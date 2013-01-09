Сегодня пятый видеоурок вождения на АКПП (автоматической коробке передач). Предлагаю поговорить о такой важном аспекте как нейтральная передача. Вроде бы что про нее говорить? Но не так все просто, многие водители которые ездят на механической коробке зачастую могут пустить машину накатом (нейтральная на скорости), а на автомате так можно? Или вот еще один вопрос, нужно ли переключаться на «нейтралку» на светофоре? Да и вообще зачем нужна эта передача на автомате …
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Для начала небольшое определение.
Нейтральная передача – это положение коробки передач (не только автоматической, но и механической) при котором крутящий момент от двигателя не передается колесам, таким образом при работающем двигателе автомобиль не двигается.
Зачем нужна нейтральная передача на автомате?
Роль нейтральной передачи на автоматической коробке не такая существенная. Она не такая как на механике (где вы переключаетесь на нее на каждом светофоре), на автомате вы можете ее ни разу не включить за весь период эксплуатации автомобиля. Вы не ослышались это действительно так. Так для чего же вообще она нужна? Все просто, в основном это буксировка машины. То есть если ваш автомобиль сломался, то его нужно буксировать именно на этой передаче и то очень осторожно (подробнее в статье – буксировка автомата).
Второе назначение – это стоянка, конечно можно поставить машину на нейтралку и на «ручник», но это не так удобно как скажем просто поставить на «P» паркинг. Но из такого положения двигатель заведется (почитайте первый урок на автомате) Однако так делать можно, это не запрещено!
Как вести себя на светофоре, пробке
Также распространенный вопрос – нужно ли ставить нейтральную передачу на светофоре или достаточно просто нажать педаль тормоза, оставшись в режиме D – «драйв»?
Вопрос очень и очень не простой, тысячи различных советов можно услышать из различных источников, и даже из фирменных сервисов автомобилей нет определенного мнения.
Давайте подумаем сами. Что говорит нам любой мануал (инструкция пользователя).
При включенной нейтральной передаче – отсутствует связь между входными и выходными валами. Выходной вал не заблокирован, а значит, автомобиль может двигаться (буксировка). Поэтому нейтральная передача (режим N), в основном нужен только для сервисной транспортировки автомобиля и то по определенным правилам.
Запомните автомат (АКПП), это совсем не механика, здесь принцип сцепления совершенно другой. Здесь нет диска сцепления, а всю работу выполняет гидротрансформатор. Однако когда включен режим «N» (нейтраль) связи между двигателем и колесами попросту нет. Наш бублик (гидротрансформатор) вращается, но он не связывает колеса и двигатель, потому как стопорящие кольца они же фрикционные диски разжимаются.
Что происходит, когда вы переводите рычаг в положение «D» — масляный насос качает давление в гидроблок, далее открывается соленоид и дает давление, под которым фрикционные диски (первой передачи) сжимаются. Они как бы соединяют два вала (от двигателя и от колес) и автомобиль готов к движению, отпускаем педаль тормоза и поехали. После электроника решает, какие фрикционные диски (какой передачи) ей сомкнуть.
Что происходит, когда вы встаете на светофоре и выключаете «D» и переходите в «N». Фрикционы размыкаются, соленоиды закрываются, валы расцепляются. Затем вы опять переводите с «N» в «D» опять такой сложный процесс повторяется! ЕЩЕ РАЗ НАПОМНЮ ЭТО НЕ МКПП!
Итог быстрее изнашиваются соленоиды, фрикционы первой передачи! Если вы один раз включили (а в пробке можно ехать и на второй), то давление стабильно, фрикционы всегда сжаты. ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ!
Однако есть и такие случаи, когда стоите на автомате очень долго – пробка, очередь на АЗС. Тогда и нога устанет и держать автомобиль на тормозе не очень удобно. Что делать тогда?
При длительном стоянии в пробке или на АЗС, допускается включение «нейтральной». А можно вообще заглушить мотор, так еще и топливо сэкономите.
Накатом на автомате
Второй по популярности вопрос — Можно ли ездить накатом на автомате?
Кому не хочется с крутой и затяжной горки – поставить машину в положение «N» и катиться на ней пока уклон позволит? Да еще и топливо экономится! НО!
При накате вообще переключаться на «нейтральную» – НЕЛЬЗЯ! Почему? ДА все очень просто. Вот катимся мы с горы, накат, и прям вот рука тянется переключиться на «N» — переключаемся, размыкаем жесткую связь между валом на колеса и валом от двигателя, они начинают крутиться с различными оборотами. То есть двигатель, мы можем раскрутить хоть до 5000, но на колеса это не даст никакого эффекта!
