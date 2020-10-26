Парковка передним ходом: Лайфак + видео

Для многих парковка передним ходом достаточно проблематична (особенно для новичков за рулем). Дело тут в бордюре и передним бампере, ведь если у вас машина низкая, то легко и просто передний пластик можно сломать. Я сейчас не буду рассказывать — как и куда крутить руль, как давить на газ и так далее. Сегодня я вас научу одному совету (ну или лайфхаку), кому как нравится. Который реально вам поможет парковаться без проблем. Скажу так – нужно знать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Для тех, кто не любит читать как обычно видео версия в конце …

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Этот лайфхак подойдет и водителям со стажем, например вы сменили автомобиль и еще не привыкли к габаритам.

Клиренс и бампер

Перед тем как мы начнем, буквально пару слов о клиренсе и бампере автомобиля. Если брать легковые варианты, например класс «А», «B», «С» ну или «D» зачастую клиренс около 160 мм. Передние свесы бампера могут быть чуть выше, но не критично.

А вот бордюры возвышаются зачастую на большем расстоянии, нет какого-то общепринятого стандарта, но зачастую можно увидеть и 200, и 250 мм.

Таким образом, вы запросто можете наехать на бордюр, когда будете парковаться передним ходом и повредить бампер, ведь его банально не видно.

С кроссоверами (паркетниками) немного проще ситуация, но сейчас и у них идет тенденция к занижению клиренса и свесов

Конечно, если у вас есть круговой обзор (4 камеры), которые дают картинку в 360 градусов, для вас проблема не актуальна, но опять же это далеко не во всех автомобилях

Способ парковки (причем тут зеркала)

Я уже давно пользуюсь одним методом парковки передним ходом, который мне подсказали еще в начале моей водительской карьеры.

Нужно совместить линию зеркала заднего вида и линию бордюрного камня, либо верхнюю, либо нижнюю.

Теперь немного на пальцах:

Нижняя кромка (когда у вас клиренс ну очень низкий, и хочется сохранить бампер). Включаем переднюю передачу, смотрим в моем случае в левое окно (с праворульными машинами работает также). И на взгляд по линии, совмещаем нижнюю кромку зеркала заднего вида, и начало бордюрного камня (нижнюю кромку). Когда точки будут совмещены, можете выйти и посмотреть, сколько осталось места. Обычно это 30 – 50 см до бампера.

Верхняя кромка. Если у вас машина немного повыше (например кроссовер), можно совмещать верхнюю кромку и низ зеркала. Таким образом, расстояние между бампером и бордюром будут примерно 20 – 30 см

Методы реально рабочие, проверены лично мной на нескольких автомобилях

Что если я не того роста?

Очень часто можно встретить вопросы – «а что если я не того роста, например очень высокий или очень низкий», «сижу в автомобиле не так, почти лежу», «сиденья не той конструкции и т.д.»

Друзья метод также будет работать, чтобы вам перестраховаться при передней парковке, вам стоит совмещать нижние точки зеркала и «камня», тогда зазор реально будет с запасом! И тут не важно — какого вы роста, веса, как вы и на каком сиденье сидите и т.д.

Потренируйтесь на своем автомобиле, и посмотрите. НО все же для начала по нижним точкам, а уже если есть место то по верхним.

Сейчас видео версия, смотрим

В заключении хочется отметить, что возможно есть автомобили, на которых этот метод не работает, но их реально немного и скорее всего это какие-то «спорткары». НО и на них вы реально можете найти «реперные точки» именно для себя и парковаться без страха.

Надеюсь, мой совет вам помог, расскажите про него своим друзьям и знакомым, а я с вами прощаюсь искренне ваш АВТОБЛОГГЕР