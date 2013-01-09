Щетки стеклоочистителя или как их привыкли называть «дворники» достаточно быстро выходят из строя. Если это неоригинальные варианты, то буквально год – полтора и желательно менять, так как чистить они начинают отвратительно. Я вот сейчас даже не назову ни одной фирмы, чтобы работали долго. Однако стоимость зачастую просто зашкаливает (если у вас иномарка), то цены могут варьироваться от 1500 до 2500 за пару. НО оказывается если износились старые, то не обязательно бежать и покупать новые, можно отремонтировать своими руками всего за 50 – 100 рублей …

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Опыт с дворниками у меня достаточно большой, поменял их много, последние стояли фирмы BOCSH. Они кстати не проходили и года, большая щетка буквально развалилась – порвалась не только сама резинка, но и разбилось крепление к поводку. Поэтому у меня остались реально смешанные чувства от «БОША», но скорее всего их больше не куплю, около 2000 всего на один год, как мне кажется это слишком.

Почему бы не купить новые?

Собственно про это уже писал сверху, все дело в цене. Причем не все варианты могут подходить, то есть нельзя скажем, пойти в АШАН и купить за 300 – 500 руб. – пара и повесить на свой автомобиль, банально может не подойти крепление. Поэтому стоит смотреть тех производителей, которых рекомендует дилер. А вот если взять, оригинальные стеклоочистители, на мой авто стоят около 4000 (по словам менеджера) – МЯГКО СКАЗАТЬ – ОХРЕНЕТЬ!

Да и всякие «БОШИ», AlCA, DENSO – варьируются примерно в 2000 – 3000 руб. за пару. Но блин ведь хочется реально сэкономить, скажем — попробовать их отремонтировать.

Цена ремонта

Стоит отметить, что можно отремонтировать почти любую щетку, не важно каркасная, бескаркасная или гибридная. Цена примерно 200 рублей за пару, но если найдете хорошие резинки — то могут доходить до 150 за одну (то есть две — 300).

Кстати есть и более бюджетные варианты, когда две штуки стоят 50 – 100 руб., но сколько стоят столько и работать будут. Поэтому я вам все же рекомендую присматриваться к ценам в 150 – 200р.

Отремонтировать можно своими руками, причем это процесс достаточно легкий, вот про это дальше и поговорим.

Про профиль

Пару слов о профиле щеток, ОН НЕ ОДИНАКОВ. Кстати у меня на «БОШАХ» он один на оригинальной совершенно другой. Причем резинка, которую я купил рассчитана на не оригинал! Но как сказал продавец в магазине, должна залезть в любой стеклоочиститель.

В ИДЕАЛЕ нужно брать такой же или похожий профиль, тогда будут работать как новые, однако если такого у вас в городе нет (я вот очень долго искал на оригинальный вариант), можно взять универсальные.

Еще один совет, смотрите на верхнюю часть, как бы полочку, они должна быть примерно такой же ширины и толщины, иначе не залезет в штатное место для крепления.

Замена своими руками

Сразу хочу заметить – прежде чем проводить ремонт, посмотрите на место крепления около поводка. Неоригинальный стеклоочиститель у меня разбился, у него пластиковая втулка и она банально развалилась! Восстановление этого образца НЕ ИМЕЕТ никакого смысла, все равно он будет дребезжать по лобовому стеклу.

НА оригинальном, но поношенном варианте, крепление базируется на металлической втулке, это очень качественно и долговечно, вот именно его и нужно ремонтировать.

Думаю не нужно объяснять — что «ремонтная лента» длиннее, чем наши стандартные, ее нужно просто подрезать ножницами (или ножом) по желаемой длине.

Так как у меня два варианта, покажу как менять на каждом:

Замена на BOSCH

У этого стеклоочистителя есть пластиковые защелки по бокам, нам нужно демонтировать любую на выбор (справа или слева).

Просто подцепляем отверткой

Тянем, защелка сходит, смотрим на фото

Вытаскиваем резиновую ленту и меняем на другую

Затем просто закрываем пластиковую заглушку

Вот так вот легко и просто.

Ремонт оригинальной щетки

Поначалу здесь даже все легче, чем у конкурента. С одной стороны есть кнопка, нажимаем на нее и пластиковый держатель выходит.

Вытаскиваем резиновую ленту. Но на одном конце у нас висит заглушка

Все дело в том, что у нее есть металлический зажим (типа крокодильчика), который не дает заглушке свалиться. Для начала просто вытаскиваем резинку из «пластика»

Теперь разжимаем «крокодильчик», я это делал отверткой

Перевешиваем на новую резинку и зажимаем плоскогубцами

Вставляем в пластик, заводим ленту в место крепления и защелкиваем на конце

Как видите все тоже очень просто.

Если подвести итог, мое восстановление своими руками стояло мне всего 85 рублей за ремонтную резинку! ЭТО ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНО! Лобовое стекло очищается очень эффективно.

Сейчас видео версия статьи, там более понятно.

На этом заканчиваю, думаю моя информация была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.