Теперь решили на скорости включить «D», то есть нужно сомкнуть два вала, которые крутятся с различной частотой, ПРИЧЕМ НА СКОРОСТИ! То есть их должны остановить фрикционные диски, СОМКНУТЬ и начать работать как один вал! Это очень сложно, получается что-то типа удара, когда фрикционы смыкаются.
Если вам хочется все же катится с горки накатом, нужно дождаться, когда машина встанет, ПОЛНОСТЬЮ и только потом включить «D» когда вал остановился.
ДА и катится на автомате на нейтральной это не есть ГУД! Запомните! Ремонт потом выйдет намного раз дороже, чем вы сэкономите топлива!
Если хотите катиться то отпустите педаль газа и катитесь, сколько позволит автомат на режиме «D»
Постарался выделить все важные моменты статьи в своем видео ролике, так что обязательно смотрим, очень полезно — для тех кто не хочет читать много букв!
НА этом все, думаю пятый урок был для вас познавательным. Ребята поддержите наш блог в социальных сетях, блоки вы можете найти справа, также буду очень признателен если расскажите на других сайтах и форумах, про наши уроки. Только полезные материалы, на нашем АВТОСАЙТЕ.
Оставить комментарий или два
Здравствуйте, спасибо большой за урок, очень полезная информация. Постоянно читаю статьи на вашем сайте и очень много узнаю для себя. Но у меня возникло несколько вопросов по этому уроку, не могли бы вы прояснить их если возможно:
1) Если я ставлю авто на парковку или временно останавливаю автомобиль, то нужно ли после размещения в режим «P» еще и поднимать ручник? Вообще какая разница между ручным тормозом и режимом «P» на автомате? В каких случаях нужно пользоваться ручным тормозом на автомате, если постоянно используешь режим «P»?
2) И что означает режим «M» на автомате?
Заранее благодарю за ответы
Avto26, по первому пункту почитайте — посмотрите первый урок на автомате —
http://avto-blogger.ru/uroki-vozhdeniya-na-avtomate/kak-zavesti-mashinu-na-avtomate-1-urok-avtomat.html http://avto-blogger.ru/poleznoe/rezhimy-korobki-avtomat.html
по второму пункту, режим M — это аналог (имитация) механической коробки передач, вам нужно переключать передачи самому, либо кнопками, либо рычагом. Подробнее про режимы автомата читайте эту статью —
Спасибо за статьи.
Есть пожелание: в конце каждой части статьи и видео давайте ссылку на следующий выпуск, а то найти бывает очень сложно. А так посмотрел урок №4, а в конце (и в описании) сразу ссылка на №5 и так далее.
dima, спасибо за пожелание учту.
Вся коробка смазывается ОТДЕЛЬНЫМ насосом, который работает, пока работает двигатель. Поэтому же с выключенным двигателем запрещена длительная буксировка: насос атф не гоняет по коробасу, смазки нет, все трется «на сухую». Перемещаться накатом можно, но вряд ли это с акпп нужно, поскольку обратное переключение из нейтрали в драйв на ходу может уже повредить, т.к. возможен гидроудар в трансформаторе из-за разницы в угловых скоростях крыльчаток. По поводу нейтрали даже есть рекомендации производителей в жаркое время при длительных остановках в пробках включать нейтраль для предотвращения перегрева атф. Т.е. вреда это коробке не причиняет. Сам включаю нейтраль на светофорах, если стою дольше 50-60 сек.
Дмитрий, про нейтраль давно спорят. Я раньше также думал, объездил кучу сервисов, прочитал кучу литературы и т.д. Вывод такой — да коробка смазывается при стоянке, как вы пишите насосом. Но этого бывает не достаточно! Когда включена передача, то масло гоняется гораздо больше и поэтому смазка происходит намного эффективнее. Насчет езды накатом — вы пишите «перемещаться накатом можно», но потом сами же пишите — «что возможен гидроудар» и тогда вывод какой из вашего наката? Как то не клеится? Перемещаться можно но просто АКПП свой загубите и все!
Если б Вы внимательно читали, то вычитали б, что я сказал: «можно, но вряд ли нужно», потому что на ходу обратно в D переключать нельзя.
По поводу смазки: на стоящей машине и, соответственно, залоченной планетарной передаче смазки вполне достаточно. Про смазку трансформатора вообще нонсенс: там всегда атф есть, иначе как ему крутящий момент передавать на планетарку?
C автором не согласен. А с Дмитрием согласен. По видимому разговор идёт об АКПП «Шевроле». У Меня VOLVO S870.В инструкции указана скорость транспортировки до 80 км/час. Второе Переключение на нейтраль и обратно производится без блокировки на рычаге. Логика такова… Если у вас сломалось авто, машина стоит, вы нажимаете курок разблокировки рычага АКПП и переключаете на нейтраль. Машину буксируют. Коробка смазывается плохо. При движении накатом работают двигатель и в коробке крутятся валы и шестерёнки. Смазки по любому не жирно но достаточно. А вот долгое стояние с нажатым тормозом реально перегревает коробку из-за длительного трения и не достаточного обдува радиатора охлаждения масла коробки. Я пользуюсь режимом нейтрали при затяжных спусках, при подъезде к месту остановки с большого расстояния и затяжной стоянки. После стоянки включаю «D» и трогаюсь в обычном режиме. После движения накатом когда начинается подъём, включаю «D» и плавно даю газ. Коробка сама выбирает и подключает ту передачу которая ближе по скоростному режиму. Ни каких рывков нет. На МКПП включение передачи происходит резче сем а с автомата. Механики сервис центров тоже не рекомендуют по долгу стоять с нажатой педалью тормоза. Всем удачи на дорогах.
PS: Если не ошибаюсь коробка производства Японии.
Всем доброго дня! Читаю вопросы и ответы на сайте, но так и не пойму? Вы мужики как то определитесь, подскажите нам женщинам -есть вред от использования нейтралки или нет?Спасибо.
Lora, не обязательно ставить! Однако если стоите долго более 150 секунд, можете перейти на нейтраль. Или вообще заглушить автомобиль.
Я соглашусь с автором и добавлю,что нейтралка еще используется для запуска заглохшего двигателя,если это случилось на ходу
Благодарю за полезную информацию!
Юрий вы что то слишком много движений делаете для автомата) вам надо на механике ездить. Впервые слышу, чтоб на N переключаться на спуске))) у меня 400 твс пробег на акп, и никогда на N не ставил и все работает, а если ставить то пипец коробке придет. Автор молодец!
Можно задать вопрос? Жена с детьми трогалась с горы,на машине с вариатором, дети очень капризничали в машине, в конце спуска отказали тормоза (забились) и машина с её слов заглохла.
Вопрос следующий: Может ли машина с вариатором, у которой не запущен двигатель на передаче «D» тронуться с горы? Может конечно звучит глупо, но у меня только на это подозрение, так потом после пуска двигателя всё было в норме.
Дмитрий, сложно сказать! Чтобы вариатор покатился, горка должна быть внушительная! Только тогда она может покатиться на D — DRIVE. Но и то в этом состоянии получается трансмиссия связана с двигателем жестко! То есть пока он не раскрутиться скорее всего не поедет! Нужно проверять!
Добрый день! Это про какую АК идет речь, что нельзя ездить накатом, если двигатель работает? Проездил на Хонда Аккорд — 200 т.км, продал, коробка люкс. Сейчас Акура МДХ-3.7, на спидометре 150 т.км. АК в порядке, рывков при переключении не наблюдается… Наверно это касается АК «W», где масло в АК заливают под давлением. Наоборот, в руководстве указано, что в пробках с включенной передачей АК долго эксплуатировать автомобиль нельзя. А как обстоит дело, если я не в пробке, а на стоянке прогреваю авто? На нейтрали двигатель не может долго работать? Это же та же пробка, если я в ней включу нейтраль? Спасибо, но я не нашел в руководстве по эксплуатации Акуру МДХ, что я не могу ездить «накатом», на других марках, может быть и нельзя…С буксировкой не спорю, когда двигатель «молчит» и один вал вращается, а другой нет.
Ребята,огромное спасибо за СОВЕТЫ!!!Очень пригодились т.к.покупаю авто с АКП.
Виталий, почитайте еще вот эту статью —
http://avto-blogger.ru/trans/kak-proverit-akpp-avtomat.html
Cпасибо за информацию!Очень пригодилась!
не знаю как на вариаторе, но на автомате обычном, в режиме D с заглушенным двигателем с горки катится легко.
Буксировал по не знанию свой авто на D-расстояние 3-5 км, скорость 30-40… после прибытия проверил работоспособность-все в норме, ничего на панели не горит, машина едет…опасаться за коробку..? Спасибо
Спасибо за Ваши уроки. Они доступные,полезные, включают разную тематику. Очень помогает видео. Собираюсь покупать авто с АКП. Вообщем, алгорим действий понятен. Надо сначала мысленно проходить все действия, а потом уже на практике. Всем удачи!