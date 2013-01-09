Тормозная жидкость это очень важная составляющая любого автомобиля. Из названия понятно, что она заливается в тормозную систему и напрямую способствует торможению, то есть система работает на гидравлическом принципе. Но лить в систему, не пойми что нельзя! Этому есть очень много причин, здесь используется специальные составы с определенными свойствами. Сегодня я хочу вам рассказать — из чего они состоят и почему их обязательно нужно менять …
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Кстати мне на блог приходили такие вопросы – «подскажите, а можно ли заливать в тормозную систему обычную воду? И что будет?» Видно молодой пытливый ум, как говорится — постигает мир! Читайте дальше и все поймете.
Пару слов о тормозной системе
Просто хочу напомнить, как она работает. В любом автомобиле есть педаль тормоза, если «грубо утрировать» она связана с тормозным рабочим цилиндром. После того как вы нажимаете эту педаль то в тормозной системе создается давление, оно давит на специальные поршни в тормозных суппортах (либо задних цилиндрах) которые сжимают (в случае с передним приводом) или разводят (в случае с задним) тормозные колодки. А уже они в свою очередь сдавливают тормозной диск или останавливают барабан изнутри, советую почитать – дисковые или барабанные тормоза.
Думаю, принцип работы этой системы все знают, в нашей статье это обязательно, для следующего понимания материала.
Разогрев системы
При торможении диски или барабаны очень сильно разогреваются. Собственно это закон физики, происходит трение — тормозные колодки трутся о металлическую поверхность, происходит большой выброс тепла. Колодки сделаны из специального «термо» и «износостойкого» материала, поэтому ходить могут очень долго, этот материал не так сильно нагревается, если сравнить с дисками или барабанами.
А вот у них разогрев может быть просто катастрофический (особенно у передней оси) в интернете очень много роликов где раскалятся до «красна».
И что получается – части тормозной системы, а именно поршни, цилиндры, да и сами суппорта испытывают огромные температурные нагрузки. При больших скоростях температуры могут доходить до 150 градусов Цельсия. Понимаете о чем я? Собственно сейчас начнем говорить про составы.
Что можно, а что нельзя заливать
Вот теперь хочется ответить читателю – давайте разберем обычную воду. Почему ее КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ. ДА собственно все просто – даже если не копать глубоко, вода ведь закипает и испаряется при высоких температурах, а при низких уже при -1 градусе замерзает. Приходите вы такой зимой, заводите авто, трогаетесь, а тормозов то и нет! Система замерзла! Также представьте — система кипит при торможении, из бачка системы валит пар, эффективность на нуле. Однако даже если гипотетически победить замерзание и кипение, то у воды есть еще ОДИН БОЛЬШОЙ НЕДОСТАТОК – она окисляет и провоцирует ржавчину, через не длительный промежуток времени, поршни в суппортах просто заржавеют, сальники которые призваны ходить по гладкой и чистой поверхности порвутся и вода вытечет.
Спирты (в чистом виде) также не подойдут, потому как они кипят, да еще и воспламеняются.
Масла трансмиссионные, моторные, ATF жидкости – масла могут подходить, однако опять же не все.
Испарение у них действительно низкое, также они прекрасно противостоят высоким температурам (особенно моторные), но при низких температурах они могут густеть (это негативно сказывается на текучести), а также они могут негативно влиять на резину сальников! То есть суппорта или цилиндры могут течь.
Различные составы тормозной жидкости
Так что же мы поняли — что тормозная жидкость должна обладать высокой текучестью, смазывать, защищать от коррозии, не замерзать, выдерживать температуры в пределах 150 — 170 градусов Цельсия, не кипеть! ТО есть такая – «супер жидкость».
Наверное, никого не удивлю, сказав что «тормозухи» до сих пор эволюционируют — НУ НЕТ СЕЙЧАС ИДЕАЛЬНОГО СОСТАВА, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЛ БЫ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ НА 100%.
Минеральные составы – начиналось все именно с них, скажу, что применялись они на старых автомобилях, на которых не было даже передних дисковых тормозов, только барабаны. ДА и скорости в то время редко когда превышали 60 км/ч.
Их состав уже давно известен – касторовое масло с добавлением бутилового или этилового спирта, это своеобразная основа, но многие производители подмешивали в состав другие минеральные вещества и нефтепродукты различной степени очистки. Идеальным такой состав назвать сложно, однако положительные моменты все же есть:
- Они отлично смазывают
- Практически не впитывают влагу, то есть если сказать «по-научному» у них низкая гигроскопичность
Однако минусов куда больше:
- При температурах в 110 – 130 градусов закипают
- При -20 градусах начинают густеть
- Кроме того касторовое масло, отрицательно влияет на детали из латуни, алюминия, меди
- Также долго не могли найти формулу которая, со временем, не разлагала бы резиновые изделия сальники, манжеты и прочее
Очень долго бились именно над формулой с касторовым маслом, добавляли всевозможные присадки и прочие вещества, но время ее уже прошло.
Гликолевые тормозные жидкости – сейчас применяются достаточно широко, можно знать под аббревиатурами (DOT3, DOT4, DOT 5.1). У них в составах полиэтиленгликоли и полиэфиры борной кислоты, соответствуют всем международным стандартам, а также прошли Российскую сертификацию ГОСТ.
Этот состав почти идеален, кипит при + 150, + 200 градусах, отлично смазывает, защищает от ржавчины, почти нейтрален к резиновым элементам.
Минус здесь один и достаточно большой – высокая гигроскопичность, очень сильно впитывают влагу, поэтому раз в 2 – 3 года менять полностью, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе начинают закисать и ржаветь суппорта.
Силиконовые тормозные жидкости (DOT5 и специальная версия DOT-5.1/ABS). Состав здесь совершенно отличается от собратьев, в основе кремниево-органические полимеры. Плюсов достаточно – не впитывает влагу, абсолютно нейтральны к резине и металлам, всегда текучая (не зависит от температуры).
Минусы также есть, а куда же без них – смазывающие свойства находятся на низком уровне, поэтому присутствует больший износ сальников (если сравнивать с собратьями). Такие составы редко используют на серийных вариантах автомобилей, как правило они заливаются в спортивные или гоночные авто, где разогрев суппортов намного выше.
Что же если подвести ИТОГ – получается, в ваших авто в 90% случаев будет залита тормозная жидкость на основе гликолей борной кислоты. Меняйте ее через два – три года, причем не смотря на пробег (если машина стоит, она также может поглощать влагу) – И ТОРМОЖЕНИЕ ВСЕГДА БУДЕТ НА 100%. А вот если будете филонить, то суппорта через три года дадут о себе знать.
НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
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