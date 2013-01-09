Думаю это проблема многих подержанных автомобилей, особенно если «стукнуло» уже пять или более лет. Даже если вы купили новые дворники (щетки стеклоочистителя), не факт что стекло будет хорошо очищаться. Дело зачастую не в щетках, а в держателях или так называемых «поводках». От времени они ослабевают и лобовое стекло плохо очищается! Конечно, можно купить новые, но цена, мягко сказать «ЗАШКАЛИВАЕТ», да и не наш это метод. Сегодня я постараюсь рассказать — как можно отремонтировать (восстановить) своими руками, причем очень бюджетно, буквально за несколько десятков рублей. Как обычно будет и видео версия в конце, так что смотрим …

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Зачастую дворники не только плохо чистят, они еще отвратительно дребезжат по лобовому стеклу, могут даже оставлять разводы типа «лесенка», идет такая щетка вверх или вниз и раздается противный скрип или что-то типа «дррр — дррр». Это тоже будет устранять. НО все по порядку.

Про выбор стеклоочистителей

Собственно я брал не оригинальные, потому как на оригиналы цена очень высокая, но брал бескаркасные. Различных фирм очень много, у меня нет приверженности к какой-либо, ЧТОБЫ потом вы не обвинили. Я заходил на сайт E-katalog и смотрел, подбирал по нужным параметрам.

Бескаркасные – лобовое стекло – различные размеры (основная – 650 мм, второстепенная – 380 мм) – желательно сразу две штуки в комплекте – серьезная фирма. И уж так получилось что самые подходящие, это фирма BOSCH, кстати есть более дорогие, но не вижу смысла переплачивать. У них в комплекте сразу две штуки, одел и забыл, да и цена нормальная.

Почему плохо чистят

Собственно, какая проблема у меня — моей машине уже 4 года, я относительно недавно поменял дворники, но через несколько месяцев, они опять стали плохо чистить. Перестали нормально прижиматься к лобовому стеклу. Консультировался в одном магазине где продают стеклоочистители, продавец вышел, посмотрел и сказал – нужно менять «поводки».

Для тех кто не знает, «поводок» — это сам держатель «дворника», металлическая штука, которая крепится к двигателю (который их вращает).

У «поводка» есть «ушко», которое крепится к штоку двигателя, оно соединено с основной частью через ось, а вот за прижатие отвечает пружина (от ушка до основной части), именно она сильно прижимает дворник к стеклу, ели она ослабевает, то стеклоочистители плохо чистят, ДАЖЕ если вы купили новые щетки.

Вначале я не придал значения, ну думаю куплю новые, да и все! НО не тут то было — приехал я в магазин, на мой AVEO есть только оригинальные, стоимость у них мягко сказать ЗАШКАЛИВАЕТ, порядка 2100 рублей за одну штуку, то есть оба будут примерно 4200 рублей. Самое обидное, что они у меня еще в хорошем приглядном виде, нет нигде сколов – царапин и ржавчины, еще служить да служить.

Немного подумав, решил модернизировать (отремонтировать) их своими руками, здесь есть одно слабое звено, а именно пружина вот ее и будем менять, но для начала нужно снять поводок и дворник.

Снимаем дворники

Про съем я хочу написать отдельную статью, все же мне пришлось помучаться полдня, прежде чем я снял. Все дело в том, что «ушко» очень плотно сидит на штоке двигателя стеклоочистителя. ДА еще видно от времени, прикипело настолько сильно, что открутив гайку снять не мог, что только не делал, WD-40 брызгал, стучать пробовал, поддевать отверткой пробовал ничего не помогает. ДА еще страшно то – если сломать «шток», просто боюсь, каких это денег будет стоять.

Пришлось покупать специальный съемник, стоит он совсем не дорого, а вот снимается все элементарно и просто, буквально за пару движений, но про это напишу отдельно.

Ремонт – модернизация

Все дворник вместе с поводком у меня дома, дальше то — что делать? Для начала решил оценить пружину, если отводить ушко то даже рукой чувствуется — что она ослабла, нет прежней жесткости! Видимо в этом вся причина. Что же — нужно эту пружину заменить на новую, но для начала нужно снять.

Снять это, также еще то «удовольствие», сидит она очень прочно, плоскогубцами снять НЕРЕАЛЬНО (я пытался, только пружину ободрал). Однако все проще, чем есть на самом деле.

Смотрите – пружина зацепляется с одно стороны за «планку» основной части, с другой за металлическую скобу, которая одевается на «ушко» дворника. Нам нужно взять медный кабель достаточно (1)1,5 мм на 2 жилы, продеть через металлическую скобу и потянуть на себя. Сам стеклоочиститель, желательно положить на стул и чем-то прижать его. Лично я обматывал полотенцем и прижимал ногой.

СТОИТ ПОМНИТЬ — что пружина очень жесткая, может «выстрелить», так что соблюдаем меры предосторожности, снимаем часы, кольца, и прочее. Желательно закрыть глаза защитными очками! Либо как то нейтрализовать пружину, например — намотать ткань (если выстрелит то в нее).

Таким образом, все снимается – далее нам нужно найти схожую пружину, но короче, на несколько витков, чтобы жесткость была выше.

Как подобрать пружину

Таких пружин достаточно много, некоторые владельцы, даже покупают поводки от ВАЗ, например КАЛИНА, ПРИОРА и прочие, снимают с них и устанавливают на свой держатель. НО! Цена будет около 300 – 400 рублей, это не наш метод, поэтому ищем банально саму пружину.

Обычно это от держателей капота, багажника, а также от тормозных колодок ВАЗ. Лично я взял сначала от колодок «классики», но она оказалось слишком короткая, не хватило сил натянуть. Потом купил от переднего привода (ВАЗ-2108) и все получилось, она на пару витков короче, и придала реально хорошую жесткость. Стоимость всего 40 рублей.

По ощущениям ПРИЖИМ стал намного лучше.

Одеваем на автомобиль, устраняем скрипы и дребезжания

Натягиваем обратно пружину, таким же методом (через провод) и идем ставить на авто. Прижатие стало намного лучше, реально! Брызгаем и включаем дворники, СТЕКЛО ЧИСТОЕ, победа.

И на последок хочется сказать — почему скрипят дворники, собственно причина тут банальна:

Параллельное расположение. Щетка должна находиться строго параллельно стеклу, если она наклонена либо в одну, либо в другую сторону (то есть создается острый угол), тот она будет скрипеть или дребезжать, даже новая. Просто она испытывает большое сопротивление. Если у вас именно так, нужно взять плоскогубцы и сделать ее параллельно к стеклу, банально выгнуть. Тогда скрипы уйдут на 80%.

Плохое прижатие. Если щетка плохо прижимается к стеклу, как писал выше — ослабла пружина, то также возможно дребезжание (скрипы). Просто меняем на новую и все пройдет.

Вот так ребята, за бюджетные деньги можно восстановить свои дворники, и они будут чистить хорошо и мягко! Сейчас видео версия статьи смотрим.

На этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш блог, подписывайтесь на канал в YOUTUBE, будет еще много чего полезного. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.