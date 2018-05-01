Сегодня я предлагаю подумать над авто выбором – немец или японец. У многих покупателей стает такая дилемма, которую решить не так-то просто. Ведь не все покупатели практичные люди, для кого-то автомобиль может быть показателем статуса (или даже у кого-то от этого зависит его бизнес). Возьмите высшие эшелоны власти, как правило они все ездят на МЕРСЕДЕСАХ, БМВ и прочих авто родом из Германии и что-то никак на ум не приходит даже одна встреча с Японскими авто! Хотя с другой стороны для бытовых нужд, простого обывателя нужен простой и надежный авто. Так какой же автомобиль выбрать – немецкого или японского происхождения? Давайте поразмышляем, будет и видео версия в конце, а также голосование …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Я хочу построить свою статью таким образом, чтобы затронуть самые интересные места, а именно: бренд, стоимость, обслуживание, двигатель, трансмиссия, подвеска, привод, салон и эргономика. Если мы все это взвесим (поставим плюсы и минусы), думаю нам получится вывести почти идеальный авто ИМЕННО ДЛЯ РОССИЙСКИХ СУРОВЫХ РЕАЛИЙ (с нашими дорогами и зимами). Ну что поехали

БРЕНД, СТОИМОСТЬ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

БРЕНД. Никто не будет спорить, что немецкие бренды всегда стоили дорого, как я и говорил что правительства почти всех стран ездят на МЕРСЕДЕСАХ, БМВ и прочем. НО никто не воспринимает японок как что-то из ряда вот выходящее.

Вы мне скажите Серега, постой, а как же ЛЕКСУС и ИНФИНИТИ? Вот он Японский премиум! НА это я вам отвечу МАЙБАХ. Равняйте одинаковые модели, глупо сравнивать ЛЕКСУС и МЕРСЕДЕС С-Е класса, возьмите одинаковых соперников.

СТОИОМОСТЬ. Здесь немецкие автомобили будут намного дороже, если сравнивать скажем ТОЙОТА КАМРИ и МЕРСЕДЕС С-Е класса, то перевес в сторону «мерса» причем в 2,5 раза, действительно азиатские варианты будут намного дешевле.

ОБСЛУЖИВАНИЕ. Если брать авто из Германии, то у них гарантия в среднем 2 года или 100 000 км пробега, да и само ТО будет в рамках 20 – 35 000 рублей. Япония может похвастаться 3 годами и также 100 000 км пробега, однако ТО у них в разы дешевле 8 – 20 000 рублей.

Зачастую немецкие машины покупают только из-за того что вам НУЖНЫ «понты» или «статус». Если спуститься до бытового уровня, вы никогда не будите мечтать о телефоне ХУАВЕЙ (какой-бы он не был красивый и мощный), а всегда захотите себе взять либо САМСУНГ, либо АЙФОН (даже если они хуже по железу).

ДВИГАТЕЛЬ

С силовыми агрегатами также есть различия, производители пошли каждый по своему пути.

НЕМЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (далее в статье – «НП») – У них имеются как турбированные, атмосферные и дизельные варианты. Но основным мотором они избрали для себя именно ТУРБО. Обычный «атмосферник» в Европе практически вообще не встретить, у нас в России есть на бюджетных авто (типа POLO SEDAN), ну или на тяжелых внедорожниках (типа TOUAREG). Дизель хоть и продается много, но опять же таки Российским покупателям он сильно не приглянулся.

То есть в 80% случаев только ТУРБО и ничего больше. Однако вот с надежностью у них мягко сказать не очень (к 100 000 км много проблем, например с цепью, турбиной и т.д.) НО! Чуть ниже я вам расскажу путь, по которому идут эти производители.

ЯПОНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (далее «ЯП») – Здесь также есть и ТУРБО, и АТМО, и ДИЗЕЛЬ. Вот только турбированные моторы, как собственно и дизельные это не сильная сторона этих азиатских производителей. Все же бензин — ЭТО ИХ ВСЕ! И нужно отдать должное ходят они действительно долго, думаю минимум 250 – 300 000 км (хотя все равно нужно менять цепь или ремень ближе 150 000 км). ДА и технологичными их назвать сложно обычно это конструкция 10 – 15 летней давности. В защиту хочется сказать, что производство обкатано до мелочей

Теперь хочу рассказать про путь «Германских» Производителей:

Смотрите у них задача заложена в том, чтобы машина расходовала как можно меньше. Например, если взять одинаковых лошадиных сил, «НП» и «ЯП» примерно в 180 л.с., то «НЕМЕЦ» — будет 1,8 – 2,0 литра «ТУРБО» причем будет расходовать около 10 литров на 100 км пути. А вот «ЯПОНЕЦ» будет 2,5 литра АТМО и расход около 12-13 литров по городу. ТО есть разница (минимум) в 2 литра, а это если сейчас перевести в деньги (95 бензин) – около 82 рублей со 100 км, если перемножить все это на 100 000км – 82 000 рублей! И это у нас в стране, если взять ЕВРОПУ там цены на топливо еще выше и экономия быт намного больше.

