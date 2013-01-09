Тормозная жидкость это очень важная составляющая любого автомобиля. Из названия понятно, что она заливается в тормозную систему и напрямую способствует торможению, то есть система работает на гидравлическом принципе. Но лить в систему, не пойми что нельзя! Этому есть очень много причин, здесь используется специальные составы с определенными свойствами. Сегодня я хочу вам рассказать — из чего они состоят и почему их обязательно нужно менять …

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Кстати мне на блог приходили такие вопросы – «подскажите, а можно ли заливать в тормозную систему обычную воду? И что будет?» Видно молодой пытливый ум, как говорится — постигает мир! Читайте дальше и все поймете.

Пару слов о тормозной системе

Просто хочу напомнить, как она работает. В любом автомобиле есть педаль тормоза, если «грубо утрировать» она связана с тормозным рабочим цилиндром. После того как вы нажимаете эту педаль то в тормозной системе создается давление, оно давит на специальные поршни в тормозных суппортах (либо задних цилиндрах) которые сжимают (в случае с передним приводом) или разводят (в случае с задним) тормозные колодки. А уже они в свою очередь сдавливают тормозной диск или останавливают барабан изнутри, советую почитать – дисковые или барабанные тормоза.

Думаю, принцип работы этой системы все знают, в нашей статье это обязательно, для следующего понимания материала.

Разогрев системы

При торможении диски или барабаны очень сильно разогреваются. Собственно это закон физики, происходит трение — тормозные колодки трутся о металлическую поверхность, происходит большой выброс тепла. Колодки сделаны из специального «термо» и «износостойкого» материала, поэтому ходить могут очень долго, этот материал не так сильно нагревается, если сравнить с дисками или барабанами.

А вот у них разогрев может быть просто катастрофический (особенно у передней оси) в интернете очень много роликов где раскалятся до «красна».

И что получается – части тормозной системы, а именно поршни, цилиндры, да и сами суппорта испытывают огромные температурные нагрузки. При больших скоростях температуры могут доходить до 150 градусов Цельсия. Понимаете о чем я? Собственно сейчас начнем говорить про составы.

Что можно, а что нельзя заливать

Вот теперь хочется ответить читателю – давайте разберем обычную воду. Почему ее КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ. ДА собственно все просто – даже если не копать глубоко, вода ведь закипает и испаряется при высоких температурах, а при низких уже при -1 градусе замерзает. Приходите вы такой зимой, заводите авто, трогаетесь, а тормозов то и нет! Система замерзла! Также представьте — система кипит при торможении, из бачка системы валит пар, эффективность на нуле. Однако даже если гипотетически победить замерзание и кипение, то у воды есть еще ОДИН БОЛЬШОЙ НЕДОСТАТОК – она окисляет и провоцирует ржавчину, через не длительный промежуток времени, поршни в суппортах просто заржавеют, сальники которые призваны ходить по гладкой и чистой поверхности порвутся и вода вытечет.

Спирты (в чистом виде) также не подойдут, потому как они кипят, да еще и воспламеняются.

Масла трансмиссионные, моторные, ATF жидкости – масла могут подходить, однако опять же не все.

Испарение у них действительно низкое, также они прекрасно противостоят высоким температурам (особенно моторные), но при низких температурах они могут густеть (это негативно сказывается на текучести), а также они могут негативно влиять на резину сальников! То есть суппорта или цилиндры могут течь.

Различные составы тормозной жидкости

Так что же мы поняли — что тормозная жидкость должна обладать высокой текучестью, смазывать, защищать от коррозии, не замерзать, выдерживать температуры в пределах 150 — 170 градусов Цельсия, не кипеть! ТО есть такая – «супер жидкость».

Наверное, никого не удивлю, сказав что «тормозухи» до сих пор эволюционируют — НУ НЕТ СЕЙЧАС ИДЕАЛЬНОГО СОСТАВА, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЛ БЫ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ НА 100%.

Минеральные составы – начиналось все именно с них, скажу, что применялись они на старых автомобилях, на которых не было даже передних дисковых тормозов, только барабаны. ДА и скорости в то время редко когда превышали 60 км/ч.

Их состав уже давно известен – касторовое масло с добавлением бутилового или этилового спирта, это своеобразная основа, но многие производители подмешивали в состав другие минеральные вещества и нефтепродукты различной степени очистки. Идеальным такой состав назвать сложно, однако положительные моменты все же есть:

Они отлично смазывают

Практически не впитывают влагу, то есть если сказать «по-научному» у них низкая гигроскопичность

Однако минусов куда больше:

При температурах в 110 – 130 градусов закипают

При -20 градусах начинают густеть

Кроме того касторовое масло, отрицательно влияет на детали из латуни, алюминия, меди

Также долго не могли найти формулу которая, со временем, не разлагала бы резиновые изделия сальники, манжеты и прочее

Очень долго бились именно над формулой с касторовым маслом, добавляли всевозможные присадки и прочие вещества, но время ее уже прошло.

Гликолевые тормозные жидкости – сейчас применяются достаточно широко, можно знать под аббревиатурами (DOT3, DOT4, DOT 5.1). У них в составах полиэтиленгликоли и полиэфиры борной кислоты, соответствуют всем международным стандартам, а также прошли Российскую сертификацию ГОСТ.

Этот состав почти идеален, кипит при + 150, + 200 градусах, отлично смазывает, защищает от ржавчины, почти нейтрален к резиновым элементам.

Минус здесь один и достаточно большой – высокая гигроскопичность, очень сильно впитывают влагу, поэтому раз в 2 – 3 года менять полностью, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе начинают закисать и ржаветь суппорта.

Силиконовые тормозные жидкости (DOT5 и специальная версия DOT-5.1/ABS). Состав здесь совершенно отличается от собратьев, в основе кремниево-органические полимеры. Плюсов достаточно – не впитывает влагу, абсолютно нейтральны к резине и металлам, всегда текучая (не зависит от температуры).

Минусы также есть, а куда же без них – смазывающие свойства находятся на низком уровне, поэтому присутствует больший износ сальников (если сравнивать с собратьями). Такие составы редко используют на серийных вариантах автомобилей, как правило они заливаются в спортивные или гоночные авто, где разогрев суппортов намного выше.

Что же если подвести ИТОГ – получается, в ваших авто в 90% случаев будет залита тормозная жидкость на основе гликолей борной кислоты. Меняйте ее через два – три года, причем не смотря на пробег (если машина стоит, она также может поглощать влагу) – И ТОРМОЖЕНИЕ ВСЕГДА БУДЕТ НА 100%. А вот если будете филонить, то суппорта через три года дадут о себе знать.

НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.