Некоторые производители автомобилей, предоставляют вам (в качестве опции или штатно), лобовое стекло с подогревом, другие просто обогрев зоны дворников. Если эти функции стоят штатно, то выбора у вас нет. А вот если вам предлагают за них доплатить – стоит подумать. Сегодня я вам подробно расскажу о плюсах и минусах, также будет и видео версия …

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С одной стороны подогрев всего лобового стекла кажется просто «чудом из чудес» и в условиях нашего жесткого климата, он действительно сильно помогает. Однако одни производители его ставят (например, наш АВТОВАЗ), другие греют только зону дворников, а третьи так вообще не спешат внедрять в серию – почему?

Принцип работы подогревов

Вообще как я описал сверху, есть всего два типа:

Первый. Это полностью обогрев всей поверхности лобового или заднего полотна. Кстати выполнены они по разным технологиям. Лобовое делают специальным способом, ни для кого не секрет что оно состоит из двух половин, между ними находится специальный клеящий состав (нужный для прочности и для того чтобы при повреждении, осколки не полетели в салон). Туда же помещают и специальные тонкие нити (обычно сделанные из нихрома или других тугоплавких металлов), они настолько малого размера, что разглядеть их сложно, если только присматриваться. Делается это для того, чтобы они не перекрывали зону осмотра для водителя.

Заднее стекло обогревается по-другому. Тут есть специальные нити, которые нанесены сверху, что-то типа краски, их не прячут внутри и не делают прозрачными, потому как сзади это не совсем нужно. Они просто находятся на равном расстоянии, что достаточно для обзора

Второй. Это обогрев зоны дворников. Здесь все еще проще, прогревается не все полотно, а именно зона под стеклоочистителями. Там стоят плоские нагревательные элементы, обычно они находятся в черной зоне лобового стекла

И тот и другой тип питаются от бортовой сети, разогревая нужный участок.

Положительные моменты

Что тут и говорить, для северных регионов нашей страны их много:

Снег тает, не оседая на плоскости лобового стекла

Дворники намного чище (не совсем идеальны, с условием, если идет снег), но намного чище, если сравнить с вариантами без подогрева

Запотевания – намного меньше

Замерзания (в регионах Сибири, морозы такие, что на трассе даже при включенной печке, окна могут замерзать) – обогрев помогает и здесь

ДА что тут говорить, прикольная штука! Даже просто подогрев зоны дворников, уже дает преимущества

Минусы

А вот на минусах, я хочу остановиться подробнее (тут как говорится – менеджеры вам про это не расскажут):

Если вам предлагают такие варианты, в качестве опции (особенно это практикуется у немцев ), тогда вы сильно удивитесь переплате. Зачастую цена может быть больше на 10 – 70 000 рублей, в зависимости какой у вас автомобиль. Кстати недорогие варианты устанавливаются на наши ЛАДА ВЕСТА, всего 10 000 рублей (не оригинал, но все же)

), тогда вы сильно удивитесь переплате. Зачастую цена может быть больше на 10 – 70 000 рублей, в зависимости какой у вас автомобиль. Кстати недорогие варианты устанавливаются на наши ЛАДА ВЕСТА, всего 10 000 рублей (не оригинал, но все же) Если вам нужна только зона дворников, тогда переплата будет на 3 – 10 000 рублей (меньше, но тоже неприятно)

Работа по замене (если вдруг треснет, либо камень «словили»), будет на 30-40% дороже

Лобовое стекло может треснуть от перепада температуры, особенно если за бортом температуры в – 30, -40 градусов

Через «мини-сетку» плохо работают «радар-детекторы» (ну и всякие там КОМБО, и другие «ловящие» гаджеты)

Хочу отдельно поговорить про цены. Они действительно могут быть огромными, на иномарки может доходить даже до 100 000 рублей. Вот и представьте, вылетел на трассе камень, расколол такую «лобовуху» и вы попали просто на огромные деньги! Так что если страхуете автомобиль по КАСКО, задавайте вопрос, про переднее остекление (сколько раз можно менять и т.д.)

Мороз и трещины

Еще один вопрос, про который мне часто задают вопросы: – «а не треснет ли «лобовое», от полного подогрева или зоны дворников»?

Отвечаю – «Штатные системы обогрева сейчас умные. Смотрите, если на улице скажем 0, -3, — 5 градусов, тогда система использует полный разогрев и ваши стекла достаточно быстро отходят. НО если температура падает до -15, -20 градусов, тогда обогрев намного слабее и работает медленнее.

Делается это специально, чтобы ваше стекло не треснуло, от перепада температур. Например, нагревательный элемент разогреется до + 50 градусов, а за бортом -20, (разница в 70 гр.) печка не так быстро прогревает салон в такие морозы и если сразу «прожать» стекло, то есть большая вероятность что оно лопнет. Именно поэтому срабатывает температурное реле (пока в салоне холодно, прогрев будет идти медленно), либо временное реле (задержка на пару минут), либо идет контроль со стороны ЭБУ.

Таким образом, при помощи реле или других средств, подогрев лобового стекла, практически безвреден и не образует трещин

Конечно, есть еще варианты своими руками, когда просто покупаете специальный самоклеющийся мат с нагревательным элементом и приклеиваете его, скажем в зону дворников. НО тут нужно помнить, в инструкции написано – «пока в салоне -15 и менее градусов, включать его нельзя, иначе трещины»

Сейчас смотрим полезное видео

А теперь я заканчиваю, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР