Сегодня пятый видеоурок вождения на АКПП (автоматической коробке передач). Предлагаю поговорить о такой важном аспекте как нейтральная передача. Вроде бы что про нее говорить? Но не так все просто, многие водители которые ездят на механической коробке зачастую могут пустить машину накатом (нейтральная на скорости), а на автомате так можно? Или вот еще один вопрос, нужно ли переключаться на «нейтралку» на светофоре? Да и вообще зачем нужна эта передача на автомате …

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Для начала небольшое определение.

Нейтральная передача – это положение коробки передач (не только автоматической, но и механической) при котором крутящий момент от двигателя не передается колесам, таким образом при работающем двигателе автомобиль не двигается.

Зачем нужна нейтральная передача на автомате?

Роль нейтральной передачи на автоматической коробке не такая существенная. Она не такая как на механике (где вы переключаетесь на нее на каждом светофоре), на автомате вы можете ее ни разу не включить за весь период эксплуатации автомобиля. Вы не ослышались это действительно так. Так для чего же вообще она нужна? Все просто, в основном это буксировка машины. То есть если ваш автомобиль сломался, то его нужно буксировать именно на этой передаче и то очень осторожно (подробнее в статье – буксировка автомата).

Второе назначение – это стоянка, конечно можно поставить машину на нейтралку и на «ручник», но это не так удобно как скажем просто поставить на «P» паркинг. Но из такого положения двигатель заведется (почитайте первый урок на автомате) Однако так делать можно, это не запрещено!

Как вести себя на светофоре, пробке

Также распространенный вопрос – нужно ли ставить нейтральную передачу на светофоре или достаточно просто нажать педаль тормоза, оставшись в режиме D – «драйв»?

Вопрос очень и очень не простой, тысячи различных советов можно услышать из различных источников, и даже из фирменных сервисов автомобилей нет определенного мнения.

Давайте подумаем сами. Что говорит нам любой мануал (инструкция пользователя).

При включенной нейтральной передаче – отсутствует связь между входными и выходными валами. Выходной вал не заблокирован, а значит, автомобиль может двигаться (буксировка). Поэтому нейтральная передача (режим N), в основном нужен только для сервисной транспортировки автомобиля и то по определенным правилам.

Запомните автомат (АКПП), это совсем не механика, здесь принцип сцепления совершенно другой. Здесь нет диска сцепления, а всю работу выполняет гидротрансформатор. Однако когда включен режим «N» (нейтраль) связи между двигателем и колесами попросту нет. Наш бублик (гидротрансформатор) вращается, но он не связывает колеса и двигатель, потому как стопорящие кольца они же фрикционные диски разжимаются.

Что происходит, когда вы переводите рычаг в положение «D» — масляный насос качает давление в гидроблок, далее открывается соленоид и дает давление, под которым фрикционные диски (первой передачи) сжимаются. Они как бы соединяют два вала (от двигателя и от колес) и автомобиль готов к движению, отпускаем педаль тормоза и поехали. После электроника решает, какие фрикционные диски (какой передачи) ей сомкнуть.

Что происходит, когда вы встаете на светофоре и выключаете «D» и переходите в «N». Фрикционы размыкаются, соленоиды закрываются, валы расцепляются. Затем вы опять переводите с «N» в «D» опять такой сложный процесс повторяется! ЕЩЕ РАЗ НАПОМНЮ ЭТО НЕ МКПП!

Итог быстрее изнашиваются соленоиды, фрикционы первой передачи! Если вы один раз включили (а в пробке можно ехать и на второй), то давление стабильно, фрикционы всегда сжаты. ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ!

Однако есть и такие случаи, когда стоите на автомате очень долго – пробка, очередь на АЗС. Тогда и нога устанет и держать автомобиль на тормозе не очень удобно. Что делать тогда?

При длительном стоянии в пробке или на АЗС, допускается включение «нейтральной». А можно вообще заглушить мотор, так еще и топливо сэкономите.

Накатом на автомате

Второй по популярности вопрос — Можно ли ездить накатом на автомате?

Кому не хочется с крутой и затяжной горки – поставить машину в положение «N» и катиться на ней пока уклон позволит? Да еще и топливо экономится! НО!

При накате вообще переключаться на «нейтральную» – НЕЛЬЗЯ! Почему? ДА все очень просто. Вот катимся мы с горы, накат, и прям вот рука тянется переключиться на «N» — переключаемся, размыкаем жесткую связь между валом на колеса и валом от двигателя, они начинают крутиться с различными оборотами. То есть двигатель, мы можем раскрутить хоть до 5000, но на колеса это не даст никакого эффекта!

Теперь решили на скорости включить «D», то есть нужно сомкнуть два вала, которые крутятся с различной частотой, ПРИЧЕМ НА СКОРОСТИ! То есть их должны остановить фрикционные диски, СОМКНУТЬ и начать работать как один вал! Это очень сложно, получается что-то типа удара, когда фрикционы смыкаются.

Если вам хочется все же катится с горки накатом, нужно дождаться, когда машина встанет, ПОЛНОСТЬЮ и только потом включить «D» когда вал остановился.

ДА и катится на автомате на нейтральной это не есть ГУД! Запомните! Ремонт потом выйдет намного раз дороже, чем вы сэкономите топлива!

Если хотите катиться то отпустите педаль газа и катитесь, сколько позволит автомат на режиме «D»

Постарался выделить все важные моменты статьи в своем видео ролике, так что обязательно смотрим, очень полезно — для тех кто не хочет читать много букв!

НА этом все, думаю пятый урок был для вас познавательным. Ребята поддержите наш блог в социальных сетях, блоки вы можете найти справа, также буду очень признателен если расскажите на других сайтах и форумах, про наши уроки. Только полезные материалы, на нашем АВТОСАЙТЕ.