Эта проблема проявляется практически на всех автомобилях, может быть как со старыми тормозными «накладками», так и только что после замены. Бывает — поставили новые, выехали от сервиса, а через несколько десятков метров раздается такой звук, что просто уши закладывает. Так почему же скрипят в основном передние тормозные колодки, как свежие так и Б/У? Этому есть несколько логичных причин. Как обычно будет подробная статья + видео версия, так что читаем смотрим …

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В самом начале скажу, почему же скрип идет от передней тормозной оси. А скажем задняя часть, где также могут быть дисковые тормоза, не подвержены (практически никогда, за исключением редких случаев) какому-либо «писку». ДА все просто, при торможении максимальная нагрузка идет именно на перед, то есть кузов под воздействием силы инерции и тяжести, подается вперед. Именно передние диски берут на себя «основной удар» торможения, задние в этой ситуации в выигрышном положении (поэтому и изнашиваются они медленнее). Думаю это понятно, а сейчас я хочу пробежаться по основным причинам неприятного звука, всего их шесть.

Суппорт, направляющие и поршень

У меня уже есть статья про устройство суппорта, поэтому устройство сейчас подробно разбирать не буду, перейдите и почитайте. Основная проблема кроется в пыльниках основного поршня и направляющих. Если они рвутся то — влага, грязь, соль и песок в зимний период начинает разъедать металлические поверхности.

Это приводит к тому, что и поршень и направляющие банально клинит. Когда вы давите на педаль, суппорт сжимает тормозные колодки, а вот обратно они не разжимаются! Происходит банально разогрев, это и приводит к скрипу.

ЗАПОМНИТЕ! Суппорт и его поршень должны свободно ходить, то есть сдавливаете рукой (имитируете прижатие), отпускаете, он должен отходить. Поршень также должен ходить почти от руки – нажимаете на педаль тормоза, он свободно выходит – отпускаете и должны его легко вдавливать обратно.

Если у вас такого нет, то нужно смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО эти элементы, менять пыльники, смазывать их. Это самая первая причина, по которой колодки будут скрипеть, также намного быстрее будет изнашиваться тормозной диск.

Тормозной диск

В самом начале хочется сказать, что они бывают двух основных видов, это обычные и вентилируемые. Сейчас в основном на переднюю ось устанавливаются вентилируемые варианты (они намного реже «свистят»), но есть случаи, когда ставятся и обычные (в основном на старые модели). Охлаждение у обычных дисков значительно хуже, у них нет прорезей для отвода тепла, а поэтому они будут намного чаще издавать скрипы, можно их поменять на вентилируемые, главное чтобы подходили на вашу модель автомобиля (зачастую для совсем древних авто их банально нет).

Теперь про износ. Если поверхность у вас сточилась до минимально допустимых размеров, то разогрев поверхности будет происходить намного быстрее, ведь металла меньше, а соответственно нет возможности рассеивать то тепло, которое изначально заложено производителем. Кстати такие диски и протачивать уже не рекомендуется, все же это чревато, они могут лопнуть при попадании в лужу.

Если при износе у вас образовался буртик или продольные канавки, бывает «повело» саму поверхность появились изгибы. То зачастую это вызывает скрипы при торможении, прием он бывает не ровный, а отрывистый, скорее всего, повело поверхность. Также рекомендую вам заменить такой изношенный временем вариант, скорее всего, проточить его не удастся.

Ступичный подшипник

Зачастую не придают значения этой поломке. А ведь если он выходит из строя, то есть его разбивает, он начинает разогревать ступицу колеса. Отсюда идет разогрев и диска, и колодок, и всего суппорта в целом. Также при торможении будут различный визг, свист и т.д.

Справедливости ради, стоит сказать, что если подшипник износился, то он сам будет свистеть даже при скорости, а вот когда нажмете на педаль тормоза, то звук только будет усиливаться. Ездить с ним ОЧЕНЬ опасно, его окончательно может заклинить, что приведет к полной остановке колеса, автомобиль занесет. Так что обязательно МЕНЯЕМ.