Чем меньше объем, тем в Европейских странах платят меньше налога, вот и процветают турбовые движки

НУ и они более экологичные. Потому как стандарты ЕВРО, делает Европа, но никак не Япония.

ТРАНСМИССИЯ

Начнем с обычной механики. У обоих оппонентов она действительно надежная, никаких проблем с ней просто нет. ДА сейчас могут быть проблемы с двухмассовым маховиком, но они проявляются и там и там, так что тут нейтралитет.

Автоматические трансмиссии у нас трех видов – это АКПП (классический гидротрасформаторный автомат), CVT (вариатор) и РКПП (робот).

НЕМЦЫ – сделали упор именно на РКПП (сейчас устанавливается примерно около 65%), АКПП и CVT, устанавливают мало. А вот с роботами проблем много (для примера возьмем туже DSG), зачастую они не выходят даже по 80 000 км

ЯПОНЦЫ – сделали упор на АКПП и ВАРИАТОР, робот у них также есть, точнее был, но они отказались от него из-за его «кривизны» (крайней ненадежности, тут вспоминается всеми горячо любима ТОЙОТА с ее реально ОЧЕНЬ убогим РОБОТОМ, который по статистике является ХУДШИМ, среди все РКПП).

ПОДВЕСКА И ПРИВОД

Опять же если брать всю подвеску в целом, то сейчас она одинаково надежная у обоих оппонентов. У НЕМЦЕВ были проблемы с первыми авто которые к нам шли напрямую с ЕВРОПЫ (малый клиренс и жила она на наших дорогах не так долго), сейчас все адаптировали и проблем нет.

А вот с приводом он может быть либо передний, либо задний, полный сейчас не берем все же его нет в большом распространении на обычных авто.

НЕМЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – сейчас устанавливают в большинстве задний, это примерно 60% от всего общего объема. Плюсы конечно не оспоримы, это более равномерно распределенный вес, нет вибрации в руль, нет увода в сторону при старте. НО ЕСТЬ БОЛЬШОЙ МИНУС – ЭТО ЗИМА! Зимой этот привод проигрывает

ЯПОНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – устанавливает в большинстве ИМЕННО ПЕРЕДНИЙ (на 85% авто), что очень практично для наших широт. Конечно он не такой комфортный, да и вес распределен не так хорошо. НО запомните, по снегу лучше тянуть за собой (передний), чем толкать впереди (задний)

САЛОН И ЭРГОНОМИКА

Здесь я много писать не буду, ОДНОЗНАЧНО НЕМЦЫ, это даже не оспаривается. Все технологии, все решения, расположения кнопок, спидометры, мультирули взяты ЯПОНЦАМИ именно у них. ДА и если у них кожа или дерево в салоне, значит кожа или дерево, а вот ЯП зачастую грешат пластик – «аля дерево», и кожа – «аля неубитый дермантин»

Сейчас небольшая табличка

НЕМЕЦ ЯПОНЕЦ ПРЕСТИЖНОСТЬ, БРЕНД ДА НЕТ СТОИМОСТЬ НЕТ ДА ДВИГАТЕЛЬ (РОССИЙСКИЕ УСЛОВИЯ) НЕТ ДА ТРАНСМИССИЯ (РУ) НЕТ ДА ПОДВЕСКА ДА ДА ПРИВОД (РУ) НЕТ ДА САЛОН — КОМФОРТ, ЭРГОНОМИКА ДА НЕТ ИТОГ 3 5

Сейчас видео версия

ГОЛОСОВАНИЕ



Если подвести итог в нашей статье «Немец или Японец» получается что ЯП более предрасположены к Российским суровым условиям. У них нет сложных турбодвигателей, нет навороченных роботов и сложной электроники как у немцев, ресурсы деталей и узлов хватит на долгие сотни тысяч километров, также гарантия 3 года и ТО в среднем ценовом диапазоне. Но немцы это – престиж (если хотите понты)! В салоне несравнимый комфорт и эргономика, шумоизоляция, качественная отделка, если пересядете с салона японца в салон немца, сразу ощутите! Если бы еще и простые атмосферные двигатели (пусть и большего объема вообще цены бы не было). Однако немцы более требовательны к топливу, дорогое ТО и запчасти, скажу так немцы для людей с деньгами. Если у вас нет большой суммы денег, и хотите взять авто в кредит (особенно дорогого немца – Mercedes, BMW или AUDI) то немцы это не ваш выбор! Берите лучше японца.