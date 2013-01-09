Помните статью про чернитель для шин своими руками (кстати внизу есть видео версия), в ней я делал его самостоятельно. И многие мои читатели и зрители начали мне писать – «а зачем так извращаться, можно купить уже готовый заводской, по деньгам это будет также, а вот держаться будет дольше!» Я решил это проверить и купил себе два средства — одно с матовым эффектом, другое наоборот, с блеском. Фирма AIM-ONE, продавец сказал что – недорого и качественно. Что же проверяем, будет держаться или нет, а также какой эффект останется через 30 – 50 км пути …

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Два этих баллончика действительно стоят недорого, оба около 330 рублей (180+150, ну может чуть больше). Объем 650 мл. Хватит их реально надолго.

Для чего покупать?

Вот сейчас меня многие спрашивают – «а зачем покупать чернитель, какова его функция для автомобиля?» Друзья собственно, все делается для красоты, ну и практическая составляющая все же есть:

Представьте — вы едите на свадьбу или встречаете высокопоставленного гостя. Вам нужно чтобы ваш автомобиль выглядел на все 100% и резина в том числе

Продаете автомобиль . Кстати это излюбленный трюк перекупщиков, начистил шины и можно немного поднять цену, визуально это уже другой авто

. Кстати это излюбленный трюк перекупщиков, начистил шины и можно немного поднять цену, визуально это уже другой авто Просто продаете подержанные шины. Скажем остались после продажи машины, если сделать фото таких как есть, то есть серых, то фотографии будут не такие эффективные. А вот если начистить этим средством, то будут гореть как новые, уйдут быстро.

НУ и последнее просто красиво. Знаете это как обувь у вас на ногах

Как я считаю, такая химия имеет место быть, ведь многим хочется чтобы их «железный конь» выглядел безупречно.

Чернитель пенный два в одном

Сразу хочется сказать, хотя производитель и не говорит о том, что нужно наносить на чистое колесо, вроде как он его еще и моет, все же я вам рекомендую для начала хотя бы протереть тряпкой.

Этот вариант не дает блеска, а основное его назначение просто придать черный матовый цвет. Распыляется на расстоянии 15 см, создает густую белую пену на поверхности, которая со временем пропадает и остается эффект черного колеса. Им я обработал передние колеса и покатался в течение дня.

МОЙ отзыв про AIM-ONE TIRE WET FOAM. НА улице было жарко, примерно +30 градусов Цельсия. Везде пыль, луж не было. Чернитель держался относительно хорошо, после нанесения все же был эффект блеска, который частично пропал после нескольких часов теста. Однако на поверхности образовались небольшие проплешины, то есть одна часть поверхности была матовая, другая с блеском.

Чернитель с блеском

Также наносится на чистую шину, на расстоянии 15 сантиметров. Здесь нет пены, а поверхность сразу становится блестящей. В инструкции сказано, что нужно подождать высыхания. Лично я ждал около 15 минут, а дальше ездил по городу.

МОЙ отзыв о TYRE SHINE. Это средство держалось дольше и качественнее. Блеск есть и он держался долго на всем протяжении теста. Пыль к нему не приставала, хотя иногда я ездил около бордюра, где есть небольшой слой пыли. Нареканий у меня к нему нет.

Сейчас видео версия смотрим.

ИТОГ

Чернители от производителей в нашем случае это AIN-ONE работает хорошо (не все, но все же). По цене, получаются чуть дороже самодельного. Лично я разводил около 200 мл за 44 рубля, здесь 650 мл за 150 – 180 рублей, получается примерно также. Однако эффект от заводского есть и он дольше, ведь здесь не только глицерин и вода, а еще и Этанол, ПАВ, Бензонат натрия, Триэтаноламин и т.д. Видимо все это продлевает работоспособность обработанной поверхности.

Если хотите что ваш авто выглядел на все 100%, особенно на серьезном мероприятии, покупайте эти средства, они действительно работают. А на этом у меня все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.