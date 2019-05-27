У меня на сайте есть несколько уроков вождения, как на механике, так и на АКПП, можете пройти почитать. Однако ими пользуются не только те, кто учится, но и тот, кто уже отучился. Ведь выпускник автошколы, еще не полноценный водитель (уж извините за мое уточнение). Зачастую видя машину с восклицательным знаком, я почти точно знаю, как он будет себя вести в городе. Есть буквально пять основных ошибок вождения, от которых нужно срочно избавляться. Как обычно подробная текстовая версия + видео в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Зачастую «новички», когда учатся вождению по городу с инструктором, чувствую себя за рулем достаточно вольготно. Однако когда остаются одни, это совершенно другое дело. Теряются, пугаются, зажимаются и это провоцирует не совсем адекватное управление автомобилем. Начинаем с пятого последнего пункта и дойдем до первого

5 – Боязнь руля

Суть здесь простая, зачастую мне пишут новички, что они теряются на больших дорогах. Когда им все сигналят, подрезают да еще и показывают у веска. Одна девушка писала, что на скорости ее так подрезали, что она испугалась, закрыла глаза и врезалась в маршрутку.

Как перестать бояться?

Все просто. Вам нужно отработать свой маршрут самому, проложите его визуально (можно в навигаторе) или даже на листочке. Или банально в голове. И отрабатывайте его не в часы-пик! Это важно, большое количество автомобилей вам только вредит. Учитесь водить вечером, я бы даже сказал ночью примерно с 21 до 22, (23) часов. В городе машин мало и вам почти никто не помешает отработать свой маршрут.

Покатайтесь так неделю – две, дальше уже можно выдвигаться в «часы-пик», вы будете чувствовать себя более уверенно за рулем.

4 – Скоростной режим

Мы сейчас говорим, именно о выпускниках автошкол, те кто якобы может водить сам (поэтому не нужно их сравнивать с теми кто только сел за руль).

Друзья старайтесь передвигаться правильно, то есть если висит знак «40», то и нужно ехать «40». Если ограничение 60, тогда и передвигайтесь с 60 км/ч (можно даже чуть больше, сейчас допустимо + 19 км/ч).

НЕ нужно ехать 20 – 30 км/ч, это очень напрягает, особенно если вы выезжаете со спального района, и дорога там одна. За вами соберется просто огромная пробка, все будут сигналить, моргать фарами, стараться вас обогнать и залезть перед вами.

Поэтому мораль – ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ в потоке с его скоростью. И проблем и подрезаний не будет.

3 – Интервал (дистанция)

Еще одна ошибка при вождении по городу, это то что многие новички держат большую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Бывает и по 3 – 4 корпуса, это очень много.

Сзади идущие автомобили, увидев этот интервал, будут стараться вас обогнать и «залезть», перед вами. Не всегда вы сможете на это среагировать.

Поэтому мораль – держите нормальную дистанцию, не большую и не малую. Обычно это 1 – 1,5 (даже два) корпуса вашего автомобиля.

Так не будет соблазнов «залезть» впереди вашего авто.

2 – Резкое торможение

Зачастую все новички, когда выходят с автошкол, тормозят ОЧЕНЬ резко. То есть почти максимально выжимают педаль тормоза. У меня такое в практике тоже было, когда я учил водить свою жену.

Так вот резкое торможение, это опасно, я сейчас и про зиму (банально можете уйти в кювет), и про лето (если резко встанете не всегда сзади идущий автомобиль, сможет быстро отреагировать и приедет вам в заднюю часть).

Учитесь тормозить плавно, чтобы машина плавно замедлялась, без каких-то рывков.

Можно потренироваться, когда будете вечером (ночью), кататься по городу (пункт 1)

1 – Перестроение

Зачастую выпускники автошкол перестраиваются либо очень резко, либо очень долго. И то и другое неправильно!

Слишком резко, когда вы из крайнего правого ряда через 4 полосы перестраиваетесь в крайний левый ряд, да еще чуть ли не под 90 градусов. Тут и до аварии недалеко!

Слишком медленно, когда включил «поворотник» и медленно едешь несколько сотен метров, чтобы перестроится (в итоге так и не решаешься). Тоже неправильно, потому как будешь мешать потоку.

Перестроение при вождении по городу, должно быть не резким и не долгим нормальным:

Включили поворотный сигнал

Смотрим в зеркало заднего вида (обязательно прокрутить головой, как бы просмотреть всю полусферу)

Если машин нет, быстро, но не резко перестроится в нужную полосу

Опять же тренируйтесь и больших проблем не будет.

Сейчас видео версия, смотрим

Исправляйте эти ошибки при вождении по городу и сами заметите, что ваше передвижение стало намного правильнее, увереннее и комфортнее. Я думаю, мои материалы вам помогли, искренне ваш АВТОБЛОГЕР