Сами тормозные колодки

Тут то и кроется большая часть скрипов. Все дело в том, что есть так называемые оригинальные колодки, есть неоригинальные. Как правило, оригиналы производители проверяют по 100 раз, тестируют материалы, делают прорезы и скосы, устанавливают антискрипные пластины и специальные смазки – поэтому зачастую они не издают вообще никаких звуков (не все, но большая часть). НО стоимость зачастую просто зашкаливает, дилеры попросят примерно от 2000 до 4000 рублей за пару.

Не оригиналы можно купить куда дешевле, если посмотреть любой интернет магазин по продаже запчастей то можно и за 500 рублей найти (конечно, многое зависит от класса автомобиля). И вот тут возникает вопрос – а почему так дешево? ДА просто экономят именно на фрикционной составляющей тормозной колодки, то есть на том слое, который изнашивается.

Стоит понимать что фрикционный слой делится на два вида, один мягкий – он быстро изнашивается (хватает максимум на 15 – 20 000 км), от него очень много черного налета, но как правило не вредит тормозному диску и редко вызывает скрипы. Бывает и жесткий фрикционный слой, ходят они значительно дольше (по 30 – 35 000 км), но они быстрее изнашивают диски, а также зачастую бывают причиной «свиста» при торможении.

Поэтому идеальная тормозная накладка не жесткая и не мягкая, то есть она должна сочетать два качества в одной, это сложная задача, над которой бьются многие производители, они держат в тайне свои разработки! Просто так никто их не расскажет.

Вот почему неоригинальные варианты зачастую не обладают качеством оригинальных запчастей. Однако и здесь можно найти неплохих производителей.

Пропилы, скосы и антискрипные пластины – при торможении, как правило колодка не прилегает на 100% к поверхности, ее бока могут немного гулять, даже если поршень суппорта ее плотно прижимает. Здесь может создаваться особый частотный резонанс, а наше ухо слышит его как скрип. Если не лезть в дебри, то нам его нужно просто «погасить» (убрать), делается это различными ухищрениями – например, пропилами в середине колодки, либо скосами по бокам, это меняет частоту резонанса и звуки проходят.

Антискрипные пластины, работают по такому же принципу, задача погасить колебания и резонанс. Однако эффективно они работают только вместе со специальной смазкой, которая наносится на обратную сторону накладки.

Еще свойства таких пластин, это убирание перекосов и отвод тепла. Однако некоторые владельцы заверяют что помогают они 50 на 50. Ели сам фрикционный слой качественный, то вам и накладок никаких может и не понадобиться. А вот если качество среднее, то они (как я считаю обязательны), если низкое – то они не помогут

Влага, изморозь, грязь, песок и начальный слой

Сразу о начальном слое. Бывает, ставите новые колодки, выезжаете из СТО а они через 10 километров начинают скрипеть! Если у вас все в порядке с тормозной системой (не клинит направляющие, не сточены диски и т.д.). Тут есть два варианта – первый, вам поставили очень низкого качества, второй – у почти всех колодок есть начальный слой, он должен немного стереться, после чего никаких звуков уже не будет. Обычно все проходит через 50 – 100 километров пробега, если ничего не поменялось, можно задать вопрос тем кто вам их устанавливал.

Влага, изморозь, грязь – при влажной, холодной или дождливой погоде, на короткое время тормоза также могут издавать скрипы. Это вполне нормально, просто на поверхностях образуются налеты изморози, влаги, грязи. Он достаточно быстро стирается, поэтому уже через 5 – 10 минут все прекратиться.

Скрипуны

Ну и последнее, банально скрипуны. На многих пластинах есть специальные скобы, которые при максимальном износе, дают вам понять — что колодки нужно менять.

Они трутся о металлическую поверхность диска, и издается просто дикий звук! Здесь просто меняем и все.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом заканчиваю, статья получилась большая, но подробная. Надеюсь я ответил на ваш вопрос. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.