Когда вы покупаете новый автомобиль, наверное, самый первый вопрос это коврики в салон вашего автомобиля. Климат нас не радует и после первого же дождя на дорогах грязь, лужи, а зимой еще и снег, все это прекрасно может «перекочевать» к вам в салон. Поэтому нужно как то защищать внутреннее пространство (обивку пола, торпеды и т.д.). Раньше было всего два основных вида – это обычные резиновые (силиконовые) и тканевые ковры. Сейчас же на рынок выходи совершенно новый продукт под названием «EVA», необычное сотовое покрытие. Так на продавцов много, некоторые делают приставки «DRIVE», «SMART» и т.д. В общем я купил себе эту инновацию и сегодня хочу оставить свой честный отзыв, как обычно будет видео версия в конце …

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Сколько я себя помню, у меня на полах лежали только резиновые варианты. Намного позже начали выпускаться тканевые варианты, пришло это с иномарками. НО сейчас появились совершенно другие, их называют – «сотовые» или «ЕВА». Так какие, же лучше и что выбрать в салон автомобиля?

Резиновые силиконовые коврики

Как становится понятно, делаются из резины или силикона, до сих пор спорят что лучше. Производятся они в виде «корытца» есть буртики, и там собирается влага, грязь и прочее. Собственно вариант не плохой, как я уже писал сверху сам пользовался только такими, считаю что подходят для нашего климата почти на 100%.

Однако ваша обувь, которая находится внутри этого «корытца» будет постоянно грязной и мокрой, потому как идет прямой контакт. После когда это все дело высыхает разлетается по салону, а вы своими ногами только провоцируете это. В итоге, грязная обувь, влага и пыль в салоне

Стоимость на мой автомобиль KIA OPTIMA около 2000 рублей (у дилера дороже).

Тканевые варианты

Вообще я не считаю их чем-то подходящим для нашего климата. Может быть в какой-то солнечной Калифорнии, где нет осени, весны и зимы, а всегда лето – это прокатит. Но только не у нас. Чем только думают разработчики не понятно. Хотя если вы настолько богаты чтобы взять именно для лета, почему нет?

Состоит такой коврик из верхнего тканевого слоя, а внизу есть подложка из резины. То есть он вроде как двухслойный.

НО минусов у такого ковра очень много:

Он не собирает пыль, а она будет еще больше «разносится» по салону. Чему способствует ворсяное покрытие

Влага впитывается, но она очень долго высыхает. Особенно сильно бесит, когда после мойки сохнет несколько часов летом. А зимой бы точно замерз и стал колом. Про осень-весну говорить не о чем.

Очень быстро пачкается, и плохо чистится. То есть просто выбить его сложно

Однако смотрятся — очень красиво. У меня это подарок от компании KIA (посвящены FIFA 2017), но крайне не практичные. По цене думаю самые дорогие, где-то читал, что около 3000-4000 рублей. Поэтому купил себе другие

Инновационные сотовые коврики EVA

Чего-то супер не обычного они не несут. Просто концепция производства и использования немного другая. Они тонкие примерно 2 см в толщину, у них нет «буртиков», сделаны они из материала похожего на «туристическую пенку» (типа мягкого прорезиненного поролона).

Вся инновация — что верхняя поверхность сделана в виде ячеек или сот (как у пчел). Глубина их примерно 1 см. Плюсы какие:

Вода затекает в эти соты и надежно там фиксируется, водительский коврик EVA может выдержать около 700 – 1000 мл воды

Грязь и пыль, также проваливаются внутрь и не катаются по всей плоскости, соответственно нет распространения по салону

Ваша обувь намного чище. Почему? ДА потому что грязь и влага провалилась внутрь, и ваша обувь не контактирует с ней, то есть она как бы сверху

Ну и смотрятся они лучше, чем обычная резинка или силикон

Что еще хочется отметить, что даже если вы ставите плоскость на угол 45-60 градусов, грязь и влага не высыпаются. А вот для того чтобы его полностью очистить, вам нужно перевернуть его верх ногами и ударить по задней крышке – ячейки очистятся, причем одинаково легко от влаги, пыли или снега и льда

Стоимость начинается примерно от 2000 рублей, поэтому они стоят чуть дороже резиновых собратьев, но дешевле тканевых.

Мой отзыв

Я катаюсь с EVA небольшой промежуток времени – решил попробовать, ведь мне все равно нужно было покупать резиновые варианты, тканевые — непрактично.

Цена у резины и EVA примерно одинаковая (ну может быть вторые немного подороже). Я брал полный комплект — то есть в салон (плюс металлический подпятник), в багажник, сумку рассчитанную под три пятилитровые бутылки, ну и шильдики (KIA MOTORS).

Сейчас у нас лето, НО не переставая льют дожди. Обувь часто грязная, грязь везде — но в машине ее не видно. Я даже коврики не вытряхал ни разу (промывают на мойке и все). Очень практичные, мне лично нравятся.

По минусам – замечу, что материал мягкий и если девушка будет садиться на тонких каблуках, есть шанс, что она сможет повредить этот коврик. НО каблук должен быть очень тонкий, 0,5 – 1 см. Если больше 2 см, думаю, проблем не будет.

Сейчас смотрите видео версию, постарался для вас

На этом заканчиваю, мне кажется этот вариант достойный для замены обычных «резинок». Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР