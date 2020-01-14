Зимнее вождение. Основные особенности + видео

Зима не прощает ошибок, особенно если вы сидите за рулем автомобиля. Почему то многие думают — что в зимний период можно передвигаться абсолютно также как и летом, но это не так. Лично я считаю, что холодный сезон это вообще зона риска и экстремального вождения, которому нужно учиться. Многие мои зрители и читатели просят меня — расскажи об особенностях зимнего вождения, я вас услышал и сегодня будет статья + видео версия. Так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Все пункты построены на моем личном опыте, а также много взято из автошкол. Для лучшего понимания я разделил статью на 7 пунктов – советов. Ну что давайте начнем

СОВЕТ 1. ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ – СНИЖАТЬ СКОРОСТЬ

Первая особенность, что желательно делать — так это увеличить дистанцию и понизить разрешенную скорость. Например, летом вы в городе держали интервал полкорпуса, сейчас держите корпус. На трассе 2 корпуса — зимой нужно три.

Также и скоростной режим, если раньше в городе вы могли себе позволить 60 – 78 км/ч. То в зимний период снизить лучше до 40 – 60 км/ч.

Все это делается для того чтобы просчитывать дорожную ситуацию заранее, чтобы можно было дольше тормозить и не приехать в «попу» впереди идущему автомобилю. Ведь на дорогах снег (снежная каша) и лед, а это точно не улучшает сцепные свойства

СОВЕТ 2. ОБГОНЫ и ПЕРЕСТРОЕНИЯ

Обгоняйте автомобили зимой — плавно, без резких движений рулем. Это вторая особенность зимнего вождения.

Делается это для того, чтобы на снежной каше автомобиль не пошел в занос. Если летом вы можете совершать маневры, когда руль крутится на большой угол, то зимой этот фокус не пройдет. Углы должны быть малые, а расстояние для обгона большое (вспоминаем первый пункт про интервал).

Еще одна неприятность на зимних дорогах, это снежные брустверы между колеями. На ней, при больших скоростях может занести. Особенно сильно если вы крутите резко рулем. Это препятствие также нужно проходить максимально плавно.

СОВЕТ 3. РЕЗКИЕ ТОРМОЖЕНИЯ

Тут есть два момента:

Нужно следить за впереди идущим автомобилем

Также нужно принимать во внимание сзади идущий авто

Однако самое главное, что нужно помнить, так это не тормозить резко, и опять же держать повышенную дистанцию. Если летом, даже на трассе можно было прижать к впереди идущему авто, и потом резко затормозить, то при зимнем вождении такое не получится. Если есть снег и лед под колесами, а машина укомплектована системой ABS, то вы просто не сможете резко встать, ведь антиблокировочная система будет отрабатывать и не давать заблокироваться колесам. Таким образом, вы просто приедете в автомобиль спереди.

Нужно рассчитывать расстояние заранее, и начать «притормажить» намного раньше – НЕ РЕЗКО и БЕЗ БЛОКИРОВКИ КОЛЕС. Тогда скорость будет понижаться плавно, и вы медленно остановитесь.

Нужно помнить и про машину, которая идет сзади вас. Простой пример у нас в городе, трассы которые рядом, зачастую заливают реагентами, но особенно сильно перекрестки. В итоге получается — перекресток растаял до асфальта, а вот до него может быть снежная каша. Вы едите и резко тормозите на перекрестке, скажем на светофоре. Так как у вас асфальт под колесами вы встаете, но сзади может идти авто, он находится еще на снежной каше, если он резко ударит по тормозам, начнет работать ABS и он просто не успеет затормозить, ну и приедет к вам в «заднюю часть».

Из этого суть, торможение зимой должно быть плавным, без резких остановок, учитесь контролировать ситуацию заранее.

СОВЕТ 4. РЕЗКИЕ СТАРТЫ

Еще одной особенностью являются резкие старты на зимней дороге. Про них также нужно забыть.

Если у вас машина переднеприводная, то при резком старте, на обледенелой дороге или снежной каше, вас просто понесет в левую или правую сторону. А если там другой ряд и также стоят машины? Конечно, если у вас есть антипробуксовочная система, это немного исправляет ситуацию, но установлена она не у всех!

Усугубляет ситуацию, что многие водители пытаются выровнять авто, начинают резко крутить рулем в противоположную сторону, в итоге машина может пойти в занос.

Так что при зимнем вождении трогаться нужно плавно, без высоких оборотов. С АКПП или вариатором, вам достаточно просто отпустить педаль тормоза и машина сама начнет плавно двигаться.

СОВЕТ 5. КОЛЕЯ или РЕЛЬСЫ

Если про колею слышали многие, особенно про «ледяную» — крутить в ней рулем просто противопоказано. ТО вот про особенности вождения рядом с трамвайными рельсами знают не многие.

Но и в колее и на рельсах нужно руководствоваться тремя правилами:

Исключить резкие повороты, иначе машину может бросить, причем на рельсах вы можете не ожидать этого

Заезжать в колею или проезжать рельсы плавно. Ведь они очень скользкие и если перекрутить руль, может кинуть

НУ и держать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

У нас в городе много трамваев, и зачастую проезжая трамвайные рельсы (которые, кстати у нас часто лежат по дорогам), если прошел снег, ты прямо чувствуешь как машину по ним тащит, а если это делать агрессивно (на больших скоростях и с резкими углами) – зачастую кидает. У меня у самого такое было не раз. А ведь рядом поток машин и возможна авария.

СОВЕТ 6. ПРОХОЖДЕНИЕ ПОВОРОТОВ

Я уже писал сверху — что при зимнем вождении нужно скидывать скорость, и проходить повороты, особенно крутые — плавно.

Но хочется рассказать еще об одной особенности – все дело в том, что даже если вы едите 40 км/ч и входите в крутой поворот (на котором снежная каша и лед), то вас может потащить (и опять же хочу отметить, никакие системы стабилизации вас не спасут).

И тут есть два правила:

Если у вас передний привод, и вас потащило в повороте на малой скорости – нужно просто «поддать газу», ведущая ось передняя, а поэтому она вытащит авто из заноса . Давить нужно не сильно, не резкий старт, а просто, что говорится в натяг, этого уже достаточно.

. Давить нужно не сильно, не резкий старт, а просто, что говорится в натяг, этого уже достаточно. Если у вас задний привод. Тут немного по-другому, ведь ведущая ось задняя. Газ нужно наоборот сбрасывать! То есть если вас потащило — убираем ногу с педали газа. Машина должна выровняться

СОВЕТ 7. РАССЧИТЫВАЙТЕ СИЛЫ СВОЕГО АВТО

О чем я говорю. Сейчас большое количество так называемых, паркетников – внедорожников, зачастую они на переднем приводе (начальные комплектации), а также с автоматическими коробками (это могут быть вариатор, автомат или робот). Так вот владельцы уверены, что они находятся прямо-таки на УАЗИКАХ, и лезут в дебри, где снега по пояс.

Друзья всех хочу предупредить – эти машины далеки от внедорожных «покатушек», они просто на это не рассчитаны, если вы залезете в глубокий снег, то есть большая вероятность что вы перегреете свою трансмиссию, а для автоматической это – смерть.

Поэтому выехать из заснеженного двора – это да, максимум на что способен ваш кроссовер, но ехать в поля и леса и там штурмовать снежные дюны – это НЕТ! Для такого покупаем УАЗ с грязевыми шинами, «понижайками» и вперед.

Сейчас видео версия статьи смотрим

На этом заканчиваю свои материалы, думаю, что мои советы в особенностях зимнего вождения вам помогли. Добавляйте статью в закладки, подписывайтесь на канал, а у меня на этом все искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.