля не менялось даже масло, ни разу, он работает, претензий нет. Если конечно сравнивать автопром в целом, автор, Вам просто необходимо было взять во внимание Лексус, Инфинити. Странно, что об этом не было речи. Как раз те автомобили, которые находятся в одной нише. По факту — статья вода. Все автомобили хороши по-своему. У разных производителей, разные цели, разные предложения. У Немцев не настолько большой выбор, нежели у Япошек. Немецкие автомобили практически все представлены в продаже за рубежом. Японские напротив. Не важно чей автомобиль, важно нравиться он или нет. И те, и те ребята делают шикарные автомобили, факт. Выбор за нами.
Вазген, комментарии примерно появляются раз в 12 часов, после ручной модерации, что избежать дублей, и спамных комментариев
кто бы что не писал и не говорил японцы хорошо но немцы лучше,как в немцев так и в японцев есть свои недостатки ездил на всех авто немцы конечно круче японцев, внутри салона у немца в шик комфорт японцы слабо их уже реально догоняют корейцы, кузова у немцев прочнее у японцев концервная банка
Немецкие автомобили лучшие как по дизайну так и по комфорту. В салоне однозначно немцам нет равных
Я вот тоже разрываюсь между немцем и япой. Сам живу в Германии и с дорогами у нас тоже есть проблемы. Сейчас катаюсь на Golf 6 2008 года 1.6 движок бензин. Купил машину в 2010 году а через 2 года полетела шестеренка в коробке. Ремонт 1000 €. Дороговато как то. А так пока как часы работает. А вот у моего друга хонда civik 2012 года. Столько же лс и объем 1.4 но по комфорту мой гольф гораздо комфортней и тянет лучше а у него то лампочки тухнут то по мелочам жалуется. Хотя на 4 года она у него моложе. Я тут много понаслышался что у немцев все эти TSI или TFSI очень уж не надёжные моторы. То цепи рвутся то турбины ломаются. Хотя уже и просто цепи хватает. Ведь последствия рвения это крышка мотору. Я все больше к мазде CX6 склоняюсь. Семья растёт и место уже в гольфе просто не хватает. Да и отсутствия места это назвать значит ничего не сказать. Аж слезы наворачиваются. Новый дизайн в мазде просто какой-то революционный и с наружной и внутри. А двигателя у них (бензинные) очень даже ничего.