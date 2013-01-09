Это логичное продолжение моих двух первых статей (про антискрипные пластины и почему скрипят передние тормоза). В них я краем затронул тему пасты для тормозных колодок, многие про нее вообще ничего не знают и никогда не наносят, другие путают эту смазку с составом для направляющих и поршней суппорта (что крайне не правильно). В общем в интернете полная неразбериха, собственно я и решил написать этот материал для того чтобы рассказать, а зачем это вообще все нужно …

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Начну вот с чего – смазок для суппорта и самих тормозных колодок просто уйма, все они разные (производятся различными производителями), и ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ – НОСЯТ РАЗЛИЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. Некоторые не разобравшись, могут угробить переднюю тормозную систему, если не правильно их выберут.

Какие различия

Собственно сейчас есть два вида:

Для направляющих и поршней суппорта. Этот состав нужен ИМЕННО для смазки, для того чтобы не клинило «направляющие» и другие подвижные элементы. Наносится под пыльники, защищает от влаги и перегревов не только металлические части, но и резиновые элементы, отталкивает соль и песок и т.д. ТО есть это просто усовершенствованная смазка.

Для удаления скрипа тормозов. Еще ее называют ИМЕННО для самих тормозных колодок, она наносится ТОЛЬКО на них, и никаким образом не должна оказаться на движущихся частях тормозной системы. Потому как назначение у нее не смазывать, а бороться с температурой и скрипами. Через некоторое время она просто затвердевает, и если вы ее нанесете на движущиеся элементы, их почти заклинит. ЭТО СТОИТ ПОНИМАТЬ!

В этом глобальное отличие этих двух составов — ОНИ НЕ ОДИНАКОВЫЕ! Поэтому если вам сосед отдает пакетик без опознавательных знаков (остался при замене у него), не стоит его сразу же сломя голову наносить куда не попадя. Для начала нужно понять, для чего он рассчитан. Также и в магазине нужно брать именно под ту задачу, под которую вы решаете именно сейчас, если хотите убрать скрипы и нанести на противоскрипные пластины – это одно, если для того чтобы поршень и направляющие хорошо работали это другое.

Также хочу заметить, фасоваться может как в больших тюбиках, так и в малых пакетиках, буквально на один раз.

Принцип работы

Сегодня разбираем (как вы поняли) именно для тормозных колодок. Так как же он работает и за счет чего убирает различные писки и прочие мерзкие звуки. Конечно, у меня уже есть целая статья и даже видео (можете кстати посмотреть).

Но немного повторюсь.

ИТАК, когда тормозная колодка прижимается к диску, то ее прикосновение не на 100%, то есть нет четкого параллельного прижатия! Как бы вы не старались, даже на полностью новых «тормозах» все равно будет минимальный зазор, поршень суппорта давит только в середину, поэтому будет небольшое «гуляние» поверхности фрикционного материала. Усугубляет ситуацию износ поверхности диска, самого фрикционного слоя и прочее-прочее.

В общем при соприкосновении двух плоскостей появляется небольшая вибрация, зачастую она превращается в звуковые колебания (определенная частота), которые наше ухо воспринимает как скрип.

Бороться с этим можно различными методами. В основном идет воздействие на саму колодку, ее скашивают по краям, пропиливают посередине (нужно отметить не до конца), либо ставят антискрипные пластины вместе со смазкой.

Все просто, если тормозная система в порядке, то нам нужно просто изменить частоту колебаний самой тормозной колодки, и скрип уйдет.

Доказано что в 50 – 60 % случаев, помогает паста + антискрипные пластины. НО это не панацея! Если простыми словами — металлическая часть колодок работает как колокол когда входит в резонанс, это если хотите как бросить металлический шарик на дно ванны, будут жуткий гул, но если постелить на дно резиновый коврик, то звука практически не будет. Вот и смазка работает именно таким же образом, она поглощает звуковые волны, и вы не слышите скрипа.

ТО есть основное назначение всего из двух пунктов:

Борьба с неприятными звуками

Отвод излишнего тепла. Кстати эта паста «не пускает» высокие температуры к поршню суппорта

Как видите задачи крайне простые. Проясню со вторым пунктом, излишнее тепло до поршня, желательно отводить, чтобы не передавать тепло до самой тормозной жидкости, ведь если ее не сменить то она может просто закипеть, что крайне негативно сказывается на тормозах в целом.

Из чего состоит

Конечно основные формулы держатся в секрете, это и понятно, все же над производством бьются различные крупные бренды.

Однако информация просачивается в интернет, основных формул всего две:

На основе меди, плюс минеральные и синтетические вещества

На основе керамических материалов, также плюсом идут минеральные и синтетические составы

Какой из них лучше сказать сложно, работают примерно одинаково – здесь как говорится «на вкус и цвет»

Как наносится

Опять же есть два способа, либо на заднюю часть самой тормозной колодки, либо на антискрипную пластину.

Главное помнить — слой не должен быть слишком толстым, как правило хватает просто нескольких капель, либо тонких полосок.

СТОИТ помнить наносить на фрикционный слой бесполезно! Это просто не зачем. Многие новички могут путаться.

Размазываем на задней части, устанавливаем антискрипную пластину (то есть смазка получается как бы внутри) и ставим на место, легко и просто.

В качестве итога. Сейчас многие спросят меня, а какой бренд выбрать – скажу так, их реально очень много, отдельный советовать не буду, работают они все примерно одинаково. Опять же друзья, хочу вас предупредить этот состав помогает только с исправными частями тормозной системы, если у вас где-то есть глобальный износ, то скорее всего вам не поможет, скрип как был так и будет продолжаться. Это стоит понимать!

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.